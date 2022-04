Previsione prezzo Dogelon Mars

Dogelon sta salendo in una giornata mista per le criptovalute

I fan di Dogelon Mars (ELON-USD) stanno sicuramente abbaiando una tempesta oggi mentre l’ultimo e più grande token meme aumenta di prezzo. In questo momento, la criptovaluta ELON è aumentata di oltre il 40% finora come parte di un rimbalzo indotto da Bitcoin (BTC-USD).

Ora, le previsioni sui prezzi di Dogelon Mars sono dappertutto con gli investitori che meditano sull’ultima impennata.

Quindi, cosa devi sapere su Dogelon Mars oggi?

Bene, il famigerato token meme sta probabilmente saltando come parte di un rimbalzo Bitcoin negli ultimi giorni. Dopo aver toccato un minimo di $ 38.696 il 18 aprile, la criptovaluta BTC è salita oltre $ 42.000 per moneta proprio questa mattina. Sfortunatamente, la moneta è scivolata leggermente da allora, attualmente scambiata piatta al momento della scrittura.

Tuttavia, sembra che ai fan di ELON potrebbe importare di meno.

In questo momento, questo token ibrido ispirato a Dogecoin (DOGE-USD) e Elon Musk sta vedendo il suo primo grande salto in oltre un mese in una giornata altrimenti lenta per le risorse digitali. Evidentemente, come meme, Dogelon Mars non ha necessariamente bisogno di un importante driver diretto per vedere enormi guadagni.

Quindi, con ELON seduto a $ 0,0000011 per token, vediamo cosa pensano gli esperti del potenziale della criptovaluta.

Dogelon Mars Previsioni sui prezzi