Crypto Trading Bots per Coinbase

Coinbase è la prima piattaforma di trading regolamentare con sede negli Stati Uniti. È diventato molto popolare di recente e una parte maggiore dei trader di criptovaluta lo considera una delle migliori piattaforme di trading crittografico lì.

Inoltre, Coinbase è sicuro da usare e si assicura di rendere sempre sicuri i fondi degli utenti.

Tuttavia, la piattaforma ha commissioni molto elevate e alcune sono piene di attività incessanti o frenetiche.

Se vuoi saperne di più su Coinbase, leggi la nostra recensione della piattaforma qui. E se vuoi saperne di più su Coinbase pro, leggi qui.

In questo articolo, darò un’occhiata più da vicino ad alcuni dei migliori bot crittografici coinbase.

I migliori cinque bot di trading supportati da Coinbase sono Bitsgap, Coinrule, 3Commas, CryptoHopper, Quadency.

Scopriremo quale bot è il più popolare, quale è il migliore per i principianti e quale supporta una parte significativa degli scambi significativi. Sembra piuttosto eccitante, non è vero? Quindi entriamo nei dettagli.

Cosa sono i bot di Crypto Trading?

Prima di spiegare i migliori bot di trading coinbase, dobbiamo capire cos’è effettivamente il bot di trading crittografico. Sono definiti come sistemi stabiliti per automatizzare le tue operazioni. La definizione forse sembra semplice, ma probabilmente non è come sembra.

Se vuoi automatizzare le tue operazioni, devi scrivere un codice per la tua strategia di trading.

Tuttavia, molte piattaforme forniscono questo servizio se si dispone di un abbonamento a pagamento. In altre parole, se non sei un fan della codifica, queste piattaforme ti semplificheranno la vita e ti aiuteranno a rendere automatiche le tue negoziazioni di criptovalute.

Se non hai molto tempo ed energia per investire nel trading di criptovalute, ma vuoi comunque fare trading e provare a realizzare profitti, i robot di trading sono fatti per te.

Come funziona il trading bot?

Bene, ora che sappiamo cos’è un bot di trading crittografico, spieghiamo come funziona. Un team di programmatori e trader combina le loro idee per creare un codice per la strategia di trading. Il codice consente al bot di aprire e chiudere automaticamente le posizioni in base alla strategia.

Il vantaggio principale dei robot crittografici è che escludono le emozioni umane che possono essere molto pericolose per i trader. Come con la maggior parte delle altre cose nel mondo delle criptovalute, questi bot non sono affidabili al 100%, ma possono risparmiare e guadagnare denaro abbastanza spesso.

Puoi pensare a te stesso come un trader di criptovalute di alta qualità e va benissimo. Tuttavia, forse non puoi fare trading per 24 ore al giorno? È qui che i robot di trading crittografico diventano molto interessanti.

I migliori bot di trading Coinbase

Una volta spiegato come funzionano i bot di trading, elenchiamo e indaghiamo su alcuni dei migliori su Coinbase.

Bitsgap

Cos’è Bitsgap?

Bitsgap è probabilmente il bot crittografico più popolare che indagheremo oggi. L’obiettivo principale del bot è quello di rendere le tue operazioni senza intoppi. Non importa quanti conti di trading usi, su Bitgap puoi usarli tutti in un unico posto.

Demo di Bitsgap

Vuoi testare il bot Bitsgap prima di usarlo? La demo di Bitsgap ti fornirà questo servizio.

Bot di trading della griglia

Grid Trading ti aiuta ad aumentare i tuoi profitti di trading acquistando e vendendo ordini a intervalli di prezzo predefiniti. Ti consente di sfruttare appieno le fluttuazioni dei prezzi di mercato. Il bot Bitsgap Grid Trading ti consente di automatizzare le strategie di grid trading.

Segnali Bitsgap

Un’altra caratteristica interessante di Bitsgap sono i suoi segnali. Ti aiuta a ottenere rendimenti da potenziali opportunità di mercato. I segnali in realtà ti tengono aggiornato sui cambiamenti significativi del mercato. Se la piattaforma rileva anomalie di prezzo, verrai immediatamente avvisato.

Prezzi di Bitsgap

Bitsgap offre tre diversi piani mensili: Basic ($ 19 / mese), Advanced ($ 44 / mese), Pro ($ 110 / mese).

Le differenze nelle funzionalità per ciascun piano possono essere viste di seguito:

Bitsgap è legittimo?

Bene, è sicuro dire che il bot di trading Bitsgap è legittimo. Il bot stesso non è autorizzato a effettuare prelievi, il che significa che i tuoi fondi sono al sicuro nel tuo rispettivo portafoglio Coinbase. Inoltre, il nostro suggerimento è quello di attivare la 2FA.

Bitsgap: pro e contro

Pro:

Assistenza clienti ✅ efficiente

efficiente Ottimo metodo ✅ di gestione del portafoglio

di gestione del portafoglio Segnali e funzionalità ✅ demo

demo 25 scambi supportati ✅

Opzione per importare bot di trading preconfigurati ✅

Strategie Grid e DCA ✅ di alta qualità

Contro:

Nessuna app Android o iOS. Devi utilizzare solo il sito web ❌

Quando lo si confronta con altri bot simili, ha funzionalità ❌ limitate

Coinrule

Cos’è Coinrule?

Coinrule è una piattaforma di trading automatica di bot crittografici facile da usare. Ti aiuterà a fare trading mentre dormi, che è fondamentalmente lo scopo di ogni bot crittografico. Per capire meglio come funziona Coinrule, diamo un’occhiata ad alcune delle sue caratteristiche.

150 regole diverse per creare la tua ricetta di trading unica

Una delle migliori caratteristiche di Coinrule è che offre 150 diversi modelli di trading che è possibile utilizzare come strategie di trading. Questa funzione è particolarmente utile per i principianti nel settore del trading di criptovalute.

Backtesting

Il backtesting utilizza informazioni cronologiche per testare un sistema di trading. Ti aiuta a verificare come questi sistemi agiscono in specifiche situazioni di mercato. Anche se non è richiesto, si ripresenteranno comunque nello stesso modo in cui si sono verificati prima. Il risultato genuino si basa sui prezzi di esecuzione che non possono mai essere previsti.

Vale la pena notare che Coinrule non supporta direttamente il backtesting. Tuttavia, puoi utilizzare servizi di terze parti, come TradingView.

Scambi supportati

Coinrule supporta oltre 10 principali scambi di criptovaluta tramite connessioni chiave API. Alcuni degli scambi supportati sono Binance, BitMEX, Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Kraken e Poloniex.

Prezzi di Coinrule

Puoi usare Coinrule completamente gratuito in una certa misura. In altre parole, il piano gratuito presenta alcune limitazioni significative rispetto ai piani di abbonamento a pagamento. L’account gratuito supporta solo uno scambio, due regole demo / live e solo sette strategie di modello.

I piani mensili a pagamento vanno da $ 39.99 a $ 249.99 in base alle funzionalità disponibili. I costi per qualsiasi piano possono essere ridotti se si sceglie di pagare per un abbonamento annuale.

Coinrule è legittimo?

Certo, è legittimo! Coinrule è trasparente, onesta ed equa con i suoi clienti. La piattaforma cerca di motivare i propri clienti a prendere le precauzioni necessarie e ad avere familiarità con le minacce commerciali.

Inoltre, Coinrule è una piattaforma sicura e protetta. L’autenticazione a due fattori, le notifiche SMS e l’API sicura sono alcune delle opzioni che è possibile utilizzare per aumentare la sicurezza.

Coinrule: pro e contro

Pro:

Piattaforma facile da usare ✅

Principali scambi supportati ✅

Gratuito da usare in una certa misura ✅

Oltre 150 modelli di linee guida adatti ai principianti ✅

Buona gamma di piani ✅ tariffari

Contro:

Nessun backtesting ❌ diretto

diretto Nessuna app Android o iOS ❌

Utili modelli di linee guida disponibili solo sui piani ❌ a pagamento

3Commas

Funzionalità di 3Commas

La piattaforma ha sede a Miami ed è considerata uno dei migliori bot Bitcoin su Coinbase. 3commas è particolarmente adatto per i principianti e le persone che non hanno alcuna esperienza precedente nel trading e nella finanza. Il bot è molto popolare e ha una buona reputazione nel settore del trading.

3commas offre molte strategie di trading che puoi utilizzare per automatizzare il tuo trading di criptovalute.

Il bot 3commas è noto per la grande velocità e sicurezza. Il bost è, come già accennato, adatto ai principianti, sebbene offra alcune funzionalità avanzate come il bot DCA, il grid bot, i bot opzionali, ecc.

Prezzi di 3Commas

3commas ha un piano gratuito e tre a pagamento in modo da poter utilizzare la piattaforma gratuitamente fino a quando non si decide di aumentare il numero di funzionalità che è possibile utilizzare.

Oltre al piano gratuito, ci sono piani starter ($ 14.5 al mese), avanzati ($ 24.5 al mese) e pro ($ 49.5 al mese).

3Commas è legittimo?

3Commas è un bot di trading completamente legittimo e funziona. Per essere precisi, al momento della creazione dell’ordine da 3Commas, i bot iniziano a guardare il prezzo corrente e confrontarli con i tuoi obiettivi e strategie.

La piattaforma è anche sicura e ha un’assistenza clienti decente. Il tuo account è protetto con 3Commas.

3Commas: pro e contro

Pro:

Piattaforma ✅ user-friendly e facile da usare

user-friendly e facile da usare Strumenti di apprendimento e formazione ✅

Adatto sia ai principianti che ai trader ✅ esperti

esperti Funzionalità avanzate come bot DCA, grid bot, bot opzionali, ecc. ✅

Velocità e sicurezza ✅ di alto livello

Contro:

Il processo di onboarding può essere lungo e travolgente ❌

L’app mobile può essere migliore (in ritardo, lenta) ❌

Cryptohopper

Cos’è Cryptohopper?

Cryptohopper bot è ancora una piattaforma di trading crittografico automatizzato relativamente giovane, con il suo dominio originariamente registrato a luglio 2017. È stato creato da due fratelli olandesi. Diamo un’occhiata ad alcune delle funzionalità offerte da Cryptohopper.

Caratteristiche di Cryptohopper

La prima cosa che noti quando apri Cryptohopper è l’interfaccia user-friendly. La piattaforma è molto facile da usare e quindi è adatta ai principianti, simile a 3Commas o Coinrule.

Su Cryptohopper c’è un designer di drop and drag semplificato che puoi utilizzare per creare il tuo bot di trading crittografico da zero. Devi solo scegliere alcuni indicatori, configurare alcuni fondamenti e il tuo bot è pronto per partire.

Una delle ultime funzionalità di Cryptohopper è una dashboard avanzata per operazioni semi-automatiche. La dashboard consente di operare con opzioni avanzate come stop-loss, take-profit, trailing stop loss e trailing stop-buy. Puoi anche effettuare un ordine selezionando un place-in direttamente attraverso il libro degli ordini.

Prezzi di Cryptohopper

Cryptohopper offre tre tipi di piani a pagamento e sono chiamati: Explorer Hopper ($ 19 / mese), Adventure Hopper ($ 49 / mese) e Hero Hopper ($ 99 / mese).

Tieni presente che Cryptohopper offre un periodo di prova gratuito di 7 giorni che puoi utilizzare per conoscere la piattaforma e decidere se vuoi usarla o meno. C’è anche la possibilità di ottenere un periodo gratuito di 30 giorni, ma solo se ti iscrivi tramite un referral. I piani possono essere acquistati a livello mensile e anche annuale.

Cryptohopper è legittimo?

Il bot Cryptohopper è uno dei più user-friendly sul mercato delle criptovalute. Inoltre, Cryptohopper è uno strumento di trading completamente funzionale e legittimo che può, con un po ‘di duro lavoro e un po ‘di fortuna, potenzialmente aiutare i suoi utenti a guadagnare un profitto scambiando criptovalute.

Cryptohopper: pro e contro

Pro:

Facile da navigare e configurare ✅

Un sacco di funzioni ✅ interessanti e utili

interessanti e utili Un discreto numero di scambi supportati (Kraken, Bittrex, Binance, Kucoin, ecc.) ✅

Contro:

Devono pagare un extra per i segnali ❌

Piani ❌ costosi

Quadency

Caratteristiche di quadency

Quadency è anche un nuovo bot sul mercato del trading di criptovalute. Tuttavia, è già dimostrato e “qui per restare”. La migliore caratteristica del bot Quadency è probabilmente l’opzione di backtesting. Il backtesting ti consente di eseguire il backtest delle tue tecniche di trading in base a informazioni e numeri invece di spararle fuori dal giro.

Le funzionalità di Quadency includono la gestione del portafoglio per i loro scambi supportati, 7 bot di Crypto Trading tra cui bot di rete, DCA, profitti finali e piattaforma di trading unificata tra gli scambi, ecc.

Prezzi di Quadency

Quadency ha due tipi di piani: HODLER (gratuito) e PRO ($ 49 / mese). Il nostro consiglio è quello di utilizzare il piano gratuito per decidere se si desidera utilizzare Quadency o meno. La terza opzione è ISTITUZIONALE per i trader professionisti. Puoi semplicemente contattare il loro supporto e decideranno il prezzo per questo piano.

La Quadency è legittima?

È sicuro dire che Quadency è una piattaforma completamente legittima e sicura. Ciò che stupisce di più di Quadency è che il loro piano è molto ambizioso: mirano ad essere uno degli strumenti più importanti nel mercato delle criptovalute.

Quadency ha sicuramente tutti gli strumenti necessari per unirsi ai ranghi delle migliori piattaforme di trading di criptovaluta e bot.

Quadency: pro e contro

Pro:

Facile da usare ✅

Piano gratuito disponibile ✅

Adatto ai principianti ✅

Cons:

Meno conosciuto / popolare rispetto ai concorrenti in questo articolo ❌

Quali sono le regole dei bot di trading API di Coinbase?

Ogni trader di criptovalute che decide di utilizzare alcuni dei bot di trading di Coinbase deve conoscere le regole specifiche dei bot di trading API di Coinbase, secondo il loro sito web. Permettetemi di elencarne alcuni:

Trading su Coinbase Pro e Coinbase Exchange Ordini Ordini limite Ordini di mercato Ordini stop

Avvertenze Pubblicazione degli ordini nel libro degli ordini

Protezione dell’ordine

Ordini Minimi/Massimi Matching Engine e priorità dell’ordine Riempimenti e liquidazione Commissioni di trading

Integrità del mercato

Informazioni di accesso

Tempi di inattività pianificati

Si prega di leggere maggiori dettagli sulle regole di trading su Coinbase qui.

Coinbase Trading Bots: Conclusione

Coinbase è uno degli scambi crittografici migliori e più popolari. In questo articolo, ho cercato di coprire i migliori bot di trading crittografico supportati da Coinbase. Hanno le loro differenze (tutti elencati sopra) ma tutti questi bot hanno una cosa in comune: cercheranno di limitare i rischi di trading, farti risparmiare tempo e guadagnare denaro mentre dormi (almeno la maggior parte del tempo)

A questo punto, è bene notare che tutte le opinioni e i suggerimenti scritti in questo articolo non sono considerati consulenza finanziaria.

Domande frequenti

Come si ottiene il bot di trading su Coinbase❓

Coinbase non offre bot, ma se usi alcuni dei bot supportati da questo scambio, puoi facilmente importarli e collegare il tuo account Coinbase con la piattaforma di bot di trading che desideri utilizzare.

🏅 Come faccio a scegliere il miglior bot di trading crittografico? ❓

Bene, questa è solo una questione di concentrazione. Devi scavare, leggere e indagare su diversi robot e strategie di trading per scegliere quello migliore che si adatta alle tue esigenze e ai tuoi desideri.

È difficile dare consigli su questo tipo di cose in cripto, ma il nostro suggerimento sincero è, se sei un principiante e non sei sicuro di quale usare, vai con Quadency (è facile da usare e gratuito da usare)

Cos’è un bot❓ di trading Coinbase

Il bot di trading Coinbase è progettato da 3Commas e Coinbase e offre un’interfaccia di gestione avanzata per tutte le strategie di trading crittografico. Questa vasta gamma di opzioni (avanzate) non è disponibile dallo scambio.

I bot sono consentiti su Coinbase❓

Sì, certo, lo sono! Puoi utilizzare piattaforme di terze parti (alcune delle migliori elencate in questo articolo) o bot Coinbase Pro personalizzati sullo scambio. Coinbase in sé non offre bot ma offre agli utenti la possibilità di integrare i loro bot con la loro piattaforma.

La cosa utile di Coinbase è che hanno protezioni in atto se il bot è configurato in modo errato.

Il trading bot è legale❓

Sì, al momento della stesura di questo articolo, i robot di trading sono completamente legali. Ci sono opinioni diverse (positive o negative) sui bot tra i trader e gli influencer di criptovalute. Tuttavia, non ci sono regole o leggi in vigore che impediscono ai commercianti al dettaglio di utilizzare i bot di trading.

Come faccio a creare un bot per Coinbase❓

Puoi creare un bot per Coinbase utilizzando un pro Coinbase. C’è un tutorial molto bello su come farlo, quindi assicurati di guardare il tutorial soprattutto se sei un principiante.

Cosa sono le chiavi API e perché sono necessarie per un bot❓

Questa è una domanda molto importante. Le chiavi API ti consentono di collegare il tuo bot di trading preferito con il tuo account Coinbase. A causa di queste chiavi API, i bot non sono in grado di prelevare letteralmente fondi dal tuo account.

Questo è il motivo per cui quasi tutti gli scambi crittografici utilizzano chiavi API per connettere i tuoi bot di trading.