Previsione prezzo ENS 2022-2030

Ethereum Name Service è il sistema di denominazione distribuito, aperto ed estensibile basato su Ethereum.

Sul grafico YTD, ENS è sceso di oltre il 60% mentre negli ultimi 30 giorni, Ethereum Name Service Price è aumentato di quasi il 25%.

Ethereum Name Service Previsione dei prezzi a breve termine

10% 20% 30% 50% Ott-22 US$ 16,32 US$ 17,81 US$ 19,29 US$ 22,26 nov-22 US$ 17,96 US$ 21,37 US$ 25,08 US$ 33,39 Dic-22 US$ 19,75 US$ 25,64 US$ 32,60 US$ 50,09

ENS Prezzo Previsione per dicembre 2022: Se ENS guadagna il 20% al mese da ora, entro la fine del 2022 ENS potrebbe raggiungere $ 25,64 mentre se ENS guadagna il 50% al mese, il prezzo di ENS potrebbe essere superiore a $ 50.

ENS Previsione dei prezzi a lungo termine

10% 20% 30% 50% 2023 US$ 16,32 US$ 17,81 US$ 19,29 US$ 22,26 2024 US$ 17,96 US$ 21,37 US$ 25,08 US$ 33,39 2025 US$ 19,75 US$ 25,64 US$ 32,60 US$ 50,09 2026 US$ 21,73 US$ 30,77 US$ 42,38 US$ 75,13 2027 US$ 23,90 US$ 36,93 US$ 55,10 US$ 112,69 2028 US$ 26,29 US$ 44,31 US$ 71,63 US$ 169,04 2029 US$ 28,92 US$ 53,17 US$ 93,11 US$ 253,56 2030 US$ 31,81 US$ 63,81 US$ 121,05 US$ 380,33

Ethereum Name Service Prezzo: analisi delle prestazioni

Ens Guadagno/Perdita Ultimi 5 giorni +5.9% Ytd -61.9% Luna · Ultimi 5 giorni -4.9% Ytd -97.3% Uniswap Ultimi 5 giorni +4.4% Ytd -64.6%

EnS Previsione Capitalizzazione di mercato e tendenze di volume

Valori Classifica della capitalizzazione di mercato 104a Capitalizzazione di mercato totale $300 milioni Volume totale degli scambi $101 milioni

ENS Tokenomics

La fornitura massima totale di SKALE è di 100.000.000.

Corrente circolante: 20,244,862.09

Il 25% della fornitura è stato trasmesso ai titolari di ETH

Totale conti ETH in cui ENS è stato Airdropped 137.000.

Il 25% è detenuto da contributori ENS, oltre 100 individui e gruppi.

Cos’è Ethereum Name Service?

Ethereum Name Service è la versione web3 di Domain Name Service (DNS). Si basa sulla blockchain di Ethereum. L’uso principale di ENS è quello di mappare nomi leggibili dall’uomo a identificatori leggibili dalla macchina come indirizzi Ethereum, altri indirizzi di criptovaluta, hash di contenuti e metadati.

ENS mira a diventare il Name Service di Internet decentralizzato creando nomi utente Web 3.0 che saranno portabili.

Una delle principali differenze tra DNS ed ENS è la proprietà. Dns è governato da autorità centrale mentre ENS utilizza il contrasto intelligente ed è governato da un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO).

USO del token ENS

Il ruolo più importante dei token ENS è la governance. Ciò significa che i titolari del token possono partecipare al modo in cui il progetto cresce e progredisce.

ENS risolve questo importante ostacolo all’adozione, rendendo la crittografia più accessibile e più facile da usare.

ENS Prezzo Previsione 2022-2030

Ecco le previsioni aggregate per ENS

Previsione ENS Prezzo Previsione 2022 US$ 16,66 Previsione ENS 2025 US$ 50,6

Ethereum Name Service Prediction 2030: Previsione aggregata

Previsione aggregata ENS Prezzo Previsione 2030 334 dollari

Previsione ENS: Come acquistare ENS Coin?

Ecco i passaggi per acquistare la crittografia ENS:

Trovare lo scambio in cui è elencata la moneta ENS Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio Effettua l’acquisto

Gli scambi che offrono monete ENS per il commercio sono:

Binance, Crypto.com, Atomic Wallet, Voyager, SevenB e KuCoin.