Uniswap raggiungerà i 1000 dollari?

Uniswap è un gruppo di applicazioni informatiche che consente scambi di token decentralizzati sulla rete Ethereum. Unicorns assiste nel suo funzionamento.

Su Uniswap, i trader possono scambiare token Ethereum senza dover mettere i loro soldi nelle mani di terzi. Chiunque può prestare la propria criptovaluta a riserve specializzate note come pool di liquidità nel frattempo.

Ricevono commissioni per contribuire con denaro a questi pool.

Non esiste una procedura di quotazione a causa della natura decentralizzata del protocollo Uniswap. Per la maggior parte, qualsiasi token ERC-20 può essere rilasciato purché un pool di liquidità sia accessibile ai trader. Uniswap quindi non impone alcuna commissione di quotazione. Il protocollo Uniswap funziona in qualche modo come un bene pubblico.

Cos’è la moneta Uniswap Native?

Per commemorare il suo debutto, Uniswap ha offerto 400 token UNI, per un valore stimato di $ 1.500 al momento dell’airdrop, a chiunque avesse precedentemente utilizzato la sua tecnologia di scambio decentralizzata.

Il token UNI è destinato ad essere utilizzato nell’amministrazione del protocollo Uniswap in futuro. Qualsiasi titolare di UNI, indipendentemente da quanto possieda, ha il diritto di votare su queste idee. I titolari di UNI che detengono l’1% o più della fornitura totale di UNI possono proporre proposte di sviluppo. I proprietari di UNI possono anche contribuire con denaro a partnership, pool di estrazione di liquidità, sovvenzioni e altri progetti.

L’attuale offerta di token di Uniswap (UNI) è di 1.000.000.000 UNI. Nel corso di quattro anni, tutti questi token UNI saranno resi accessibili.

Uniswap raggiungerà $ 1000: cosa rende Unico Uniswap?

Non esiste un unico amministratore centrale o operatore per Uniswap. Uniswap si avvale di una serie di pool di liquidità piuttosto che mantenere un unico portafoglio ordini in cui acquirenti e venditori possono inviare ordini.

I fornitori di liquidità contribuiscono ai pool Uniswap bloccando prima due asset in un contratto intelligente, proprio come protocolli come Balancer e Curve.

Ad esempio, il pool di liquidità DAI/ETH su Uniswap è costituito da depositi con importi uguali di DAI ed ETH.

Quando e come Uniswap può raggiungere $ 1000?

Uniswap Price Prediction 2022 è inferiore a $ 10 e con lo slancio attuale è improbabile che UNISWAP raggiunga $ 1000 nel 2022.

Tuttavia, considerando la natura volatile del mercato delle criptovalute, Uniswap potrebbe raggiungere $ 1000, a condizione che le condizioni siano a suo favore. Ecco come UNI può raggiungere $ 1000: