Previsione prezzo Ethereum 2023, 2025,2030 e 2040

Come avevamo correttamente previsto, la Fed non ha assunto impegni fermi per quanto riguarda l’allentamento del ritmo dei rialzi dei tassi. Di conseguenza, il mercato delle criptovalute si è leggermente corretto oggi. Nel frattempo, i volumi di ETH DeFi Trading sono aumentati del 10% nelle ultime 6 settimane.

I volumi di trading in ERC 20 Tokens come SHIB sono aumentati significativamente durante la settimana. Questo è un bene per ETH.

I recenti rapporti del Bureau of Labor Statistics mostrano che l’indice dei prezzi al consumo è aumentato solo al tasso del 7,7% negli ultimi 12 mesi. Rispetto agli obiettivi della Fed per quanto riguarda l’inflazione, che è del 2%, è considerevolmente alta, ma il tasso è ancora in calo rispetto all’8,2% di settembre.

Quando questo particolare set di dati è uscito ieri, Bitcoin ha fatto un salto dai suoi livelli di $ 16.000 a $ 17.500 che si sono tradotti in un aumento di circa il 6%. Ethereum ha preso un’impennata dai livelli di $ 1200 a $ 1280 in pochi minuti, che è stato un miglioramento molto più di Bitcoin.

Previsioni Ethereum: Ethereum è un buon investimento?

Ethereum ha avuto due anni di perdita dal suo lancio (dopo un hard fork con ETC) nel 2016.

Le perdite sono arrivate nel 2018 e nel 2019, gli anni in cui la Federal Reserve ha ridotto le dimensioni del suo bilancio. Anche le perdite nel 2022 hanno seguito lo stesso schema.

Anni di guadagno: 2017, 2020, 2021

Anni di perdita: 2018,2019,2022

In quanti giorni Ethereum è raddoppiato in passato?

Da $ 100 a $ 200: 11 giorni

Da $200 a $400: 178 giorni

Da $400 a $800: 26 giorni

Da $800 a $1600: 1143 giorni

Da $1600 a $3200: 58 giorni

L’attuale contesto economico è altamente imprevedibile dato l’aumento dei tassi di interesse, il conflitto in Europa e la spettacolare caduta dell’economia cinese.

Le catene di approvvigionamento globali devono ancora riprendersi completamente. Pertanto, nel breve periodo, la volatilità sarà probabilmente elevata. Tuttavia, è probabile che il prezzo di Ether aumenti nei prossimi anni, prima gradualmente nei prossimi 2 anni prima di pompare più in alto nel 2025.

Perché Ethereum è prezioso?

Ethereum ha molteplici casi d’uso.

DAO (Organizzazioni Autonome Decentralizzate): A differenza delle strutture organizzative tradizionali con una chiara leadership e un processo decisionale top-down, i DAO lavorano in modo più democratico con proposte votate dai membri della blockchain.

A differenza delle strutture organizzative tradizionali con una chiara leadership e un processo decisionale top-down, i DAO lavorano in modo più democratico con proposte votate dai membri della blockchain. Contratti intelligenti Ethereum: La maggior parte degli Altcoin non ha blockchain proprie. Invece, emettono token ERC-20 dalla blockchain di Ethereum. Ethereum addebita una commissione sul gas sotto forma di criptovaluta Ether (Eth) per l’utilizzo della Blockchain di Ethereum

La maggior parte degli Altcoin non ha blockchain proprie. Invece, emettono token ERC-20 dalla blockchain di Ethereum. Ethereum addebita una commissione sul gas sotto forma di criptovaluta Ether (Eth) per l’utilizzo della Blockchain di Ethereum Metaverse : quasi tutte le piattaforme Metaverse sono basate sulla Blockchain di Ethereum. Quindi, mentre Ether stesso non è usato su

: quasi tutte le piattaforme Metaverse sono basate sulla Blockchain di Ethereum. Quindi, mentre Ether stesso non è usato su Token DeFi : Ethereum è un giocatore dominante in questo spazio con la maggior parte dei token e delle app costruite su Ethereum

: Ethereum è un giocatore dominante in questo spazio con la maggior parte dei token e delle app costruite su Ethereum App decentralizzate (DApp) come Uniswap, Polymarket, ecc

Fattori che hanno influenzato il prezzo di Ethereum nel recente passato

Nuovi sviluppi nella blockchain (come Merge)

Eventi esterni come tassi di interesse, inflazione e guerra (Fed e Ucraina)

Crisi nel settore delle criptovalute come Terra LUNA

Nuovi dati che suggeriscono miglioramenti nell’adozione di Blockchain (Via DeFi, NFT ecc.)

Previsione ETH Prezzo 2022-2040

Ethereum Prezzo Previsione 2022

Numerosi esperti prevedono un aumento dei prezzi di Ethereum prima e dopo la fusione. In effetti, i prezzi di Eth erano raddoppiati in poche settimane dopo l’annuncio della fusione. Tuttavia, agosto si è rivelato cupo per Ethereum. Con l’ambiente economico globale che sta diventando più cupo, l’Eth è diminuito significativamente nelle ultime due settimane. I dati aggregati suggeriscono che Ethereum salirà a $ 1.841 entro la fine del 2022, il 20% in più rispetto ad oggi.

Tuttavia, è importante considerare anche altri scenari.

Ethereum Price Prediction 2023 è $ 2,800, questo prezzo corrente 1.8x

Ethereum Price Prediction 2024 è $3,863, questo è 2.6x il prezzo corrente

Ethereum Prezzo Previsione 2025

È probabile che le economie globali si riprendano completamente entro il 2024 e questo spingerà Ethereum significativamente più in alto tra il 2024 e il 2025. Il nostro metodo aggregato prevede che Ethereum salirà a $ 5.309 nel 2025. Questo è 3,5 volte superiore al prezzo attuale.

I fattori che guideranno la crescita nei prossimi 3 anni sono:

Leader indiscusso nello spazio degli smart contract. È necessario ETH per effettuare transazioni utilizzando Ethereum Layer-1 Blockchain

La maggior parte degli Altcoin utilizza il framework ERC Token, quindi poiché molti Alt falliscono, i pochi rimasti continueranno ad alimentare Ethereum sia a breve che a lungo termine.

È probabile che i metaversi esplodano sulla scia di occhiali VR migliori che probabilmente saranno introdotti nella seconda metà del 2023. È probabile che Meta di Facebook guidi anche l’aumento degli abbonamenti a Metaverse nei prossimi 3 anni.

L’unione porta alla deflazione di Ethereum (un tipo di Burn)

La capitalizzazione di mercato delle criptovalute ora è di $ 1 trilione. L’1% dell’attuale allocazione della ricchezza globale ammonterebbe a $ 4 trilioni, che è 4 volte l’attuale capitalizzazione di mercato. Pertanto, è probabile che le buone criptovalute come Ethereum continueranno a ricevere allocazioni agli investitori ed Ethereum in teoria potrebbe aumentare di 4 volte nei prossimi 2 anni.

Ethereum Price Prediction 2026 è $ 6,908, questo è 4.6x il prezzo corrente

Ethereum Price Prediction 2027 è $9,094. Questo prezzo corrente 6.1x

Ethereum Price Prediction 2028 è $12,588. Questo è 8.3x il prezzo attuale

Ethereum Price Prediction 2029 è $17,757. Questo è 11.6x il prezzo attuale

Previsione Ethereum Prezzo 2030

Il periodo tra il 2025 e il 2030 sarà probabilmente l’era d’oro di Ethereum con un aumento dei tassi di adozione tra le istituzioni, tra i consumatori che guidano un enorme bisogno di token Ethereum. Il nostro metodo aggregato prevede che Ethereum salirà a $ 25.075, che è 16,3 volte superiore al prezzo attuale.

Ethereum Price Prediction 2040 utilizzando il metodo del ROI del 15% e del 25%

Se il prezzo ETH aumenta del 15% all’anno : $ 16.228

: $ 16.228 Se il prezzo ETH aumenta del 25% all’anno: $ 72,792

Ethereum Price Prediction: analisi tecnica

Guardando i grafici giornalieri di Ethereum, possiamo vedere che tutta la saga di Binance che ha preso il controllo di FTX ha influenzato anche Ethereum rendendolo ribassista. Per ora Ethereal può essere visto prendere supporto dalla recente linea di tendenza che sta cadendo in sincronia intorno a $ 1290. Qualsiasi calo confermato al di sotto di questo innescherebbe un’enorme vendita facendogli tracciare i suoi livelli di $ 1000. Rispetto a Bitcoin, le sue prestazioni sono buone ma non di molto, il che può sollevare alcune preoccupazioni anche per ETH. Per gli acquirenti a lungo termine, possono essere interessati solo dopo che ETH rompe il suo cuneo ascendente e attraversa $ 1800 che può portare un sacco di slancio rialzista per la crittografia.

Quindi, possiamo vedere che l’11 novembre, Ethereum si è ritracciato nella linea di tendenza giornaliera che stava seguendo e ha iniziato a trattarlo come supporto ancora una volta dopo che il dollaro ha subito un duro colpo ieri mattina. L’indebolimento del dollaro è in questo momento dietro qualsiasi movimento dei prezzi sul lato al rialzo perché i fondamentali generali sono sempre stati cupi per la criptovaluta negli ultimi tempi. Al momento è più rialzista di Bitcoin e sembra molto più stabilizzato di BTC in questo momento. $ 1635 è un livello importante per la criptovaluta in questo momento in quanto forma un triangolo simmetrico ribassista che può causare alcuni movimenti laterali per il prossimo tempo, ma qualsiasi rottura al di sopra del livello può portare un rally rialzista nella criptovaluta affinché gli acquirenti si interessino contemporaneamente

Come acquistare Ethereum?

Ethereum è una delle criptovalute più popolari. Ecco i passaggi per acquistare o investire in Ethereum:

Requisiti per acquistare Ethereum:

Hai bisogno di avere un account Crypto Exchange Hai bisogno di avere un portafoglio crittografico

Passi per investire in Ethereum

Scegli uno scambio di criptovalute Crea il tuo account con Crypto Exchange Finanzia il tuo portafoglio Acquista Ethereum Negozio

Ethereum può essere acquistato sui seguenti siti Web / app – Coinbase, Binance, Robinhood Crypto.com, Utilizzando uno scambio decentralizzato, CEX. IO (utilizzando una carta di credito o di debito), Kraken