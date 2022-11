Previsione prezzo Hedera 2023, 2025 e 2030

Hedera Network è una blockchain che si presenta come alternativa ad altre blockchain per quanto riguarda la velocità e la sicurezza della rete. È progettato per essere un sistema più equo ed efficiente ed eliminare il problema delle prestazioni lente e dell’instabilità come nelle vecchie piattaforme basate su blockchain.

Alcuni fatti su Hedera e HBAR Token

HBAR è la criptovaluta nativa ed efficiente dal punto di vista energetico della rete pubblica Hedera, che è attualmente governata e gestita da 29 aziende provenienti da diversi angoli del mondo. HBAR sono utilizzati per alimentare applicazioni decentralizzate e proteggere la rete da attori malintenzionati.

Invece di essere sviluppato su una tipica blockchain, Hedera è realizzato su Hashgraph, che è una versione più stabile, sostenibile e sicura della tecnologia Distributed Ledger.

Hashgraph è costruito per la velocità, può eseguire 10.000 transazioni al secondo, è un salto significativo da 20 (max) transazioni al secondo per reti blockchain basate su PoW (Proof-of-Work) ben consolidate.

Inoltre, un consiglio di 19 multinazionali di tutto il mondo governa la piattaforma e il software Hedera che funziona su milioni di nodi a livello globale. Hedera infatti non è la solita blockchain ma è come un grafico costruito con diversi blocchi.

Performance di HBAR nel 2022

Ultimi 30 giorni: -0.4%

3 mesi: -9,2%

YTD: -74,5%

In che modo Hedera è diverso dagli altri?

Hedera è uno dei modi più veloci al mondo per eseguire una transazione di criptovaluta. HBAR è un 3Rd Generazione di registri pubblici in grado di elaborare 10.000 transazioni al secondo e l’hashgraph di Hedera è in grado di eseguire transazioni 10 volte più velocemente rispetto alle alternative della blockchain.

Hedera ha tasse GAS prevedibili ed è attualmente carbon negative. La commissione di transazione media di HBAR è di $ 0,0001, per metterlo in prospettiva, le commissioni di BTC ed ETH sono $ 22,57 e $ 19,5. Inoltre, la velocità di transazione di HBAR è di soli 3-5 secondi, mentre BTC ed ETH impiegano rispettivamente 10-60 minuti e 10-20 secondi.

La commissione media addebitata dalla 1a e dalla 2a generazione di reti blockchain è rispettivamente di $ 1,654 e $ 522, che è enorme rispetto ai $ 0,0001 addebitati da Hedera.

L’energia consumata dalle blockchain basate su BTC e ETH è 885+ e 102+ KWH, ma Hedera consuma solo 0,00017 KWH.

Previsione HBAR Prezzo 2022, 2025, 2030

Previsione HBAR Prezzo 2022: L’aggregato o la previsione media del prezzo HBAR per il 2022 è $0.07. Inoltre, se HBAR guadagna il 50% al mese da oggi, entro la fine del 2022, il prezzo di HBAR potrebbe essere di $ 0,199.

Hedera Prezzo Previsione 2023: HBAR Prezzo Previsione 2023 è $0.11.

Previsione HBAR Prezzo 2025: La previsione media HBAR Prezzo 2025 è $0.23.

Previsione HBAR Prezzo 2030: Entro la fine del 2030 si prevede che HBAR raggiungerà $ 1.09. Se HBAR guadagna il 50% annuo, entro la fine del 2030 il prezzo di HBAR potrebbe essere di $ 1,51.

Previsione HBAR Prezzo: FAQ

Quanto varrà HBAR nel 2024?

Secondo TechnewsLeader, HBAR potrebbe raggiungere $ 0,28 entro la fine del 2024.

Quanto in alto andrà la moneta HBAR?

Può essere un po ‘difficile fare una previsione per il prezzo di HBAR dato che il mercato della criptovaluta è piuttosto volatile. Tuttavia, le previsioni dicono che il prezzo potrebbe andare sarebbe sicuramente molto più alto di quanto non sia ora.

Hedera Prezzo Previsione: Come acquistare HBAR?

L’ondata di HBAR come criptovaluta è andata abbastanza bene. Con l’attuale stato di avanzamento della moneta, è molto probabile che il prezzo della moneta aumenterà molto in futuro. Quindi, varrà la pena fare un investimento in HBAR in questo momento. Prima di entrare nella discussione su dove trovare HBAR, dobbiamo parlare di come acquistare HBAR.

Il 1 ° passo è trovare il giusto scambio di criptovalute che offre HBAR per il trading. Esistono diverse opzioni per gli scambi crittografici, quindi è necessario confrontare le caratteristiche e i prezzi per prendere la decisione migliore.

Il 2Nd Il passaggio consiste nel creare un account in quel particolare scambio. Per farlo devi verificare la tua identità.

Al termine della verifica, il 3Rd Il passo è quello di finanziare il portafoglio. Dopo questo, sarai in grado di acquistare HBAR facilmente.

Dove acquistare HBAR?

La maggior parte degli scambi offre HBAR per il trading.