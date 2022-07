Previsione prezzo Ethereum Name Service Coin 2025 e 2030

Con l’impatto della criptovaluta e dell’industria blockchain nel mondo della finanza oggi, è sicuro dire che La DeFi è il futuro del settore bancario e finanziario. Il tasso di adozione delle criptovalute è già alto, che è uno dei motivi principali per cui gli investitori esperti stanno aggiungendo criptovalute ai loro portafogli.

L’Ethereum Name Service Coin è un altro token crittografico che è diventato interessante tra gli utenti e gli investitori di criptovalute. Ha caratteristiche e utilità uniche nello spazio crittografico e queste stanno contribuendo a guidare la sua domanda. Non sorprende quindi che le persone stiano cercando previsioni e previsioni sui prezzi di Ethereum Name Service Coin.

Questo articolo aiuterà gli utenti e gli investitori di criptovalute a capire tutto sul token Ethereum Name Service e le sue previsioni e previsioni sui prezzi.

Ciò aiuterà gli investitori a prendere le giuste decisioni per quanto riguarda l’investimento in questa criptovaluta e aiuterà gli utenti a massimizzare i profitti e i guadagni nel mercato delle criptovalute.

ETHEREUM NAME SERVICE COIN PRICE PREDICTIONS 2022, 2023, 2025 E 2030

Vuoi un riepilogo della prognosi dei prezzi di Ethereum Name Service? Ecco una rapida occhiata alle previsioni di prezzo della moneta Ethereum Name Service per i prossimi anni:

Fine 2022: Con il prezzo della moneta Ethereum Name Service appena recuperato dopo importanti cali dal mese di novembre 2021, la moneta dovrebbe finire l’anno fino a $ 21,03.

Con il prezzo della moneta Ethereum Name Service appena recuperato dopo importanti cali dal mese di novembre 2021, la moneta dovrebbe finire l’anno fino a $ 21,03. Fine 2023: La moneta Ethereum Name Service colpirà quest’anno, dato il suo slancio accumulato nell’anno precedente. La moneta finirà l’anno con un prezzo medio fino a $ 30,56.

La moneta Ethereum Name Service colpirà quest’anno, dato il suo slancio accumulato nell’anno precedente. La moneta finirà l’anno con un prezzo medio fino a $ 30,56. Fine 2025: Con la rapida adozione della crittografia nelle transazioni quotidiane, entro il 2025, ci sarà un maggiore utilizzo della moneta digitale. La moneta ENS avrà un prezzo medio di $ 62,06.

Con la rapida adozione della crittografia nelle transazioni quotidiane, entro il 2025, ci sarà un maggiore utilizzo della moneta digitale. La moneta ENS avrà un prezzo medio di $ 62,06. Fine 2030: L’anno 2030 si rivelerà molto necessario nello spazio crittografico. Questo perché si prevede che molti token crittografici raggiungeranno un nuovo massimo storico in questo particolare anno. La moneta Ethereum Name Service avrà un prezzo medio di $ 150 nel 2030.

Cosa devi sapere su Ethereum Name Service Coin

L’Ethereum Name Service (ENS) è un sistema di denominazione distribuito, aperto ed estendibile basato su blockchain.

ENS traduce indirizzi Ethereum facilmente leggibili e comprensibili in codici alfanumerici leggibili dalla macchina con cui portafogli come Trust Wallet e Metamask hanno familiarità. È anche possibile convertire i metadati e gli indirizzi Ethereum leggibili dalla macchina in indirizzi Ethereum leggibili dall’uomo.

Lo scopo dell’Ethereum Name Service è quello di rendere il web basato su Ethereum più accessibile e comprensibile per gli esseri umani. Allo stesso modo, Domain Name Service rende il Web più aperto e più facile da comprendere.

ENS, proprio come DNS, utilizza domini, che sono nomi gerarchici separati da punti in cui i proprietari di domini hanno il controllo completo sui loro sottodomini.

Nel novembre 2021, ENS ha eseguito un airdrop retroattivo di enorme successo, premiando gli utenti che avevano registrato indirizzi prima del lancio del token del progetto. Nel febbraio 2022, tuttavia, è stato criticato per presunti “tweet omofobi” dal suo capo delle operazioni.

Poiché è il primo servizio a trasferire il Domain Name Service al Web3 · settore, Ethereum Name Service fornisce un valore percepito unico nel suo genere.

Il suo obiettivo è quello di diventare un pezzo di tecnologia importante per Web3 come DNS è per Internet. Inoltre, grazie alla tecnologia blockchain, ENS non ha un singolo punto di errore ed è, per impostazione predefinita, più resistente alla censura e sicuro rispetto alla maggior parte degli altri progetti crittografici.

Uno degli ostacoli più significativi all’accettazione diffusa della tecnologia blockchain è stata la sua disponibilità e convenienza. Questo è un altro problema che ENS tenta di affrontare. Gli utenti possono ottenere qualsiasi cripto o NFT a un URL breve e semplice invece di utilizzare codici alfanumerici leggibili dalla macchina ma difficili. Ciò rende la tecnologia blockchain meno complessa e semplifica ulteriormente l’esperienza dell’utente.

ENS era una volta membro della Fondazione Ethereum, ma nel 2018 è diventata un’entità separata. Nick Johnson, un ingegnere del software neozelandese che in precedenza ha lavorato presso Google e la Ethereum Foundation, è il chief developer del progetto.

Ethereum Name Service Coin

ENS è basato su Ethereum, che è protetto da un protocollo di consenso proof-of-work che costringe i minatori a estrarre nuovo Ether.

La blockchain di Ethereum è protetta e convalidata tramite una rete di nodi decentralizzati. A causa della natura decentralizzata di Ethereum e degli oltre 10.000 nodi della rete, ENS non ha difetti di progettazione e quindi non può essere violato.

Diversi portafogli, come Coinbase, Trust Wallet, My Crypto e altri, si sono uniti a Ethereum Name Service.

Il token di governance di Ethereum Name Service, ENS, gestisce il protocollo e influenza le decisioni sui prezzi per qualsiasi indirizzo .eth e l’oracolo dei prezzi.

I possessori di token possono anche votare con i loro token attraverso l’Organizzazione Autonoma Decentralizzata (DOA). La quantità totale di ENS è di 100 milioni, con poco più di 20 milioni in circolazione al momento della scrittura.

Di seguito è riportato il modo in cui VIENE DISTRIBUITO ENS:

Il 50% è assegnato all’Organizzazione Autonoma Decentralizzata, dove il 10% viene utilizzato durante il lancio e quindi l’acquisizione lineare del resto nell’arco di quattro anni.

Il 25% della moneta va a . Possessori ETH della moneta attraverso un airdrop.

Il 25% è assegnato ai contribuenti attraverso l’investitura lineare nell’arco di quattro anni.

96% per i contributori principali

5% per integrazioni selezionate

25% per i futuri contributori

29% per i contributori esterni

58% per i consulenti di lancio

25% per i portachiavi

125% per gli utenti Discord attivi

05% per i traduttori

Cronologia dei prezzi di Ethereum Name Service Coin (ENS)

Gli investitori interessati e gli utenti di criptovalute devono comprendere la previsione dei prezzi di Ethereum Name Service Coin in quanto ciò li aiuterà a prendere decisioni importanti e informate per quanto riguarda la moneta.

La piattaforma crittografica CoinGecko ha monitorato ENS da quando è stata lanciata. Utilizzeremo i suoi dati storici sui prezzi ENS per questa sezione dell’articolo. Ricorda che la cronologia dei prezzi di una moneta ti aiuterà ad apprezzare meglio le sue previsioni e previsioni sui prezzi.

A partire dall’11 novembre 2021, la moneta Ethereum Name Service ENS ha registrato il suo prezzo massimo storico di $ 83,40 per token, con un volume di scambi fino a $ 1,79 miliardi.

La moneta ha avuto un forte calo nel mese di dicembre poiché il suo prezzo è stato registrato a $ 50,69 con un volume di scambi di $ 274.399.735.

La moneta ha continuato la sua spirale discendente entrando nell’anno 2022. Questo, unito al fatto che la criptovaluta, in generale, è stata nella zona “rossa”, ha lasciato il prezzo a $ 16 a partire dal 23 gennaio 2022.

Per tutto il mese di febbraio, il prezzo della moneta Ethereum Name Service è rimasto in qualche modo stabile, fluttuando semplicemente tra $ 20 e $ 15.

Il mese di marzo ha visto la moneta Ethereum Name Service prendere un po ‘di slancio mentre il mercato delle criptovalute, anche se ancora nella zona di calo, ha gradualmente iniziato a salire la scala dei prezzi. Al 31 marzo 2022, il prezzo della moneta ENS era di $ 19,27, con un volume di scambi fino a $ 87.116.270.

La moneta Ethereum Name Service ha superato il segno di $ 20, che è stato su per un po ‘, nel mese di maggio. A partire dal 3 maggio 2022, il prezzo delle monete ENS ha raggiunto il picco a $ 26,07, con un volume di scambi fino a $ 514.236.935.

Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo della moneta Ethereum Name Service (ENS) era di $ 10,17 per token, con una capitalizzazione di mercato live di $ 207.095.914. La moneta è stata anche classificata #141 più grande criptovaluta nel mercato delle criptovalute, secondo la capitalizzazione di mercato.

Ethereum Name Service ENS Coin Previsioni sui prezzi delle monete

È tempo di passare alle nostre stime dei prezzi ENS ora che abbiamo coperto la maggior parte di ciò che è importante sulla moneta Ethereum Name Service, inclusa la sua cronologia dei prezzi e le previsioni da altre fonti credibili. Parleremo delle previsioni dei prezzi delle monete ENS dal 2022 al 2030.

È fondamentale sottolineare che il prezzo Previsioni non sono perfetti in questo momento. Sebbene i nostri ricercatori possano stimare i prezzi delle risorse digitali osservando le loro varie traiettorie di prezzo sul mercato, i prezzi effettivi possono differire da quelli previsti. È preferibile pensare alle proiezioni dei prezzi come opinioni di esperti o stime di ciò che le varie criptovalute possono eventualmente essere valutate in futuro.

Ethereum Name Service Coin (ENS) Previsione 2022

L’anno 2022 ha visto significativi movimenti ribassisti nel mercato delle criptovalute, con la moneta Ethereum Name Service che non fa eccezione a questo. È probabile che il mercato riprenderà slancio nell’ultima parte dell’anno, ma dobbiamo ammettere che al momento è totalmente nella zona “rossa”.

Dai nostri analisti ed esperti professionisti, il prezzo della moneta ENS per l’anno 2022 può arrivare fino a $ 22,52. Anche il prezzo minimo di ENS dovrebbe essere di circa $ 19,86. Il prezzo medio della moneta potrebbe essere qualsiasi cosa nella regione di $ 20,59 per token.

Ethereum Name Service Coin (ENS) Previsione 2023

Data la volatilità sinonimo del mercato delle criptovalute e le sue elevate fluttuazioni dei prezzi in ogni punto, la comprensione del mercato richiede un po ‘di lavoro ed esperienza. I nostri esperti e analisti forniscono informazioni standard, per consentire agli investitori e agli utenti di criptovalute di prendere decisioni informate su qualsiasi token crittografico che scelgono per scopi di investimento.

Secondo i risultati della nostra analisi e lo stato attuale del mercato delle criptovalute, prevediamo che il prezzo massimo della moneta ENS nel 2023 sarà di $ 34,32 mentre il prezzo minimo potrebbe essere di $ 21,68. Il prezzo medio, d’altra parte, dovrebbe essere nella regione di $ 30,20.

Ethereum Name Service Coin (ENS) Previsione 2024

Con alcune importanti collaborazioni con istituzioni finanziarie formali nel prossimo futuro, la moneta Ethereum Name Service ENS può registrare una crescita significativa nel mercato delle criptovalute. Ciò aumenterà sicuramente la sua credibilità nel mercato delle criptovalute portando molti più investitori e utenti al progetto.

Secondo la nostra attuale previsione del prezzo delle monete Ethereum Name Service per il 2024, il prezzo massimo può arrivare fino a $ 50,96. La previsione bassa, d’altra parte, è prevista a $ 41. Si prevede che il suo prezzo medio sia di circa $ 43,88.

Ethereum Name Service Coin (ENS) Previsione 2025

Una comunità forte svolgerà un ruolo vitale nella crescita delle monete ENS. Ci aspettiamo anche che l’ecosistema ENS attiri una comunità davvero forte prima della fine del 2025. Ciò avrà sicuramente un certo impatto sul prezzo e sulla capitalizzazione di mercato della moneta.

Nel 2025, si prevede che la moneta Ethereum Name Service raggiungerà un prezzo massimo di $ 73,89. Il prezzo minimo non dovrebbe essere inferiore a $ 62,63. Il prezzo medio potrebbe essere qualsiasi cosa all’interno della regione di $ 66.75 per token.

Ethereum Name Service Coin (ENS) Previsione 2026

Ci sono segnali che l’industria delle criptovalute si sta avvicinando a un punto di svolta. Certo che il prezzo ens aumenterà a lungo termine poiché c’è ancora speranza che la valuta guadagnerà molta più attenzione da parte degli investitori e degli utenti di criptovalute.

Nell’anno 2026, ci sono buone probabilità che ENS registrerà un prezzo medio di $ 98,19. Il prezzo minimo della moneta potrebbe essere di $ 95,62 per token. Si prevede che il prezzo più alto possibile sia fino a $ 110,07 per token.

Ethereum Name Service Coin (ENS) Previsione 2027

Un investimento a lungo termine è sicuramente il migliore per la moneta Ethereum Name Service, poiché le previsioni per il token crittografico dei nostri analisti ed esperti esperti mostrano una crescita positiva della moneta nei prossimi cinque anni e in futuro.

Secondo i risultati della nostra analisi, la moneta ENS ha ciò che serve per raggiungere un valore massimo di $ 164,72 entro la fine del 2027. Il prezzo minimo previsto della moneta dovrebbe essere di circa $ 139,15 per token, soprattutto se il mercato diventa rialzista.

Ethereum Name Service Coin (ENS) Previsione 2028

Il token Ethereum Name Service (ENS) aveva visto una rapida crescita dei prezzi in passato. Non c’è motivo per cui non possa sperimentare di nuovo un tale modello di crescita in futuro. Ci aspettiamo che si comporti in modo eccellente nel 2028.

Secondo le previsioni effettive dei prezzi ENS per il 2028, possiamo anticipare un prezzo medio di $ 179,1. Se tutto va secondo le nostre aspettative, il prezzo massimo di Ethereum Name Service nel 2028 potrebbe arrivare fino a $ 187,9, con un prezzo minimo di $ 170,2.

Ethereum Name Service Coin (ENS) Previsione 2029

A causa degli ovvi sforzi degli sviluppatori di rete e degli investitori della comunità, il valore della moneta Ethereum Name Service (ENS) continuerà a salire nei prossimi anni. Mentre l’ecosistema continua ad evolversi, il prezzo fluttuerà, ma la crescita positiva travolgerà le tendenze ribassiste che potrebbero insorgere di volta in volta.

In poche parole, è molto probabile che la moneta ENS sarà scambiata a un livello di prezzo massimo fino a $ 200,17 nel 2029. Il prezzo medio stimato della moneta sarà nella regione di $ 195,4. Il prezzo minimo, d’altra parte, potrebbe essere di $ 192,3, a seconda di quanto sia favorevole il mercato.

Ethereum Name Service Coin (ENS) Previsione 2030

Con l’aumento dell’accettazione e delle collaborazioni con altre importanti reti blockchain, Ethereum Name Service dovrebbe crescere in modo significativo anche prima del 2030. Si prevede inoltre che il prezzo del suo token salirà alle stelle prima del 2030.

Secondo le nostre attuali previsioni di prezzo ENS per il 2030, stiamo esaminando un prezzo massimo di negoziazione di $ 250,3 per token. Il prezzo minimo non dovrebbe essere inferiore a $ 242,5. Gli investitori possono aspettarsi un prezzo medio di $ 246,59 per token.

Potenziali alti e bassi di Ethereum Name Service Coin (ENS)

Il mercato delle criptovalute è estremamente volatile, come abbiamo affermato più volte in questo articolo. Ogni token crittografico è imprevedibile e questa è la natura del mercato. Gli investitori devono solo affrontare questo fatto e adottare misure per ridurre al minimo i rischi creati da questa volatilità del mercato.

Considerando la natura del mercato, ci aspettiamo che la moneta Ethereum Name Service sperimenti alti e bassi negli anni successivi. Si prevede inoltre che questi massimi e minimi prospettici siano inferiori e superiori ai valori minimi e massimi precedentemente previsti.

Per gli investitori e gli utenti di criptovalute che intendono investire in ethereum Name Service ENS coin in futuro, dovresti considerare quanto volatile sarà il prezzo dell’asset nei prossimi anni. Mostreremo i possibili prezzi alti e bassi della moneta in una tabella per aiutarti a formulare giudizi più intelligenti.

ANNO ALTO BASSO 2022 US$ 22,52 US$ 19,86 2023 US$ 34,32 US$ 29,00 2024 US$ 50,96 US$ 41,00 2025 US$ 73,89 US$ 62,63 2027 US$ 164,72 US$ 139,15 2030 US$ 250,30 US$ 242,50

Dovresti investire in Ethereum Name Service Coin (ENS)?

Gli utenti possono sempre decidere se investire in una valuta virtuale o in qualsiasi altra risorsa digitale preziosa. Tuttavia, l’importanza della ricerca personale approfondita non può essere sopravvalutata.

Sebbene le previsioni dei prezzi siano vitali, gli investitori e gli utenti di criptovalute sono sempre invitati ad assicurarsi di fare le proprie ricerche di base prima di scegliere qualsiasi token crittografico per il loro investimento crittografico. Alla luce di quanto precede, dovresti acquistare monete ENS?

Secondo le informazioni mostrate finora, la moneta Ethereum Name Service (ENS) è un investimento potenzialmente redditizio. La moneta ha avuto un’enorme crescita in passato e le nostre previsioni sui prezzi ENS suggeriscono che lo farà di nuovo in futuro. Si raccomanda pertanto di investire.

Vale anche la pena notare che la moneta ENS ha mostrato indicatori di elevata volatilità negli ultimi anni. Inoltre, è probabile che il prezzo della moneta Ethereum Name Service (ENS) possa scendere nei prossimi anni. Gli investitori, quindi, dovrebbero essere pronti a tutto e anche ricordarsi di rimanere aggiornati.

L’investimento in criptovalute può essere un investimento redditizio ma anche fortemente rischioso data la volatilità dello spazio crittografico. Avere una mente forte è di estrema importanza per gli investitori interessati e gli utenti di criptovalute. Devi avere lo stomaco per i rischi se devi investire in token Ethereum Name Service (ENS).

Dove acquistare Ethereum Name Service Coin ENS

Lo spazio crittografico ha registrato una crescita significativa nel tempo, e questo è accaduto in un periodo molto breve. Ciò ha anche dato origine a molti scambi e piattaforme crittografiche in cui è possibile scambiare vari token crittografici.

Tuttavia, dove acquisti le tue risorse digitali determinerà diverse cose, tra cui le commissioni che ti verranno addebitate, il tempo necessario per approvare le tue transazioni e quanto sarà sicura o non sicura la transazione. In tutto, l’esperienza che otterrai sarà determinata dalla piattaforma che scegli.

Ethereum Name Service Coin ENS è scambiato su una varietà di scambi di criptovaluta con altri token e monete crittografiche. Sebbene non sia disponibile in tutti i mercati, è stato scambiato sulle borse più riconosciute per un po ‘di tempo. Ma da dove dovresti comprare?

Non è obbligatorio acquistare da alcune delle più grandi borse sul mercato. In effetti, non è consigliabile effettuare transazioni regolari sugli scambi ufficiali di criptovaluta. Hai altre opzioni, tra cui broker e app di investimento crittografico.

Ethereum Name Service Previsioni sui prezzi – Conclusione

La moneta ENS di Ethereum Name Service ha mostrato il massimo potenziale, che si è riflesso nella sua traiettoria di previsione dei prezzi, indicando che gli investitori che scelgono di mantenere la moneta per un lungo periodo potrebbero raccogliere i maggiori benefici da questa criptovaluta.

Sebbene la nostra proiezione del prezzo delle monete ENS di Ethereum Name Service sia ottimistica, il mercato è complesso e imprevedibilmente volatile. Le cose potrebbero cambiare in futuro, ma ci sono varie ragioni per credere che il valore della moneta ENS aumenterà negli anni successivi. Di conseguenza, potrebbe essere un asset redditizio per gli investitori a lungo termine. Potrebbe essere una moneta milionaria.

C’è la possibilità che il prezzo della moneta Ethereum Name Service diminuisca ancora di più in futuro, così come c’è la possibilità che aumenti enormemente negli anni a venire. Di conseguenza, gli investitori devono capire che il loro investimento può perdere valore con il tempo.

Il mercato delle criptovalute non è un mercato stabile. Pertanto, si consiglia agli investitori e agli utenti di criptovalute di avvicinarsi al mercato con cautela e assicurarsi di comprendere molto bene un token e le sue prospettive prima di investire i loro fondi.

Domande frequenti

Ethereum Name Service Coin ENS è un investimento redditizio?

Sì, ethereum Name Service coin ENS è un investimento conveniente. Sebbene il prezzo della moneta ENS sia diminuito di recente, le nostre previsioni mostrano che si riprenderà nel prossimo futuro. Se gli investitori possono detenere la moneta per un paio d’anni, quasi certamente pagherà.

La moneta Ethereum Name Service ENS è un buon investimento per il futuro?

Sì, Ethereum Name Service Coin ENS sembra essere un investimento futuro promettente. Il valore del token dovrebbe salire in futuro, il che significa che il tuo investimento si apprezzerà nel tempo.

Il prezzo di Ethereum Name Service Coin ENS aumenterà?

Sì, prevediamo un aumento del prezzo della moneta Ethereum Name Service (ENS) nei prossimi anni. Secondo le nostre previsioni, il prezzo ens dovrebbe raggiungere i 22,52 dollari entro la fine del 2022. Potrebbe anche salire a $ 34,32 nel 2023, $ 73,89 nel 2025, $ 164,72 nel 2027 e $ 250,3 per token nel 2030.

Ethereum Name Service ENS Coin raggiungerà $ 50?

Sì, la moneta Ethereum Name Service può raggiungere il segno di $ 50. Tuttavia, non ci aspettiamo che la moneta raggiunga questa impresa quest’anno. Secondo le nostre previsioni di prezzo ENS, la moneta può raggiungere nuovamente il segno di $ 50 nel 2024 o nel 2025 al massimo.

L’ENS raggiungerà i 100 dollari?

Secondo le nostre previsioni algoritmiche, la moneta ETHEREUM Name Service ENS non è lontana dal raggiungere il marchio $ 100 nel prossimo futuro. Ciò è dovuto all’influenza della moneta sul settore blockchain e alla soluzione che fornisce agli utenti di contratti intelligenti e a tutti nello spazio DeFi.

Quale sarà il prezzo della moneta Ethereum Name Service ENS tra cinque anni?

La moneta Ethereum Name Service ENS varrà probabilmente $ 164,72 per token nei prossimi cinque anni, secondo le nostre proiezioni dei prezzi ENS di Ethereum Name Service dei nostri analisti ed esperti (2027).

Quale sarà il prezzo di Ethereum Name Service ENS Coin nei prossimi dieci anni?

Non è facile prevedere il prezzo di una moneta virtuale in un arco di tempo di dieci anni. Sulla base di tutto ciò che abbiamo imparato finora, possiamo tranquillamente prevedere che il prezzo di ENS Coin salirà fino a o più di $ 300 nei prossimi dieci anni.

ENS Coin si bloccherà?

Secondo la nostra ricerca, la moneta ENS di Ethereum Name Service non è classificata come shitcoin e non c’è praticamente alcuna possibilità di crash. La moneta è legittima e rimarrà una risorsa digitale affidabile nei prossimi anni.

La moneta Ethereum Name Service ENS è una risorsa crittografica sicura?

Sì, ENS è una risorsa digitale sicura. Non ci sono preoccupazioni critiche con l’intero ecosistema Ethereum Name Service, e quindi investire in questo token crittografico non è male dopo tutto.

La moneta Ethereum Name Service ENS è un investimento rischioso?

L’intero ecosistema crittografico è naturalmente volatile. Qualsiasi investimento crittografico è considerato un investimento pericoloso. La moneta Ethereum Name Service ENS è una risorsa digitale fluttuante e pericolosa, ma ha anche il potenziale per essere estremamente redditizia.