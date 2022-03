Previsione prezzo Fetch.ai 2025 E 2030

Fetch.ai è un ambizioso progetto blockchain che mira a fornire una piattaforma per lo sviluppo di reti autonome di intelligenza artificiale e apprendimento automatico che afferma di rappresentare il futuro dei mercati dei dati digitalizzati.

Mentre il mercato delle criptovalute continua ad evolversi e a espandersi in nuovi territori, gli investitori sono a caccia di progetti che possano aprire la strada e potenzialmente conquistare nuovi mercati.

Lo abbiamo già visto accadere con Defi e NFT, ma l’attenzione si sta ora rivolgendo ai progetti che possono supportare le funzioni in continua espansione di criptovaluta e blockchain – progetti come Fetch.ai.

La maggior parte dei lettori avrà probabilmente un’idea di come l’intelligenza artificiale viene utilizzata per rivoluzionare tutto, dall’industria legale a come guidiamo i veicoli, quindi il potenziale di un’economia aia decentralizzata come Fetch.ai fornisce potrebbe essere abbastanza ovvio.

La domanda per gli investitori sarà se la tecnologia alla base del progetto è in grado di consegnare le merci.

Inutile dire che Fetch.ai è un progetto altamente complesso con alcune caratteristiche molto innovative, tra cui un meccanismo di consenso Proof-of-Work unico e uno stack tecnologico in tre parti. Tutto questo è sostenuto dalla sua criptovaluta nativa, FET.

Quindi Fetch.ai è una buona opzione per gli investitori, o il progetto è semplicemente troppo ambizioso per essere fattibile? Nella seguente previsione dei prezzi Fetch.ai per il 2025 e il 2030, daremo un’occhiata più da vicino alla piattaforma, ai suoi casi d’uso realistici e a ciò che gli analisti stanno dicendo sul suo potenziale futuro.

Una breve storia di Fetch.ai

Fetch.ai è stato lanciato ufficialmente nel 2019 tramite Binance Launchpad. Tuttavia, ha le sue origini circa due anni prima, quando due aziende, Itzme AI e uVue hanno unito le forze per creare una startup con sede nel Regno Unito. Questa entità è stata poi raccolta dall’acceleratore Binance, che ha portato all’ICO che ha raccolto circa $ 10 milioni in soli 10 secondi.

Inizialmente, Fetch è stato pubblicizzato come parte della quarta rivoluzione industriale e un progetto che potrebbe decentralizzare l’intelligenza artificiale che alimenta sistemi popolari, come Alexa di Amazon.

Fetch.ai – Una panoramica

Dire che Fetch.ai è un progetto ambizioso è un eufemismo. In parole povere, ciò che il progetto mira a fare è fornire una piattaforma in grado di automatizzare numerosi mercati e processi che attualmente richiedono una grande quantità di lavoro manuale.

La rete è composta da vari agenti autonomi che possono rappresentare organizzazioni, individui o dispositivi e servizi ed essere incaricati di varie funzioni. Questi agenti sono in grado di sfruttare l’apprendimento automatico per lavorare in modo indipendente e fornire servizi sempre più complessi.

Si spera che, man mano che l’ecosistema Fetch.ai cresce, gli sviluppatori delle grandi aziende costruiranno e distribuiranno più di questi agenti sulla rete. Nel corso del tempo, questi agenti saranno in grado di comunicare tra loro per scambiare, valutare, informazioni o fornire servizi tra loro.

In quanto tale, Fetch.ai mira a creare un’economia di intelligenza artificiale completamente decentralizzata.

La tecnologia alla base di Fetch.ai

Probabilmente non sorprenderà che il funzionamento di Fetch.ai sia estremamente complesso e ben oltre lo scopo di questo articolo. Tuttavia, cercheremo di chiarire alcuni dei fondamentali chiave.

Fetch.ai è composto da tre parti distinte: Autonomous Economic Agents (AEA), Open Economic Framework (OEF) e Fetch Smart Ledgers. Naturalmente, ad alimentare l’ecosistema è il token FET.

Agenti economici autonomi

Questi sono l’intelligenza artificiale, i bot e gli algoritmi creati per agire per conto di organizzazioni, individui e servizi. Possono essere collegati a tutto, dall’hardware, alle fonti di dati o al software del mondo reale, consentendo loro di svolgere i loro ruoli come richiesto. Gli AER sono anche costruiti con l’apprendimento automatico, in modo che possano imparare dagli errori e migliorare con il passare del tempo.

Il quadro economico aperto

L’Open Economic Framework utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare la fornitura e l’uso delle informazioni a supporto degli AEA. Gli AEA possono accedere ai dati generati dall’OEF tramite operatori di nodi. Questi operatori di nodi sono ricompensati con FET per aver fornito informazioni affidabili.

Recupera Smart Ledgers

I Fetch Smart Ledgers fanno parte di una struttura complicata che utilizza qualcosa chiamato tecnologia da grafo aciclico diretto (DAG). L’FSL è responsabile della gestione della fiducia e dell’intelligence per garantire che l’ecosistema Fetch rimanga sicuro e funzioni come dovrebbe. Questo livello utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per scoprire come interagiscono i diversi mercati.

Naturalmente, queste descrizioni sono estremamente basilari e servono solo a dare ai potenziali investitori un’idea di come funziona Fetch.ai. Un punto importante da togliere è che l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale sono incorporati in tutti e tre i livelli dell’infrastruttura.

Il modello fetch consensus

Fetch.ai basa su un protocollo di consenso innovativo. I nuovi blocchi vengono creati in modo simile a quelli su normale Proof-of-Stake piattaforme, ma utilizza un beacon casuale decentralizzato per assegnare responsabilità ai nodi. Il team dietro la piattaforma afferma che con questo meccanismo, hanno creato un’alternativa più scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico ai protocolli di consenso standard.

In teoria, chiunque può partecipare al modello di consenso Fetch.ai acquistando una partecipazione. Una blockchain partizionata significa che anche a un throughput più elevato, l’utente medio sarà comunque in grado di partecipare allo staking dal proprio desktop.

Il token FET

FET è un token ERC-20 che guida il sistema Fetch.ai. Viene utilizzato dagli sviluppatori che desiderano distribuire i propri agenti sulla rete, nonché per pagare le tariffe per l’utilizzo di servizi e agenti distribuiti da altri. FET è anche, ovviamente, utilizzato come parte del meccanismo di picchettamento che mantiene in funzione il sistema Fetch.AI.

Naturalmente, FET può anche essere acquistato e venduto sul mercato aperto, proprio come qualsiasi altro token. L’offerta di FET è limitata a 1,1 miliardi, con un’offerta circolante stimata di 688.117.804 al momento della scrittura.

Guardando la cronologia dei prezzi di FET

Da quando è stato quotato per la prima volta a marzo 2019, Fetch.ai ha visto un movimento dei prezzi piuttosto interessante. Inizialmente, il token comandava un prezzo di negoziazione di circa $ 0,40, ma dopo che l’hype iniziale si è spento, il suo valore è sceso. A maggio 2019, FET era scambiato a $ 0,09. Entro la fine dell’anno, era sceso a $ 0,04.

Anche i primi mesi del 2020 non hanno prodotto molto per Fetch.ai. Alla fine del primo trimestre, il token era scambiato a soli $ 0,01. Tuttavia, durante l’estate ha gradualmente iniziato a salire e ad agosto, il suo prezzo di negoziazione è salito a $ 0,15. Sfortunatamente, questo aumento dei prezzi si è rivelato di breve durata e a dicembre il FET era sceso a $ 0,05.

Basti dire che i primi 18 mesi di Fetch.ai erano stati un po ‘poco brillanti, con il token che non riusciva a ottenere alcuna trazione reale. Tuttavia, tutto questo è cambiato nel 2021, un anno in cui la FET ha visto diverse importanti riprese. A febbraio, aveva raggiunto un prezzo di negoziazione di $ 0,29, prima che un toro nei giorni di apertura di marzo inviasse il token a oltre $ 0,80, segnando una crescita di oltre il 1500% per l’anno.

Sfortunatamente, FET non è stato in grado di mantenere a lungo il suo nuovo valore e a giugno era sceso a $ 0,20. Dopo alcune settimane di volatilità, il FET era di nuovo in rialzo. Aveva raggiunto $ 0,61 entro la fine di agosto e ha continuato a salire fino a settembre, raggiungendo il suo massimo storico di $ 1,17 dopo la prima settimana.

Seguì un altro periodo di significative fluttuazioni dei prezzi, ma il FET si radunò di nuovo a dicembre, questa volta con un picco di circa $ 0,90. Ancora una volta, il token non è riuscito a mantenere i suoi guadagni ed è andato in forte calo a dicembre, prima che una flessione generale del mercato nelle settimane di apertura del 2022 abbia martellato il prezzo del FET a $ 0,27 entro marzo.

Fetch.ai previsioni sui prezzi per il 2025

Dopo aver esaminato ciò che Fetch.ai porta sul tavolo da un punto di vista tecnico e rivisto il suo precedente movimento dei prezzi, potresti aver iniziato a sviluppare un’idea di come FET possa inserirsi nel tuo portafoglio di criptovaluta esistente. Ma cosa possiamo aspettarci dal progetto nei prossimi anni? Per rispondere a questo, abbiamo esaminato alcune previsioni di prezzo Fetch.ai per il 2025.

Sembra che DigitalCoinPrice preveda una crescita costante anche se irregolare. Secondo la sua analisi tecnica, il token Fetch.ai sarà ad un prezzo medio di negoziazione di $ 0,45 per il 2022. Si prevede quindi che salirà fino a $ 0,51 nel 2023. La piattaforma vede quindi una certa volatilità incombente nel 2024. Suggerisce che l’ATP del token scenderà a $ 0,50, ma avrà un prezzo massimo di negoziazione fino a $ 0,57, rispetto a $ 0,55 nel 2023. Entro il 2025, il token Fetch.ai dovrebbe essere salito a un prezzo medio di $ 0,69

Nel frattempo, WalletInvestor vede FET raggiungere un prezzo medio di negoziazione di $ 0,61 prima che il 2022 sia finito. Secondo la sua previsione di prezzo Fetch.ai per il 2025, il token continuerà a crescere di valore ed entro la fine del 2023 potrebbe raggiungere un potenziale massimo di $ 1,20 – che sarebbe un livello record. Quindi, entro la fine del 2025, la piattaforma ritiene che Fetch.ai avrà raggiunto un prezzo medio di negoziazione di oltre $ 1,40, con un potenziale massimo di $ 1,68.

L’ultima previsione dei prezzi Fetch.ai per il 2025 che abbiamo esaminato proveniva da TradingBeasts. Nota per le sue previsioni più conservative, la piattaforma vede Fetch.ai lottare per guadagnare slancio sostenuto per gran parte del 2023, ma il FET dovrebbe iniziare il 2025 a circa $ 0,57. Entro la fine di quell’anno, si prevede che Fetch.ai valga un potenziale massimo di $ 0,64 per token.

Fetch.ai dei prezzi per il 2030

La maggior parte degli investitori di criptovaluta sarà consapevole di quanto velocemente il mercato può cambiare. Ciò rende le previsioni a lungo termine altamente inaffidabili, in quanto possono andare solo dai dati attuali. Detto questo, vale comunque la pena dare un’occhiata ad alcune previsioni di prezzo Fetch.ai per il 2030, in quanto possono almeno dirci quali sono le prospettive degli analisti, allo stato attuale delle cose.

DigitalCoinPrice ha fatto la sua previsione di prezzo Fetch.ai per il 2030 e vede chiaramente un certo potenziale nel progetto, poiché ritiene che FET potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico nel 2028, con un potenziale prezzo di negoziazione superiore di $ 1,20. Il token dovrebbe quindi crescere di anno in anno, raggiungendo $ 1,45 entro la fine del 2029. Nel 2030, DigitalCoinPrice suggerisce che Fetch.ai potrebbe valere fino a $ 1,63.

Abbiamo trovato un’altra previsione di prezzo Fetch.ai per il 2030 su PricePrediction.net. Sembra che la piattaforma sia notevolmente rialzista su FET, credendo che raggiungerà un prezzo di negoziazione di oltre $ 2,00 già nel 2026. Entro la fine del 2027, si prevede che tale prezzo salirà a $ 2,97. L’anno successivo potrebbe vedere il FET raggiungere $ 4,95 e quando arriverà il 2030, si prevede che il token varrà fino a $ 10,95 – che sarebbe una crescita di oltre il 3100%.

Dovremmo sottolineare ancora una volta che queste previsioni sono altamente speculative. In effetti, PricePrediction.net è noto per le sue previsioni altamente ottimistiche e, sebbene Fetch.ai sia certamente in grado di una crescita significativa dei prezzi, consigliamo agli investitori di sbagliare sul lato della cautela e di non fare affidamento su queste cifre per informare la loro strategia.

Conclusione: dovresti investire in Fetch.ai?

Se hai letto fin qui, probabilmente ti sei reso conto che Fetch.ai è un progetto altamente avanzato con enormi quantità di potenziale. I vantaggi di un ecosistema completo di intelligenza artificiale e apprendimento automatico sono difficili da sopravvalutare. Fetch.ai ha anche il potenziale per rivoluzionare il modo in cui i dati vengono elaborati dalle organizzazioni, che di per sé è un importante punto di forza.

Una delle maggiori sfide che la piattaforma deve affrontare è se può effettivamente fornire. In definitiva, la creazione di un’economia decentralizzata di agenti automatizzati dipenderà in ultima analisi dall’assorbimento e dai contributi degli sviluppatori, che a loro volta dipenderanno da quanto bene il sistema funziona effettivamente. Se Fetch.ai può fornire tutto ciò che promette, potrebbe certamente essere un attore importante nella cosiddetta Quarta Rivoluzione.

Tuttavia, questa incertezza è probabilmente ciò che spiega la sostanziale volatilità dei prezzi del token nativo del progetto, FET. Nonostante questo, tuttavia, la maggior parte degli analisti è ottimista sul suo futuro. In effetti, le previsioni di prezzo Fetch.ai per il 2025 e il 2030 che abbiamo incontrato indicavano tutte una crescita, anche se con alcune patch difficili lungo la strada.

Realisticamente, Fetch.ai è probabilmente un investimento ad alto rischio nel 2022, anche per gli standard di criptovaluta. Il progetto deve ancora affermarsi come un criptovaluta di alto livello e c’è sempre il potenziale per i concorrenti di tagliare la sua quota di mercato.

Se decidi di investire in Fetch.ai nel 2022, ti consigliamo di farlo come parte di una strategia di investimento più ampia e diversificata.

Dove acquistare Fetch.ai criptovaluta

Fetch.ai investimento in criptovaluta è ora completamente mainstream ed è più popolare che mai – e tale popolarità dovrebbe aumentare nel 2022. Se stai cercando di iniziare il tuo viaggio di investimento, allora ci sono alcune cose di cui avrai bisogno per iniziare.

La prima cosa di cui avrai bisogno è un portafoglio di criptovaluta. Questo da solo richiede un po ‘di riflessione, quindi ti consigliamo di dare un’occhiata al nostro guida alla scelta di un portafoglio. Una volta che questo è stato curato, dovrai aprire un account con un broker o uno scambio che possa darti accesso al mercato Fetch.ai.

Ci sono molte opzioni quando si tratta di trovare un broker adatto, ma per i nostri soldi, sarebbe difficile spingere a trovare meglio di eToro. Non solo ha un’eccellente reputazione per fornire un servizio di trading di criptovaluta affidabile con commissioni competitive, ma ha anche una piattaforma di trading user-friendly adatta sia agli investitori nuovi che a quelli esperti.

Domande frequenti

Cos’è Fetch.ai?

Fetch.ai è un progetto blockchain altamente avanzato che offre agli sviluppatori una piattaforma per la creazione e la distribuzione di agenti di intelligenza artificiale e machine learning. Questi agenti possono automatizzare essi stessi processi che di solito richiedono una grande quantità di lavoro manuale. Possono anche comunicare e scambiare dati o servizi tra loro, creando di fatto un’economia autonoma all’interno della piattaforma Fetch.ai.

La blockchain è compatibile con l’intelligenza artificiale?

Il modo in cui funziona la blockchain si presta perfettamente all’IA e viceversa. Per questo motivo, progetti come Fetch.ai hanno iniziato a fornire soluzioni per gli sviluppatori che desiderano creare i propri bot e agenti di intelligenza artificiale, in grado di automatizzare i processi e semplificare il modo in cui vengono gestiti i dati. Blockchain consente che ciò avvenga in modo decentralizzato e in un ambiente sicuro.

Dovrei investire in Fetch.ai?

Fetch.ai ha visto una volatilità piuttosto significativa da quando ha colpito i mercati per la prima volta nel 2019. Il progetto è molto ambizioso e in definitiva il suo utilizzo è più o meno riservato agli sviluppatori oa coloro con un significativo know-how tecnico. Detto questo, se il progetto decolla, il suo token nativo potrebbe diventare molto più prezioso – solo il tempo lo dirà.

Dove posso acquistare FET?

Nonostante sia un progetto blockchain innovativo e ambizioso, FET non è ampiamente elencato come alcuni dei token più noti là fuori. Tuttavia, è probabile che tutto ciò cambi nel prossimo futuro, quindi ti consigliamo di scegliere una piattaforma lungimirante come eToro, che di solito è veloce nell’elencare i principali progetti di criptovaluta.

Posso Fetch.ai raddoppiare i miei soldi nel 2022?

Non è mai una buona idea scommettere su una criptovaluta che raddoppia di valore, soprattutto entro un determinato lasso di tempo. Anche i token di maggior successo vedono raramente tassi di rendimento così sostanziali, nonostante quello che potresti aver sentito. Detto questo, Fetch.ai è un progetto intrigante e diverso da molti altri per ambito e caso d’uso. Vale sicuramente la pena considerarlo come una potenziale aggiunta al portafoglio.