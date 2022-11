Previsione prezzo Gala 2023, 2025, 2030

Gala è una criptovaluta basata su Ethereum che viene utilizzata per alimentare i giochi di gala. Utilizzando il token Gala, un utente può trascorrere innumerevoli ore giocando ai giochi alimentati dai token Gala. Ecco alcuni dei fatti riguardanti il token Gala:

Gala Games è stato lanciato nell’anno 2018 da Eric Schiermeyer, Wright Thurston (crypto miner) e Michael McCarthy. GALA è un token di utilità ERC-20 sviluppato sulla rete Ethereum. È la principale risorsa digitale all’interno dell’ecosistema Gala Games per l’acquisto di articoli, pagamenti peer-to-peer, nodi gratificanti e altro ancora. Il token Gala alimenta l’ecosistema dei giochi Gala. Gli utenti possono giocare a una varietà di giochi sulla piattaforma. I giochi sono gratuiti al 100% e sono accessibili tramite blockchain attraverso un’applicazione decentralizzata (DApp). Il token Gala è stato fondato da Eric Schiermeyer (il co-fondatore di Zynga e leggenda del gioco), Wright Thurston (uno dei primi grandi minatori nello spazio delle criptovalute e detentore di numerosi brevetti sulla tecnologia blockchain) e Michael McCarthy (il direttore creativo dietro i successi di gioco virali come Farmville 2). Il token è stato lanciato con l’obiettivo di rivolgersi ai settori di gioco di nicchia e offrire agli utenti l’opportunità di giocare per innumerevoli ore utilizzando il token Gala. Il token di gala è stato costruito sulla rete Ethereum che aiuta gli utenti a trasferire i token Gala una volta che hanno il pieno controllo sulla rete. La criptovaluta GALA può anche essere utilizzata come ricompensa per i proprietari. I gettoni GALA possono anche essere utilizzati per acquistare oggetti all’interno dei giochi. Può anche essere utilizzato per aggiornamenti e altre risorse di gioco e viene anche utilizzato come token di governance.

Previsione Gala Prezzo: Prestazioni recenti

Ultimi 5 giorni: -3,3%

Ultimo 1 mese: -9,4%

YTD: -91,9%

Giochi di gala Token ha avuto un anno difficile fino a poco tempo fa. Con la liquidità che viene spremuta, il prezzo è sceso significativamente più in basso. Di conseguenza, il potenziale di guadagno sulla piattaforma è diminuito. Questo a sua volta ha ridotto il numero di giocatori attivi sulla piattaforma che ha ridotto la domanda per il token.

Con nuovi giochi in fase di test e lancio, l’interesse per il Token è aumentato di nuovo spingendo il prezzo più in alto. Ecco come sono cambiati i volumi di trading negli ultimi 7 giorni

8 novembre: 157 milioni di dollari

7 novembre: 155 milioni di dollari

6 novembre: $ 218 milioni

5 novembre: $ 442 milioni

4 novembre: 650 milioni di dollari

3 novembre: $ 478 milioni

2 novembre: $ 182 milioni

Ecco come sono cambiati i volumi di trading nel corso dell’anno

Q1 Media: $ 850m

Q2 Media: $ 331 milioni

Q3 Media: $ 216m

Ottobre (Q4): $ 112 milioni

Questi cali coincidono con i rialzi dei tassi della Fed.

Gala Crypto è un buon investimento?

Gala games è una piattaforma di gioco NFT play-to-earn. Le monete Gala possono essere guadagnate e spese sulla piattaforma di giochi blockchain. Uno dei giochi più popolari su Gala Games è Town Star, un gioco di simulazione basato su browser.

Gala ha anche lanciato una blockchain nativa per l’ecosistema di potere. Evidenzia anche la sua attribuzione di governance decentralizzata e la maggior parte della tecnologia di contabilità decentralizzata ha anche token di governance per dare poteri che possono essere utilizzati dagli utenti. La rete Gala come ogni blockchain ha bisogno di validatori. Gala vende licenze a Gala Nodes che sono anche chiamati Founders Nodes. Gala Games ha circa 1,3 milioni di giocatori attivi ogni mese.

Come tutte le altre criptovalute di recente, Gala non è riuscita a fornire un buon ritorno agli investitori. La maggior parte degli investitori che hanno investito in Gala Token sono in perdita. Secondo i dati di IntoTheBlock, solo l’11% degli investitori di token Gala sta realizzando un profitto a un prezzo corrente mentre l’82% degli investitori è in perdita. Tuttavia, si consiglia vivamente di avere un token Gala nel portafoglio come investimento a lungo termine. I motivi sono:

La moneta Gala è stata introdotta per rivoluzionare l’industria del gioco. I giocatori potevano usare i gettoni Gala e giocare a giochi diversi per innumerevoli ore. Con l’industria del gioco in piena espansione, è chiaro che il token Gala ha un futuro. Pertanto, per ottenere un buon ritorno sull’investimento Gala, è necessario assicurarsi che il proprio investimento sia un investimento a lungo termine. L’investimento in criptovalute è sempre un gioco lungo. Molti investitori entrano nel mercato delle criptovalute con la speranza di realizzare un rapido profitto e uscire dal mercato. A causa di questo motivo molte volte, il prezzo della criptovaluta crolla poiché c’è un sell-off di massa. Tuttavia, per realizzare un buon profitto si dovrebbe avere un piano di attenersi al mercato per un periodo più lungo. Oltre l’80% degli investitori di Gala detiene token Gala da meno di un anno. È stato notato che anche con un leggero movimento nel mercato, c’è stato un sell-off di massa. Il sell-off di massa avviene a causa di queste sezioni di investitori. Pertanto, per rendere il Gala un buon investimento è necessario detenere i token Gala per un periodo più lungo.

A partire da ora, ci sono circa 16000 giocatori diversi che stanno effettivamente alimentando l’intero ambiente dei Giochi di Gala. Al fine di apportare alcuni miglioramenti all’avanzamento di Gala Network, è riuscito a collaborare con Flare, Polygon, Brave, Mazer Gaming e altre società. L’ecosistema di Gala è decisamente in aumento.

Gala raggiungerà $ 10? Facciamo alcuni calcoli

A $ 10, la capitalizzazione di mercato di Gala sarebbe 250 volte superiore al prezzo di Gala nell’ottobre 2022 o circa $ 70 miliardi. Dato come varie criptovalute – BTC, ETH, SOL, ADA e numerose altre criptovalute sono aumentate negli ultimi anni, non è insolito che qualsiasi criptovaluta aumenti di 250 volte in modo abbastanza rapido.

Tuttavia, non è realistico aspettarsi che ciò che è successo nel 2021 con la maggior parte degli Altcoin o anche con Ethereum (dal 2017 al 2021) o Bitcoin (dal 2010 al 2020) accada di nuovo. È improbabile che tali pompe si ripetano di nuovo, dato che è improbabile che ripeteremo la pompa di liquidità guidata dalla Fed dal 2008 al 2021. Pertanto, ha senso stimare il futuro Gala Price con un 30% più “conservativo”. Ora, anche il 30% sembra essere piuttosto alto se lo si confronta con il mercato azionario. Pertanto, una stima super prudente non dovrebbe essere basata solo sul 30%, ma anche sul presupposto che il 50% delle monete sarà bruciato.

Pertanto, se Gala dovesse aumentare al tasso del 30% annuo (supponendo che il 50% dei token venga bruciato durante il periodo), ci vorrebbero $gala 22 anni o l’anno 2044 per raggiungere $ 10.

Il GALA può raggiungere $ 10? Analisi dei dati

GALA è riuscito a raggiungere un ATH o un prezzo massimo di tutti i tempi di $ 0,83 nel 2021. Da allora è sceso, ma si prevede che raggiungerà $ 0,42 entro la fine di quest’anno.

Il prezzo attuale di Gala varia tra 0,04 e 0,05 e ha una capitalizzazione di mercato di circa $ 300 milioni. Se Gala avesse un prezzo di $ 10, la capitalizzazione di mercato sarebbe di $ 7,1 miliardi. Si prevede che il mercato Play to earn aumenterà di 20 volte nei prossimi 3 anni. Anche se si dovesse supporre che le stime fossero fuori di 2-3 anni, Gala potrebbe avere un prezzo compreso tra $ 6 e $ 10 dollari entro il 2027. Quindi la risposta alla domanda Can Gala Reach $ 10 è Data la crescita esplosiva del gioco per guadagnare giochi, Gala può facilmente raggiungere $ 10 nei prossimi 4-5 anni.

Un altro modo interessante di guardare a Play to earn games è quello di guardare ogni piattaforma di gioco come un piccolo paese e gli acquisti e le vendite all’interno del gioco sono visti come commercio del gioco. Se riformulati in questo modo, i gettoni di gioco come Gala hanno un futuro molto più luminoso della maggior parte dei Meme e delle Alt Coin.

Gala Coin può raggiungere $ 100?

Se Gala $ 10 è uno sforzo difficile, ci vorrebbe ancora più sforzo per raggiungere $ 100. In questo caso, facciamo un’ipotesi più conservativa del 25% annuo (supponendo che il 50% bruci alla fine di questo periodo). La capitalizzazione di mercato sarebbe di $ 700 miliardi e ci vorrebbero 35 anni o 2057 per raggiungere questo livello.

La moneta Gala può raggiungere $ 1?

Dati gli scenari di cui sopra, è probabile che $ 1 sia una passeggiata nel parco. In questo caso, ipotizziamo una stima di crescita di circa il 35%. Ci vorrebbero 11 anni perché Gala Coin raggiunga $ 1

Gala può raggiungere $ 10? Panoramica del mercato Play to earn

Il mercato Play to earn dovrebbe crescere fino a $ 219 miliardi entro il 2024. Probabilmente è meno di $ 10 miliardi nel 2021.

Le query di ricerca per il mercato Play-to-earn sono esplose di 6 volte negli ultimi 12 mesi. È interessante notare che i giochi tradizionali sono ancora 60 volte superiori al mercato del gioco per guadagnare. Il mercato dei giochi valeva $ 180 miliardi nel 2021.

Il futuro sembra abbastanza positivo per i giochi Blockchain e giocatori come Gala Games.

Previsione Gala Prezzo 2023, 2025, 2030 e 2040

Dato l’attuale rallentamento delle criptovalute negli ultimi 12 mesi, le previsioni sono piuttosto pessimistiche. Il gioco è qui per rimanere e Gala sarà un giocatore di primo piano se non il numero 1. Quindi le probabilità di $ 10 sono molto più alte di quanto sembrino attualmente.

GALA è un token nativo della piattaforma di gioco Gala Games. Può essere utilizzato per acquistare giochi ed effettuare acquisti in-game. Il gioco di gala fa parte dell’industria GameFi e funziona sul modello Play2Earn. Gala funziona su Ethereum e Binance Blockchains. Ecco alcuni aggiornamenti sul prezzo. Continua a leggere per analisi dettagliate e scenari di previsione.

Alcuni analisti prevedono che Gala potrebbe salire a $ 0,07 nell’attuale PUMP. Gala si avvicinò a quel livello prima di ritirarsi un po’. Gala ha annunciato una nuova partnership con Stick Figure per produrre un nuovo film ‘ Four Down ‘

La previsione del prezzo di Gala 2023 è $ 0,08

La previsione del prezzo di Gala 2025 è $ 0,116

La previsione del prezzo di Gala per il 2030 è di US$ 0,24

Quando salirà il Gala?

Gala si è rivelata una delle più grandi delusioni di quest’anno. Gala ha perso quasi l’89% del suo valore quest’anno ed è una delle criptovalute con le peggiori prestazioni. Il suo principale rivale Mana è sceso di circa il 78%.

L’anno è stato a favore dei token metaverse. Quasi tutti i token metaverse hanno perso oltre il 60-70% dei loro valori. Ma Gala ha perso circa il 90% del suo valore quest’anno.

Il crollo del prezzo del Gala è iniziato nell’aprile 2022, quando la Fed statunitense ha annunciato la riduzione delle dimensioni del bilancio della Federal Reserve. Nel gennaio 2022, la notizia dell’approccio pianificato dalla Fed per ridurre le dimensioni del bilancio della Federal Reserve ha iniziato a fluttuare. Il mercato complessivo delle criptovalute ha iniziato a scambiare negativamente da allora, ma ad aprile questo è stato ufficializzato.

Il mercato delle criptovalute è crollato completamente e il prezzo del Gala è sceso sotto $ 0,10. Con il crollo dei prezzi, anche il livello di interesse o il numero di utenti di giochi di gala sono diminuiti. Townstar, il gioco di Gala più popolare, ha visto un enorme calo degli utenti e il livello di interesse per Townstar si è bloccato.

Tuttavia, ci sono possibilità che il prezzo di Gala salga ancora una volta, ma affinché Gala salga di nuovo, tuttavia, affinché ciò accada, la Fed statunitense dovrà prendere la decisione di aumentare il mercato cripto e azionario complessivo. Inoltre, i giochi di gala devono recuperare i giocatori che avevano perso da aprile.

Previsione Gala Coin Prezzo: Dove acquistare Gala?

GALA sta gradualmente diventando una delle criptovalute più popolari. C’è stato un rapido aumento della domanda di GALA. Ecco i passaggi per acquistare GALA:

Trovare uno scambio di criptovalute che vende GALA Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio Effettua l’acquisto

Alcuni degli scambi importanti che offrono GALA sono: