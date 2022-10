Previsione prezzo Gala 2025-2030-2040

GALA è un token nativo della piattaforma di gioco Gala Games. Può essere utilizzato per acquistare giochi ed effettuare acquisti in-game. Il gioco di gala fa parte dell’industria GameFi e funziona sul modello Play2Earn. Gala funziona su Ethereum e Binance Blockchains.

Ecco alcuni aggiornamenti sul prezzo. Continua a leggere per analisi dettagliate e scenari di previsione.

Alcuni analisti prevedono che Gala potrebbe salire a $ 0,07 nell’attuale PUMP. Gala si è avvicinato a quel livello prima di ritirarsi un po ‘

Gala ha annunciato una nuova partnership con Stick Figure per produrre un nuovo film ‘ Four Down ‘

Ultimi 5 giorni Ytd Gala -2.5% -91.1% Mana -0.9% -78.6% Eth +4.4% -63.1%

Gala è buono per gli investimenti a lungo termine?

Gala games è una piattaforma di gioco NFT play-to-earn. Le monete gala possono essere guadagnate e spese sulla piattaforma di giochi blockchain. Uno dei giochi più popolari su Gala Games è town star, un gioco di simulazione basato su browser. Gala ha anche lanciato una blockchain nativa per l’ecosistema energetico. Evidenzia anche la sua attribuzione di governance decentralizzata e la maggior parte della tecnologia di contabilità decentralizzata ha anche token di governance per dare poteri che possono essere utilizzati dagli utenti.

La rete Gala come ogni blockchain ha bisogno di validatori. Gala vende licenze a Gala Nodes che sono anche chiamati Founders Nodes. Gala Games ha circa 1,3 milioni di giocatori attivi ogni mese.

Come tutte le altre criptovalute di recente, Gala non è riuscita a fornire un buon ritorno agli investitori. La maggior parte degli investitori che hanno investito in Gala Token sono in perdita. Secondo i dati di IntoTheBlock, solo l’11% degli investitori di token Gala sta realizzando un profitto a un prezzo corrente mentre l’82% degli investitori è in perdita.

Tuttavia, è molto suggerito di avere un token Gala nel tuo portafoglio come investimento a lungo termine. I motivi sono:

La moneta Gala è stata introdotta per rivoluzionare l’industria dei giochi. I giocatori potevano usare i gettoni Gala e giocare a giochi diversi per innumerevoli ore. Con il boom dell’industria del gioco, è chiaro che il token Gala ha un futuro. Pertanto, per ottenere un buon ritorno sull’investimento Gala, è necessario assicurarsi che il proprio investimento sia un investimento a lungo termine. L’investimento in criptovalute è sempre un gioco lungo. Molti investitori entrano nel mercato delle criptovalute con la speranza di realizzare un rapido profitto e uscire dal mercato. Per questo motivo molte volte, il prezzo della criptovaluta si blocca in quanto vi è una vendita di massa. Tuttavia, per realizzare un buon profitto si dovrebbe avere un piano di attenersi al mercato per un periodo più lungo. Oltre l’80% degli investitori di Gala detiene token Gala da meno di un anno. È stato notato che anche con un leggero movimento del mercato, c’è stato un sell-off di massa. Il sell-off di massa avviene a causa di queste sezioni di investitori. Pertanto, per rendere il Gala un buon investimento è necessario detenere i token Gala per un periodo più lungo.

Previsione del prezzo di gala: quanti titolari di token Gala sono in profitto?

Titolari che fanno soldi Titolari che perdono denaro 24 agosto 12% 80% 1 agosto 17% 77%

Gala Price Prediction 2022, 2025, 2030: Stima aggregata

Prezzo massimo Previsione Gala Prezzo Previsione 2022 $ 0,04 Gala Prezzo Previsione 2025 US$ 0,16 Gala Prezzo Previsione 2030 US$ 0,80

Gala si è rivelata una delle più grandi delusioni di quest’anno. Gala ha perso quasi l’89% del suo valore quest’anno ed è una delle criptovalute con le peggiori prestazioni. Il suo principale rivale Mana è in calo di circa il 78%.

L’anno è stato a favore dei token metaversi. Quasi tutti i token metaverse hanno perso oltre il 60-70% dei loro valori. Ma Gala ha perso circa l’89% del suo valore quest’anno.

Gala Crypto Price Prediction: Simulazioni

Gala Prezzo Previsione 2022

Se gala dovesse aumentare del 20% al mese, quale sarà il prezzo entro la fine del 2022? US$ 0,11 Se gala dovesse aumentare del 30% al mese, quale sarà il prezzo entro la fine del 2022? US$ 0,15

Gala Prezzo Previsione 2030

Se gala dovesse aumentare del 20% all’anno, quale sarà il prezzo entro la fine del 2030? US$ 0,22 Se gala dovesse aumentare del 30% all’anno, quale sarà il prezzo entro la fine del 2030? US$ 0,42

Gala Prezzo Previsione 2040

Se gala dovesse aumentare del 20% all’anno, quale sarà il prezzo entro la fine del 2040? US$ 1,54 Se gala dovesse aumentare del 30% all’anno, quale sarà il prezzo entro la fine del 2040? US$ 6,52

Previsione e previsione dei prezzi GALA: capitalizzazione di mercato e dati di volume

Valore Tendenza Classifica della capitalizzazione di mercato N. 112 Abbassare Volume scambiato in termini di $ $108 milioni Superiore

Gala Price Prediction and Forecast: Ricerca Google

Gala Coin Price Prediction: Cos’è Gala Token?

Gala è una criptovaluta basata su Ethereum play-to-earn che viene utilizzata per alimentare i giochi Gala. Utilizzando il token Gala, un utente può trascorrere innumerevoli ore a giocare ai giochi alimentati dai token Gala. Ecco alcuni dei fatti riguardanti il token di Gala:

Gala Games è stato lanciato nel 2018 da Eric Schiermeyer, Wright Thurston (crypto miner) e Michael McCarthy. GALA è un token di utilità ERC-20 sviluppato sulla rete Ethereum. È una risorsa digitale principale all’interno dell’ecosistema Gala Games per l’acquisto di articoli, pagamenti peer-to-peer, nodi gratificanti e altro ancora. Il token Gala alimenta l’ecosistema dei giochi di Gala. Gli utenti possono giocare a una varietà di giochi sulla piattaforma. I giochi sono free-to-play al 100% e sono accessibili tramite blockchain tramite un’applicazione decentralizzata (DApp). Il token Gala è stato fondato da Eric Schiermeyer (il co-fondatore di Zynga e leggenda del gioco), Wright Thurston (uno dei primi grandi minatori nello spazio criptovaluta e titolare di più brevetti sulla tecnologia blockchain) e Michael McCarthy (il direttore creativo dietro successi di gioco virali come Farmville 2). Il token è stato lanciato con l’obiettivo di rivolgersi ai settori di gioco di nicchia e fornire agli utenti l’opportunità di giocare per innumerevoli ore utilizzando il token Gala. Il token gala è stato costruito sulla rete Ethereum che aiuta gli utenti a trasferire i token Gala una volta che hanno il pieno controllo sulla rete. La criptovaluta GALA può anche essere utilizzata come ricompensa per i proprietari. I token GALA possono anche essere utilizzati per acquistare oggetti all’interno dei giochi. Può anche essere utilizzato per aggiornamenti e altre risorse di gioco ed è anche usato come token di governance.

Gala Coin Price Prediction: Dove acquistare Gala?

GALA sta gradualmente diventando una delle criptovalute più popolari. C’è stato un rapido aumento della domanda di GALA. Ecco i passaggi per acquistare GALA: