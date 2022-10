Jasmy potrebbe raggiungere $ 0,09 entro la fine del 2022

Il prezzo di Jasmy dovrebbe avvicinarsi a $ 0,025 entro la fine del 2022 se Jasmy guadagna il 30% al mese da ora.

Si prevede che il prezzo di Jasmy entro la fine del 2030 sarà di $ 0,038 se Jasmy riuscirà a guadagnare il 20% ogni anno da ora. Jasmy Price Prediction 2022 is $0.09 and the current outlook is Partiallly Negative. The current Technical recommendation is Sell. Jasmy Price Prediction (Calcolato come media delle previsioni)

Il prezzo attuale di Jasmy:

Jasmy ha perso quasi il 90% del suo valore da gennaio 2022. È una delle criptovalute con le peggiori prestazioni.

Jasmy Price Prediction: un semplice calcolo

Jasmy Prezzo Previsione 2022

Prezzo al 25 agosto US$ 0,009 Se Jasmy dovesse aumentare del 5% al mese, quale sarà il prezzo entro la fine del 2022? US$ 0,010 Se Jasmy dovesse aumentare del 10% al mese, quale sarà il prezzo entro la fine del 2022? US$ 0,013 Se Jasmy dovesse aumentare del 20% al mese, quale sarà il prezzo entro la fine del 2022? US$ 0,018 Se Jasmy dovesse aumentare del 30% al mese, quale sarà il prezzo entro la fine del 2022? US$ 0,025

Jasmy Prezzo Previsione 2030

Prezzo al 25 agosto US$ 0,009 Se Jasmy dovesse aumentare del 5% all’anno, quale sarebbe il prezzo entro la fine del 2030? US$ 0,013 Se Jasmy dovesse aumentare del 10% all’anno, quale sarà il prezzo entro la fine del 2030? US$ 0,019 Se Jasmy dovesse aumentare del 20% all’anno, quale sarà il prezzo entro la fine del 2030? US$ 0,038 Se Jasmy dovesse aumentare del 30% all’anno, quale sarebbe il prezzo entro la fine del 2030? US$ 0,073

Jasmy Prezzo Previsione 2040

Prezzo al 25 agosto US$ 0,009 Se Jasmy dovesse aumentare del 5% all’anno, quale sarebbe il prezzo entro la fine del 2030? US$ 0,021 Se Jasmy dovesse aumentare del 10% all’anno, quale sarà il prezzo entro la fine del 2030? US$ 0,050 Se Jasmy dovesse aumentare del 20% all’anno, quale sarà il prezzo entro la fine del 2030? US$ 0,23 Se Jasmy dovesse aumentare del 30% all’anno, quale sarebbe il prezzo entro la fine del 2030? US$ 1,01

Jasmy Price Prediction: Previsione 2022

Il 16 febbraio 2021, Jasmy ha raggiunto il suo massimo storico di $ 4,99 ma da allora il prezzo di Jasmy è sceso di oltre il 99% e il 18 giugno 2022 il prezzo di Jasmy è sceso al minimo storico di $ 0,0081, dal momento che Jasmy non è stato in grado di guadagnare molto. Per la previsione del prezzo finale del 2022, si prevede che il prezzo di Jasmy rimanga ben al di sotto del suo massimo storico. Si prevede che Jasmy potrebbe essere in grado di violare $ 0,02 entro la fine di dicembre 2022.

Il prezzo previsto di Jasmy per la fine del 2022 è di $ 0,09

Previsione Jasmy Prezzo Previsione 2022 US$ 0,09

Jasmy Prezzo Previsione 2025

L’anno 2025 potrebbe non essere così fruttuoso come il 2021 è stato per Jasmy. Si prevede che il prezzo di Jasmy rimarrà al di sotto di $ 0,028 anche entro la fine del 2025. Tuttavia, questa previsione dei prezzi si basa sullo slancio attuale. Se le attuali prospettive del mercato delle criptovalute migliorano, il prezzo di Jasmy potrebbe raggiungere un prezzo superiore al prezzo previsto. Tuttavia, a partire da ora, si prevede che Jasmy raggiungerà $ 0,034 entro la fine del 2025.

Previsione Jasmy Prezzo Previsione 2025 US$ 0,028

Jasmy Prezzo Previsione 2030

L’anno 2030 potrebbe rivelarsi leggermente fruttuoso per Jasmy secondo le previsioni. Si prevede che Jasmy sarà $ 0,131 nell’anno 2030.

Previsione Jasmy Prezzo Previsione 2030 US$ 0,131

Jasmy Prezzo Previsione: Prestazioni 2022

Jasmy 2022 Prestazioni Ultimi 5 giorni -16.4% 1 M -25.5% Ytd -91.9%

Jasmy Price Prediction: Volume e capitalizzazione di mercato

Volume Capitalizzazione di mercato 27 settembre $ 53.8M 32,2 milioni di dollari 1 settembre 40,3 milioni di dollari 41,2 milioni di dollari 1 agosto 122 milioni di dollari 48,7 milioni di dollari 1 luglio 65,7 milioni di dollari 43,6 milioni di dollari 1 aprile 404 milioni di dollari 154 milioni di dollari 1 gennaio 94,0 milioni di dollari 409 milioni di dollari

Cos’è Jasmy Coin?

Jasmy Coin è un token di utilità e nativo del protocollo Jasmy. Si basa sul protocollo ERC-20. Ecco alcuni fatti su Jasmy Crypto:

JASMY è stato lanciato il 26 ottobre 2021 sullo scambio giapponese BITPoint Japan.

sullo scambio giapponese BITPoint Japan. Jasmy è stato sviluppato da un team composto da Kunitake Ando (direttore rappresentante), Kazumasa Sato (presidente e CEO), Masanobu Yoshida (vicepresidente e CTO) e Hiroshi Harada (CFO).

Jasmy è una piattaforma blockchain focalizzata sulla fornitura di servizi di sicurezza e condivisione dei dati nell’era IoT.

Jasmy come organizzazione sviluppa piattaforme IoT decentralizzate utilizzando una rete di archiviazione decentralizzata.

Jasmy Price Prediction: Come funziona Jasmy?

La piattaforma Jasmy viene utilizzata per creare e mantenere l’infrastruttura necessaria per l’archiviazione, l’accesso e lo scambio dei dati da parte dei proprietari dei dati. Per raggiungere questo obiettivo, Jasmy segue quattro passaggi, i passaggi sono:

Archiviazione dei metadati Creazione di un ID Mondi di gioco coinvolgenti Dispositivi e apparecchiature IoT

Nella prima fase, con l’aiuto dell’Internet of Things, gli utenti possono archiviare in modo sicuro codice, testo, informazioni, immagini, video, movimento e audio per usi metaversi. Una volta fatto questo, Jasmy fornisce una soluzione di identità immutabile, unica e decentralizzata. Aiuta la blockchain a stabilire un’identità digitale.

Nella fase successiva, il protocollo Jasmy consente la creazione e l’archiviazione di personaggi, equipaggiamento, skin e altre risorse di gioco metaverse sotto forma di token non fungibili (NFT). La blockchain di Jasmy fornisce anche una piattaforma per l’utilizzo di tecnologie IoT, moduli di sensori, realtà aumentata (AR) e dispositivi VR.

Qual è l’uso di Jasmy Coin?

Jasmy è uno dei token ERC-20 sviluppati sulla rete blockchain di Ethereum. Tuttavia, a differenza di altri token ERC-20, l’utilità di Jasmy è completamente diversa. Nell’ultimo 1 anno, al fine di differenziarsi dal resto delle criptovalute, le criptovalute sono emerse come monete di utilità piuttosto che solo token di pagamento.

Jasmy è stato sviluppato come token di sicurezza dei dati. In altre parole, la piattaforma Jasmy consente agli utenti di proteggere i propri dati nell’armadietto dei dati. È progettato sia per gli individui che per le aziende. Se un individuo o un’azienda vuole accedere ai dati, deve pagare in monete Jasmy per accedervi.

Gli utenti sono persino autorizzati a scambiare le monete Jasmy con beni equivalenti al valore della moneta Jasmy sui cooperatori di Jasmy.

Jasmy Domande frequenti

Quanto varrà Jasmy crypto?

Attualmente, Jasmy vale poco più di 1 centesimo. Entro la fine del 2022 Jasmy potrebbe valere $ 0,022. Se Jasmy continua la sua corsa rialzista, Jasmy potrebbe valere più di 10 centesimi entro la fine del 2025. La previsione di prezzo per Jasmy entro la fine del 2025 è di $ 0,034

Il prezzo di Jasmy Coin aumenterà?

Il prezzo di Jasmy è stato rialzista negli ultimi giorni nonostante il crollo del mercato delle criptovalute. Tuttavia, l’aumento del prezzo di Jasmy dipenderà completamente dal volume degli scambi, dalle balene e dall’interesse degli investitori. L’offerta totale di monete Jasmy è di 50.000.000.000. Per il prezzo di salire a bruciare della moneta Jasmy potrebbe essere uno dei modi migliori.

Jasmy ha anche bisogno di un forte supporto di volume, cioè più investitori devono acquistare criptovalute Jasmy e tenerle a lungo termine. Anche le balene hanno bisogno di acquistare l’alto volume di Jasmy in modo che il prezzo della moneta Jasmy possa aumentare.

Jasmy Coin è un buon investimento?

Jasmy Cryptocurrency è un buon investimento. Tuttavia, per ottenere un buon profitto dalla moneta Jasmy, è necessario detenere la moneta a lungo termine. Il prezzo di Jasmy è inferiore a $ 0,10. Per trarre profitto dall’investimento di Jasmy, un investitore deve acquistare un numero enorme di monete Jasmy.

Se le previsioni sono vere, Jasmy potrebbe violare $ 0,042 entro la fine del 2025. Pertanto, affinché Jasmy sia un buon investimento, è necessario mantenere Jasmy fino al 2025.

Quante monete Jasmy ci sono?

Secondo i dati di Coinmarketcap, l’offerta massima totale di monete Jasmy è di 50.000.000.000. Di questi attualmente, ci sono monete Jasmy da 4,75 miliardi in circolazione. Al suo lancio, il 30% delle monete è stato assegnato come ricompensa ai singoli utenti per aver permesso a terzi di utilizzare i propri dati. Il resto dei token Jasmy sono stati distribuiti nel modo seguente:

Il 13% è stato trasmesso a investitori istituzionali e società estere

Il 18% è stato destinato al programma per sviluppatori

Il 14% è stato destinato a fondi operativi aziendali, rendimento delle relazioni con gli investitori, spese di consulenza legale e fiscale, commissioni

Il 20% è stato stanziato per il finanziamento delle imprese, comprese le commissioni di pagamento, le spese di servizio e il rimborso del credito

Il 5% è stato destinato agli incentivi

Jasmy coin ha un futuro?

Il futuro di Jasmy dipenderà dall’espansione del suo ecosistema. Se gli sviluppatori espandono l’ecosistema, c’è una maggiore possibilità di un futuro più luminoso per Jasmy.

Jasmy può raggiungere i 10 dollari?

Guardando alle attuali condizioni di mercato, è molto improbabile che Jasmy raggiunga $ 10 nel 2022 o addirittura nel 2025.

Quanto varrà JASMY nel 2030?

È molto difficile prevedere il futuro della criptovaluta poiché il mercato è stato molto vulnerabile ultimamente. Tuttavia, poche delle piattaforme hanno previsto che il prezzo di Jasmy rimarrà al di sotto di $ 0,50 anche nel 2030. Va notato che la previsione è stata fatta in conformità con le attuali condizioni di mercato. Pertanto, una volta che le condizioni di mercato migliorano, anche la previsione futura dei prezzi per Jasmy migliorerà.

A cosa serve Jasmy crypto?

Jasmy è una moneta Internet of Things. Viene utilizzato per sviluppare un’infrastruttura che aiuterà [l’utente a utilizzare i dati in modo sicuro e protetto. Può anche essere utilizzato per trasferire token tra dispositivi e pagamenti per servizi di rete.

JASMY ha una propria blockchain?

No, Jasmy non ha una propria blockchain. Jasmy si basa su ERC-20, la blockchain di Ethereum.

Quando JASMY è arrivato su Coinbase?

Il 6 ottobre 2021, la moneta Jasmy è stata aggiunta allo scambio Coinbase.

Jasmy Prediction: Puoi puntare la moneta JASMY?

Sì, possiamo puntare la moneta di Jasmy. Attualmente, gli utenti possono puntare il token su CEX popolari tra cui KuCoin.

Jasmy Price Prediction: Dove posso acquistare Jasmy?

Jasmy si basa sulla blockchain di Ethereum, quindi per acquistare monete Jasmy, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Fase 1: Per investire in CRO prima è necessario trovare uno scambio che offre CRO Coin for Trade

Fase 2: Creazione di un account con Exchange

Passo 3: Verifica la tua identità

Passo 4: Finanzia il portafoglio

Passo 5: Effettua l’acquisto

I seguenti scambi offrono monete Jasmy per il commercio. Gli scambi sono Binance, Coinbase, KuCoin, Cypto.com, ecc.