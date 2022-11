Previsione prezzo Pancakeswap 2023, 2025 e 2030

PancakeSwap è uno scambio decentralizzato basato su Binance Smart Chain. È uno dei maggiori concorrenti di Uniswap che si basa sulla blockchain di Ethereum. PancakeSwap si è posizionato come uno dei principali scambi decentralizzati nel mercato delle criptovalute.

Il token nativo di Pancakeswap è CAKE che offre un alto rendimento ed è un’eccellente fonte di reddito passivo.

PancakeSwap (CAKE) è uno dei più grandi SWAP sul mercato attuale ed è stato in grado di raggiungere questo obiettivo attraverso la sua facilità d’uso, una vasta gamma di token disponibili e un entusiasmante sistema di ricompensa che incoraggia gli utenti a partecipare ad attività come l’agricoltura di rendimento.

Previsione Pancakeswap Prezzo 2023: Performance

1M: -10.6%

-10.6% 3M: -8.6%

-8.6% YTD: –66,%

Cos’è uno SWAP?

Lo SWAP può essere definito come lo scambio istantaneo di due criptovalute.

Uno SWAP consente di effettuare una gamma più ampia di operazioni, senza dover utilizzare un token accoppiato per completare le transazioni.

Gli SWAP sono quindi un’ottima opzione per il trading di token nuovi o meno conosciuti o per lo scambio di token che hanno pochissimo collegamento in termini di tecnologia blockchain.

In che modo Pancakeswap è diverso dagli altri?

Pancakeswap è uno scambio decentralizzato che gestisce la catena Binance piuttosto che utilizzare la blockchain di Ethereum.

PancakeSwap consente lo scambio di token BEP-20 dai suoi utenti e ha una solida integrazione del portafoglio.

A differenza del metodo tradizionale di scambio che coinvolge acquirenti e venditori, Pancakeswap utilizza AMM (Automated Market Maker) che offre agli scambi la libertà di negoziazione grazie alla presenza di pool di liquidità senza autorizzazione.

Oltre al trading, Pancakeswap offre altre funzionalità come Staking, Farming, Lotteria, NFT, Offerte iniziali di fattoria, ecc.

Come funzionano i pool di liquidità?

Le persone depositano fondi nel pool di liquidità. Questo pool è disponibile per i trader che desiderano utilizzare questo pool di liquidità. I trader pagano una commissione per le piattaforme Defi. Questa commissione viene poi distribuita a coloro che hanno contribuito al pool di liquidità.

Chi sono i concorrenti e quali sono i casi d’uso di Pancakeswap?

La domanda di DEX o Decentralized Exchange è cresciuta negli ultimi tempi. Le negoziazioni negli scambi DEX sono in piena espansione e con l’ingresso di più giocatori, si prevede che il valore di scambio DEX aumenterà più in alto.

Cos’è CAKE e a cosa serve CAKE?

La torta è il token nativo di Pancakeswap. Il token CAKE è progettato per fornire liquidità e incoraggiare l’adozione e la partecipazione degli utenti allo scambio Pancakeswap.

La torta viene utilizzata per picchettare o svolgere qualsiasi altra attività sullo scambio Pancakeswap.

Previsione del prezzo di Cake Coin: a breve termine

Se Pancakeswap guadagna il 20% al mese da oggi, entro la fine del 2022 si prevede che il prezzo della torta sarà di $ 8,08. Inoltre, se Cake aumenta del 50% al mese da oggi, entro la fine del 2022, la previsione del prezzo di Cake Coin è di $ 15,75.

Qual è Better Pancakeswap vs Uniswap?

Cake è il token nativo di Pancakeswap e UNI è il token nativo di Uniswap. Confrontando la capitalizzazione di mercato, UNISWAP è superiore a $ 5 miliardi di cui Pancakeswap è inferiore a $ 1 miliardo.

Uniswap è il più grande scambio decentralizzato con un dominio del mercato di oltre il 40% mentre Pancakeswap è tra i primi 5 DEX.

Paragone

Uniswap ha oltre 400 token Defi elencati su di esso mentre Pancakeswap ha circa 50+ token Defi. La commissione sul gas su Uniswap è di circa lo 0,3% mentre su Pancakeswap è di circa lo 0,25%.

Qual è Better Pancakeswap vs Coinbase?

Coinbase è uno scambio centralizzato, in altre parole, tutte le transazioni su coinbase sono monitorate da esso. Pancakeswap d’altra parte è uno scambio decentralizzato.

PancakeSwap supporta il trading di token e i servizi di staking di liquidità per oltre 600 criptovalute, mentre Coinbase è uno dei posti più semplici per acquistare, vendere e gestire il tuo portafoglio di criptovalute.

Previsione Pancakeswap Prezzo a Lungo Termine

Previsione Prezzo Torta 2023

Si prevede che il prezzo della torta nel 2023 raggiungerà $ 7,02 se il prezzo aumenta del 50% all’anno da oggi, ma si prevede che il prezzo rimarrà inferiore a $ 6 se CAKE aumenta solo del 20% all’anno.

Previsione Pancakeswap Prezzo 2025

Entro il 2025 si prevede che Cake raggiungerà $ 15,79 a condizione che il prezzo aumenti del 50% tra un anno.

Previsione Prezzo Torta 2030

Si prevede che lo slancio di Pancakeswap nel 2030 sarà rialzista. Il prezzo di CAKE potrebbe essere superiore a $ 100 se CAKE aumenta del 50% da oggi.

Previsione Pancakeswap Prezzo: Domande frequenti

Quanto sarà alto il valore di Pancakeswap?

Considerando la volatilità del mercato delle criptovalute, può essere piuttosto difficile prevedere quanto possa salire il prezzo di Pancakeswap nel prossimo futuro. Attualmente si sta comportando moderatamente date le fluttuazioni dei prezzi che continuano a sorgere. Al fine di mantenere il valore del prezzo e anche aumentarlo in futuro, Pancakeswap richiederà molto supporto da parte degli investitori

Pancakeswap è un buon investimento?

Alcuni dati per $Cake:

Capitalizzazione di mercato : $684 mln

: Classifica tra tutte le criptovalute : 67 °

: 67 ° Concorrenti di Pancakeswap : Uniswap, Sushiswap, Kyberswap, Dodo, ecc.

: Uniswap, Sushiswap, Kyberswap, Dodo, ecc. Prestazioni attuali : Underperformer

: % di titolari attualmente redditizi: 16%

Dati di mercato

Metrico Valore Tendenza Attuale capitalizzazione di mercato $ 575,9 milioni Stabile Trading Volume $39.1 M Abbassare

Perché Pancakeswap?

Utilizzando PancakeSwap, gli utenti possono scambiare le loro monete senza la necessità di intermediari. Fondato nel 2020, questo DEX offre un’enorme liquidità, ampie funzionalità e una crescente reputazione all’interno dello spazio blockchain. Gli utenti possono scambiare monete BEP20 e Binance Coin (BNB) senza fare affidamento su un intermediario e senza perdere il controllo sulle loro chiavi private.

È simile a Uniswap di Ethereum ma funziona su Binance Smart Chain rispetto ad altri scambi decentralizzati. Un token sviluppato da Binance, BEP20, è al centro di PancakeSwap. In sostanza, specifica come possono essere utilizzati i token, ad esempio come vengono utilizzati. Con un formato così flessibile, BEP20 consente agli sviluppatori di lanciare una varietà di token diversi.

PancakeSwap fornisce sicurezza. Le società di sicurezza blockchain come Certik hanno verificato la piattaforma. Sebbene la piattaforma sia anonima, è anche open source, garantendo la piena trasparenza.

Quindi Pancakeswap è un buon investimento?

Guardando al progetto, Pancakeswap ha la tecnologia dalla sua parte e ha il potenziale per dare rendimenti Multibanger.

Tuttavia, si consiglia di fare le proprie ricerche prima di effettuare un investimento in qualsiasi criptovaluta. Attualmente, il mercato è molto volatile e le possibilità di perdere sono più che guadagnate. Si dovrebbe investire solo l’importo che si può sopportare di perdere.

Dovrei investire in CAKE?

CAKE è la moneta nativa di DEX Pancakeswap e la sua capitalizzazione di mercato è di circa $ 700 milioni. Uno dei maggiori vantaggi di investire in CAKE è che è supportato da uno dei più grandi scambi decentralizzati Pancakeswap.

Pancakeswap è il 2 ° DEX più grande in termini di volume di trading. Il valore di CAKE dovrebbe aumentare in futuro poiché vi è una massiccia impennata nell’uso dello scambio decentralizzato.

Attualmente, a causa delle condizioni di mercato non favorevoli per l’aumento delle criptovalute, il valore di CAKE è basso, ma CAKE in passato ha raggiunto $ 44,18, c’è una maggiore possibilità che il prezzo di CAKE aumenti in futuro. Pertanto, sarebbe una buona opzione investire in CAKE, ma si consiglia sempre di fare le proprie ricerche prima di investire in qualsiasi criptovaluta.

Pancakeswap può raggiungere $ 1000?

I prezzi delle criptovalute che si moltiplicano più pieghe sono una realtà, ma con l’espansione dell’industria blockchain, il prezzo delle criptovalute dipenderà gradualmente dai casi d’uso di una particolare rete crittografica perché più i casi d’uso più sarà la fiducia degli investitori e più saranno investiti nel progetto.

Affinché Pancakeswap raggiunga $ 1000 dovrà aumentare di circa 200-210 volte rispetto al suo prezzo attuale. Ecco alcuni calcoli:

Se Pancakeswap guadagna il 20% all’anno: nei prossimi 29 anni

Se Pancakeswap guadagna il 50% all’anno: nei prossimi 14 anni

Come usare Pancakeswap?

La piattaforma ufficiale Pancakeswap ha un processo dettagliato per utilizzare Pancakeswap. I passaggi per utilizzare Pancakeswap sono:

Crea il tuo portafoglio crittografico

Trasferisci la tua Crypto Coin dal tuo portafoglio

Aggiungi pool di liquidità

Seleziona piscina agricola

Scommessa su PancakeSwap

Previsione Cake Coin Prezzo: Come Acquistare?

La moneta crittografica di Pancakeswap è CAKE. È una moneta che è riuscita a raggiungere la vetta delle classifiche. Tuttavia, ci sono solo pochi mercati in cui questa moneta può essere scambiata. Prima di parlare di dove acquistare la criptovaluta CAKE, devi sapere come farlo.

Passo 1: Individua un particolare scambio di criptovaluta che offre PancakeSwap o CAKE per il trading.

Passo 2: Crea il tuo account con quel particolare scambio.

Passo 3: Dopo la verifica della tua identità sarai in grado di accedere all’account. La prossima cosa da fare sarebbe finanziare il tuo portafoglio crittografico. E dopo, sei pronto per acquistare monete CAKE.

Dove si può acquistare CAKE Coin?

Alcuni degli scambi non hanno ancora offerto di elencare CAKE per il trading. Tuttavia, ci sono alcuni importanti scambi che tendono ad offrire i servizi di trading di monete CAKE come: