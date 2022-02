Previsione prezzo REN 2022, 2026

Il web ha diffuso abbondanti informazioni su una piattaforma blockchain dinamica e le sue caratteristiche di usabilità e sicurezza. Di volta in volta il meccanismo di consenso ibrido della blockchain e di vari token che ruotano attorno ad esso è stato anche oggetto di accese discussioni.

Tuttavia, pochissime reti hanno effettivamente approfondito i problemi di interoperabilità che pongono vari colli di bottiglia per la comunità commerciale. Prima di approfondire la previsione del prezzo di Ren, diamo un’occhiata ad alcuni dei dettagli riguardanti la moneta.

Un metodo crittografico che ha fondamenti di prove di divulgazione zero e coerenza matematica dell’intera transazione abilitata alla blockchain che è autentica e rapida.

REN: le menti dietro il gioco

Tutto è iniziato con due compagni di classe dell’Australian National University di nome Taiyang Zhang e Loong Wang hanno deciso di lavorare per una nuova impresa dopo la laurea.

Presto la loro società di software fondata ha iniziato a programmare per gli algoritmi di trading diventando famosa per l’esperienza. Il primo hedge fund Virgil Capital per il quale Zhang gli ha sudato la pausa necessaria.

Durante questo viaggio, ha anche assistito alle enormi sfide e ai colli di bottiglia che gli investitori hanno affrontato durante il trading di criptovalute. Ha anche osservato che la ragione principale di questi ostacoli era che le transazioni pubbliche su blockchain includevano anche acquisti OTC e che governavano anche la volatilità dei prezzi.

Un grande scambio di portafoglio inganna gli investitori mentre pone problemi nel trading OTC. Gli investitori facoltosi sono stati i più colpiti. Così, è diventata la genesi di REN un’origine compulsiva.

Definizione di REN: affidabilità della rete racchiusa

Zhang ha deciso di avere il framework di Ethereum, ETH-20 per REN come scelta ovvia perché pensava che desse la soluzione definitiva per il problema OTC: il protocollo Republic. Conoscendo l’esperienza di Wang nella codifica di tecnologie di database distribuite, inclusa l’invenzione di un linguaggio di codifica per blockchain, Zhang ha collaborato con lui per risolvere i problemi di interoperabilità della blockchain.

E così nell’estate dell’anno 2017, è nato il Protocollo della Repubblica destinato a ideare un protocollo per blockchain indipendenti di cripto-asset per comunicare in modo efficace. Avendo anche sul potenziale di non divulgazione e completa trasparenza, REN è passato a diventare l’unico protocollo aperto che ha facilitato il movimento tra blockchain.

RENVM: interoperabilità ridefinita

Per comprendere REN, è essenziale capire cosa significa “Dark Pool”. Come il nome giustifica la piscina significa l’acquisto e buio significa anonimo. Gli investitori possono essere fuorviati nei mercati OTC acquistando una grande quantità di attività in modo anonimo.

La piattaforma centrale attorno alla quale Opera Ren si chiama RENVM cioè Ren Virtual Machine. Tutti gli scambi che avvengono su Ren attraverso blockchain hanno un vantaggio RENVM. I nodi sono abilitati da RENVM a calcolare, autenticare ed elaborare le istruzioni crittografiche cross-chain. Questi nodi sono chiamati “Darknodes”. L’intero ecosistema di questi lavora attorno a un algoritmo scientifico che distribuisce gli ordini in piccoli segmenti in modo che i nodi non siano resi consapevoli dell’intera quantità di transazione. Ciò migliora la sicurezza soprattutto perché RENVM opera su Ethereum e tutte le transazioni elaborate utilizzando ERC-20.

Quindi principalmente il token REN ha due operazioni da eseguire: una, per pagare le commissioni di trading per gli ordini effettuati su RENVM, e due, per pagare le obbligazioni al “Registrar”, un contratto intelligente che gestisce Darknodes nell’ecosistema Ren. Il decentramento viene assicurato attraverso un contratto intelligente e così è garantita la stabilità tramite RENVM. In contrasto con la divulgazione zero ed essendo un open source, RENVM SubZero facilita le transazioni interamente in modo decentralizzato e senza fiducia eliminando la possibilità di estranei o intermediari. Le risorse crittografiche tokenizzate tramite RENVM sono renBTC, renBCH, renZEC, ecc. E queste sono anche inter-trasferibili alla criptovaluta effettiva BTC, BCH, ZEC, ecc.

Inoltre, RenVM è così concettualizzato che può essere integrato dai programmatori ad altre blockchain come Tezos. Parlando dei progressi fatti nel 2019, Wang aveva twittato su Medium affermando “Il nome ufficiale del Protocollo della Repubblica è ora REN. Questo sarà uno sviluppo schiacciante nella storia di REN in cui l’intero pivot si sposta dai darkpool decentralizzati all’interoperabilità decentralizzata per le blockchain. Ulteriori sviluppi hanno incluso il passaggio dalla mainnet RENVM, denominata SubZero a Chaosnet.

L’ultimo anno è stato duro, ma non per REN. Nel 2020, REN si è concentrata sulla firma di alleanze significative, un consorzio di società DeFi e progetti.

Partnership REN

Le giurisdizioni di tutto il mondo si stanno affrettando a mettere in atto leggi e regolamenti per consentire o rendere più facile per le aziende effettuare offerte iniziali di monete (ICO) o emissioni di token. In sostanza, REN non è governato da alcun regolatore. È piuttosto una rete di computer governata dalla comunità peer-to-peer composta da macchine o “nodi” degli utenti che resistono a tutte le tempeste di recessione monetaria.

Il Consiglio di REN si è reso conto che la mera funzionalità individuale del funzionamento non è sufficiente e che crescere significa allargare le ali. Così nomi rinomati come Kyber Network, MATIC, Polychain Capital e IDEX sono stati aggiunti per portare il protocollo a livelli elevati.

Queste partnership garantivano utilità, sicurezza e RENVM ulteriormente migliorato. Non sarebbe un’esagerazione dire che queste alleanze hanno portato una serie costante di utenti, investitori e sviluppatori al progetto REN.

Casi d’uso REN: trasformare la predicazione in pratica

L’intero ecosistema del progetto REN è open source. Sfruttando i punti di forza di Bitcoin ed Ethereum, REN garantisce una trasparenza cristallina e la completa riservatezza delle transazioni nella rete. Anche se le transazioni sono registrate nella blockchain generale, né il mittente né il destinatario e nemmeno l’importo trasferito è in alcun modo evidente agli altri utenti sulla rete.

L’intero framework non si basa su prove di divulgazione zero, ma su Sub-Zero tramite RENVM, consentendo così la coerenza matematica dell’intera procedura di transazione che viene sottoposta a controlli incrociati senza rivelare alcun dato o messaggio sull’altra parte coinvolta nella transazione. Mettendo il potere in ultima analisi nelle mani dell’utente, REN ha programmi di aggiornamento regolari, il che significa che questo protocollo è adattabile per soddisfare i vari casi d’uso di oggi, così come i casi d’uso imprevisti di domani.

REN può intrappolare transazioni fraudolente o spurie da parte di peer in cui un blocco confermato è in grado di tracciare il blocco precedente. REN si basa su metodi crittografici che si basano su prove di divulgazione sotto zero e sulla coerenza matematica dell’intera transazione abilitata alla blockchain che viene controllata senza rivelare alcun dato o messaggio sull’altra parte coinvolta nella transazione. Quindi, gli ostacoli alla sicurezza vengono arrestati per primi. Una caratteristica saliente che spicca in questo protocollo è che assicura liquidità e assicura la velocità fulminea delle transazioni sulla rete.

Quindi, RENVM consente le seguenti funzionalità creando molto valore sia per gli utenti finali che per i proprietari di darknode. Alcune delle poche ipotesi sono riportate di seguito:

1) Un portafoglio web universale incorporabile

UX: Questo è l’acronimo di un portafoglio universale che puoi creare per qualsiasi tipo di asset crittografico. Qui le chiavi pubbliche e private sono memorizzate e governate sulla rete REN. Come qualsiasi altro portafoglio, anche questo è accessibile con un nome utente, una password e una connessione alla rete Ren. Al momento della creazione, gli investitori possono raggiungere i loro fondi attraverso un componente dell’interfaccia utente in-page simile a MetaMask, ma non sarebbe necessario un plug-in di Chrome preinstallato e non sarebbe limitato a Ethereum.

Entrate di Darknode: REN ha inoltre adottato un provvedimento in merito al sistema tariffario. Ogni volta che il nuovo sistema di commissioni di RENVM raccoglie fondi per il trasferimento di commissioni, vengono messe in atto più funzionalità di portafoglio come trasferimenti veloci, insta-pick up, ecc. Oltre al trading darkpool.

2) Un DEX migliorato

UX: Un’interfaccia utente di trading semplificata e intuitiva può essere creata dagli sviluppatori, aggiungendo così un pool di liquidità su RenVM. Dando istruzioni a RENVM e post-autenticazione a un prezzo fisso, i fondi vengono scambiati dal pool da un portafoglio controllato da RenVM a un altro.

Anche se questa funzione sembra simile a quella di altri scambi centralizzati, la differenza qui è che sei il padrone dei tuoi fondi e il pool è governato da una logica di calcolo controllata dalla rete, non da un’azienda. Un altro vantaggio qui è che puoi scambiare innumerevoli valute e tutte all’interno di un’elaborazione rapida.

Entrate Darknode: una caratteristica unica dello scambio RENVM è che ha molteplici vantaggi di trading, tutti racchiusi in uno. Oltre a consentire i costi di transazione del capitolo rispetto ad altri scambi, lo scambio basato su RENVM riduce al minimo i tempi di regolamento e offre una pletora di altre valute per l’inter-credibilità. Quindi l’intero ecosistema di REN va oltre il semplice OTC convenzionale, ma al trading spot o a margine più tradizionale.

REN ICO: Non essere fuori dalla vista

REN troppo come altre offerte finanziarie, facendo notizia per ICO (Initial Coin Offerings) Ha iniziato a fare progressi nell’anno 2018 quando era Republic Protocol. Ha introdotto due offerte: una, che era un ICO privato a gennaio raccogliendo 28 milioni di dollari. Il principale ICO pubblico ha messo in scena la sua performance solo pochi giorni dopo, nel febbraio 2018, raccogliendo 4,8 milioni di dollari.

Il motivo principale per cui gli investitori sono stati attirati nell’acquisto di REN è stato un misero prezzo di 3 centesimi per token. Saresti sorpreso che ci sia voluta una fornitura di oltre 1 miliardo di token per essere venduti.

Prezzo REN: tracciare le impronte storiche

Non c’è da stupirsi che la storia del prezzo REN sia stata ragionevolmente prevedibile. Come sopra, REN ICO al pubblico che era inferiore a 4 centesimi, ha fatto un debutto abbagliante portando il prezzo a maggio 2018 a 13 centesimi. Tuttavia, entro l’inverno 2018 il prezzo di REN / USD è sceso a 1,5 centesimi che erano solo 1/4 del prezzo iniziale ICO di REN.

Con Bitcoin in corsa per diventare una scelta pubblica nel 2019, ha dato slancio ai prezzi degli altcoin, incluso il prezzo di REN e ha toccato un massimo storico di 15 centesimi. L’impressionante rally del prezzo REN/USD è proseguito con correzioni marginali prima di fare una differenza di 9 centesimi alla fine del 2019.

Come token di finanza decentralizzata (DeFi), la previsione del prezzo REN ha segnato un massiccio ritiro in 1 anno. Un altro motivo importante era che il settore offriva opzioni di investimento alternative e diversificate a Bitcoin e altre risorse digitali. Quindi, mentre alcuni asset finanziari hanno raggiunto i massimi storici, il prezzo REN / USD era ancora in difficoltà.

Mostrando una resistenza che era molto attesa a $ 0,28 e $ 0,30, rispettivamente, il prezzo di REN ha caratterizzato il rimbalzo guadagnando trazione $ 0,24 e $ 0,22 insieme al suo volume di scambi.

REN: Analisi tecnica: facciamo il pignolo

Come molte altre criptovalute, anche il prezzo REN è vulnerabile ai movimenti e ai sentimenti del mercato. Naturalmente, ci sono crepacuori tanto quanto San Valentino per questo token. Tuttavia, nonostante sia altamente volatile, il prezzo REN ha mostrato un’azione significativa dei prezzi a lungo termine. Dipende interamente dall’esperienza del team dedicato di professionisti che lavorano per questo conglomerato. Secondo le previsioni dei prezzi degli esperti, il prezzo futuro di REN potrebbe persino raddoppiare nei prossimi mesi portandolo a $ 1,4.

Anche il pessimismo non può essere ignorato per il prezzo REN poiché alcuni esperti sostengono che il prezzo della moneta non è all’altezza di una strategia di pianificazione aggressiva e degli espedienti di marketing. La newsletter e i tweet non raggiungono l’intera comunità commerciale e quindi gli investitori, più che spesso, sono in una fase di stallo per sapere cosa sta succedendo sul fronte REN. L’adozione di massa in genere fallisce in quanto REN non può sopravvivere esclusivamente sul carrozzone dell’interoperabilità.

Ci sono fattori oltre a quelli che regolano oggettivamente il prezzo di REN:

Valute associate: le risorse crittografiche che sono collegate a REN ma non funzionano bene sullo scambio regolano in modo indipendente anche il prezzo di REN.

Il rapporto tra domanda e offerta, che è un fenomeno secolare di rapporto contraddittorio tra domanda e offerta, funziona per REN. Più i detentori acquistano REN su larga scala, non c’è da stupirsi che il prezzo andrà a crescere l’offerta potrebbe scendere.

Problemi di sicurezza: Questi sono colli di bottiglia che quando l’atto per la pubblicità negativa può far scendere il prezzo REN a causa della vendita di massa.

La popolarità delle dApp: se la domanda di app decentralizzate aumenta, come ha fatto durante la fase di pandemia, anche in futuro avrà un buono per il prezzo futuro di REN.

Indicatori medi di ponderazione: la media mobile semplice di 50, 100 e 200 giorni è tra gli indicatori più comunemente utilizzati per identificare importanti livelli di resistenza e supporto per la previsione REN. Qualsiasi variazione positiva dei prezzi al di sopra di queste medie mostrerà un forte slancio di REN. Ai trader piace anche utilizzare i livelli di ritracciamento RSI e Fibonacci sul grafico dei prezzi per cercare di accertare la previsione futura dei prezzi del mercato REN.

Crypto Volatility Index (CVIX): questo indice studia la volatilità e le fluttuazioni dei prezzi che pesano le deviazioni. La quantità di dinamismo o fluttuazioni determina le prestazioni di REN. Troppe fluttuazioni ren generano paura nella mente degli investitori e impediscono loro di acquistare.

Indice di forza relativa (RSI): sottolinea la ripresa rialzista da livelli di cuscinetto vicini all’ipervenduto. L’RSI raggiunge l’ipercomprato, gli ordini di acquisto sono destinati ad aumentare, creando più volume che sosterrà il trend rialzista nel breve termine.

Previsione REN: 2021-2025-Scala alta o lasciando asciutto

La previsione dei prezzi REN è davvero capriolata nell’ultimo anno trasformando totalmente la tendenza dall’inizio verso la fine dell’anno. REN ha avuto un viaggio storico in tutto. Tutto sommato la tendenza di REN è stata piuttosto aggressiva portando a un percorso molto ottimistico. Il prezzo REN può crescere a passi da gigante, specialmente per le alleanze. Nuove partnership porterebbero REN alla ribalta rendendolo il centro della scena per gli investimenti e una criptovaluta socialmente stimata. Nel processo, più transazioni devono essere eseguite ogni secondo che passa, il che potrebbe rivelarsi una sfida difficile per i rivali crittografici di REN.

REN Prezzo Previsione 2021

La fine dell’ultimo anno è stata dura con il desiderio di dire addio. Principalmente a causa della pandemia, prevalgono tendenze negative che portano il prezzo REN a 20 centesimi. Tuttavia, l’inizio del 2021 significava che il prezzo REN poteva dare un bye a tutte le tendenze dei prezzi negative e pessimistiche per il mondo delle criptovalute, in particolare per il mercato REN, potrebbe significare l’inizio di un’era di speranze e promesse piene di ottimismo. Nel mondo delle criptovalute come REN, potrebbe esserci una previsione di miracoli, potrebbero esserci magie anche a breve termine. Cinque anni sono tanti. Con il vaccino pandemico che viene alla ribalta, secondo le previsioni degli esperti, potrebbe significare un periodo di boom per REN. Gli investitori di criptovalute pianificano sempre a lungo termine piuttosto che a breve termine. Entro la fine del 2021, il prezzo REN potrebbe superare il livello di prezzo di $ 1,4.

REN Prezzo Previsione 2022

Sulla base di dati storici di 1 anno e analisi tecnica, REN ha creato la propria piattaforma blockchain che si è trasferita dalla base di Ehtereum arruolandosi nei principali scambi di criptovaluta del mondo entro la fine di 1 anno.

Non sarebbe un’esagerazione che questa criptovaluta di prezzo potrebbe rompere tutte le barriere e resistere alla prova del tempo scalando un picco di $ 0,66. Con le valute fiat incapaci di sostenersi sulla scia della pandemia, questo potrebbe essere una tregua per tutti gli investitori REN che li porta sulla strada delle grandi speranze e aspirazioni a negoziare in REN. A scopo informativo, si possono leggere l’analisi tecnica e i rapporti dell’analista esperto per rimanere aggiornati con le previsioni di REN ogni 24 ore. Entro la fine del 2022, il prezzo REN potrebbe superare il livello di prezzo di $ 2.

REN Prezzo Previsione 2023

Secondo le nostre previsioni sui prezzi Ren, si prevede che il prezzo REN supererà $ 2,4 entro l’inizio del 2023. Il massimo previsto per l’anno 2023 è di $ 3,5 e il minimo sarà di $ 2. La previsione media del prezzo REN per la fine del 2023 è di $ 3.

REN Prezzo Previsione 2024

Secondo la nostra previsione sul prezzo delle monete Ren, si prevede che REN supererà $ 3,60 entro l’inizio del 2024. Il massimo previsto per l’anno 2024 è di $ 4,5 e il minimo sarà di $ 3. La previsione media dei prezzi REN per la fine del 2024 è di $ 4.

REN Prezzo Previsione 2025

Con un po ‘di pazienza e mantenendo alte le speranze a lungo termine, gli investitori possono aspettarsi un’inversione di tendenza entro la fine del 2025, poiché l’adozione di REN crescerebbe esponenzialmente, quando REN non sarebbe più un concorrente ingenuo nel mondo delle criptovalute, ma un giocatore esperto a $ 5.

REN: Inizio di una saga epica

Il trading di criptovaluta non è facile per i nuovi dilettanti. Unirsi al pool di criptovalute per nuovi nuotatori potrebbe essere un compito erculeo. Il trading può essere un onere mastodontico per coloro che stanno passando dall’aiuto di un broker a farlo su una piattaforma online in modo indipendente. REN ha preso la decisione appropriata di passare dai darkpool all’interoperabilità blockchain, in particolare per il fattore di governo dei casi d’uso. La funzionalità esemplare di REN è stata quella di consentire transazioni rapide, basate sull’affidabilità e di grande valore. Il merito è anche dovuto al team dedicato di REN che ha bruciato olio di mezzanotte per rendere questo progetto di grande successo eliminando gli ostacoli tecnologici e di operabilità per gli utenti sulla piattaforma.

La funzionalità di una criptovaluta definisce il suo prezzo e non la sua origine epica. Lo stesso vale e vale anche per REN. La funzionalità di interoperabilità che guida REN è ciò che definisce il suo slancio di prezzo. La storia non ha senso. Costruito sulla mainchain di Ethereum, Matic ha il vantaggio di linguaggio di programmazione, documentazione per sviluppatori, ecc. Prontamente disponibile e non deve costruire tutto da zero. Questo è così principalmente perché Matic è una catena laterale basata su EVM.

I governi di tutto il mondo stanno adottando misure per ripristinare le economie ed è destinato ad avere un impatto influente anche su REN. Ciò dovrebbe rendere REN un rifugio attivo e sicuro per gli investitori. Secondo gli esperti, alcuni fan delle criptovalute affermano che potrebbe spingere REN verso l’ondata senza precedenti di stimoli da parte di governi e banche centrali di tutto il mondo volti ad affrontare la crisi del coronavirus. Tali misure, dicono, svalutano le valute legali, rendendo REN un’alternativa attraente.

Il modo in cui REN ha ridimensionato i problemi di operabilità e reso le transazioni più veloci per le masse è ciò che aggiungerà anche il multistrato all’intero meccanismo del prezzo. Solo allora sorge la questione dell’adozione e degli investimenti tradizionali. Non è lontano il giorno in cui l’intero scambio sarà dominato da REN e una coorte della comunità REN inizia a parlare di fissare il prezzo a un livello predeterminato per evitare il fenomeno alle stelle!!

Domande frequenti

La crittografia REN è un buon investimento?

REN può essere un’opzione di investimento redditizia. Prezzo Ren pari a 0.335 USD all’inizio di quest’anno. Sulla base delle nostre previsioni REN, si prevede un aumento dei prezzi a lungo termine; la prognosi dei prezzi per il 2025 è di circa $ 5.

Dove posso acquistare REN?

In questo momento è possibile acquistare REN in un buon numero di scambi di criptovaluta tra cui Binance. Una volta che hai impostato il tuo conto di trading in uno degli scambi che negoziano REN, dovrai trasferire il tuo BTC o ETH da Coinbase a quello specifico scambio. Questo viene fatto tramite un sistema di portafoglio.

Puoi puntare REN?

I possessori di token Ren possono puntare REN e guadagnare una pletora di attività piuttosto che l’asset nativo, limitando la pressione di vendita dai guadagni dei premi.

Dove sono archiviati i token REN?

Ren (REN) è sulla rete Ethereum (ERC-20) quindi può essere memorizzato utilizzando qualsiasi portafoglio compatibile con ETH.

Cosa si può costruire con RENVM?

RENVM funge da plug-in per la finanza decentralizzata e, pertanto, qualsiasi dApp può incorporare le funzionalità di RENVM nelle proprie applicazioni e nei contratti intelligenti esistenti. È stata prestata particolare attenzione per garantire che RENVM sia componibile con le applicazioni blockchain e DeFi esistenti.

REN offre l’anonimato completo per tutte le transazioni?

REN migliora la privacy degli utenti crittografando i dati del mittente, dell’importo e del destinatario all’interno delle transazioni a firma singola pubblicate nel suo registro blockchain pubblico, in particolare per le transazioni che coinvolgono indirizzi schermati.

REN supererà $ 1?

Naturalmente, le stelle sembrano abbastanza favorevoli per l’anno a venire. Anche se l’ultimo anno non è stato un periodo molto motivante da una prospettiva globale, l’anno in corso vedrà grandi cambiamenti nello scenario economico per la maggior parte dei paesi e in meglio!

In effetti, la moneta ha superato il segno di $ 1 nel mese di febbraio.

Come posso acquistare REN?

C’è una panoramica degli scambi a tua disposizione e una guida all’acquisto per aiutarti a un facile confronto. Le tariffe sono prese direttamente dal socket web ufficiale di ogni scambio. Per gli scambi fiat o gli scambi che non offrono prese web, le tariffe vengono aggiornate ogni 60 secondi.

Come posso conservare REN nel portafoglio?

I portafogli di criptovaluta che supportano REN includono My Ether Wallet (MEW – desktop), Atomic Wallet (mobile), Trust Wallet (mobile) e il portafoglio Exodus (mobile e desktop). I portafogli di criptovaluta hardware che supportano REN includono Ledger, Trezor e KeepKey. Poiché REN è un token ERC-20, può essere memorizzato praticamente su qualsiasi portafoglio che supporti Ethereum. Pertanto, non mancano portafogli software e portafogli hardware in cui è possibile archiviare i token REN.