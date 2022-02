Thunderpick Casino è sicuro?

La crescita del gioco ha aiutato diversi settori, comprese le scommesse sportive. L’eSport e le scommesse sportive sono un fenomeno globale in più mercati di scommesse al giorno d’oggi. Diversi paesi lo hanno persino legalizzato negli ultimi anni.

Con le scommesse online che stanno diventando una norma, gli utenti possono utilizzare siti come Thunderpick per accedere in sicurezza a tali servizi.

Thunderpick è stata lanciata nel 2017 come una delle rare piattaforme di scommesse sportive con licenza. Paloma Media B.V. possiede la piattaforma e sarà uno dei principali siti di scommesse sportive e scommesse nel 2021. Oltre a una vasta gamma di giochi da casinò online, Thunderpick offre anche strutture di scommessa eSports senza soluzione di continuità.

Opera anche come bookmaker con supporto di valuta virtuale.

Caratteristiche come nessuna spesa di prelievo, RTP trasparente (ritorno al giocatore) e giochi equi lo rendono uno dei migliori siti di scommesse eSport. Gli utenti cercano recensioni Thunderpick per valutarne la legittimità. Ecco perché ecco una recensione completa di Thunderpick, che spiega le sue tariffe, l’assistenza clienti, la sicurezza e altro ancora.

Informazioni su Thunderpick Casino

Thunderpick opera come casinò online, scommesse eSports e piattaforma di scommesse sportive.

La piattaforma è iniziata nel 2017 con il supporto iniziale di Paloma Media. L’organizzazione ha sede principalmente a Curacao e rientra nella giurisdizione della Curacao eGaming Commission. Thunderpick offre operazioni di scommessa completamente autorizzate e regolamentate. Oltre a una piattaforma di scommesse, gli utenti possono anche accedere alle scommesse sportive Thunderbook e al bookmaker Thunderbook.

La sua interfaccia utente è semplice, offrendo un rapido accesso alla sezione scommesse. I giocatori possono classificare i punti nella sezione per ottenere il bonus massimo.

Supporta più opzioni di pagamento, tra cui criptovalute, eWallet, portafogli crittografici online,carte didebito, carte di credito e altro ancora. Inoltre, devono affrontare un limite minimo di prelievo di 35 euro.

I nuovi clienti possono usufruire di bonus di benvenuto dopo aver effettuato un deposito in denaro reale fino a 500 euro. Il bonus in denaro offre 150 euro, applicabile su giochi come Mystery Museum, Nirvana, The Dog House Megaways, ecc. Tutti i premi guadagnati dalle offerte bonus sono applicabili per piazzare scommesse su diversi giochi.

Il bookmaker Thunderpick è anche associato a più mercati di eSports. Giochi come League of Legends, CS: GO, Dota 2, Starcraft sono disponibili per le scommesse sulla piattaforma. Il suo meccanismo di scommessa completo inizia non appena iniziano le partite, consentendo ai giocatori di piazzare scommesse.

Gli utenti possono accedere al bookmaker con licenza sia su desktop che su dispositivi mobili senza alcuna fluttuazione della qualità. Con un periodo di incasso di 30 minuti, è uno dei siti di scommesse eSports più veloci. Per completare tutto questo, offre assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per risolvere ogni domanda dell’utente.

Thunderpick è legittimo?

Ogni recensione di Thunderpick deve rispondere a una domanda: Thunderpick è legittimo? In poche parole, sì, è un casinò legittimo. La struttura di gioco crypto offre scommesse sportive crittografiche online e scommesse eSports. Racchiude anche giochi di casinò dal vivo come slot crittografiche,blackjack, bitcoin, criptovalute da poker,video poker, roulette, craps e altro ancora. Emerge come una stazione di gioco ideale con un alto rapporto RTP per tutti i giochi. Inoltre, nomi come Pragmatic Play, Big Time Gaming, Blueprint Gaming, ecc., Supportano la piattaforma. Con tali giochi e supporto in mostra, chiamare Thunderpick un casinò legittimo è sicuro.

Esperienza utente Thunderpick

L’esperienza utente è un aspetto essenziale di ogni recensione di Thunderpick. Il bookmaker Thunderpick lo capisce e lo mostra nella sua interfaccia utente. I siti di scommesse crittografiche sono progettati con colori e immagini definitivi con un semplice sistema di navigazione. Inoltre, la barra di navigazione comprende tre sezioni: –

Giochi da Casinò

Sportivo

eSport

I clienti non hanno bisogno di perdere tempo a navigare troppo per raggiungere la pagina desiderata. La sezione di sinistra ha sottocategorie aggiuntive per scopi specifici. Include depositi, prelievi, referral, impostazioni, trasferimenti, profilo, classifica e altre opzioni. Gli utenti possono persino cambiare la lingua o raggiungere la piattaforma su altri canali in pochi secondi. Inoltre, la sua opzione di chat dal vivo è anche un tocco sul lato destro della home page.

Caratteristiche di Thunderpick

Thunderpick è pieno di quote di scommesse sugli eSport. La piattaforma offre molteplici funzionalità come le scommesse crittografiche sugli eSports, lescommesse sportive e i giochi da casinò di criptovaluta dalvivo. Imembri di Existing possono partecipare a tornei sulla piattaforma. Supporta anche più metodi di pagamento per aiutare i principianti a iniziare.

Le scommesse eSports di Thunderpick sono dotate di un nuovo sistema di scommesse, con funzionalità come le scommesse sul pool e le quote fisse. I clienti Thunderpick possono accedere a giochi di alta qualità. Gli utenti devono inserire il codice Thunderpick “WELCOME” per ricevere il bonus della scommessa. Offre anche un programma di riferimento in cui i clienti guadagnano premi per invitare nuovi utenti.

L’affiliato Thunderpick è un’altra funzionalità utilizzata per premiare i clienti fedeli. Funzionalità come scommesse in-play, quote competitive, stimati giochi eSport, ecc., Rendono il sito Thunderpick un hub eSports leader. Inoltre, i clienti possono persino gestire i crediti sul sito.

Nonostante tali caratteristiche, è principalmente noto per le strutture di eSports. Popolari giochi crittografici come League of Legends, CS: GO, Dota 2, Overwatch, Starcraft, ecc., Sono disponibili per le scommesse sulla piattaforma. In generale, ci sono oltre 100 eventi di eSport dal vivo in cui gli utenti possono scommettere e vincere denaro reale. Inoltre, la piattaforma pianifica sempre i prossimi eventi in cui i giocatori possono scommettere.

Oltre alle scommesse sugli eSports, gli utenti possono anche piazzare scommesse e scommesse combinate su eventi sportivi. Include tennis, hockey su ghiaccio, arti marziali, basket, calcio, basket e altro ancora. Il più delle volte, Thunderpick supporta oltre 300 sport, in cui i clienti possono guadagnare rapidamente premi. Impone regole di scommessa sia di base che possibili nelle opzioni di scommessa live. Inoltre, le sue caratteristiche speciali consentono ai giocatori di guadagnare scommesse bonus durante periodi specifici.

La piattaforma vanta più giochi da casinò per gli appassionati di gioco d’azzardo e di eSports. I giocatori possono vincere denaro segnando punti di rango in giri, crash, giochi da casinò dal vivo, slot, blackjack di criptovaluta,roulette, giochi di carte, giochi da tavolo e altro ancora. La sua categoria più popolare include The Dog House Megaways, Sweet Bonanza, Elvis Frog a Las Vegas e altro ancora.

Come già affermato, i nuovi clienti possono utilizzare un codice promozionale Thunderpick per ottenere 150 euro di bonus di benvenuto. Sfortunatamente, non ci sono “giri gratuiti” o “bonus senza deposito” disponibili sulla piattaforma. I clienti possono ottenere bonus e promozioni aggiuntivi anche senza uncodice Thunderpick.

Offre anche un eccellente sistema di cassa di scommesse in cui gli utenti possono guadagnare bonus di scommessa aggiuntivi su un particolare gioco.

Recensione di Thunderpick: pro e contro

Ogni recensione di Thunderpick deve menzionare i suoi pro e contro. Ecco una panoramica dei vantaggi e degli svantaggi dei pacchetti di piattaforme: –

Pro Contro Interfaccia utente semplice e navigazione del sito web. Altre scommesse sportive offrono quote relativamente migliori. L’app Thunderpick è disponibile per i dispositivi mobili. Non sono disponibili informazioni sui proprietari oltre al nome. Molteplici opzioni di pagamento per depositi e prelievi. Numero di telefono non disponibile. Nessun limite di vincita o scommessa. Il sistema di deposito e prelievo VIP è molto più veloce. Quote fisse e scommesse competitive. Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con chat dal vivo. Disponibile scommesse sportive, scommesse eSports e giochi da casinò. Bonus di benvenuto disponibile tramite il codice Thunderpick. Iscrizione VIP e programma di affiliazione Thunderpick. Standard di sicurezza avanzati.

Processo di registrazione Thunderpick

Ogni recensione di Thunderpick deve spiegare come iniziare sulla piattaforma. Ecco una guida passo-passo per la creazione di un account sulla piattaforma: –

Inizia raggiungendo il sito ufficiale di Thunderpick.

Tocca l’opzione “Partecipa”.

Inserisci dettagli come il codice promozionale Thunderpick, l’indirizzo e-mail e la password.

Controlla la barra Termini e Informativa sulla privacy.

Tocca l’opzione Partecipa. Gli utenti possono anche scegliere un account Steam, Google, Twitch o Vkontakte, per completare il processo.

Completa il captcha e tocca Verifica.

Seleziona un nome utente nella pagina successiva.

Una finestra come questa apparirà sullo schermo.

Scegli l’opzione di pagamento preferita.

Ora, l’account è pronto e gli utenti possono iniziare a scommettere su Thunderpick.

Giochi forniti da Thunderpick

Molteplici ragioni giocano un ruolo nella valutazione complessivamente positiva di Thunderpick e la sua collezione di giochi è una di queste. Il casinò Thunderpick racchiude oltre 3.000 giochi in diverse categorie. Le migliori criptovalute,slot, video poker, blackjack, ecc., Sono tutti disponibili sulla piattaforma. Ha un elenco impressionante di giochi da casinò dal vivo supportati da fornitori come Pragmatic Play, Big Time Gaming, QuickSpin, Elk Studios, Iron Dog Studio, Evoplay Entertainment, ecc. Ecco alcuni dei giochi offerti sul sito web: –

Monopolio

Mega Ruota

Mega Roulette

Roulette

Blackjack

Mega Palla

Baccarà

Caraibi Stud Poker

Poker a Tre Carte

Acchiappasogni

Studio di Calcio

Thunder Spin

Thunder Crash

Bonus scommessa Baccarat

Dolce Bonanza

La Dog House Megaways

Aztec Magic Deluxe

Elvis Frog a Las Vegas

Lupo Oro

Spin selvaggio

Bet Bonus Live Slot

Libro dei Morti

Bonanza

Drago galleggiante

Treno del denaro 2

Deadwood

Tycoon Plus

Jammin’ Barattoli 2

Stampede

Punk Rocker

Frutta calda 100

Mulinelli fortunati

Squalo rasoio

Bet Bonus Poker

Oro del selvaggio West

Questo non è tutto, in quanto la piattaforma è ricca di numerosi titoli di gioco stimati disponibili a livello globale.

Sport & Giochi di Esports di Thunderpick

Conosciuto per le sue operazioni di scommesse sugli eSports, Thunderpick consente agli utenti di scommettere su più eventi. Inoltre, supporta alcuni dei titoli di gioco più noti del settore. Ecco alcuni dei titoli eSports in cui i giocatori possono piazzare scommesse eSports: –

StarCraft 2

League of Legends

DOTA 2 ·

CS: VAI

COunter Strike Offensiva Globale

Arcobaleno Sei

Rocket League

La piattaforma garantisce di coprire la maggior parte dei principali eventi relativi ai giochi. I giocatori devono guadagnare punti di rango e scommettere sugli eventi. Inoltre, consente ai clienti di piazzare una scommessa su diversi giochi da una finestra e una piattaforma. Inoltre, consente agli utenti di scommettere su più sport. Ecco gli sport su cui i clienti possono scommettere: –

Calcio

Pallacanestro

Hockey su ghiaccio

Tennis

Baseball

Arti Marziali

La piattaforma elenca diversi tornei in corso e imminenti per mantenere aggiornati gli utenti.

Metodi di pagamento Thunderpick

Uno dei problemi principali che i clienti hanno con i siti di scommesse live è la mancanza di metodi di pagamento. Il motivo per cui le recensioni di Thunderpick danno al sito web una valutazione positiva è il suo supporto per numerosi metodi di pagamento. Ecco una panoramica dei metodi di deposito e prelievo che gli utenti possono usufruire per piazzare una scommessa su Thunderpick: –

Opzioni bancarie Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, VGO Skins, Tether, Paysafecard, Neteller, Qiwi, Skrill, MasterCard, ecoPayz, Visa, Thunderpick carte regalo e altro ancora Metodi di deposito Criptovalute – Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tether, Bitcoin Cash, Litecoin Instant Banking – Kinguin, G2A e Crypto Voucher Carte di debito, Carte di credito Metodi di prelievo Criptovalute – Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tether, Bitcoin Cash, Litecoin Instant Banking – Mercato delle carte regalo

Thunderpick Scommesse Ed Eventi Live

Le scommesse live sono una parte importante di Thunderpick e la piattaforma di scommesse eSports la esegue in modo impeccabile. Le scommesse eSports di Thunderpick vengono fornite con più opzioni di scommessa come scommesse sul pool, scommesse gratuite e scommesse in-play. Consente inoltre ai clienti di accedere e scommettere su più partite di eSport dal vivo che si svolgono a livello globale.

Il più delle volte, gli utenti possono scommettere su oltre 250 eventi di eSports mentre valutano quelli imminenti. Ha anche una sezione dedicata alle scommesse all’interno dello spazio eSports per verificare la presenza di eventi dal vivo. La sua sezione dedicata alle scommesse, il supporto delle carte regalo e la massima funzionalità bonus migliorano l’esperienza di scommessa complessiva. Tali caratteristiche rendono le scommesse su Thunderpick veloci, semplici ed efficienti.

Thunderpick Bonus e Promozioni Offerte

Un bonus di benvenuto è uno dei modi più popolari e semplici per attirare i nuovi utenti. Il sito di scommesse eSports lo capisce bene e offre più bonus e promozioni. Il bonus principale di cui ogni nuovo utente può usufruire è il bonus sul primo deposito. Come suggerisce il nome, il bonus sul primo deposito offre premi in denaro agli utenti dopo aver depositato fondi sulla piattaforma di gioco. Con Thunderpick eSports, i giocatori possono guadagnare fino a 500 euro per il primo deposito.

Tali siti di scommesse eSports offrono anche omaggi giornalieri per fornire fino a 225 euro agli utenti fortunati. Inoltre, i clienti possono continuare a utilizzare la piattaforma per vincere carte regalo mensili premiate ai giocatori fedeli.

I clienti possono guadagnare un bonus di ricarica anche se non è il loro primo deposito. Inoltre, gli utenti possono partecipare a quiz eSports e vincere carte regalo sulla piattaforma. Thunderpick eSports ha anche progettato un sistema di riferimento in cui l’aggiunta di nuovi utenti può aiutare i clienti esistenti a guadagnare denaro extra.

Infine, gli utenti possono migliorare la loro esperienza di scommesse eSports utilizzando il servizio VIP Club. Fare domanda per il Club offre servizi migliori, premi e bonus esclusivi.

Molti siti di casinò dal vivo aggiungono giri gratuiti all’interno del loro bonus di benvenuto. I giocatori possono utilizzare i giri gratuiti per giocare alle slot e vincere denaro reale. Sfortunatamente, Thunderpick eSports non offre giri gratuiti nel suo bonus di benvenuto al momento.

Restrizioni del paese thunderpick

Nonostante sia una piattaforma popolare, è limitata in alcuni paesi. Ecco le regioni in cui gli utenti non possono accedere alla piattaforma: –

Gli Stati Uniti

Regno Unito

UAE

Spagna

Polonia

Francia

Paesi Bassi

Aruba

Curaçao

Belize

Costa Rica

Cipro

Antigua e Barbuda

Comore

Liechtenstein

Islanda

Isola di Man

Malta

Mauritius

Danimarca

Georgia

Polonia

Svizzera

Emirati Arabi Uniti

Nuova Zelanda

Spagna

Uruguay

È disponibile in numerosi paesi, tra cui: –

Canada

India

Australia

Russia

Programma di affiliazione Thunderpick

I clienti possono accedere al programma di affiliazione Thunderpick. Il programma è progettato per fornire ai clienti possibilità di guadagno. L’iscrizione al programma significa che gli utenti devono offrire promozioni al marchio. La piattaforma fornisce agli affiliati le risorse e gli strumenti di marketing per monitorare, creare e ottimizzare le campagne in un unico posto. Non ci sono commissioni per aderire al programma e offre fino al 50% di quota di giri.

Thunderpick VIP Club

Thunderpick VIP Club è una sezione speciale in cui gli utenti fedeli possono ottenere bonus e regali esclusivi. I suoi vantaggi includono prelievi prioritari, offrendo un’elaborazione quasi istantanea. Gli utenti possono anche migliorare le loro opzioni di scommessa con limiti di scommessa più elevati. Il VIP Club estende i limiti massimi di scommessa degli utenti senza spese di prelievo o deposito. Viene anche fornito con limiti di prelievo Thunderpick più elevati, un deposito dedicato e un manager VIP personale.

Opzioni di sicurezza e protezione Thunderpick

Con Cipro che sostiene il sito web, il sistema di scommesse di Thunderpick protegge i fondi e i dati degli utenti in modo impeccabile. I suoi standard di politica sulla privacy offrono una sicurezza generale contro l’accesso non autorizzato. Inoltre, facilita un’esperienza di scommessa sicura e trasparente. La piattaforma utilizza la tecnologia di crittografia SSL a 128 bit per evitare il furto di dati. I suoi regolamenti di licenza rientrano nella giurisdizione della Curacao eGaming Commission. È conforme alle linee guida GDPR per offrire soluzioni affidabili.

Assistenza clienti Thunderpick

Essendo uno dei siti di scommesse più noti, Thunderpick eccelle nel servizio clienti. La struttura di gioco offre supporto sui social media, sezione FAQ, e-mail e chat dal vivo. Il team del servizio clienti è altamente professionale, rapido e reattivo.

Inoltre, gli utenti possono contattare Thunderpick all’[email protected] Gli utenti possono facilmente risolvere la maggior parte delle domande comuni tramite la sezione FAQ. Gli utenti internazionali dovrebbero utilizzare la posta elettronica e la chat dal vivo poiché il supporto telefonico è costoso per loro.

Termini e condizioni di Thunderpick

Thunderpick impone più termini e condizioni sul suo utilizzo e bonus, prendendo un po ‘dalla sua popolarità. La creazione di un account sulla piattaforma e l’utilizzo del codice bonus Thunderpick “WELCOME” offre un bonus del 5% fino a 500 euro. Dopo aver ricevuto il bonus, gli utenti devono completare i requisiti di scommessa e i limiti di tempo. Un requisito di scommessa significa il numero di volte in cui gli scommettitori devono utilizzare il bonus prima di convertirlo in denaro reale.

In Thunderpick eSports, i requisiti di scommessa sono posti a un minimo di 2x. Inoltre, gli utenti devono completare i requisiti di play-through e i limiti di tempo per accedere al bonus di scommessa. Ecco perché ogni recensione di Thunderpick lo valuta positivamente.

Requisiti di scommessa Thunderpick

Thunderpick eccelle nei requisiti di scommessa con i suoi servizi di crediti a prezzi accessibili. I nuovi scommettitori possono depositare fondi per guadagnare fino a 500 euro sulla piattaforma. Il bonus viene fornito con un minimo di 2x requisiti di scommessa, aiutando gli utenti a incassare i premi.

Recensione di Thunderpick: conclusione

Passare attraverso la recensione di Thunderpick mostra le sue capacità e caratteristiche. La piattaforma si rivolge a diversi utenti che vanno da sport, eSports e giochi da casinò. Il suo bonus di benvenuto, il supporto valutario, il servizio clienti, i programmi di fidelizzazione e il portafoglio di giochi hanno reso popolare la piattaforma.

Le sue tariffe inferiori rispetto alla media del settore sono uno dei motivi per cui ha ottenuto nel 2017 con una licenza della Curacao eGaming Commission. Nonostante la versione relativamente nuova, è diventato uno dei siti di scommesse più popolari del settore. Con tali funzionalità in mostra, è senza dubbio uno dei migliori siti di scommesse eSports in più mercati di scommesse.

Domande frequenti

Quanto è sicuro Thunderpick Casino?

Thunderpick eSports viene fornito con tecnologia di crittografia a 128 bit e una licenza di Curacao eGaming Commission.

Come posso depositare su Thunderpick?

Consente agli utenti di depositare fondi utilizzando criptovalute, carte di debito, carte di credito ed eWallet. Gli utenti possono effettuare un deposito facendo clic su Deposita nella barra di navigazione.

Thunderpick accetta giocatori statunitensi?

No, i giocatori statunitensi non possono accedere legalmente a Thunderpick.

Come prelevare denaro da Thunderpick?

Gli utenti possono prelevare fondi utilizzando criptovalute e metodi bancari istantanei.

Qual è il deposito minimo su Thunderpick?

Il limite minimo di deposito su Thunderpick eSports è di 1 euro.