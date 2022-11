Previsione prezzo Safepal 2023, 2025 e 2030

C’è una fornitura massima di 500 milioni di token SFP e di cui 108.166.667 sono in circolazione (che è quasi il 22% del totale). I token SFP vengono guadagnati tramite campagne SafePal, premi di puntata e altre attività all’interno dell’app SafePal.

Diamo un’occhiata ai suoi casi d’uso:

SFP viene utilizzato per fornire numerose offerte e sconti agli utenti all’interno dell’ecosistema SafePal.

I titolari di SFP possono partecipare allo sviluppo dell’ecosistema SafePal attraverso il voto.

Il token può essere scambiato con altre risorse crittografiche tra cui Bitcoin ed Ethereum.

Il token SafePal può anche essere utilizzato come modalità di pagamento per vari servizi.

I token SFP possono essere puntati nei programmi SafePal Earn e Lending per ottenere premi.

SFP può aiutare i suoi titolari a guadagnare più token tramite Airdrop di SafePal denominato “Wallet holder Offering”.

Previsione Prezzo SFP

L’attuale prezzo di mercato di SFP è di $ 0,77 (al 18 novembreesimo) ed è aumentato del 19,59% in 24 ore. La sua capitalizzazione di mercato è di $ 83.828.030,3 ed è aumentata di quasi il 22,65% dall’ultimo giorno.

Prima di prevedere se SFP dovrebbe salire o scendere nel prossimo futuro, cerchiamo di prima panoramica della sua storia dei prezzi negli ultimi mesi. Le sue prestazioni negli ultimi mesi possono aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro.

Sopra c’è il grafico dell’SFP per 1 anno e come possiamo vedere che il prezzo di mercato del token SafePal un anno fa era di $ 1,27. Quindi, c’è un calo del 62,8% del prezzo di SFP da novembre 2021. Inoltre, ci sono numerosi alti e bassi che affermano che il declino non è stato coerente.

Il grafico sopra mostra che il prezzo dell’SFP è aumentato di oltre il 46% in soli tre mesi, tenendo presente che il suo prezzo 3 mesi fa era di $ 0,41. Uno dei motivi dell’aumento dei prezzi negli ultimi mesi è la crescente popolarità dei portafogli non custoditi. Non c’è dubbio che i portafogli self-custodial forniscono agli utenti il pieno controllo delle loro chiavi private e fondi, eliminando la necessità di terze parti nel mezzo.

Il valore più alto di tutti i tempi di SFP è di $ 3,54 raggiunto a marzo 2021 e dopo di che, il prezzo ha iniziato a scendere (non coerentemente però). Significa che SFP è attualmente il 359% al di sotto del suo valore massimo di tutti i tempi, affermando che ha un’enorme capacità di crescita.

Inoltre, il prezzo di mercato di SFP un mese fa, cioè il 18 ottobre, era di $ 0,37, il che significa che è cresciuto di oltre il 51% da allora fino al 18 novembre.esimo.

Ora, considerando il suo tasso di crescita del 51% in un mese, il suo valore potrebbe raddoppiare in meno di due mesi.

SFP Price Prediction: Confronto con i concorrenti

L’unico concorrente o alternativa notevole di SafePal è Trust Wallet la cui criptovaluta nativa è Trust Wallet Token (TWT).

Simile a SafePal, Trust Wallet è un portafoglio crittografico che non è custodiale e basato su dispositivi mobili che supporta oltre 4,5 milioni di risorse digitali e 65 blockchain.

L’attuale prezzo di mercato di Trust Wallet Token (TWT) al 18 novembreesimo Il 2022 è $ 2,19 ed è in calo di circa il 5,73% nelle ultime 24 ore. Il suo grafico dei prezzi a 1 mese afferma che il prezzo è aumentato del 50,68% in un mese rispetto a un aumento del 51,94% del prezzo di SFP.

Altri fattori da confrontare:

SafePal Portafoglio Trust Caratteristiche del prodotto Portafogli crittografici Portafogli crittografici, Crypto Staking, strumenti Defi, portafogli NFT e scambi crittografici Spiegamento iPhone, iPad e Android SaaS, iPhone, iPad e Android Valutazione Playstore 4 4.6 Valutazione Appstore 4.1 4.7 Prestazioni negli ultimi 7 giorni +58.9% +46.8% Andamento negli ultimi 1 anno -62.8% +50.9% Numero di utenti 6 milioni in 140 paesi 25 milioni + utenti Caratteristiche di sicurezza SafePal ha funzionalità di sicurezza avanzate come un elemento sicuro EAL5+ a prova di hacking, autenticazione a due fattori e meccanismo di autodistruzione. La funzione di sicurezza aggiuntiva di Trust Wallet è che memorizza in modo sicuro le chiavi private a scopo di backup e, quindi, gli utenti possono accedervi nel caso in cui il loro dispositivo sia rotto o perso.

Oltre alle funzionalità sopra menzionate, entrambi i token sono supportati da Binance.

Per concludere, la crescita di un mese di SafePal è paragonabile al suo concorrente, ma ha sottoperformato in 1 anno rispetto a Trust Wallet. Tuttavia, le sue caratteristiche di sicurezza avanzate lo rendono un chiaro vincitore rispetto ai suoi concorrenti. Inoltre, il portafoglio hardware SafePal S1 è completamente sicuro per archiviare le criptovalute.

Previsione Prezzo SFP: SafePal (SFP) è un buon investimento?

Per rispondere, se SFP è un buon investimento o meno, analizziamo prima i movimenti dei prezzi del suo concorrente.

Analisi dei prezzi dei concorrenti di SFP:

Oltre al movimento dei prezzi di SFP, diamo un’occhiata a come i suoi concorrenti hanno fatto finora quest’anno.

L’attuale prezzo di mercato di TWT (al 18 novembreesimo) è $ 2,19 e ha una capitalizzazione di mercato di $ 912.217.397.

Il prezzo di mercato di SFP è diminuito di oltre il 62,8% in un anno, mentre nel caso di TWT, c’è un rialzo del 50,9%, come suggerito dal grafico sopra, da novembre 2021.

Inoltre, poiché sempre più persone stanno passando a portafogli non custodiali, portafogli come Trust Wallet e SafePal hanno molto spazio per la crescita futura. È perché i portafogli crittografici custodiali memorizzano tutti i dati dell’utente in celle frigorifere e calde che sono più facili da hackerare dagli intrusi. Significa che il loro livello di sicurezza è inferiore rispetto ai portafogli non custoditi, in cui solo gli utenti custodiscono le loro chiavi private senza il coinvolgimento di terze parti.

Inoltre, il recente crollo di FTX ha fatto sì che le persone diffidassero ancora di più degli scambi centralizzati e, quindi, l’uso di tali portafogli è aumentato nell’ultima settimana. Inoltre, Trust Wallet acquisito e supportato da Binance ha un ecosistema difficile da competere.

Tuttavia, analizzando i movimenti dei prezzi di SafePal e del suo concorrente, possiamo tranquillamente dire che SafePal è molto al di sotto del suo massimo storico, il che lascia un enorme spazio per la sua crescita futura. Inoltre, ha più portata perché è uno dei migliori token di portafoglio e, dato l’attuale scenario di mercato e il cambiamento delle preferenze dei consumatori, questo può diventare uno dei portafogli go-to.

Quali sono le caratteristiche distintive di SafePal che lo contraddistinguono?

SafePal è il primo portafoglio hardware supportato da uno dei più grandi scambi crittografici, Binance.

Il portafoglio serve 6 milioni di utenti in tutto il mondo (140 paesi).

SafePal offre archiviazione multifunzionale per il portafoglio con i suoi tre diversi prodotti. La sua gamma di prodotti comprende sia un portafoglio software che un portafoglio hardware SafePal S1.

SafePal semplifica il trasferimento di criptovalute al portafoglio oltre a mantenere la sicurezza delle chiavi private.

Per concludere, SFP è davvero una buona opzione di investimento a medio termine, non solo perché non è custodito, ma perché fornisce anche un’opzione più sicura per proteggere fondi e attività. La sua ampia linea di prodotti è un altro fattore che rende la piattaforma più user-friendly e, quindi, vale la pena investire.

Previsione Safepal Prezzo 2023, 2025 e 2030

Sebbene la previsione del prezzo non possa essere accurata al 100%, un’analisi approfondita e le prestazioni passate della moneta possono effettivamente prevedere il suo futuro. Proviamo a prevedere il prezzo di SFP per il 2023, 2025 e 2030:

Con una classifica Coinmarketcap di #185, SafePal ha una capitalizzazione di mercato di $ 83.828.030,3. Attualmente sono in circolazione 108.166.667 token SFP, pari al 22% dell’offerta totale. Il suo grafico di tutti i tempi mostra che il prezzo di SFP è diminuito di oltre il 68% dal 2021.

SFP Prezzo Previsione 2023

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2023 il prezzo SFP dovrebbe raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 1,2.

SFP Prezzo Previsione 2025

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2025 l’SFP dovrebbe raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 2,5.

SFP Prezzo Previsione 2030

Secondo la previsione del prezzo, nel 2030 il prezzo SFP dovrebbe raggiungere un livello massimo di prezzo di $ 17,8.

Previsione SafePal Prezzo: Informazioni su SafePal

SafePal è un portafoglio crittografico sicuro e facile da usare, che serve oltre 3 milioni di utenti in tutto il mondo. Essendo facile da usare, è molto adatto ai principianti. Il portafoglio è stato lanciato nel 2018 con l’obiettivo di facilitare gli utenti a proteggere le loro risorse crittografiche.

Un punto importante per quanto riguarda SafePal è che fornisce sia portafogli hardware che software. SafePal S1 è il portafoglio hardware che memorizza tutte le risorse degli utenti in modalità offline e, quindi, è assolutamente sicuro.

Inoltre, supporta una serie di criptovalute (tra cui ETH, BNB e BTC) che gli utenti possono facilmente scambiare, scambiare, archiviare e gestire senza preoccuparsi della sicurezza. Gli utenti possono gestire i loro portafogli software e hardware SafePal utilizzando l’app SafePal, che possono trovare su Appstore e Google Play.

Il token nativo di SafePal è SFP, che è un token BEP-20 e può essere trasferito su qualsiasi portafoglio sulla rete Binance Smart Chain.