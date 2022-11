Previsione del prezzo del token Trust Wallet 2023, 2025 e 2030

Per alcuni giorni, Trust Wallet è sempre nei titoli dei giornali. Ora, con il lancio della sua estensione del browser, il portafoglio Trust si sta avvicinando al suo obiettivo di rendere Web3 accessibile a tutti.

Vediamo come questa estensione del browser può essere utile. Trust Wallet Browser Extension aiuterà gli utenti a importare i loro portafogli mobili e browser (come MetaMask o Coinbase Wallet). Inoltre, gli utenti possono importare il proprio account mobile Trust Wallet in modo che possano accedere al proprio account su dispositivi mobili e desktop molto facilmente.

Pertanto, questo lancio da parte di Trust Wallet può effettivamente aiutare gli utenti ad accedere alle applicazioni Web3 senza soluzione di continuità perché le persone possono connettersi in modo sicuro e protetto a numerose dApp (Web3 dApps) attraverso questa estensione del browser.

Inoltre, Trust Wallet sta pianificando di iniziare presto la sua caccia alle taglie, anche se i dettagli non sono ancora stati divulgati.

Trust Wallet Token è aumentato di oltre il 12% in un solo giorno. Il suo attuale prezzo di mercato è di $ 2,03. Ha una capitalizzazione di mercato di $ 895.458.589 ed è aumentato di oltre il 7% in 24 ore.

Vediamo, se Trust Wallet Token vale l’hype, sta diventando o è ora troppo caro.

Recentemente, Bybit ha annunciato la quotazione di $TWT / USDT sulla sua piattaforma di trading spot in cui gli utenti possono negoziare TWT senza commissioni.

Bybit è una piattaforma di trading di criptovaluta abbastanza trasparente e facile da usare. Quotare la coppia TWT / USDT sul trading spot significa che le persone possono scambiare TWT per USDT e viceversa agli attuali prezzi di mercato con Bybit.

In un altro Tweet, Dinero, una piattaforma di scommesse crittografiche on-chain, ha annunciato la sua compatibilità con MetaMask e Trust Wallet su dispositivi mobili e desktop.

Nota che Dinero è una piattaforma di scommesse decentralizzata one-stop in cui le persone possono scommettere su tutte le principali competizioni sportive come basket, tennis, calcio, Formula 1 e UFC. Non esiste un costo minimo di ingresso, a differenza delle piattaforme di scommesse centralizzate.

Inoltre, come sappiamo, il crollo di FTX ha gravemente colpito il mercato delle criptovalute e ha fatto passare le persone ai portafogli di auto-custodia. Recentemente, Gemini, una piattaforma di scambio crittografico, ha subito un deflusso netto di $ 495 milioni negli ultimi 1 giorno, secondo i dati di Nansen (una piattaforma di analisi crittografica in tempo reale). I dati suggeriscono che c’è stato un deflusso totale di $ 563 milioni e un afflusso di $ 58 milioni. Inoltre, secondo CZ, Binance ha visto anche un leggero aumento del prelievo negli ultimi giorni.

I prelievi da Gemini e Binance certamente dimostrano che le persone non sono ancora convinte degli scambi centralizzati e dei portafogli di custodia dopo il crollo FTX. Pertanto, è un altro motivo per cui il prezzo di TWT è in aumento.

Previsione del prezzo del token Trust Wallet: a cosa serve il token Trust Wallet?

Trust Wallet Token è disponibile per il trading su varie piattaforme tra cui MXC e Binance DEX. Può essere scambiato contro una varietà di criptovalute come Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB) e Tether (USDT).

Di seguito sono riportati i casi d’uso importanti del token Trust Wallet:

Può essere utilizzato come metodo di pagamento per vari servizi che accettano TWT. Essendo una risorsa BEP-20, TWT può essere utilizzata per scambiare con (o acquistare) altre risorse crittografiche. I titolari di TWT possono partecipare ai processi decisionali del Trust Wallet e votare su diversi aggiornamenti e funzionalità. Può essere utilizzato per accedere a vari sconti sugli investimenti crittografici tramite Trust Wallet.

Previsione del prezzo del token Trust Wallet

L’attuale prezzo di mercato di TWT è di $ 2,26 ed è in calo di circa l’1,5% in 24 ore.

Prima di prevedere se TWT dovrebbe salire o scendere nel prossimo futuro, cerchiamo di fare una panoramica della sua storia dei prezzi negli ultimi mesi. Le sue prestazioni negli ultimi mesi possono aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro. Discutiamone:

Sopra c’è il grafico di TWT per 1 anno e come possiamo vedere che il prezzo di mercato di Trust Wallet Token un anno fa era di $ 1,19. Quindi, c’è un aumento dell’80,92% del prezzo di TWT da novembre 2021. Inoltre, ci sono numerosi alti e bassi che affermano che l’escursione non era davvero2 continua. Ora, il motivo dietro l’escursione è la sicurezza di Trust Wallet. Non c’è dubbio che i portafogli non custoditi forniscono agli utenti il pieno controllo delle loro chiavi private e fondi, eliminando la necessità di terze parti nel mezzo.

Oltre ad essere un portafoglio non custodito, Trust Wallet offre un’ulteriore funzione di sicurezza. Il portafoglio memorizza in modo sicuro le chiavi private a scopo di backup e, quindi, gli utenti possono accedervi nel caso in cui il loro dispositivo sia rotto o perso.

Il prezzo di TWT è aumentato di oltre il 50% in soli tre mesi (anche se l’aumento non è stato coerente), tenendo presente che il suo prezzo 3 mesi fa era di $ 1,13.

Il valore massimo storico di TWT è di $ 2,4 raggiunto solo ieri e dopo di che, il prezzo ha iniziato a scendere e attualmente ha un prezzo di $ 2,26 (non molto al di sotto del suo massimo storico). Inoltre, il prezzo di mercato di TWT un mese fa, cioè il 15 ottobre, era di $ 1,02. Significa che è cresciuto di oltre il 55% da allora fino al 15 novembreesimo.

Uno dei motivi dell’aumento del prezzo di Trust Wallet Token è il crash FTX. Non c’è dubbio che il crash della piattaforma FTX abbia causato un enorme impatto sull’intero mercato delle criptovalute e anche il mercato si sta bloccando per alcuni giorni, cioè c’è una continua tendenza ribassista. Nonostante tutto questo TWT è riuscita a crescere ed è salita alle stelle raggiungendo il suo valore massimo di tutti i tempi in mezzo a questa tendenza ribassista del mercato.

Qui, il comportamento guidato dalla paura nei confronti degli scambi ha portato gli investitori a scegliere portafogli non custoditi, come Trust Wallet.

Ora, considerando il suo tasso di crescita del 55% in un mese, il suo valore potrebbe raddoppiare in soli due mesi.

Previsione del prezzo del token Trust Wallet: confronto di Trust Wallet con i suoi concorrenti

L’unico concorrente o alternativa notevole di Trust Wallet è Atomic Wallet la cui criptovaluta nativa è Atomic Wallet Coin.

Simile a Trust Wallet, Atomic Wallet è un portafoglio decentralizzato non custodiale in cui gli utenti possono avere il pieno controllo dei propri fondi. Qui, nessuna terza parte ha accesso ai propri portafogli e alle informazioni sensibili.

L’attuale prezzo di mercato di Atomic Wallet Coin (AWC) è di $ 0,633 ed è diminuito di circa il 5% nelle ultime 24 ore. Il suo grafico dei prezzi a 1 mese afferma che il prezzo è effettivamente aumentato nell’ultimo mese, ma l’aumento è stato solo del 34,92% rispetto all’aumento del 55,6% di TWT negli ultimi 30 giorni.

A parte questo, se guardiamo agli impegni sui social media di TWT e AWC, c’è di nuovo un’enorme differenza.

Per concludere, Trust Wallet sta sicuramente sovraperformando il suo concorrente al momento nei suoi sentimenti di prezzo e social media.

Previsione del prezzo del token Trust Wallet: TWT è un buon investimento?

Trust Wallet supporta numerosi token in diverse blockchain come Binance, TROn ed Ethereum. Inoltre, i titolari di TWT possono avere ulteriori vantaggi durante l’utilizzo del Trust Wallet. Ad esempio, possono avere sconti su vari acquisti di criptovaluta.

Per rispondere, se TWT è un buon investimento o meno, analizziamo i movimenti dei prezzi dei suoi concorrenti.

Analisi dei prezzi dei concorrenti di TWT

Oltre al suo movimento dei prezzi, diamo un’occhiata a come i suoi concorrenti hanno fatto finora quest’anno.

L’attuale prezzo di mercato di AWC è di $ 0,633 ed è diminuito di circa il 5% nelle ultime 24 ore.

Il prezzo di mercato di AWC è diminuito di oltre il 92% in un anno, come suggerito dal grafico allegato sopra, mentre nel caso di TWT, c’è un rialzo dell’80,92% da novembre 2021 (come discusso in precedenza).

Inoltre, poiché sempre più persone stanno passando a portafogli non custoditi, portafogli come Trust Wallet e Atomic Wallet Coin hanno molto spazio per la crescita futura. È perché i portafogli crittografici custodiali memorizzano tutti i dati dell’utente in celle frigorifere e calde che sono più facili da hackerare dagli intrusi. Significa che il loro livello di sicurezza è inferiore rispetto ai portafogli non custoditi, in cui solo gli utenti custodiscono le loro chiavi private senza il coinvolgimento di terze parti.

Inoltre, il recente crollo di FTX ha fatto sì che le persone diffidassero ancora di più degli scambi centralizzati e, quindi, l’uso di tali portafogli è aumentato nell’ultima settimana.

Tuttavia, guardando le prestazioni di TWT e del suo concorrente finora, si può tranquillamente affermare che TWT ha ottenuto risultati molto migliori rispetto al suo concorrente.

Quali sono i tratti distintivi di TWT che lo contraddistinguono?

Trust Wallet è assolutamente gratuito e facilita l’uso di numerose criptovalute.

Trust Wallet ha migliorato l’usabilità, ad esempio; La sua interfaccia utente è semplice da usare.

Gli utenti possono anche giocare ai giochi mobili tramite questa app mobile.

Offre inoltre agli utenti di accedere a varie applicazioni decentralizzate e scambi decentralizzati.

Suggerisce che TWT è davvero una buona opzione di investimento a medio termine, non solo perché non è custodito, ma perché fornisce anche un’opzione più sicura per proteggere i fondi e le attività insieme a più casi d’uso.

Previsione del prezzo del token Trust Wallet – 2023, 2025 e 2030

Sebbene la previsione del prezzo non possa essere accurata al 100%, un’analisi approfondita e le prestazioni passate della moneta possono effettivamente prevedere il suo futuro. Proviamo a prevedere il prezzo di TWT per il 2023, 2025 e 2030:

Con una classifica Coinmarketcap di #51, Trust Wallet Token ha una capitalizzazione di mercato di $ 829.127.383,23. Attualmente sono in circolazione 416.649.900 token, pari al 42% dell’offerta totale.

Previsione Trust Wallet Prezzo 2023; L’analisi suggerisce che il 2023 può vedere un prezzo massimo di $ 4,5 mentre un prezzo minimo di $ 3,7. Inoltre, il prezzo medio di TWT sarà di circa $ 3,8 per il prossimo anno.

Previsione Trust Wallet Prezzo 2025; secondo la ricerca e l’analisi, il prezzo di TWT può continuare a crescere entro il 2025 e raggiungere un livello massimo di $ 9,5. Il prezzo avrà un livello minimo di $ 8,2.

Previsione Trust Wallet Prezzo 2030; i rapporti dicono che Trust Wallet Token, in base alla sua utilità, può aspettarsi un altro picco a $ 62 entro il 2030. Inoltre, il prezzo troverà un livello minimo di $ 52.1 entro la fine dell’anno.

Previsione del prezzo del token Trust Wallet: Informazioni sul token Trust Wallet (TWT)

Trust Wallet è un portafoglio crittografico e NFT che non è custodiale e basato su dispositivi mobili. Supporta oltre 4,5 milioni di risorse digitali e 65 blockchain. Il token Trust Wallet è la criptovaluta nativa di Trust Wallet. TWT è anche un token di governance di Trust Wallet, dove gli utenti possono partecipare ai processi decisionali della piattaforma con l’uso di TWT.

Si noti che i TWT possono essere facilmente trasferiti su qualsiasi portafoglio e possono essere scambiati con altre risorse. Il token è tra i primi token che sono stati lanciati su Binance Smart Chain e, quindi, ha richiesto una commissione estremamente bassa per la transazione.

L’offerta massima di Trust Wallet Tokens è stata fissata a 1 miliardo, di cui 1/4esimo è già in circolazione. Il token è basato su BSC (Binance Smart Chain) e, pertanto, supportato da un meccanismo di consenso proof-of-stake.