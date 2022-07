Previsione prezzo Skale 2025 e 2030

SKALE è una soluzione di ridimensionamento basata su Ethereum che afferma di essere “la prima rete blockchain completamente ottimizzata per l’esperienza utente e la sicurezza web3”. Questa è un’affermazione piuttosto audace, ma gli investitori dovrebbero affollarsi per acquistare SKL o è solo un’altra soluzione di ridimensionamento tra le tante, improbabile che veda un successo duraturo?

Se sai qualcosa sull’attuale panorama DeFi, allora saprai che i progetti favoriscono in modo schiacciante Ethereum.

Mentre questo è ottimo per l’interoperabilità, significa che enormi richieste vengono poste sulla rete Ethereum, il che ha portato alla congestione e all’impennata delle tasse gas.

Progetti come SKALE sono progettati per togliere parte del carico dalla blockchain del livello base. In teoria, le dApp e i progetti che utilizzano il protocollo SKALE saranno in grado di ottenere tassi di transazione più rapidi a costi notevolmente inferiori rispetto a quelli che non utilizzano soluzioni di ridimensionamento.

Ma come diciamo, SKALE non è l’unica soluzione di ridimensionamento di Ethereum sul mercato e ognuna sembra offrire funzionalità simili. Quindi c’è qualcosa di speciale in SKALE che lo rende un investimento caldo nel 2022? Nella seguente previsione dei prezzi, daremo un’occhiata più da vicino al progetto per scoprirlo.

La necessità di soluzioni di scalabilità

Come abbiamo notato, la continua popolarità di Ethereum ha messo la rete sotto una grande tensione, come Defi continua a crescere e i tassi di transazione aumentano.

Ciò ha portato a diversi casi di congestione della rete e ha portato ad aumenti significativi delle tariffe GAS.

Nonostante la sua popolarità, Ethereum è una rete un po ‘datata in termini di criptovaluta. Uno dei suoi maggiori difetti è il fatto che può elaborare solo circa 13 transazioni al secondo, il che è appena sufficiente per dApps per utilizzarlo su una scala veramente commerciale.

Ciò che le soluzioni di ridimensionamento come SKALE mirano a fare è elaborare alcuni dei dati delle transazioni dalla mainnet di Ethereum, per alleviare la tensione, riferendosi ad essa solo per le cose che devono essere finalizzate sul primo livello.

Questo tipo di soluzione è indicato come un roll-up di livello due.

Poiché questi protocolli di livello due elaborano gran parte dei dati delle transazioni “off chain” e essenzialmente inviano transazioni alla mainnet di Ethereum in bundle per la convalida, possono eseguire tali transazioni a tassi molto più veloci e ad un costo notevolmente inferiore.

Uno sguardo più da vicino allo SKALE

Quindi le soluzioni di ridimensionamento sono piuttosto importanti per la più ampia comunità di Ethereum, ma è anche vero che ora ci sono molte di queste soluzioni in funzione, tra cui Loopring, zkTube, e Immutabile X. Quindi, cosa rende speciale esattamente SKALE?

Presentazione di SKALE

SKALE è stato creato per dare alle dApp basate su Ethereum l’accesso a prestazioni migliorate pur rimanendo completamente sicure e decentralizzate. Composto da migliaia di nodi di convalida indipendenti, SKALE afferma di poter offrire la stessa sicurezza del primo livello, aumentando significativamente il throughput. Secondo la piattaforma stessa, Mille validatori sulla rete SKALE possono supportare 8.000 catene indipendenti. Ciò suggerirebbe che SKALE, come suggerisce il nome, è una piattaforma altamente scalabile. Quindi come funziona?

Catene laterali elastiche

Inevitabilmente, il funzionamento interno di SKALE è troppo complesso per essere suddiviso in questa previsione dei prezzi a breve. Tuttavia, è sufficiente avere una comprensione dei principi di base che rendono SKALE diverso dalle altre soluzioni di ridimensionamento.

Ciò che rende SKALE diverso è il modo in cui sono organizzati i suoi nodi. Poiché ogni nodo SKALE ha sottonodi virtualizzati, la piattaforma può eseguire più catene laterali contemporaneamente. Quando gli utenti desiderano creare una Elastic Sidechain per il loro progetto, selezionano i dettagli pertinenti, come le dimensioni della catena e il protocollo di consenso in atto, quindi SKALE Manager assegnerà automaticamente un livello appropriato delle risorse della rete.

Una volta fatto questo, sarà stata creata una Elastic Sidechain per fornire all’utente il servizio richiesto. Utilizzando questo approccio, SKALE può massimizzare le sue risorse e fornire automaticamente blockchain altamente personalizzabili per i suoi utenti, senza sacrificare la sicurezza o la potenza computazionale.

Il token SKL

Il protocollo SKALE ha un proprio token nativo, SKL, che svolge numerose funzioni. Naturalmente, dato che il progetto è incentrato su un sistema di nodi complesso, non sorprenderà che SKL possa essere puntato in modo che gli utenti possano gestire i nodi. Questi validatori ricevono una quota delle commissioni di rete per i loro problemi. Coloro che non hanno il capitale per gestire un nodo completo possono delegare i loro token SKL agli operatori del nodo, sempre in cambio di una quota dei rendimenti.

SKL è anche il token di governance del progetto SKALE. Come forse già saprai, ciò significa che coloro che detengono il token possono votare su eventuali modifiche proposte all’infrastruttura del progetto.

Guardando la cronologia dei prezzi di SKALE

SKALE è stato ampiamente quotato per la prima volta a dicembre 2020, un momento molto opportuno in quanto ha preceduto diversi importanti picchi del mercato delle criptovalute. Il token valeva circa $ 0,07 quando è arrivato per la prima volta sul mercato, ma in pochi giorni era raddoppiato di valore a $ 0,14. Tuttavia, entro la fine dell’anno, il token era sceso di nuovo a circa $ 0,07.

Fortunatamente per SKALE, il mercato delle criptovalute doveva avere un anno di grande successo nel 2021 ed era presto in aumento. Il primo rialzo è arrivato a febbraio, con SKL che è salito a $ 0,34. Forse non una cifra enorme, ma che rappresenta comunque una crescita di oltre il 380% in meno di 3 mesi. Marzo 2021 si è poi rivelato il mese di maggior successo di SKALE fino ad oggi, con il token che è salito al suo massimo storico di $ 1,22.

SKALE ha poi visto una volatilità piuttosto significativa nei mesi successivi, scendendo fino a $ 0,27 a maggio. C’è stato un altro forte aumento dei prezzi prima che SKL entrasse in calo durante l’estate, scendendo sotto $ 0,20 a luglio. Il token ha recuperato bene nel mese di agosto, raggiungendo $ 0,46 a settembre, ma i principali tori che molti token hanno visto negli ultimi mesi del 2021 sembravano bypassare SKL. Ha chiuso l’anno scambiato a circa $ 0,20.

Come tutti sappiamo, il mercato delle criptovalute non è andato bene nel 2022. Durante le prime settimane dell’anno SKALE è sceso a $ 0,11 e non è riuscito a recuperare terreno tra febbraio e marzo. La cosa interessante di SKL è che ha visto un impressionante aumento dei prezzi ad aprile, raggiungendo un prezzo medio di negoziazione di $ 0,30.

Sfortunatamente, SKL è stato su un’inclinazione più o meno verso il basso per tutto il secondo trimestre del 2022. Al momento della scrittura, il token era scambiato a $ 0,04.

SKALE Previsioni sui prezzi per il 2025

SKALE ha visto diversi tori significativi da quando è stato ampiamente elencato per la prima volta e non si può negare che presenti una preziosa soluzione di ridimensionamento per il web 3.0. Tuttavia, gli investitori vorranno costruire un’idea di ciò che possiamo aspettarci da SKL in futuro. Pertanto, abbiamo consultato diverse previsioni sui prezzi SKALE per il 2025.

DigitalCoinPrice in realtà vede SKL recuperare costantemente negli anni a venire – anche se molto lentamente in termini di valore delle monete. Ha il token che raggiunge circa $ 0,06 mentre ci dirigiamo verso il 2023, che sarebbe una crescita di circa il 50% sul prezzo di oggi. Le cose si muoveranno quindi lentamente nel corso del 2024, ma quando il 2025 inizierà, potremmo vedere SKL scambiare a $ 0,09.

Abbiamo trovato un’altra previsione di prezzo SKALE su Coinskid e sembra che la piattaforma veda un futuro simile a DigitalCoinPrice. La sua analisi tecnica suggerisce che SKL recupererà a circa $ 0,06 entro la fine dell’anno. Crescerà quindi di circa il 12% nel 2023 e continuerà a salire l’anno successivo, finendo il 2024 a un prezzo medio di negoziazione di $ 0,17. Entro il 2025, si prevede che SKL varrà circa $ 0,20.

Una previsione simile sui prezzi skale per il 2025 può essere trovata su TradingBeasts. La sua analisi ha anche il token in aumento di circa il 50% alla fine del 2022. Vede quindi SKALE continuare a salire a un ritmo impressionante, potenzialmente raddoppiando di valore entro la fine del 2023. Nel 2025, TradingBeasts prevede che SKL avrà raggiunto un potenziale massimo di $ 0,13.

Guardando più avanti: previsioni sui prezzi skale per il 2030

Secondo le previsioni viste finora, SKALE sembra destinato a crescere di anno in anno. È incoraggiante che le previsioni sui prezzi di cui sopra siano tutte molto simili. Tuttavia, nulla è garantito e il mercato delle criptovalute cambia. Veloce. Tuttavia, abbiamo anche considerato alcune previsioni sui prezzi di SKALE per il 2030 per avere un’idea di quali siano le prospettive a lungo termine del token.

DigitalCoinPrice ha fatto la sua previsione di prezzo SKALE per il 2030 ed è più o meno una continuazione di ciò che la piattaforma ha previsto per il 2025. Secondo DigitalCoinPrice, SKL riguadagnerà la soglia di $ 0,10 entro la metà del 2027 e continuerà su una graduale tendenza al rialzo. Tuttavia, le cose accelereranno leggermente nel 2030 ed entro la fine dell’anno si prevede che SKL avrà raggiunto $ 0,20.

Abbiamo trovato un’altra previsione di prezzo SKL a lungo termine su PricePrediction.net. Questa piattaforma è molto più ottimista sul futuro di SKALE rispetto ad altri analisti. Ha il token che sale oltre $ 0,10 entro la fine del 2022 e continua a guadagnare un valore significativo anno su anno nel prossimo decennio. Entro il 2030, la piattaforma ritiene che SKL potrebbe essere scambiato fino a $ 2,14 – che sarebbe una crescita di oltre il 5000% sul prezzo di oggi.

Dovremmo sottolineare che queste previsioni sui prezzi skale per il 2030 sono speculative nella migliore delle ipotesi. Nessuno sa cosa accadrà con il mercato, quindi gli investitori non dovrebbero basare alcuna decisione finanziaria basata esclusivamente su queste previsioni.

Che dire di Ethereum 2.0?

Coloro che sono aggiornati con il mercato delle criptovalute potrebbero chiedersi cosa accadrà alle soluzioni di ridimensionamento di livello 2 come SKALE una volta completati gli aggiornamenti di Ethereum 2.0 in corso. Dopotutto, è stato affermato che questi aggiornamenti alla fine rimetteranno Ethereum in cima alla pila quando si tratta di velocità di elaborazione e capacità di rete. Quindi SKALE sarà ancora necessario?

Questa è una domanda difficile a cui rispondere. Quando Ethereum passa alla proof-of-stake ed è in grado di supportare velocità di transazione notevolmente aumentate, la domanda di soluzioni di ridimensionamento potrebbe diminuire. Questo è qualcosa che coloro che pensano di investire in SKALE dovranno tenere a mente.

Tuttavia, Ethereum 2.0 non sarà infinitamente scalabile. Se gli aggiornamenti la rendono davvero la smartchain numero uno ancora una volta, allora la domanda per i suoi servizi salirà alle stelle, soprattutto mentre ci dirigiamo verso il Web 3,0 epoca. Pertanto, le soluzioni di ridimensionamento di livello 2 potrebbero vedere ancora una volta i loro servizi richiesti.

Naturalmente, questa è tutta speculazione, ma gli investitori dovranno tenere d’occhio gli sviluppi se vogliono gestire la loro strategia con qualche speranza di successo.

Conclusione: dovresti investire in SKALE?

Questo è tutto per la nostra previsione dei prezzi SKALE. Quello che abbiamo qui è una soluzione di ridimensionamento altamente personalizzabile per Ethereum. Con le sue catene laterali elastiche, SKALE può essere utilizzato da qualsiasi dimensione e tipo di progetto di criptovaluta, tra cui DeFi e giochi per guadagnare. Non c’è dubbio che questa piattaforma abbia le credenziali tecniche per fornire la sua dichiarazione di missione.

Ma siamo onesti, SKALE non è l’unica soluzione di ridimensionamento là fuori. In realtà, non è nemmeno una delle opzioni più conosciute. Questa è una considerazione importante in quanto, in definitiva, ci sono solo così tante soluzioni di ridimensionamento che saranno necessarie e il valore di SKL è intrinsecamente legato all’adozione del progetto SKALE con le dApp e i progetti più grandi là fuori.

Una cosa che va a favore di SKALE è il fatto che le previsioni dei prezzi che abbiamo visto convergono più o meno. Le previsioni a lungo termine non sono molto da seguire, ma le previsioni sui prezzi di SKALE per il 2025 sono tutte molto realistiche e, se si rivelassero vere, significherebbe che SKL fornirebbe rendimenti decenti per coloro che scelgono di investire in SKL nel 2022.

La scelta se investire o meno in SKALE dipenderà in qualche modo dalla tua strategia di investimento complessiva, compresi i token che già possiedi. Se devi ancora investire in una soluzione di ridimensionamento, SKALE è sicuramente degno di considerazione. Tuttavia, se possiedi già artisti del calibro di Loopring o zkTube, allora dovresti pensare a cosa aggiungerebbe SKALE.

Dove investire in criptovaluta

Se vuoi aggiungi SKALE al tuo portafoglio, dovrai trovare un broker o uno scambio che attualmente elenca i token. Hai molte opzioni a questo proposito, ma non tutti i principali scambi elencano effettivamente il token. Tuttavia, è importante assicurarsi di andare con un marchio di fiducia.

Fortunatamente, uno dei nomi più affidabili nel commercio al dettaglio, eToro, ha aggiunto SKL ai suoi libri. Ciò significa che puoi utilizzare l’ambiente di trading potente e intuitivo della piattaforma per aggiungere SKALE al tuo portafoglio attuale.

Un’altra cosa grandiosa di eToro è che offre anche molte informazioni e risorse di notizie che ti consentono di ricercare le diverse criptovalute e strategie di investimento.

SKALE Previsioni prezzi 2025, 2030 – FAQ

Cos’è SKALE?

SKALE è una soluzione di ridimensionamento layer-2 per progetti basati su Ethereum. Utilizzando il suo sistema proprietario Elastic Side chain, SKALE può offrire blockchain personalizzabili per qualsiasi dimensione e tipo di progetto.

Cosa sono le piattaforme di ridimensionamento?

Le soluzioni di scaling sono piattaforme progettate per togliere parte del carico dalla mainnet elaborando alcuni dati di transazione “off chain” tramite una serie di nodi o simili. Questi dati vengono quindi essenzialmente raggruppati in pacchetti e inviati alla mainnet per la convalida finale. Il risultato è che molte meno transazioni devono essere elaborate sulla blockchain di base, consentendo alle piattaforme di ridimensionamento di offrire tassi di transazione più rapidi e commissioni più basse.

Quanto varrà SKALE nel 2025?

Abbiamo esaminato diverse previsioni sui prezzi di SKALE per il 2025 e abbiamo scoperto che la maggior parte concorda su quali siano le prospettive del token. Naturalmente, queste previsioni non sono affatto garantite, ma se si rivelassero accurate, potremmo vedere un aumento di valore di SKL tra $ 0,10 e $ 0,20 entro il 2025.

Dove posso acquistare SKALE?

SKALE non è una delle criptovalute più conosciute là fuori, ma è abbastanza ampiamente elencata. Se stai cercando uno scambio o un broker con cui acquistare SKL, ti consigliamo vivamente eToro. Non solo è uno dei nomi più affermati nel trading al dettaglio, ma ha anche un’interfaccia di trading molto accessibile adatta sia agli investitori principianti che a quelli più esperti.

Le piattaforme di ridimensionamento saranno ancora necessarie dopo Ethereum 2.0?

Ci sono state alcune speculazioni sul fatto che soluzioni di ridimensionamento come SKALE e Loopring diventeranno ridondanti dopo il completamento degli aggiornamenti di Ethereum 2.0. Mentre gli aggiornamenti renderanno senza dubbio Ethereum più veloce e potrebbero raggiungere i tassi di assorbimento visti dalle piattaforme di ridimensionamento, riteniamo che la continua domanda di servizi blockchain nell’era del web 3.0 significherà che le soluzioni di ridimensionamento rimarranno necessarie a lungo termine.