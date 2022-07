Exness MT4: Come scaricarlo

Exness appartiene al gruppo Exness, con 11 anni di esperienza è un broker forex piuttosto speciale nel mercato dei cambi. Nel marzo 2018, Exness Group ha raggiunto un volume di scambi di $ 375 miliardi. Questo è il più alto volume di trading in Exness e si concentra principalmente su 120 prodotti di trading forex.

Questo articolo mostra come aprire un account MT4 e come scaricare MT4 Exness

Valutare il livello di Reputazione

Uno dei punti che garantiscono la credibilità e la sicurezza di un broker forex è l’agenzia di licenza e regolamentazione dello scambio.

Questo è qualcosa a cui prestiamo molta attenzione per i nuovi trader. Si prega di trovare un broker autorizzato per il trading per evitare il massimo rischio per il tuo account perché lo scambio è dove depositi denaro ed esegui ordini di trading.

Exness è concesso in licenza da due importanti regolatori finanziari come FCA e CySec. Inoltre, Exness è anche approvato dalle autorità di regolamentazione di Spagna, Italia, Svezia, Paesi Bassi e Germania per operare in questi mercati.

Exness è anche membro dell’Investor Compensation Fund (ICF). Ciò significa che i trader riceveranno un risarcimento massimo di “fino a 20.000 EUR, o un reclamo fino al 90% per gli investitori” in caso di problemi con Exness.

Inoltre, Exness è anche un broker con un meccanismo di conto separato a causa dell’influenza della licenza della FCA. Pertanto, i depositi dei clienti sono archiviati da Exness presso una delle principali banche come Barclays Bank, Baltikums bank e OCBC bank.

La divisione dei conti non solo dimostra la forza finanziaria, l’elevata liquidità. Ma come accennato in precedenza, aiuta anche a evitare la situazione in cui lo scambio utilizza il deposito stesso per invertire gli ordini con i clienti per prevenire rischi o perdite inutili che influenzano gli interessi dei trader.

Un altro punto degno di nota sulla trasparenza e la sicurezza di Exness è che i rendiconti finanziari sono completamente pubblicati sul sito web della società. E questi rapporti sono fatti da Deloitte – una delle società di revisione globali del gruppo Big Four (le prime quattro società di revisione al mondo) con la più grande rete di servizi professionali del mondo.

Vantaggi e svantaggi di Exness

Vantaggi:

– Prelievo istantaneo, utilizzando un sistema automatico, senza intervento umano, quindi la velocità di prelievo è vertiginosa.

– Metodi di deposito e prelievo multipli con commissione dello 0%

– Metatrader 4, Metatrader 5, piattaforme di trading forex mobile, WebTerminal

– Oltre 80 opzioni di valuta del conto

– Più di 120 coppie di valute

– Supporto leva illimitato

– Servizio server VPS gratuito

– Notizie finanziarie aggiornate dal Dow Jones

– Calcolatore trader e convertitore di valuta per il forex trading

– C’è una funzione di Social Trading che consente agli utenti di copiare le negoziazioni degli investitori con altre strategie.

Difetto:

– Non ci sono molti programmi bonus.

– È consentito solo il trading di valuta (forex) e assolutamente nessun altro prodotto come materie prime, metalli o criptovalute.

– Gli spread e le commissioni di Exness sono bassi, ma spesso si verifica uno slippage e gli spread si allargano quando il mercato fluttua.

Come aprire un conto Exness

Fase 1: Accedi alla homepage di Exness. Quindi fai clic sul pulsante Iscriviti nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Fase 2: Nella casella Registrazione immettere l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e la password. Quindi fare clic sulla casella “Continua a registrarti”.

Successivamente, è necessario verificare il codice a 4 cifre inviato al tuo numero di telefono e 6 numeri inviati alla tua e-mail. Al termine, fai clic su “Conferma”.

Passo 3: Inserisci le informazioni personali. Qui devi inserire i tuoi dati esattamente come nella tua carta d’identità. Perché in seguito, al momento della conferma dell’identità, avremo bisogno di queste informazioni.

Successivamente, sono necessarie le impostazioni di sicurezza dell’account.

Passo 4: Verifica il tuo account

Con questo passaggio, è necessario preparare le foto di 2 tipi di documenti di verifica dell’identità e verifica dell’indirizzo. (È possibile utilizzare documenti come carta d’identità, passaporto, bolletta e estratto conto bancario per verificare l’account).

Quindi carica sul sistema e attendi che il team di Exness verifichi. Una volta fatto, riceverai un’e-mail di benvenuto. Ora puoi accedere all’area membri per iniziare il trading effettivo.

Come scaricare MT4 Exness

Scarica MT4 dal broker con cui hai registrato un conto di trading. Ogni broker fornisce ai clienti una versione diversa di MT4 disponibile sul server, in modo che i trader possano scaricare MT4 direttamente dal broker per comodità nell’accesso e nel trading.