Previsione prezzo Solana 2023, 2025 e 2030

L’ultima turbolenza dello scambio FTX e il crollo della moneta FTT hanno colpito l’intero mercato delle criptovalute, ma Solana è stata la più colpita. Il TVL di Solana è crollato da oltre $ 620 milioni il 9 novembre a meno di $ 342 milioni il 13 novembre.

In termini di capitalizzazione di mercato totale, Solana ha perso metà del suo valore negli ultimi 7 giorni. Perché Solana si blocca?

Solana è sostenuta da Alameda ed è la 2a più grande tenuta di Alameda. Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, gestisce Alameda.

Il bilancio di Alameda ha mostrato che l’azienda deteneva $ 292 milioni di SOL sbloccati, $ 863 milioni di SOL bloccati e $ 41 milioni di garanzie SOL, questo rappresenta circa il 10% del mercato di SOL.

31 milioni di token Solana sono stati puntati. Nel frattempo, i volumi di trading hanno oscillato tra $ 6 miliardi e $ 2 miliardi negli ultimi 5 giorni.

Collegamenti di Solana con FTX

Il bilancio di Alameda mostra le attività di Solana che detiene, ma la Fondazione Solana detiene anche enormi attività su FTX e Bankman-Fried società collegate. La Fondazione Solana ha pubblicato i dettagli del suo legame finanziario con le società di Bankman-Fried.

Secondo il rapporto, la Fondazione Solana ha dichiarato di avere circa $ 1 milione in contanti o equivalenti in contanti a FTX.com a partire dall’11/6/22. L’importo è inferiore all’1% del totale in contanti o equivalente in contanti della Fondazione Solana.

Solana Foundation ha 3,24 milioni di azioni di FTX Trading LTD. Solana Foundation detiene 3,43 milioni di token FTT e 134,54 milioni di token SRM dallo scambio decentralizzato (DEX), Project Serum che è un DEX basato su Solana fondato da Bankman-Fried.

Solana si riprenderà?

Solana è stata la criptovaluta con le peggiori prestazioni rispetto alle prestazioni di Cardano ed Ethereum quest’anno. Negli ultimi 2 mesi, Ethereum ha fatto alcuni progressi, ma per Solana, non c’è stato quasi alcun cambiamento nelle prospettive.

Senza ulteriori innovazioni che aiutino i consumatori e le imprese, l’ecosistema blockchain di Ethereum tra cui Ethereum, Polygon, Uniswap e ImmutableX continuerà a crescere più velocemente di Solana o Cardano.

L’unica speranza di Solana è un miglioramento del quadro macroeconomico più ampio che aumenta la liquidità e anche Solana otterrebbe una quota solo per una migliore gestione del rischio.

Il problema principale di Solana è stato che ha assistito a enormi crash non solo a causa del deterioramento delle condizioni di mercato, ma anche a causa degli stessi oltraggi della rete.

Il prezzo di Solana è sceso sotto i $ 20 e ora la capitalizzazione di mercato complessiva di Solana è scesa al di sotto di Shiba Inu. Solan ha recuperato marginalmente e ora la sua capitalizzazione di mercato è di nuovo superiore a quella di Shiba Inu.

Solana è ora al 13 ° posto nella capitalizzazione di mercato totale. Si è classificato 8 ° il 7 novembre.

Solana è un buon investimento?

La piattaforma Solana offre prestazioni eccellenti senza soluzioni layer-2 o off-chain. Proof of History di Solana è la sua caratteristica distintiva chiave, che gli conferisce il più alto throughput tra le catene Layer-1. Il metodo di consenso ibrido di Solana scambia il decentramento con la velocità. L’integrazione creativa di PoS e PoH di Solana è un concetto rivoluzionario nello spazio blockchain. Simile a Ethereum, Solana ha costruito la propria soluzione Layer 1 per NFT ed è uno degli ecosistemi in più rapida crescita.

Più veloce di Ethereum : La blockchain di Solana è la più veloce al mondo ed è stata riconosciuta come tale dall’industria. Attualmente sta consegnando a 2600 transazioni al secondo con un tempo di finalizzazione di quattro secondi.

: La blockchain di Solana è la più veloce al mondo ed è stata riconosciuta come tale dall’industria. Attualmente sta consegnando a 2600 transazioni al secondo con un tempo di finalizzazione di quattro secondi. Tariffa bassa : Solana si differenzia da tutti questi altri progetti perché utilizza un algoritmo di consenso chiamato Proof of History (PoH). A differenza dei tradizionali algoritmi Proof-of-Work (PoW), PoH non richiede un costoso processo di mining; Invece, si basa su prove matematiche verificabili anziché sulla potenza computazionale. Ciò significa che non ci saranno commissioni di mining sulla rete e i costi di transazione saranno scarsi.

: Solana si differenzia da tutti questi altri progetti perché utilizza un algoritmo di consenso chiamato Proof of History (PoH). A differenza dei tradizionali algoritmi Proof-of-Work (PoW), PoH non richiede un costoso processo di mining; Invece, si basa su prove matematiche verificabili anziché sulla potenza computazionale. Ciò significa che non ci saranno commissioni di mining sulla rete e i costi di transazione saranno scarsi. NFT e contratti intelligenti : Solana è entrata nel mercato NFT ed è pronta a condividere la sua opzione NFT. Solana ha esaminato i token non fungibili e i contratti intelligenti come un modo per espandere la propria attività, ma vogliono assicurarsi di farlo bene. L’industria NFT si è scatenata nell’ultimo anno e molte aziende stanno saltando a bordo.

: Solana è entrata nel mercato NFT ed è pronta a condividere la sua opzione NFT. Solana ha esaminato i token non fungibili e i contratti intelligenti come un modo per espandere la propria attività, ma vogliono assicurarsi di farlo bene. L’industria NFT si è scatenata nell’ultimo anno e molte aziende stanno saltando a bordo. I token non fungibili sono diventati un’opportunità di settore ad alta crescita seguita da vendite epiche ospitate da eminenti artisti digitali. Sfruttando questo settore in espansione, Solana è entrata nel mercato per condividere l’opzione NFT con tutti.

Solana è leader nel mercato dei derivati: Solana ha un’attività incredibile nel suo mercato dei dati on-chain e dei derivati. Il TVL della rete è aumentato di oltre il 15% negli ultimi sei mesi. Sembra colmare il divario tra TVL, utenti attivi e mercato dei derivati.

Statistiche sulle transazioni

NFT: Secondo Cryptoslam, le vendite di NFT sulla blockchain di Solana sono scese da $ 311 milioni nell’aprile 2022 a $ 68 milioni nell’ottobre 2022. Anche Ethereum stava lottando con le vendite sulla blockchain di Ethereum dopo essere sceso di $ 3,3 miliardi ad aprile a $ 324 milioni ad agosto. La transazione su ImmutableX che è su Ethereum è scesa da $ 35 milioni a $ 23 milioni. Anche Cardano ha preso slancio in ottobre.

DeFi: Secondo DeFiLlama, DeFi TVL sulla blockchain Solana a $ 330 milioni, è sceso da quasi $ 5 miliardi ad aprile. Nel caso di Ethereum, TVL è sceso da quasi $ 60 miliardi ad aprile a $ 25 miliardi a novembre.

Altre operazioni: Pochissimi token sono ospitati su Solana rispetto a Ethereum, il che significa che Eth ha iniziato a recuperare poiché i volumi di trading sono aumentati su token come Shiba Inu e Matic che sono collegati a Ethereum.

Nel complesso, Solana ha fatto un lavoro ragionevole sugli NFT ma non così sulla DeFi. Sugli NFT, Cardano è stato durante e ImmutableX ha ridotto il divario. Il momentum complessivo è negativo.

Solana Prezzo Previsione 2023-2030

Previsione Solana Prezzo 2023

La previsione di prezzo Solana 2023 è $ 28.3

Solana Crypto Previsione 2025

La previsione di Solana Crypto per il 2025 è di $ 53,5.

Solana Prezzo Previsione 2030: Futuro di Solana nel 2030?

Ci sarà una massiccia trasformazione nel settore finanziario entro il 2030. Potremmo vedere le valute digitali o le modalità di pagamento digitali sostituire i metodi di pagamento tradizionali nel prossimo futuro.

Il settore finanziario ha subito cambiamenti significativi dalla pandemia di COVID-19. A seguito della recente guerra Ucraina-Russia, che ha portato la Russia ad essere esclusa dalla soluzione di pagamento di SWIFT, sono diventati disponibili più metodi alternativi di soluzioni di pagamento globali. Il denaro contante non può più essere utilizzato per il pagamento e il pagamento senza confini sarà completato in molto meno tempo di quanto non faccia ora.

Parlare del futuro di Solana dipenderà più probabilmente dal mercato NFT piuttosto che dal settore dei pagamenti. Con l’evoluzione della tecnologia blockchain, il valore di un token dipenderà più probabilmente dall’espansione della sua rete blockchain. Solana è più preoccupata di essere la migliore piattaforma NFT. Secondo una stima, più di 200.000 persone acquistano e vendono NFT ogni mese. L’attuale mercato NFT si attesta a $ 20,44 miliardi e si prevede che aumenterà di 10 volte entro il 2030 portando la valutazione a $ 211,74 miliardi nel 2030.

La quota di mercato di Solana sul volume totale degli scambi NFT è passata dal 7% al 24% secondo Delphi Digital. Nel gennaio 2022, JPMorgan ha pubblicato un rapporto secondo cui Ethereum, che ha la quota maggiore nel mondo NFT, sta perdendo la sua quota di mercato a favore di Solana.

Ora, considerando che le condizioni del mercato miglioreranno nei prossimi mesi e il mercato NFT salirà più in alto, possiamo dire che il futuro di Solana è molto affascinante e, a sua volta, questo aiuterà il prezzo dei token SOL a salire.

Considerando la previsione SOL Price 2030 da più piattaforme e prendendo la media di esso, Solana Price Prediction 2030 è $ 265.7.

Previsione Solana Prezzo 2040

Per il 2040 la previsione del prezzo di Solana è $3922. Per raggiungere questo obiettivo, Solana deve guadagnare almeno il 30% all’anno.

Solana raggiungerà i 1000?

Solana raggiungerà i 1000 dollari in soli 16 anni se salirà ad un prudente 25% ogni anno. Tuttavia, come abbiamo visto con Solana nel 2021 ed Ethereum tra il 2016 e il 2021 e Bitcoin tra il 2010 e il 2021, non si può escludere una crescita esponenziale. Ad esempio, Solana deve salire solo 32 volte per raggiungere l’obiettivo. È aumentato di 100 volte nel 2021. Bitcoin ed Ethereum sono aumentati a un ritmo molto più veloce nonostante le loro dimensioni.

Quindi le aspettative di crescita non sono irragionevoli. Tuttavia, Solana ha formidabili concorrenti sotto forma di Ethereum, Cardano e persino Polygon. Guadagnare quote in futuro, quando la crescita sarà molto inferiore a quella di oggi, sarà una sfida enorme. Riteniamo che 16 anni siano troppo lunghi nel futuro per prendere una decisione di investimento in criptovaluta. Molto di più a causa della mancanza di competitività di Solana rispetto a Ethereum.

Previsione Solana Prezzo $1000

In teoria, un prezzo di $ 1000 è altamente fattibile, ma dato il mercato attuale e l’intensità della concorrenza, riteniamo che un investitore non dovrebbe guardare all’investimento in Solana da una prospettiva troppo a lungo termine. Forse un orizzonte di 2-3 anni è più prevedibile e offrirà rendimenti sani.

Che cos’è Solana?

Solana è una piattaforma blockchain che supporta contratti intelligenti, inclusi NFT. È stato creato come concorrente della rete blockchain di Ethereum. Poiché è noto che la maggior parte dei progetti di criptovaluta si basa sulla blockchain di Ethereum, la blockchain di Solana funge da alternativa ad essa. Una delle criptovalute popolari basate sulla rete blockchain Solana è Stepn. Ecco alcuni fatti su Solana:

Solana è una rete blockchain pubblica con funzionalità di smart contract integrate.

SOL è il token nativo della rete blockchain Solana.

Solana è stato proposto per la prima volta da Anatoly Yakovenko nel novembre del 2017.

Il primo blocco di Solana è stato creato il 16 marzo 2020.

Solana utilizza un meccanismo di consenso tra la prova del palo e la prova della storia.

Perché Solana sta lottando contro Ethereum?

Solana è stato considerato il “killer di Ethereum”, ma la realtà rimane al di là di esso. La migliore scommessa per la blockchain di Solana è stata la sua velocità, ma oltre a ciò Solana non è riuscita a competere con Ethereum.

Per differenziarsi, ogni rete blockchain ha cercato di occupare un particolare mercato, Solana si è ritratto come uno dei più grandi giocatori NFT. Tuttavia, è molto indietro rispetto a Ehterum anche nel campo della NFT. Oltre il 90% degli NFT sono stati creati come token ERC-721 sulla rete Ethereum.

Simile a Ethereum, Solana ha costruito la propria soluzione Layer 1 per NFT ed è uno degli ecosistemi in più rapida crescita, ma rispetto a Ethereum, Solana rimane un attore minore nel mondo NFT.

Uno dei vantaggi di Solana rispetto a Ethereum era che la blockchain di Soalan era più rispettosa dell’ambiente. Tuttavia, con Ethereum Merge, la blockchain ETH passerà da un modello proof-of-work a un ecosistema proof-of-stake rispettoso dell’ambiente.

Solana Prediction: Come acquistare Solana?

Solana può essere acquistato in molti modi.

(A). Usa la tua valuta (dollari, sterline, ecc.) per acquistare Solana su uno qualsiasi degli scambi di criptovaluta – Coinbase, FTX, Binance ecc

(B). Usa il tuo portafoglio di criptovaluta esistente e un DEX per scambiare la tua criptovaluta con un’altra criptovaluta

Se desideri acquistare da uno scambio di criptovaluta, il processo è abbastanza semplice