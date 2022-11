Previsione prezzo Render 2023, 2025 e 2030

Render Token rimuove essenzialmente le barriere tecnologiche dei sistemi computazionali, ovvero consente alle persone di condividere la loro potenza GPU inutilizzata o extra con le persone che hanno bisogno di GPU. La rete collega queste persone e le aiuta a risparmiare tempo e denaro.

In altre semplici parole, Render Network rimuove il divario tra l’offerta e la domanda dell’unità di elaborazione grafica.

Diamo un’occhiata brillante ai due principali casi d’uso di Render Token:

Gli artisti o i creatori possono ottenere la potenza della GPU per eseguire il rendering delle immagini finali a costi inferiori e velocità elevate rispetto alle altre fonti.

Gli operatori dei nodi possono affittare le loro unità di elaborazione grafica extra e ottenere token RNDR in cambio.

Render Price Prediction: Render token ultime notizie

In un recente Tweet del 12 novembre, 2022, Render network ha annunciato il rilascio del suo BTN (Behind the Network) che sarà focalizzato sullo sviluppo NFT e sulla prossima generazione di risorse virtuali.

Render Price Prediction: Render token Price Prediction

L’attuale prezzo di mercato del Render Token (RNDR) è di $ 0,509 (al 12 novembreesimo, 2022) ed è diminuito del 19,7% in un solo giorno.

Prima di immergerci nel dettaglio della previsione del prezzo per il token Render, cerchiamo prima di capire e confrontare la sua cronologia dei prezzi.

Il grafico a 3 mesi di Render Token (allegato sotto) può mettere un po ‘più di luce sul suo movimento dei prezzi negli ultimi tempi. Il suo grafico mostra che il token ha un picco che è stato valutato a $ 1,09 la scorsa settimana (precisamente il 6 novembreesimo) ed è in declino da allora.

Un altro fattore che possiamo considerare per la previsione dei prezzi di Render sono i suoi sentimenti sui social media per un certo periodo di tempo. I suoi impegni sui social media mostrano un calo di oltre il 51% in una sola settimana, che è un’altra probabile ragione per il suo movimento al ribasso dei prezzi questa settimana.

Il valore più alto di tutti i tempi di RNDR è $ 5,2 (come illustrato nel grafico sottostante). Dato che aveva un prezzo di $ 1,09 il 6 novembre che è stato il più alto per 30 giorni. Inoltre, il prezzo di mercato di RNDR un mese fa, cioè il 6 ottobre, era di $ 0,49. Significa che è cresciuto del 55% da allora fino al 6 novembreesimo. Tenendo presente il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,50, può arrivare fino al 940% per raggiungere il suo valore massimo di tutti i tempi.

Ora, considerando il suo tasso di crescita del 55% in un mese, ci vorranno almeno 17 mesi per raggiungere di nuovo il suo massimo storico.

Inoltre, AMD e Nvidia, i giganti dei chip grafici, hanno anche iniziato a creare unità di elaborazione grafica allo scopo di estrarre blockchain (come Ethereum). Significa che la visione di Render di fornire un sistema basato su token ai servizi di rendering esistenti può vedere una crescita esponenziale in futuro. Poiché Render Network può spostare il potenziale degli ecosistemi già esistenti nel database distribuito della blockchain, può diventare un successo molto presto.

Render Price Prediction: analisi dei prezzi dei concorrenti di Render

Oltre al suo movimento dei prezzi, diamo un’occhiata a come i suoi concorrenti hanno fatto finora quest’anno.

Un notevole concorrente di Render Token è Flux, che è una piattaforma di infrastruttura cloud completamente decentralizzata che costruisce le più grandi reti computazionali decentralizzate. L’attuale prezzo di mercato di FLUX (al 12 novembreesimo) è $ 0,448 ed è diminuito di circa il 4% nelle ultime 24 ore.

Il prezzo di mercato di FLUX è diminuito di oltre il 534% in un anno, come suggerito dal grafico allegato sopra.

Il valore del Render Token è attualmente in calo di circa il 19,7% rispetto al giorno precedente ed è molto inferiore al suo valore storico di $ 5,2. Tenendo presente il suo prezzo più basso e gli eccellenti casi d’uso, può essere un buon investimento da considerare. Ma i prezzi non dovrebbero crescere molto velocemente nel prossimo futuro.

Render Price Prediction: il token Render è un buon investimento?

Poiché la domanda di servizi di rendering di unità di elaborazione grafica è in crescita e, quindi, Render Network può potenzialmente risparmiare costi e tempo per tali servizi. Inoltre, gli utenti hanno l’opportunità di guadagnare reddito passivo sotto forma di token RNDR. Ora, la domanda sorge spontanea che “vale la pena investire in Reef coin?” Discutiamone:

Per rispondere, se RNDR è un buon investimento o meno, analizziamo i movimenti dei prezzi dei suoi concorrenti.

Il valore del Render Token è attualmente in calo di circa il 19,7% rispetto al giorno precedente ed è molto inferiore al suo valore storico di $ 5,2. Tenendo presente il suo prezzo più basso e gli eccellenti casi d'uso, può essere un buon investimento da considerare. Ma i prezzi non dovrebbero crescere molto velocemente nel prossimo futuro.

Render Price Prediction: confronto del token di rendering con i concorrenti

Il principale concorrente di Render al momento è Flux, una rete computazionale con 13.500 nodi decentralizzati. Diamo un’occhiata ai nodi Flux- Un importante concorrente di Render Token:

Flux è la piattaforma di infrastruttura cloud completamente decentralizzata e finalizzata a costruire la più grande rete computazionale decentralizzata. Flux aveva già 13.500 nodi e 98.000 core CPU e offre 272 terabyte di RAM e 6 petabyte di storage al 12 novembre.esimo 2022.

La cosa buona di Flux è che è Web3 e veramente decentralizzato con uptime del 100%. Inoltre, ha sviluppato prove di lavoro utile (PoUW) che è uno dei progetti cruciali di Flux con l’obiettivo di trasformare “Proof of Work Blockchains”.

Render Price Prediction: In che modo Render è diverso dalla concorrenza? È diverso?

Confrontiamo Render Token con il suo concorrente sopra menzionato in diversi aspetti:

Token di rendering Flusso Prestazioni degli ultimi 3 mesi -50% -131% Prestazioni dell’ultimo 1 mese 22% -42% Social Media Sentiment (Ultimi 7 giorni) +51% -29% Blockchain su cui opera Ethereume Flusso

I dati suggeriscono che Render Token sta funzionando molto meglio rispetto al suo concorrente per un mese. Inoltre, l’uso di Ethereum Blockchain fornisce a Render Token l’ulteriore vantaggio di funzionare senza intoppi senza interferenze di terze parti.

Render – 2023, 2025, 2030

Sebbene la previsione del prezzo non possa essere accurata al 100%, un’analisi approfondita e le prestazioni passate della moneta possono effettivamente prevedere il suo futuro. Proviamo a prevedere il prezzo di Render per il 2023, 2025 e 2030:

Attualmente, la classifica di Coinmarketcap per Render Token è #155 e ha una capitalizzazione di mercato di $ 128.935.899,27. Confrontando la capitalizzazione di mercato di RNDR con quella di 24 ore fa, è in calo di oltre il 14%. Nonostante il suo attuale calo dei prezzi (che dipende da vari fattori come i sentimenti negativi del mercato, l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, ecc.), L’analisi afferma che Render Token continuerà a crescere e raggiungerà di nuovo il suo valore più alto di tutti i tempi nei prossimi 17 mesi.

Render Price Prediction 2023; I rapporti dicono che il 2023 può essere un anno per Render per coprire le sue perdite e raggiungere un valore vicino a $ 4,5 entro la fine. L’anno può aspettarsi di iniziare con un prezzo di $ 2.

Render Price Prediction 2025; secondo l’analisi, il 2025 sembra essere un anno misto per RNDR con continui alti e bassi. Può avere un prezzo minimo di $ 3,5 durante l’inizio e $ 4,7 durante la fine dell’anno con un picco a $ 5,4 durante la metà del 2025.

Render Price Prediction 2030; I rapporti suggeriscono che il 2030 può essere un anno difficile per RNDR in cui il token può raggiungere il suo prezzo più basso di tutti i tempi di quasi $ 0.