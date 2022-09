Previsione prezzo Stellar Lumens (XLM) 2022 2025 2030

Per prima cosa, diamo un’occhiata a cos’è Stellar – tutto – in una rapida carrellata. Quindi copriamo le nostre previsioni di prezzo XLM e le previsioni XLM di mercato. Immergeremo anche le dita dei piedi nel lontano futuro di XLM e forniremo le nostre previsioni sui prezzi Stellar per il 2021, il 2025 e il 2030.

Risponderemo anche ad alcune delle domande più comuni sugli obiettivi di prezzo XLM e su quanto in alto può andare, come XLM raggiungerà $ 10 o XLM raggiungerà $ 100 e simili. Diamo anche la nostra opinione se Stellar è un buon investimento, perché potrebbe avere successo o fallire.

Previsione del prezzo XLM – Introduzione

Stellar Lumens è una piattaforma di criptovaluta che si concentra sulle rimesse e sui pagamenti transfrontalieri.

Stellar mira ad essere un sistema finanziario aperto che offra alle persone di tutti i livelli di reddito l’accesso a servizi finanziari a basso costo.

Questi servizi includono, ma non sono limitati a:

Rimesse

Micropagamenti

Filiali mobili

Denaro mobile

Oltre a questi servizi, una caratteristica molto potente della rete è il loro Distributed Exchange. Gli utenti possono liquidare / scambiare i loro fondi con altre criptovalute o valute legali utilizzando gli ancoraggi di scambio della piattaforma.

È abbastanza chiaro che le previsioni dei prezzi delle criptovalute dovrebbero essere prese con le pinze, ma ci sono fattori a cui prestare attenzione che quasi certamente avranno un impatto sul prezzo futuro del più ampio mercato delle criptovalute.

Ciò include:

Il livello e la natura delle normative imposte nel dominare i mercati delle criptovalute

Il livello di adozione della criptovaluta nel prossimo anno e oltre

Il livello di crescita nel mercato dei futures sulle criptovalute

L’utilità dei token e la capacità della tecnologia sottostante di risolvere i problemi del mondo reale

Tutti i fan e i possessori di criptovalute si sono goduti gli ultimi due mesi del 2020 e l’inizio del 2021.

Bitcoin ha distrutto tutti i livelli di resistenza e ha continuato a stabilire nuovi massimi storici.

Tutti gli altcoin hanno seguito l’esempio e il loro valore in dollari è salito alle stelle. Inoltre, ci sono state un paio di stagioni di tori di altcoin brevi ma molto redditizie che hanno visto nuovi e vecchi altcoin salire, sfondando vecchi record di tutti i tempi e stabilendo nuove pietre miliari.

Stellar è stato uno di quegli altcoin che deve ancora avere i suoi cinque minuti di fama in cui supera di molto bitcoin e il resto del mercato.

È che l’impennata dei prezzi si verificherà e Stellar può raggiungere nuovi massimi storici nel 2021 è la domanda in mente di ogni attuale e potenziale detentore di XLM.

Le probabilità sono che il bitcoin non abbia ancora finito di scatenare gli orsi, il che significa di conseguenza che gli altcoin sono destinati a vedere più corse al rialzo nel 2021.

Se così fosse (lo crediamo fermamente), l’attuale massimo storico di Stellar è destinato a essere rotto.

Stellar è destinato ad avere successo, soprattutto se consideriamo i fondamentali di Stellar: il progetto ha visto enormi miglioramenti sul fronte tecnologico, la crescita della comunità è stata esplosiva, la liquidità è abbondante, l’adozione nel mondo reale (al di fuori dei circoli crittografici) si sta avvicinando, non ci sono state grandi battute d’arresto (nessuna carenza e sfruttamento del codice, nessun difetto concettuale nel suo design, nessuna disputa o divisione del team ecc.).

L’unico dilemma è quando Stellar brillerà in piena forma – sarà nel 2021 o gli investitori dovranno essere armati di più pazienza. La prima parte del 2021 ha lasciato molto a desiderare per i detentori, ma il precedente successo di Stellar dal 2017-18 ci ha offerto uno sguardo sulla capacità di Stellar di creare onde d’urto attraverso il mondo cripto e oltre.

Stellar Lumens Prezzo Previsione 2025 – 2030 – 2040

Dal momento che ci aspettiamo che Stellar sia tra le monete rare che sopravviveranno abbastanza a lungo da vedere il 2025 e oltre, ci aspettiamo che il suo prezzo del 2025 sia:

$ 0,3103

Il prezzo di Stellar Lumens nel 2030 e oltre sarà almeno 2-5x di quel prezzo.

La maggior parte degli altcoin fallirà

La maggior parte dei progetti fallirà: alcune startup sono create solo per raccogliere fondi e scomparire, alcune non gestirebbero la concorrenza, ma la maggior parte sono solo idee che sembrano buone sulla carta, ma in realtà sono inutili per il mercato.

Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum ha dichiarato:

“Ci sono alcune buone idee, ci sono molte idee molto cattive, e ci sono molte idee molto, molto cattive, e anche alcune truffe”

Di conseguenza, oltre il 95% delle ICO di successo e dei progetti di criptovaluta fallirà e i loro investitori perderanno denaro. L’altro 5% dei progetti diventerà la nuova Apple, Google o Alibaba nel settore cripto.grafico. XLM sarà tra quei 5%?

Difficile da dire, ma la probabilità per questo è migliore rispetto alla maggior parte degli altri altcoin, ma ancora lontana dall’essere un involucro.

XLM sta riponendo la maggior parte delle loro speranze nella loro partnership con IBM, che è uno dei punti salienti della storia del progetto fino ad oggi. D’altra parte, la nicchia in cui XLM è in competizione è ferocemente affollata da altri progetti crittografici di prim’ordine, in particolare XRP. Dal momento che la gara è considerata da molti come un vincitore prende tutto, XLM sta ballando su un filo sottile come un rasoio nel tentativo di catturare il mercato globale dei pagamenti e dei trasferimenti di valore.

Perché Stellar avrà successo?

Perché Stellar XLM aumenterà il suo prezzo in futuro? Bene, la maggior parte degli articoli sulla previsione dei prezzi stellari menziona la partnership IBM – tutte le loro speranze sono legate alla partnership IBM. La divisione blockchain di IBM ha deciso di utilizzare Stellar XLM come criptovaluta di scelta per la propria infrastruttura di pagamento.

IBM ha collaborato con molte banche private e centrali in Asia e la partnership IBM / Stellar è in competizione con Ripple e sta cercando di sostituire SWIFT.

Stellar sta anche aumentando il suo gioco in Medio Oriente, concentrandosi sul rispetto della Sharia al fine di conquistare questa zona densamente popolata musulmana. Inoltre, Stellar Foundation è una delle organizzazioni più ricche in cripto che potrebbe e dovrebbe tradursi in uno sviluppo accelerato dell’ecosistema Stellar.

Ci sono anche numerose caratteristiche tecnologiche che hanno messo Stellar in pole position per prendere il testimone da XRP e registrare una reale utilità e adozione del mondo reale. Ecco alcune delle caratteristiche che vale la pena evidenziare:

Interoperabilità

Stellar rende molto facile creare, inviare e scambiare rappresentazioni digitali di tutte le forme di denaro e convertire tra loro su una singola rete, questo sarà alla fine il modo per convertire denaro e tutti i tipi di attività valuta, azioni, oro e così via.

Pubblico e non profit

Se pensi che le banche centrali emetteranno le loro CBDC in cui la fondazione che si occupa della rete è a scopo di lucro, ripensaci. Anche qui Stellar punta alle stelle e ai colpi. Considererei molte delle iniziative a scopo di lucro come improbabili da ottenere il rilascio di CBCD su di esse.

Costi di trasferimento e scalabilità estremamente economici e veloci

Con le transazioni bitcoin che costano un braccio e una gamba, Stellar brilla ancora una volta come la luce delle stelle.

Anche se xlm deve arrivare fino a 15 USD, cosa che penso che accadrà nei prossimi 4-5 anni. Dato che ottiene 5-6 CBDC sulla rete in quel momento. Il costo della transazione sarà ancora vicino a nulla. E con l’aumento dei prezzi abbiamo una soluzione allo “spam” sulle reti. Gestisce già milioni di transazioni / operazioni ogni giorno.

La massiccia legge CDBC’ Market & Metcalfes

Diversi paesi stanno iniziando a muoversi o prendere seriamente in considerazione le CBDC, e questo renderà la rete estremamente preziosa nel tempo. Non prezioso perché è prezioso, ma prezioso perché è estremamente utile alle persone. L’utilità viene prima di tutto e poi il valore, e il valore e il prezzo non sono la stessa cosa. Questo è molto facile da dimenticare nel mercato delle criptovalute di oggi.

Efficienza energetica

Nel mondo molte persone e governi sono interessati all’uso dell’energia, e poiché Stellar non è una prova di rete di lavoro, è molto, molto più efficiente dal punto di vista energetico. Questo è importante ed è probabile che conti ancora di più in futuro

Perché Stellar – XLM fallirà?

Un articolo obiettivo sul futuro stellare e sulla previsione dei prezzi dei lumen stellari dovrebbe analizzare tutti i possibili scenari, non solo quelli positivi. Ci sono ragioni per cui Stellar potrebbe fallire e anche andare giù. IBM può interrompere la partnership grazie a una soluzione di proprietà propria. Mancanza di attenzione dei media rispetto alla concorrenza, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività di sviluppo minima prevista sul protocollo, mancata attrazione di nuovi sviluppatori per utilizzare la loro piattaforma.

Inoltre, la grande offerta totale in combinazione con un’elevata inflazione annuale (di circa il 39%) è un ostacolo significativo per l’aumento del prezzo del token.

Stellar può raggiungere $ 1, $ 10 o $ 100?

Bene, dal momento che era già quasi a quel livello, vedere il suo massimo storico raggiungere $ 0,93 durante la crypto mania del 2017, tornare a quel livello è certamente possibile.

Raggiungere $ 10 è una forzatura, per non parlare di $ 100 o più in quanto sembra più una fantasia che una possibilità realistica. Se XLM dovesse raggiungere $ 10, ciò significherebbe un aumento di 90 volte – raggiungendo ben oltre $ 200 miliardi di capitalizzazione di mercato (dobbiamo prendere in considerazione la sua inflazione annuale nel calcolo della capitalizzazione di mercato futura in quanto non è una semplice moltiplicazione del limite attuale con 90).

XLM che raggiunge $ 100 è ridicolo.

Stellar è morto?

No, come puoi facilmente concludere da questo articolo sulla previsione dei prezzi di Stellar Lumens. Inoltre, a giudicare dall’attività del team sui social media, github, il proprio sito Web – Stellar è tutt’altro che un progetto morto.

Anche le loro comunità su Reddit e Telegram sono attive, anche se con livelli di coinvolgimento notevolmente inferiori rispetto al 2017. Coin è anche ancora elencato su tutti i principali scambi, il che indica che XLM è tutt’altro che un progetto morto.

Tutto questo riassunto significa una cosa: XLM potrebbe vivere attraverso un paio di pompe orchestrate e, per un trader regolare, completamente imprevedibili, ma la maggior parte delle volte sarà un torbido trading laterale con un piccolo volume e nessun interesse significativo da parte del mercato.

Il prezzo dipenderà fortemente da ciò che BTC farà e poiché molti analisti pensano che BTC non farà grandi mosse quest’anno, è difficile aspettarsi che XLM le faccia. Il prezzo probabilmente ristagna e registrerà un deprezzamento o un apprezzamento lento a seconda dell’attività del team, della potenziale svolta tecnologica o della partnership di alto livello.

Domande frequenti

Stellar Lumen è un buon investimento?

Stellar è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa delle tasche profonde di Stellar Foundation e delle loro strette connessioni con IBM.

Vale la pena acquistare Stellar?

Siamo sostenitori di investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio crittografico in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete big cap (come XLM) e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare XLM.

Stellar è un token ERC20?

No, Stellar ha una propria blockchain e non è collegato a Ethereum.

Stellar può renderti milionario?

Sì, è possibile, se possiedi milioni di token XLM. In questo momento, avresti bisogno di circa 12 milioni di token XLM per essere milionario. Anche se va 10x, avresti comunque bisogno di milioni di token per essere milionario in termini di USD.

Quanto varrà Stellar Lumens?

Per il futuro a breve termine, è abbastanza sicuro scommettere che non supererà $ 1. A $ 1 per XLM, la capitalizzazione di mercato di XLM sarebbe poco meno di $ 18 miliardi di dollari, il che è piuttosto irrealistico dal punto di vista di oggi.

Stellar Lumens può essere estratto?

No, Stellar non è una moneta PoW.

I lumen stellari possono raggiungere i 100 dollari?

Ciò è altamente improbabile in quanto significherebbe un aumento dei prezzi di 1500x rispetto ai livelli attuali. Supponendo che il rapporto BTC / XLM rimanga lo stesso, significherebbe che bitcoin è a $ 12,5 milioni per moneta. È fuori dal regno della previsione razionale.