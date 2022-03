Previsione prezzo Storj 2022-2030

Hai mai pensato di investire in Storj? Questa criptovaluta sta diventando sempre più popolare, quindi è comprensibile che molti investitori esperti ne siano attratti. Ma STORJ è un buon investimento? È uno dei migliori investimenti da acquistare quest’anno? E quando è il momento migliore per acquistare Storj e avere buone possibilità di realizzare un profitto ragionevole?

Uno dei modi migliori per determinare se un asset digitale sarà un investimento redditizio è conoscere le sue previsioni di prezzo.

Qui, discuteremo le previsioni dei prezzi di Storj e Previsioni dal 2022 al 2030.

Per assicurarci che le nostre previsioni sui prezzi di Storj siano il più preziose possibile, non ti affretteremo a leggere alcuni numeri. Piuttosto, discuteremo i fattori chiave che devi capire per comprendere le previsioni e utilizzarle per buone decisioni di investimento. Alla fine, forniremo risposte ad alcune delle domande più comuni che le persone si pongono sugli investimenti STORJ.

Cos’è Storj?

Storj può essere meglio descritto come una piattaforma di cloud storage open source. È stato inizialmente introdotto nel 2014 come concetto per costruire una piattaforma di archiviazione cloud crittografata peer-to-peer decentralizzata. Un paio di anni dopo che è stato introdotto per la prima volta, un white paper aggiornato per il progetto lo ha presentato come una rete decentralizzata che collegherà due categorie di utenti: quelli che hanno bisogno di spazio di archiviazione cloud e quelli che hanno spazio sul disco rigido da vendere.

Una delle prime cose da sapere su Storj è che porta il decentramento nel cloud storage. Non utilizza i data center come le tradizionali soluzioni di cloud storage. Piuttosto, Storj funziona su una rete di computer indipendenti. Gli utenti di computer di tutto il mondo possono unirsi facilmente alla rete. Qualsiasi utente con un terabyte di spazio di archiviazione in più può diventare un nodo nella rete semplicemente installando Tardigrado.

Storj è stata fondata da Shawn Wilkinson, uno sviluppatore di software con sede ad Atlanta nel 2014.

Fin dai primi giorni, ha lavorato con John Quinn come co-fondatore. Quinn è un appassionato di criptovaluta con un background nello sviluppo del business. I due uomini hanno pubblicato il whitepaper iniziale per il progetto, hanno incorporato la società come Storj Labs Inc. e hanno perfezionato il progetto per arrivare insieme al risultato attuale.

Prima di passare da questa sezione, è importante notare che Storj ha una valuta nativa che va con lo stesso nome. Sul mercato delle criptovalute, questo asset viene scambiato con il simbolo ticker “STORJ”. È la valuta digitale che dovrai acquistare per investire in Storj, come trader o investitore regolare. Questa valuta digitale è al centro di questo articolo di previsione dei prezzi.

D’ora in poi, useremo Storj, Storj token e STORJ in modo intercambiabile.

Perché potresti considerare di investire in Storj

In primo luogo, le persone investono in criptovalute perché vogliono guadagnare profitti. Sebbene il mercato sia volatile e di conseguenza rischioso, può essere molto gratificante quando si sceglie la moneta giusta e si commercia con attenzione. Ma poi, è essenziale investire solo in risorse digitali con futuri brillanti.

Uno dei motivi per cui Storj è visto come una buona criptovaluta è perché risolve un problema del mondo reale. Non è come Bitcoin e alcune delle prime monete digitali, che erano per lo più riserve di valore. Storj porta il decentramento nel cloud storage, rendendo più facile per le persone iscriversi e guadagnare ricompense per la partecipazione alle attività di rete.

Storj è molto efficiente, come soluzione di cloud storage decentralizzata. L’efficienza significa che gli utenti alla fine pagano meno per l’archiviazione dei dati di quanto pagheranno normalmente con i tradizionali fornitori di cloud storage. Le persone continueranno a patrocinare la rete man mano che la sua popolarità si espande. STORJ guadagnerà anche valore man mano che sempre più persone adotteranno la sua rete per l’archiviazione cloud.

Ancora una volta, STORJ è come ogni altra criptovaluta là fuori, in termini di valore. È un bene prezioso che fluttua regolarmente. La natura volatile della moneta significa che può produrre profitti e anche provocare perdite. Devi solo essere strategico per investire bene e realizzare profitti.

Cronologia dei prezzi storj

Ora che abbiamo fornito le informazioni di base pertinenti su Storj e abbiamo anche discusso del motivo per cui potresti voler investire, è tempo di considerare come la moneta ha funzionato in passato.

STORJ ha avuto la sua offerta iniziale di monete (ICO) nel maggio 2017. La vendita di token è avvenuta tra il 18 maggio e il 24 maggio e il prezzo ICO è stato di $ 0,5 per token. Coingecko · ha iniziato a tracciare il prezzo della moneta in ottobre, ed è da lì che inizieremo.

Il 7 ottobre 2017, STORJ è stato scambiato a $ 0,4130 e al 31 ottobre è sceso a $ 0,3843. Entro il 18 ottobre 2017, STORJ è salito a $ 0,630 e ha guadagnato più valore per tutto novembre. A dicembre 2017, il token Storj è iniziato bene e il 12 dicembre ha raggiunto $ 1,00 per token. È aumentato ulteriormente a dicembre e il 31 dicembre è stato scambiato per $ 2,56 per token.

STORJ è iniziato forte nel 2018, ma è sceso poco dopo. A partire dal 4 gennaio 2018, la moneta era scambiata per $ 2,58, ma al 27 gennaio era scesa a $ 1,54. Entro il 1 ° febbraio 2018, il token Storj è stato scambiato per $ 1,25 e dal 10 marzo è sceso a $ 0,962. Il prezzo della moneta è sceso a $ 0,695 il 7 aprile, prima di migliorare per essere scambiato a $ 1,16 entro il 1 ° maggio. Il guadagno non è durato affatto poiché il prezzo della moneta è sceso di nuovo per raggiungere $ 0,6759 il 29 maggio. Al 30 giugno 2018, STORJ era sceso a $ 0,4348. Il mercato ribassista è continuato e il 9 settembre STORJ è stato scambiato per $ 0,2445. Entro il 2 dicembre, era sceso a $ 0,1876 e il 30 dicembre è stato scambiato a $ 0,138.

L’intero 2019 è stato un anno deludente per STORJ, in termini di prezzo del token. Il 4 gennaio, è stato scambiato per $ 0,1448 ed è riuscito a raggiungere $ 0,2377 solo il 20 febbraio. Entro il 7 aprile, la moneta ha raggiunto $ 0,3207 ed è scesa di nuovo nella regione di $ 0,2 il giorno successivo. È rimasto all’interno di tale intervallo fino al 15 luglio, quando è sceso a $ 0,1761. La moneta è rimasta nella regione da $ 0,1 fino alla fine del 2019. Il 30 dicembre 2019, è stato scambiato per $ 0,1000 per token.

L’inizio del 2020 è stato peggiore del 2019 per il token Storj. Il 2 gennaio 2020, è stato scambiato per $ 0,0958 ed è sceso per tutto gennaio e febbraio. Il 13 marzo 2020, la moneta ha raggiunto il suo minimo storico di $ 0,04835. Ha iniziato la ripresa lentamente e, entro il 29 giugno, è stato scambiato per $ 0,1563. Agosto è stato un buon mese per la moneta in quanto ha raggiunto $ 0,2559 il 20. Entro il 29 agosto, era migliorato a $ 0,5727. È sceso a settembre, raggiungendo $ 0,3458 il 22 settembre e il 1 ° ottobre 2020 era salito a $ 0,5112. Il 30 dicembre 2020, STORJ è stato scambiato a $ 0,2985 per token.

Il 2021 è stato l’anno migliore nella storia dei prezzi storJ. Il 4 gennaio, la moneta è stata scambiata a $ 0,3246 e il 1 ° febbraio era migliorata a $ 0,4269. Entro il 1 ° marzo, la moneta era ancora scambiata a $ 0,6418 solo per registrare un enorme guadagno per raggiungere il suo prezzo massimo storico di $ 3,91 il 28 marzo 2021. La moneta non è rimasta troppo a lungo lassù e il 13 aprile è stata scambiata per $ 2,46. Entro il 6 maggio 2021, Storj è sceso a $ 1,98 e il 2 luglio è sceso a $ 0,795.

Dopo essere sceso in modo abissale nel secondo trimestre del 2021, Storj ha iniziato a migliorare ad agosto. Ha raggiunto $ 1,00 il 4 agosto e il 28 agosto è stato scambiato a $ 1,46. Il 1 ° settembre, STORJ è stato scambiato a $ 1,48 e dal 4 ottobre è stato scambiato per $ 1,22. Entro il 2 novembre 2021, STORJ era salito a $ 1,87 per token e al 30 novembre era salito ulteriormente a $ 2,94. Non ha funzionato così bene a dicembre. Il 5 dicembre è stato scambiato per $ 1,85 e il 28 dicembre è stato scambiato per $ 2,07.

Il 2022 ha visto il prezzo del token Storj scendere ulteriormente. Il 2 gennaio 2022, STORJ è stato scambiato per $ 1,85 e al 30 gennaio è sceso a $ 1,16. Il 14 febbraio, è stato scambiato per $ 1,15 e il 28 febbraio è sceso a $ 0,944.

Storj Previsioni e previsioni dei prezzi

Abbiamo coperto la cronologia dei prezzi di Storj in modo dettagliato. Leggendo attentamente l’ultima sezione, vedrai come è cambiato il prezzo della moneta negli ultimi anni. Ora è il momento di discutere di come si muoverà nei prossimi anni.

Per le nostre previsioni e previsioni sui prezzi Storj per il periodo 2022-2030, utilizzeremo dati provenienti da fonti affidabili. Abbiamo anche applicato i migliori metodi analitici per prevedere il prezzo della moneta e consulteremo anche una serie di siti Web di autorità per vedere cosa pensano gli analisti del futuro di Storj. Semplificheremo le previsioni individualmente per renderle facili da capire e da usare.

Previsioni sui prezzi di Storj per il 2022

Considerando ciò che abbiamo visto finora quest’anno, è improbabile che Storj guadagnerà in modo significativo nei prossimi due mesi. La crescita prevista avverrà da giugno, quando la moneta dovrebbe registrare un prezzo medio di $ 1,02 e un prezzo minimo nella regione di $ 0,97. Guadagnerà quindi marginalmente negli ultimi sei mesi dell’anno, raggiungendo un prezzo massimo di $ 1,38 o più a dicembre. Per tutto il 2022, prevediamo che il prezzo medio del token Storj sarà nella regione di $ 0,93.

Previsioni mensili sul prezzo di Storj per il 2022

Hai intenzione di investire in Storj nel 2022? Quindi è necessario sapere come si muoverà il prezzo della moneta nei restanti mesi dell’anno.

Nell’aprile 2022, il prezzo minimo previsto per il token Storj è di $ 0,95 mentre il prezzo massimo sarà di $ 1,02. Ciò significa che il prezzo medio sarà nella regione di $ 1,00. A maggio, prevediamo che i prezzi minimi e massimi di STORJ saranno rispettivamente di $ 1,00 e $ 1,06. Il prezzo medio per maggio sarà quindi di $ 1,04.

A giugno 2022, il prezzo minimo di STORJ sarà di $ 1,03 mentre il prezzo massimo sarà di $ 1,12. Il prezzo medio, quindi, sarà di $ 1,08. La nostra previsione di prezzo Storj per luglio 2022 è un prezzo minimo di $ 1,08, un prezzo massimo di $ 1,17 e un prezzo medio di $ 1,12. Ad agosto, la moneta dovrebbe registrare un prezzo minimo di $ 1,12 e raggiungere un prezzo massimo di $ 1,21. Il prezzo medio per il mese sarà di $ 1,17.

A settembre 2022, il prezzo minimo di STORJ dovrebbe essere di $ 1,16 mentre il prezzo massimo sarà di $ 1,26. Il prezzo medio della moneta sarà di $ 1,20. A novembre, la moneta dovrebbe registrare un prezzo minimo di $ 1,20 e un prezzo massimo di $ 1,37. Il suo prezzo medio per il mese sarà di $ 1,25.

Le nostre previsioni sui prezzi storj per dicembre 2022 sono un prezzo minimo di $ 1,26, un prezzo massimo di $ 1,42 e un prezzo medio di $ 1,30. A seconda dei fattori di mercato, la moneta può funzionare meglio di quanto abbiamo previsto, o un po ‘al di sotto delle aspettative.

Previsioni sui prezzi di Storj per il 2023

Si prevede che Storj, come piattaforma di cloud storage open source, diventerà più popolare nei prossimi anni. In questo caso, il prezzo del token Storj riceverà una spinta. Tuttavia, la spinta non dovrebbe causare un grande cambiamento nel prezzo della moneta. Piuttosto, farà un miglioramento decente nel 2023.

Secondo le previsioni, la previsione del prezzo di Storj per il 2023 è di $ 1,756. Sulla base della nostra analisi la moneta ha quello che serve per battere questa previsione. Se il mercato è favorevole, ci aspettiamo che Storj registri un prezzo minimo di $ 1,38 e un prezzo massimo di $ 2,18 nel 2023. Il prezzo medio della moneta sarà di $ 1,86, che è la cifra migliore con cui lavorare se stai cercando di capire il valore del tuo potenziale investimento.

Previsioni sui prezzi di Storj per il 2024

Vogliamo credere che i giorni di STORJ fluttuanti così tanto stiano volgendo al termine. Nei prossimi anni, prevediamo che il prezzo della moneta crescerà costantemente, a partire dal prossimo anno fino al 2024. Se il mercato dovesse essere favorevole come ci aspettiamo, STORJ raggiungerà ancora una volta la soglia dei 3 dollari entro la fine del 2024.

Secondo le nostre previsioni di prezzo Storj per il 2024, ci aspettiamo un prezzo minimo nella regione di $ 2,15. Prevediamo inoltre che la moneta raggiungerà un prezzo massimo di $ 3,19 entro l’anno. Sulla base di queste cifre, il prezzo medio della moneta Storj sarà di $ 2,74.

Previsioni sui prezzi di Storj per il 2025

Nel 2025, le nostre previsioni mostrano che Storj raggiungerà presto il segno di $ 4 e il prezzo medio sarà in quella regione. La soluzione di archiviazione cloud potrebbe diventare una soluzione molto ricercata per privati e piccole imprese. Il team dietro di esso ha quello che serve per rendere la piattaforma più attraente e probabilmente implementerà più funzionalità prima del 2025. Secondo la nostra previsione Storj Price per il 2025, il prezzo minimo dovrebbe essere di $ 3,17 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere di $ 4,64. Il prezzo medio per l’anno 2025 dovrebbe essere nella regione di $ 4,10.

Previsioni sui prezzi di Storj per il 2026

Anche il 2026 dovrebbe essere un buon anno per il token Storj. Se la moneta può crescere in tre anni come abbiamo previsto, allora sosterrà la crescita nel 2026. In effetti, è probabile che registri una crescita maggiore nel 2026 rispetto agli anni precedenti.

Secondo la nostra analisi basata su algoritmi, il prezzo minimo di STORJ nel 2026 dovrebbe essere di $ 4,30 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere di $ 6,86. Durante tutto l’anno, il prezzo medio di Storj dovrebbe essere nella regione di $ 5,96.

Previsioni sui prezzi di Storj per il 2027

Molti investitori di criptovaluta vorranno sapere quale sarà il prezzo di STORJ nei prossimi cinque anni in modo da cronometrare correttamente il loro investimento. Sulla base di ciò che sappiamo, il prezzo della moneta migliorerà significativamente prima del 2027. La piattaforma deve essere stata adottata da molte persone per allora, e questo migliorerà sicuramente il prezzo di STORJ.

Secondo le nostre previsioni sui prezzi di Storj per il 2027, prevediamo che la moneta raggiungerà il segno di $ 10 prima della fine dell’anno. Il prezzo minimo della moneta per l’anno dovrebbe essere di $ 6,79 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere di $ 10,03. Il prezzo medio per l’anno dovrebbe essere nella regione di $ 9,40.

Previsioni sui prezzi di Storj per il 2028

Se la maggior parte dei fattori di mercato dovesse favorire Storj come crediamo che possano, allora la moneta dovrebbe essere molto più preziosa entro il 2028 di quanto non sia ora. I prezzi potrebbero essere un po ‘bassi entro i primi tre mesi del 2028, ma la moneta stabilirà il supporto nella regione di $ 10 entro i primi sei mesi dell’anno.

La nostra previsione di prezzo Storj per il 2028 mostra che la moneta può registrare un prezzo minimo di $ 9,77 ma migliorare costantemente fino a raggiungere un prezzo elevato di $ 16,13. Il prezzo medio per una criptovaluta Storj per l’anno dovrebbe essere nella regione di $ 14,15.

Previsioni sui prezzi di Storj per il 2029

Se Storj si comporta bene come crediamo che possa fare, allora il prezzo del suo token dovrebbe migliorare significativamente anche prima di quell’anno. Nel 2029, prevediamo che la moneta raggiungerà $ 20 e stabilirà il supporto entro quel livello.

Secondo le nostre previsioni per il 2029 per STORJ, il prezzo minimo della moneta sarà di $ 16,09 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere fino a $ 23,73. La maggior parte dei guadagni sarà realizzata durante gli ultimi sei mesi dell’anno. Durante tutto l’anno, il prezzo medio dovrebbe essere nella regione di $ 20,75.

Previsioni sui prezzi di Storj per il 2030

Sia che tu possieda già STORJ o che tu stia pianificando di acquistare a lungo termine, dovresti essere interessato a quanto varrà il prezzo della moneta nel 2030. Sulla base delle informazioni a nostra disposizione, possiamo affermare che la moneta crescerà in modo significativo prima del 2030. Ancora una volta, STORJ registrerà una crescita significativa nel 2030.

Secondo la nostra previsione e previsione dei prezzi Storj per il 2030, si prevede di registrare un prezzo minimo di $ 22,71 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere di $ 34,85. Si prevede che il prezzo medio per token Storl sia nella regione di $ 30,75.

Dovresti investire in Storj?

STORJ è in corsa ribassista dal dicembre dello scorso anno. Le persone che hanno investito intorno a novembre 2021 saranno perdonate per aver pensato di aver fatto un cattivo investimento? Ma STORJ è davvero un cattivo investimento? Dovresti comprare STORJ ora? Dovresti vendere il tuo STORJ? O dovresti evitare completamente la moneta?

Dalla sezione della cronologia dei prezzi, puoi vedere che STORJ è un asset molto volatile che ha visto diversi giorni buoni e giorni cattivi. Dalle sezioni di previsione dei prezzi, puoi dire che ci aspettiamo che la moneta cresca in modo significativo entro i prossimi otto anni. Se hai lo stomaco per investimenti rischiosi, quindi puoi andare avanti e investire.

Ci sono diverse ragioni per credere che Storj diventerà più prezioso nei prossimi anni. La piattaforma è migliore, più economica e più efficiente rispetto alle tradizionali soluzioni di cloud storage. Diventerà molto più popolare in futuro e ciò avrà un impatto significativo sul prezzo / valore del suo token (STORJ).

Storj salirà?

La nostra previsione storj suggerisce che il prezzo mediano sarà valutato a $ 1,05 entro i primi sei mesi e raggiungerà $ 1,35 entro la fine dell’anno. Secondo le previsioni di prezzo degli esperti, il prezzo medio per token STORJ rimarrà al di sopra del segno $ 4 nel 2025 e $ 30 nel 2030. Si prevede che lo slancio rialzista continuerà nel lungo periodo.

Domande frequenti

Storj (STORJ) è un investimento redditizio?

Negli ultimi tempi, il prezzo di STORJ è in calo. Tuttavia, le nostre previsioni mostrano che il prezzo della moneta migliorerà in futuro e diventerà redditizio.

Storj è un buon investimento per il futuro?

In base a quale potrebbe essere il prezzo di STORJ in futuro, è un investimento decente. Tuttavia, STORJ non è una delle criptovalute più affidabili. Bitcoin ed Ethereum sono migliori. Le azioni sono più affidabili come investimenti per il futuro.

Storj mi renderà ricco in futuro?

È possibile che Storj ti renda ricco in futuro. Tuttavia, devi investire con cautela perché puoi anche perdere il tuo capitale mentre fai trading di criptovalute.

Il prezzo di Storj aumenterà o diminuirà in futuro?

È probabile che il prezzo di Storj aumenterà in futuro. Ora è a un punto basso e le nostre previsioni mostrano che aumenterà e non diminuirà. Tuttavia, la verità è che le corse ribassiste sono inevitabili.

Quanto varrà Storj nei prossimi dieci anni?

Secondo i dati che abbiamo, Storj varrà più di $ 50 nei prossimi dieci anni. Naturalmente, non vi è alcuna garanzia che raggiunga questa altezza, ma le probabilità sono alte.

Storj raggiungerà $ 10?

Sì, STORJ ha le carte in regola per raggiungere $ 10. Secondo la nostra previsione di prezzo, la moneta raggiungerà la soglia di $ 10 entro i prossimi cinque anni (2027).

STORJ raggiungerà $ 100?

È possibile che il prezzo di STORJ raggiunga $ 100 in futuro. Tuttavia, ci vorrà molto tempo. Secondo le nostre previsioni sui prezzi, la moneta non raggiungerà quel punto entro i prossimi dieci anni.

STORJ si bloccherà?

È improbabile che STORJ vada in crash. La nostra analisi mostra che STORJ guadagnerà valore in futuro invece di andare in crash.

Storj è un investimento rischioso?

Sì, STORJ è un investimento rischioso. Proprio come ogni altra criptovaluta là fuori, STORJ è un asset volatile. Fare trading/investire in Storj è rischioso e dovresti investire solo se sei sicuro di avere lo stomaco per il livello di rischio che rappresenta.

Dove posso acquistare STORJ?

STORJ è disponibile su un’ampia gamma di scambi e piattaforme di criptovaluta. Tuttavia, eToro è considerata una delle migliori piattaforme per acquistare STORJ e altre risorse digitali. Ha diverse specifiche per i trader di criptovalute di tutti i livelli di esperienza.