7 azioni di risorse naturali da acquistare in mezzo alla crisi globale

Sempre il leader schietto, il defunto senatore John McCain una volta osservò che la Russia era una stazione di servizio mascherata da paese. Sebbene sia un commento ingeneroso, in particolare a causa della storia della potenza globale e dell’attuale track record di risultati scientifici, porta qualche verità.

La Russia è uno dei principali contributori alle forniture energetiche globali, il che presenta un caso intrigante per le scorte di risorse naturali da acquistare.

Con la decisione destabilizzante di invadere l’Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha isolato se stesso e la sua nazione dall’economia globale – almeno le regioni che non coinvolgono Cina, Corea del Nord, Iran e altri paesi con relazioni dubbie con l’Occidente. In risposta alle azioni di Putin, gli Stati Uniti hanno imposto pesanti sanzioni alla Russia.

Ma le sanzioni vanno in entrambe le direzioni, mettendo in luce le scorte di risorse naturali.

È vero, i media mainstream riferiscono che le misure punitive hanno drammaticamente influenzato l’economia russa. E questo viene da Elvira Nabiullina, il capo della banca centrale russa. Quindi, a meno che i russi non stiano giocando al più grande gioco di sacchi di sabbia di sempre, stanno sentendo il calore.

Tuttavia, gli americani lo stanno anche prendendo spiacevolmente.

I prezzi del gas negli Stati Uniti hanno recentemente raggiunto $ 4,43 al gallone. Cinicamente, tali circostanze fanno ben sperare per l’acquisto di scorte di risorse naturali.

In parte, ciò è dovuto al fatto che le scorte di risorse naturali sono probabilmente una delle poche azioni affidabili da acquistare durante questo frangente. Irto di spargimenti di sangue e turbolenze, l’economia globale potrebbe semplicemente ridursi a realtà di livello base.

Quello che voglio dire è che se il tetto di una pista di pattinaggio sta crollando, il nome del gioco è uscire rapidamente, non praticare il tuo triplo axel.

Per dirla in un altro modo, (inserire il pronome preferito) chi ha l’oro vince. Ma anche, il vincitore è colui che possiede petrolio, gas, rame, persino piombo.

Come avvertimento, è necessario ricordare che non esistono garanzie sul mercato. Certamente, non esistono garanzie quando scoppia un conflitto aperto nel cuore dell’Europa – semplicemente non abbiamo precedenti per questo genere di cose nella modernità. Pertanto, si prega di navigare questa idea di scorte di risorse naturali da acquistare con una rigorosa gestione del denaro e due diligence.

In un ordine mondiale conflittuale, queste potrebbero essere le scorte di risorse naturali da acquistare.

Chevron (NYSE: CVX )

(NYSE: ) Vale (NYSE: VALE )

(NYSE: ) Olin (NYSE: OLN )

(NYSE: ) Sibanye Stillwater (NYSE: SBSW )

(NYSE: ) Sociedad Quimica y Minera de Chile (NYSE: SQM )

(NYSE: ) Southern Copper (NYSE: SCCO )

(NYSE: ) Archer Daniels Midland (NYSE:ADM)

Scorte di risorse naturali: Chevron (CVX)

Il petrolio greggio è stato a lungo un argomento controverso, soprattutto di recente quando le istituzioni tradizionali hanno messo in guardia sugli effetti deleteri del cambiamento climatico. Tuttavia, il petrolio sta in un certo senso diventando un soggetto tossico a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Non si tratta solo dell’inutile perdita di vite umane che fa arrabbiare la comunità internazionale. Invece, l’eccessiva dipendenza delle nazioni occidentali dai combustibili fossili può indirettamente sostenere comportamenti violenti.

Tuttavia, come ha affermato la Brookings Institution, i combustibili fossili sono difficili da abbandonare a causa della loro alta densità energetica. A parte l’energia nucleare, nient’altro si avvicina all’equazione potenza pro capite. Visto che probabilmente ci vorranno molti, molti anni perché le società trovino alternative, potresti anche etichettare Chevron come uno dei titoli di risorse naturali da acquistare.

Ho capito. Veniamo uccisi dal dolore alla pompa. Dove mi trovo, la benzina premium costa da $ 6 a $ 6,50 al gallone. Peggiorerà se le circostanze continueranno in questo modo. Ma a causa di questo percorso cinico, CVX offre una certa mitigazione attraverso l’amicizia con uno dei più grandi bulli della città.

Vale (VALE)

Una multinazionale brasiliana focalizzata sull’industria dei metalli e mineraria, Vale è stata a lungo un nome rilevante nel mondo degli affari. Il suo più grande headliner è che è il più grande produttore di minerale di ferro e nichel al mondo, quest’ultimo impone un fattore decisamente difficile verso il più ampio perno dei veicoli elettrici.

Da un lato, la dipendenza delle nazioni occidentali dai combustibili fossili ha scatenato un’ulteriore urgenza di cercare combustibili alternativi. Naturalmente, i veicoli elettrici presentano un’opzione intrigante e praticabile. Tuttavia, i veicoli elettrici, in particolare le batterie agli ioni di litio che li sostengono, richiedono più merci. Bene, il nichel sembra essere una di quelle materie prime critiche.

Quindi, dobbiamo considerare l’altro lato dell’equazione: i prezzi del nichel saliranno, il che ha naturalmente scatenato un rally delle scorte di risorse naturali come VALE. Ma secondo un rapporto della CNBC, l’aumento dei prezzi del nichel potrebbe minacciare il lancio dei veicoli elettrici. In questo momento, economie di scala relativamente limitate significano che i veicoli elettrici sono sterlina per libbra più costosi delle loro controparti di combustione simili. L’aumento dei prezzi del nichel danneggerà le ambizioni di rivolgersi ai consumatori a reddito medio.

Tuttavia, il nichel sarà richiesto a prescindere, il che significa che VALE è uno degli stock di risorse naturali da considerare.

Olin (OLN)

Quando si tratta di azioni di risorse naturali da acquistare durante la crisi in Ucraina, molti investitori stanno pensando all’ovvio. Credetemi, non c’è niente di sbagliato in questo, dal momento che l’ovvio lo sta ovviamente uccidendo in questo momento. Tuttavia, potrebbe non far male pensare fuori dagli schemi.

Attualmente, le scorte di risorse naturali di alto profilo sono in aumento – molto in alto – su base annua. Ma Olin, un produttore e distributore globale di prodotti chimici, è in realtà in calo di circa il 10% rispetto al suo opener di gennaio. Mentre l’inchiostro rosso di solito non ispira fiducia, in questo caso, potresti prendere in considerazione l’idea di andare controcorrente.

In particolare, sto guardando a Olin per la sua altra attività: essere un produttore leader negli Stati Uniti di munizioni. Come sapete, gli sport di tiro sono molto popolari in America. E una delle munizioni di calibro del fucile più popolari è la cartuccia 7.62×39, colloquialmente nota come 7.62 Soviet.

Sì, stiamo parlando delle munizioni che alimentano il famigerato AK-47.

A causa delle sanzioni, gli americani non saranno presto in grado di accedere a questi 7,62 relativamente economici. Forse, la mancanza di scorte aumenterà la domanda per il .223 Remington, un calibro molto simile al 5.56 NATO che alimenta vari sistemi d’arma americani / occidentali.

Stock di risorse naturali: Sibanye Stillwater (SBSW)

Come ho detto in precedenti articoli di InvestorPlace, sono un sostenitore di avere una certa esposizione ad attività dure come i suddetti metalli preziosi – e pratico ciò che predico. Con l’impennata dell’inflazione che ha danneggiato i consumatori prima che scoppiasse il punto di infiammabilità geopolitica, ora è un ottimo momento per considerare almeno di ridurre il rischio di una certa esposizione alle valute legali.Una delle mie idee preferite da coprire ogni volta che viene fuori la discussione sulle scorte di risorse naturali, Sibanye Stillwater è essenzialmente il re dell’estrazione di metalli preziosi. Con sede in Sud Africa, Sibanye si trova in una delle regioni più dotate della Terra. Secondo il suo sito web, la società è “il più grande produttore primario al mondo di platino, il secondo più grande produttore primario di palladio e il terzo più grande produttore di oro”.

Ma SBSW stesso è più critico a causa della straordinaria rilevanza delle sue offerte di prodotti. Per cominciare, l’integrazione EV su larga scala non avverrà da un giorno all’altro, il che significa che il palladio e il platino saranno ancora richiesti per il loro utilizzo del convertitore catalitico.

Inoltre, il palladio – che proviene principalmente dalla Russia e dal Sud Africa – presenta applicazioni nell’elettronica, contribuendo al suo prezzo alle stelle.

Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)

Lo paragono alle scommesse del Super Bowl. Se avessi una scelta, preferiresti di gran lunga vendere i biglietti per il gioco piuttosto che scegliere vincitori e vinti. Tutto può accadere in una partita e se sei un tipo cospirativo o scettico, la correzione potrebbe già essere in. Ma i biglietti? Questa è sempre una merce calda e, quindi, questa dinamica contribuisce alla popolarità di SQM.Sapevi che questo stava arrivando, quindi sociedad Quimica y Minera de Chile non dovrebbe scioccare nessuno per quanto riguarda la sua inclusione in questo elenco di potenziali scorte di risorse naturali da acquistare. Storicamente, SQM era una delle idee indirette da considerare se non si voleva scommettere su una specifica azienda EV.

Indipendentemente dal marchio EV che domina le classifiche automobilistiche del futuro, il futuro avrà molto probabilmente bisogno di litio, la risorsa principale di SQM.

Naturalmente, gli investitori si sono già accumulati nel titolo, che è aumentato di circa il 49% da inizio anno. Certamente, esiste il rischio che se le circostanze si normalizzano, il rally finisca per sgonfiarsi. Inoltre, stai comprando alto nella speranza di vendere più in alto. Tuttavia, la straordinaria rilevanza dell’azienda tra le scorte di risorse naturali ne vale la pena dare un’occhiata.

Southern Copper (SCCO)

Mentre il rame è culturalmente associato a uno status terziario – il bronzo è una lega a base di rame – è d’oro quando si tratta dell’elemento criminale. Per anni dall’inizio della Grande Recessione, le forze dell’ordine sono state inondate di chiamate sui furti di rame; basta chiedere al Federal Bureau of Investigation.

Ma più che un modo per fare un dollaro squallido, il rame è in realtà strumentale nel lancio dei veicoli elettrici. Come ha affermato un rapporto Reuters, “La conduttività del rame puro è seconda solo all’argento. Con l’avvento dei veicoli ibridi e elettrici a batteria, la quantità di cablaggio in rame utilizzato per alimentare un’automobile è aumentata”. Pertanto, ha senso considerare il rame meridionale come uno degli stock di risorse naturali da mettere sul tuo radar.

È vero, come ho detto prima, la narrativa per l’integrazione su larga scala dei veicoli elettrici è complicata. E sarà solo più impegnativo a causa del punto di infiammabilità dell’Ucraina. Tuttavia, è insostenibile continuare a barricarsi nelle auto a combustione ora che il paradigma è bruscamente cambiato.

Pertanto, SCCO merita una seria attenzione in questi tempi difficili.

Stock di risorse naturali: Archer Daniels Midland (ADM)

Mentre l’attenzione principale sulle scorte di risorse naturali si concentra comprensibilmente su materiali che sono vitali per la nostra macchina economica, non dobbiamo nemmeno dimenticare i fondamentali. Se non mangiamo, moriamo e questo è lo sfondo cinico ma incredibilmente rialzista per Archer Daniels Midland. Una società di trasformazione alimentare e commercio di materie prime, ADM è stata un’idea sicura anche se noiosa. Questo è cambiato in modo abbastanza drammatico.

Su base annua, ADM è aumentato di circa il 24%. Mentre l’acquisto di forza potrebbe non essere la tazza di tè di tutti, fondamentalmente, il caso per lo stock potrebbe essere permanentemente rilevante. Quello che voglio dire è che, se conosci un’alternativa al cibo e all’acqua, vai con quello. Ma se non lo fai, allora ADM (o attività simili) rappresenta un’idea solida.

In effetti, i russi sembrano aver dimenticato una citazione del generale dell’esercito americano John J. Pershing. “La fanteria vince le battaglie, la logistica vince le guerre.” Ancora una volta, una delle realtà logistiche dell’economia globale è che non importa quanto avanzati diventiamo, abbiamo ancora bisogno di mangiare (e bere).

Sì, è noioso, ma non trascurare ADM quando fai le tue ricerche sulle scorte di risorse naturali da acquistare.