Previsione prezzo Tellor Token 2022 – 2025 – 2030

Tellor è una rete oracolare decentralizzata; Una comunità senza autorizzazione di titolari di token, fornitori di dati e validatori. Questi aspetti lavorano insieme per proteggere crittograficamente mettendo i dati del mondo reale on-chain.

Un oracolo è essenzialmente un collegamento tra blockchain e il mondo esterno, che nel caso di Tellor, è decentralizzato e senza autorizzazione.

Il token TRB è il token di utilità che alimenta l’ecosistema Tellor, dove sono comunemente usati come incentivo per i minatori.

Tellor (TRB) Prezzo Previsione Per I prossimi 90 giorni

Di seguito diamo un’occhiata a Tellor ed esaminiamo alcuni dettagli e previsioni per stimare un prezzo ragionevole per il 2021, così come per i prossimi anni. Va notato che mentre le previsioni di prezzo si basano su dati e spesso vengono analizzate dall’IA, non dovrebbero mai essere prese come consigli finanziari o una solida base per un investimento.

Si consiglia sempre agli utenti di fare le proprie ricerche sui progetti in cui desiderano investire.

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un vero e proprio mercato ribassista. Bitcoin è crollato del 50% dal suo massimo storico tra i cali di mercato più ampi influenzati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili.

Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po’ di verde nel 2022, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2022.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo locale prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si assesterà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Fondamenti

Caso d’uso

TRB è usato come token di utilità nell’ecosistema Tellor, ma per capire il ruolo che svolge, bisogna capire come funziona la piattaforma stessa.

In primo luogo, i dati vengono interrogati e tali query diventano PoW (proof-of-work) e sono impostati per essere estratti dai fornitori di dati. Successivamente, i PoW vengono trasformati in aggiornamenti dei dati e vengono inseriti in catena in un feed di dati leggibile.

Ora, affinché gli utenti possano richiedere query di dati specifiche da aggiornare nel blocco successivo, devono aggiungere un suggerimento TRB, questi suggerimenti vengono utilizzati come incentivi per i minatori a scegliere una particolare query. Oltre alle richieste, tutti i dati inviati sono soggetti a contestazione, a condizione che l’utente che apre la controversia detenga il token TRB.

Tokenomics

Secondo i dati raccolti da Coinmarketcap e Messari:

L’offerta totale si trova a ~ 1.773.105 TRB senza alcuna fornitura massima determinata

Di tale importo, ~ 1.693.860,61 TRB è in circolazione

Il tasso di inflazione non può essere determinato finora

Alcuni dati supplementari

Coinmarketcap attualmente classifica la sua posizione dominante sul mercato a ~ 0.01% e lo classifica a # 344

Messari attualmente classifica la sua posizione dominante sul mercato a ~ 0,00555%

Secondo Coinmarketcap, ci sono attualmente ~ 3.492 indirizzi

Il termine “fornitura totale” differisce da “offerta massima”. Quando viene determinata un’offerta massima, significa che quella particolare quantità è la quantità massima di token che esisterà mai, cioè non verranno mai coniati più quei token. Nel caso di TRB, finora non è stata determinata un’offerta massima, il che implica la possibilità di un’altra coniazione in futuro, che a sua volta potrebbe comportare inflazione.

Squadra

Tellor è stata fondata all’inizio del 2018 da Nicholas Fett, Brenda Loya e Micheal Zemrose ed è cresciuta, secondo i fondatori, oltre a loro, fino a diventare una comunità senza autorizzazione di fornitori di dati, validatori e titolari di token.

Originariamente lavorando su Tellor come strumento per Daxia, dopo aver realizzato il suo potenziale, hanno deciso di renderlo una cosa propria. Nonostante sia progettato per qualcos’altro, a causa della natura flessibile di Oracles, non solo può distinguersi da solo, ma può anche continuare ad evolversi con nuove funzionalità.

Su Twitter, pubblicano quasi quotidianamente aggiornamenti generali e, ogni tanto, tutorial. Twittano anche i loro ultimi video di chiamata della comunità che caricano sul loro canale YouTube, dove discutono di argomenti rilevanti, notizie e rispondono alle domande della comunità pubblicate sulla chat principale di Tellor.

Su Medium pubblicano i loro aggiornamenti in brevi articoli di 2-8 minuti e su Github pubblicano il lato più tecnico del loro lavoro.

Una bandiera rossa a cui prestare sempre attenzione dai progetti sono le promesse eccessive, che si tratti di pubblicizzare i prezzi dei token o di promettere più funzionalità di quelle che offrono. Nel caso di Tellor, non è così; Sembrano essere concentrati sul loro lavoro e, mentre celebrano risultati e pietre miliari, non esagerano.

Il loro marchio è semplice, senza entrare molto in loghi e immagini, e il loro tono di voce è casuale e aggiornato, con il linguaggio umoristico occasionale. Da un lato li rende più professionali e orientati al lavoro, dall’altro possono trovare difficoltà ad attirare occhi nuovi e sfocati.

Comunità

Il loro Twitter ha ~ 22.200 follower al momento della scrittura, dove i loro tweet vedono costantemente oltre 50 Mi piace, oltre ad alcuni commenti e retweet, quindi l’attività può essere descritta come moderata per un account di queste dimensioni.

Su Medium hanno ~ 500 follower e i loro articoli ricevono ovunque da 100 + a 400 + Mi piace che indica un seguito sano e una capacità di attenzione. Allo stesso modo, nonostante abbiano solo ~ 730 abbonati su YouTube, i loro video ottengono centinaia di visualizzazioni.

Hanno ~ 4.300 membri sul loro server Discord e ~ 6.300 membri su Telegram. Infine, su Reddit hanno ~ 930 membri, dove pubblicano più volte al giorno.

Nel complesso, ha una comunità piuttosto piccola ma relativamente attiva, il che è comprensibile considerando che non sono i progetti più appariscenti. Al rialzo, Tellor fa un ottimo lavoro nel coinvolgere la sua comunità, un esempio di ciò potrebbe essere la Tellor Core Chat (dove i membri della comunità fanno domande) e Tellor Community Call (dove rispondono su YouTube).

Scambi e supporto per Wallet

Attualmente ci sono ~ 27 scambi che elencano Tellor, e molti meno portafogli che lo supportano, circa 4 che sono ampiamente affidabili e ben noti.

Tellor [TRB] Prezzo Previsione 2022

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2022 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2022.

Previsione TRB Prezzo 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione vede TICKER vacillare nel 2025, scendendo verso $ 0 per moneta.

Il prezzo di Tellor nel 2030 e nel 2040 potrebbe essere vicino allo zero poiché non vediamo un futuro brillante per esso in un lontano futuro.

Previsione TRB Prezzo – Riassunto

Dati i dati ottenuti sopra, possiamo aspettarci un aumento da lieve a moderato del prezzo TRB. Individuare i prezzi esatti è impossibile e i prezzi sono imprevedibili, soprattutto considerando le differenze nelle percentuali di cui sopra.

Dove e come acquistare TRB

TRB può essere acquistato in ~ 27 scambi, tra cui Coinbase e Binance; il processo di acquisto di criptovalute può differire da uno scambio all’altro, quindi ecco una solida linea guida per l’acquisto di TRB:

Seleziona uno scambio che supporti TRB e verifica i requisiti KYC (verifica dell’account) e i metodi di pagamento disponibili. Crea un account sul tuo exchange preferito. Acquista TRB con il tuo metodo di pagamento preferito.

Hai già un account su uno scambio che supporta TRB?

Acquista TRB con il tuo metodo di pagamento preferito.

Scambia alcuni dei tuoi token con TRB.

Quando si acquistano o si scambiano token, alcuni scambi potrebbero avere importi minimi; Di solito questi importi sono $ 10- $ 20 nell’equivalente del token. Inoltre, la maggior parte degli scambi emette commissioni per acquisti e swap, queste commissioni e le loro condizioni differiscono da piattaforma a piattaforma, motivo per cui vale la pena confrontarle per ridurre al minimo i costi.

Portafogli TRB

Alcuni importanti scambi offrono portafogli per i token che supportano. Avere un portafoglio significa avere la possibilità di trasferire i token da e verso il tuo account, e non semplicemente possederli esclusivamente su uno scambio.

Ecco alcuni scambi / portafogli che offrono un portafoglio TRB:

Coinbase

Binance

Portafoglio Trust

MetaMask

È importante tenere presente che non tutti gli scambi offrono agli utenti le chiavi private dei loro portafogli, il che significa che, sebbene i token appartengano ancora all’utente, alla fine vengono memorizzati sullo scambio. Inoltre, alcuni scambi possono avere importi minimi di prelievo e commissioni di prelievo in atto, e queste commissioni differiscono da cambio a scambio. Le commissioni di deposito sono estremamente rare, poiché gli scambi vogliono incoraggiare gli utenti a memorizzare le risorse sulla loro piattaforma.

Riassumendo tutto

Gli oracoli svolgono un ruolo importante nel mondo delle criptovalute, poiché i contratti intelligenti hanno bisogno di loro per operare con il mondo al di fuori delle rispettive blockchain e Tellor sembra essersi dimostrato una scelta utile.

Non è l’unica rete oracolare decentralizzata, e non la più popolare, e queste possono presentarsi come sfide in futuro. Mentre i predittori di prezzo prevedono collettivamente le crescite, questi fattori devono essere presi in considerazione prima di saltare e fare un investimento.