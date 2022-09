Previsione prezzo Terra Luna: è tempo di vendere?

Luna Prezzo è $ 1.81 che è inferiore del 10.73% rispetto a 24 ore fa. La capitalizzazione di mercato è di $ 230 milioni e il volume degli scambi è di $ 174 milioni.

I resoconti dei media suggeriscono che Terra potrebbe lanciare una nuova infrastruttura DAO

Con la recente pompa, alcuni analisti sostengono che Terra LUNA 2.0 potrebbe scendere fino al 50%

Alcuni altri sostengono che LUNA potrebbe aumentare del 20%

$LUNA $LUNC $BTC $ETH Ultimi 5 giorni -2.85% +60.9% -6.10% -3.71%

Terra Coin è un buon investimento?

Luna ha subito uno dei crash più brutali nella storia della criptovaluta. A causa del crollo di Luna, l’intero mercato delle criptovalute ha subito un bagno di sangue. La moneta Terra Luna ha perso il 100% del suo valore ed è stata rinominata Luna Classic e la nuova moneta Luna 2.0 è stata lanciata in sostituzione di Luna 1.0.

La Luna 2.0 ha il potenziale in quanto la moneta è stata in grado di raggiungere un prezzo massimo storico di $ 19,54 il 28 maggio 2022, ma a causa di condizioni di mercato instabili, si è schiantata e ha iniziato a negoziare più in basso.

Ora va bene considerare Luna un buon investimento?

Luna, una delle criptovalute della casa di Terra può essere un buon investimento solo se gli investitori iniziano a investire in essa e a tenerla per un periodo più lungo. Dopo il disastro, la maggior parte degli investitori ha perso fiducia negli sviluppatori di Terra. Gli investitori cercheranno un rapido profitto da Luna invece di detenere la criptovaluta per un periodo più lungo.

Uno dei problemi principali per Luna è che l’ecosistema di Luna non si è espanso. Se guardiamo all’ecosistema di altre criptovalute, c’è uno sforzo continuo per espandere l’ecosistema. Anche Shiba Inu, che è stata lanciata come moneta meme, si è avventurata in molteplici sviluppi per aumentare la fiducia degli investitori. Tuttavia, per Luna, non c’è stato alcuno sviluppo nel suo ecosistema. Luna dipendeva esclusivamente dalla sua valuta stabile e ha aiutato Luna’s Price a salire, ma con l’USTC, la stablecoin di Luna che ha perso il suo valore di ancoraggio, l’intero ecosistema di Luna è crollato.

Luna è anche in qualche modo responsabile delle attuali condizioni del mercato delle criptovalute.

Pertanto, considerando diversi fattori, Luna potrebbe non essere un buon investimento a lungo termine, ma se qualcuno è alla ricerca di un guadagno a breve termine, Luna può essere preferito.

Il prezzo di Luna Coin salirà? 4 motivi per cui Terra Luna salirà

Nel 2016, Ethereum, che si era appena biforcato da ETC, è sceso del 50% in soli 5 mesi. Alla fine, ETH ha raddoppiato il prezzo entro un anno. Quindi, mentre un calo del 50% di Terra Coin sembra spaventoso, è successo prima con ETH e ETH è ora una Blockchain rispettata

Il prezzo di Luna 2.0 è di soli $ 3 che lo rende facile da possedere e scambiare. Spesso, le criptovalute molto costose rendono difficile il possesso e il commercio. Un gran numero di monete sono state detenute per rendere facile il commercio o l’investimento.

Terra è ancora nei suoi primi giorni di recupero, alla fine, la criptovaluta migliorerà le sue capacità e fornirà valore a clienti e aziende

Luna Crypto Price salirà? 3 motivi per cui Terra Luna non salirà

La ragione originale del fallimento di $LUNA era una scarsa pianificazione ed esecuzione, a differenza di ETC che era una violazione della sicurezza, qualcosa che ogni grande azienda potrebbe aver incontrato almeno una volta. Questo non dà agli investitori la fiducia che Terra Coin sarà gestito bene in futuro.

Notizie negative intorno a Terra continuano ad essere riportate ogni giorno suggerendo che tutto non è a bordo rispetto alla criptovaluta

Quando Terra è stato originariamente lanciato nel 2018, la competizione era di gran lunga inferiore e ciò ha permesso a Terra di essere un giocatore importante all’inizio del 2022. Non è chiaro come Terra possa competere in un panorama così competitivo con dimensioni e tasso di adozione così ridotti. Ethereum, ad esempio, ha avuto una corsa libera per 1-2 anni per correggere il corso e guadagnare quota.

Raccomandazione generale: Ci sono molte opzioni sul mercato oggi con meno incertezza. Non ha senso avere $LUNA oltre il 5% del tuo portafoglio Crypto.

Terra Luna Prezzo Previsione per 2022, 2023,2025

Prezzo massimo per l’anno Terra Luna Prezzo Previsione 2022 US$ 2,53 Terra Luna Prezzo Previsione 2023 US$ 4,18 Terra Luna Prezzo Previsione 2025 US$ 8,2

Terra Luna Prezzo Previsione 2022

Da giugno 2022 Luna Price è aumentato del 13% e ci sono possibilità che Terra Luna aumenti quest’anno. Il progetto Luna è stato ferito dopo che la sua stablecoin USTC ha perso il suo peg e si è schiantato. La moneta Terra Luna che era scambiata ben oltre $ 70 è scesa sotto $ 1 e dopo questo enorme incidente, gli sviluppatori di Terra Luna hanno lanciato una nuova moneta Luna 2.0 e hanno convertito la vecchia moneta Luna in Luna Classic.

Dopo il terribile incidente, gli analisti non sono molto ottimisti sul futuro di Terra Luna. Il massimo Terra Luna Prezzo Previsione 2022 è $2.82

Terra Luna Prezzo Previsione 2023

La previsione per il 2023 dipende più o meno dallo slancio delle criptovalute nel 2022. Nei prossimi cinque mesi, se le condizioni del mercato delle criptovalute migliorano, ci sono possibilità che le criptovalute abbiano un futuro migliore nel 2023. Tuttavia, con l’attuale slancio, le criptovalute potrebbero non essere in grado di guadagnare molto anche nel 2023.

Considerando lo slancio attuale, il massimo Terra Luna Price Prediction 2023 è $ 4,72

Terra Luna Prezzo Previsione 2025

Terra Luna potrebbe essere in grado di raddoppiare il suo prezzo nel 2025, tuttavia, si prevede che il prezzo di Luna rimarrà al di sotto di $ 5 anche nel 2025. Secondo gli analisti, la previsione massima del prezzo Luna 2025 è di $ 9,06

Previsione del prezzo Luna: prospettive di oggi

Indicatore Prospettive generali Neutrale 1. La saggezza del mercato Negativo 1a. Dati di mercato Abbassare 1b. Raccomandazione tecnica Vendere 2. La saggezza della folla Positivo 2a. Buzz della folla Superiore 2b. Sentiment sui social media Superiore

Quali sono i fattori che influenzano il prezzo di Luna?

Il prezzo di Luna come tutte le altre criptovalute è influenzato da molteplici fattori. Gli eventi geopolitici sono stati uno dei principali fattori che hanno influenzato il prezzo delle criptovalute. Qualsiasi evento da tutto il mondo, specialmente nei paesi in cui le criptovalute sono ampiamente accettate, ha portato le criptovalute a crash o surge. Attualmente, la guerra Russia-Ucraina è un importante fattore di influenza e, a causa della guerra, il mercato è stato scambiato in ribasso per oltre 6 mesi.

Altri fattori che svolgono un ruolo importante nel determinare il prezzo delle criptovalute sono:

Notizie Crypto

Le notizie crittografiche da tutto il mondo hanno influenzato ampiamente il prezzo di Luna. Qualsiasi buona notizia sulle criptovalute come la sua adozione o l’aumento dell’interesse degli investitori ha portato a un’impennata del prezzo di Luna. Allo stesso tempo, qualsiasi notizia riguardante il divieto di crittografia in qualsiasi paese e la regolamentazione contro le criptovalute hanno portato a un crollo dei prezzi. In aggiunta ad esso, il prezzo di Luna è anche influenzato dall’azione dei suoi sviluppatori. Qualsiasi mossa negativa da parte dei suoi sviluppatori ha aumentato la paura di crash.

Notizie non crittografiche

Anche le notizie non crittografiche hanno svolto un ruolo molto importante nel movimento dei prezzi del prezzo delle criptovalute. All’inizio di quest’anno, la Russia ha attaccato l’Ucraina, questo evento si è rivelato essere una Waterloo per le criptovalute. Il mercato ha iniziato a crollare da allora e non c’è stata quasi nessuna ripresa. Insieme ad esso recentemente la Fed statunitense ha aumentato il tasso di interesse, questo aumento del tasso di interesse ha portato al crollo del mercato delle criptovalute.

Pronostico Terra Luna Price: il viaggio di Luna nel 2022

Nel marzo 2022, Luna ora Luna Classic era la criptovaluta con le migliori prestazioni. Quando tutte le principali criptovalute venivano scambiate più in basso, Luna era una criptovaluta che stava aumentando. Nella prima settimana di marzo Luna dopo aver perso alla grande nei primi due mesi è salita di oltre l’80% e il prezzo di Luna ha raggiunto oltre $ 90. L’impennata dei prezzi è continuata e Luna era a oltre $ 100 entro la fine di marzo 2022.

LUNA è riuscita a sostituire tutte le altre criptovalute che erano il suo concorrente. Nel mese di aprile, il prezzo di Luna è sceso sotto i $ 100 ma era ancora una delle criptovalute più performanti dell’anno. A partire da oltre $ 100 il prezzo di Luna era leggermente inferiore a $ 80 alla fine del mese.

Maggio 2022 è stato il mese in cui le cose sono cambiate per Luna e il mercato globale delle criptovalute. È iniziato con la stablecoin UST di Luna che ha perso il suo peg e l’evento che è seguito è stato qualcosa che nessuno avrebbe potuto prevedere. Luna il 1 ° maggio era superiore a $ 80 e il 12 maggio 2022, il prezzo di Luna è sceso sotto $ 0,01. La maggior parte degli scambi ha sospeso il trading di Luna e c’è stato un bagno di sangue nel mercato delle criptovalute con gli investitori che hanno perso milioni di dollari.

Gli sviluppatori di Luna hanno quindi deciso di convertire la vecchia Luna in Luna classic e la nuova criptovaluta è stata lanciata sotto il nome di Luna 2.0 o semplicemente Luna.

Il 28 maggio Luna 2.0 è andato in diretta. Il prezzo di apertura era vicino a $ 19 e alla fine della giornata, il prezzo era inferiore a $ 5. Terra Luna è riuscita a chiudere il mese vicino a $ 9.

Sono passati 3 mesi dal lancio di Luna 2.0. Ecco le performance di Luna 2.0 o Luna negli ultimi 3 mesi:

Giugno 2022: La casa madre Terra ha quasi perso la fiducia degli investitori. Terra Luna dal suo lancio non è stato in grado di guadagnare molto. All’inizio del mese di giugno, il prezzo di Terra Luna era vicino a $ 9. Ma entro il 10 del mese, il prezzo era vicino a $ 3. Il prezzo di Luna è ulteriormente affondato e alla fine di giugno era sul punto di crollare sotto i $ 2.

Luglio 2022: Luglio è stato simile anche per Terra Luna. A metà luglio, Luna era già sotto i $ 2, e sembrava che Luna 2.0 stesse per incontrare il destino di Luna 1.0. Tuttavia, Luna è riuscita a mantenersi a oltre $ 1,5 e ha chiuso il mese a oltre $ 1,80.

Agosto 2022: Agosto è stato leggermente migliore per Luna inizialmente. Il prezzo di Luna era ancora una volta superiore a $ 2, ma negli ultimi giorni, Luna è ancora una volta crollato e il prezzo è ancora una volta inferiore a $ 2. Tuttavia, Luna è riuscita a mantenersi a oltre $ 1,5.

Previsione del prezzo di Terra Luna: alcuni fatti