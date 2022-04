Previsione prezzo Will Smith Inu (WSI) 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

Will Smith Inu è un’altra moneta meme creata dopo la controversa notte dell’evento Oscar. Durante l’evento Will Smith ha schiaffeggiato Chris rock sul palco e ha anche detto di smettere di parlare di sua moglie. In primo luogo molti credono che sia stato sceneggiato, ma dopo che il video reale è trapelato e le scuse di Smith smith aiutano tutti a capire che era reale.

Sappiamo, qualcosa di degno di meme accade nel mondo reale si trasformerà automaticamente in meme coin. Allo stesso modo, anche Will Smith Inu ha creato e nel giro di poche ore è stato scambiato su uniswap exchange. nel mercato delle criptovalute tutto può succedere e anche nel mercato ribassista Will Smith Inu able ha registrato una crescita di oltre 50 volte in poche ore dopo il lancio.

WSI è il simbolo del token ed è live sulla rete Ethereum e già elencato su Coingecko e CoinMarketCap.

WSI ha guadagnato l’attenzione degli utenti di criptovalute dopo aver acquisito il numero 1 nella lista più alta guadagnata nelle ultime 24 ore. Will smith Inu proprietario ancora sconosciuto, quindi prima di investire è necessario fare qualche ricerca.

Will smith Inu Prezzo Previsione

MESE E ANNO PREVISIONE DEI PREZZI WSI maggio 2022 $0.000000039 giugno 2022 $0.00058 luglio 2022 $0.000000065 agosto 2022 $0.00069 settembre 2022 $0.000000074 Ottobre 2022 $0.000000055 novembre 2022 $0.000000065 Dicembre 2022 $0.000000072 marzo 2023 $0.000000085 giugno 2023 $0.000000087 settembre 2023 $0.000000095 Dicembre 2023 0,00000101 dollari aprile 2024 $0.000000098 Luglio 2024 $0.00000US114 Ottobre 2024 0,00000104 dollari Gennaio 2025 0,00000 116 dollari Febbraio 2025 $0.00000255 Marzo 2025 $0.00000262 Aprile 2025 $0.00000288 Maggio 2025 $0.00000292 Giugno 2025 0,00000300 dollari Luglio 2025 $0.000003335 agosto 2025 $0.00000388 Settembre 2025 $0.00000354 Ottobre 2025 $000347 Novembre 2025 $0.00000406 Dicembre 2025 $0.00000417 Gennaio 2030 $0.00000896 Marzo 2030 0,00000952 dollari Maggio 2030 $0,0001070 Luglio 2030 $0.00000985 Settembre 2030 $0,00 US1135 Dicembre 2030 $0.000001176

Will Smith Inu Panoramica

Nome del progetto Will Smith Inu Simbolo Ticker WSI Fornitura totale 1,000,000,000,000 Sito ufficiale Willsmithinu.io Basato su Moneta Meme Anno di lancio 2022 Rete Ethereum Piattaforma di scambio Uniswap Portafoglio Metamaschera, WalletConnect

Analisi dei prezzi dei token WSI

Il trading di token WSI ha visto un’enorme crescita nelle ultime 12 ore, poiché questo progetto è stato menzionato su più portali di notizie di criptovalute. tuttavia, nelle prossime ore molti articoli di notizie copriranno questa notizia e di nuovo questa moneta scoppierà per raggiungere un altro massimo storico.

Molti dei primi investitori possono ottenere profitti in enormi perdite che hanno acquistato fino al punto più alto. Secondo Dextool, WIS quotato al prezzo di $ 0,00000003 su Uniswap e ogni transazione è tassata impostando lo slippage.

Conclusione

È solo un’altra moneta meme e a causa del seguito dei fan di Will Smith e del premio Oscar ottiene un’enorme risposta in breve tempo. la maggior parte di voi ha familiarità con l’ondata di monete meme, dove pochi di loro sono ancora in giro e la maggior parte di loro sono scomparsi dopo l’inizio del mercato ribassista. Sappiamo, in quella fase la maggior parte delle truffe sono state segnalate, poiché a causa dell’alto rendimento stava attirando più investitori, ma pochissimi di loro in grado di realizzare un buon profitto. Quindi, suggeriamo ancora invece di investire questo tipo di progetto, puoi considerare un progetto che ha una reale utilità. Se hai ancora intenzione di investire, ti suggeriremo di non considerare a lungo termine, prendere profitto e fare una mossa saggia prima che scompaia.