Come depositare crypto da altri scambi (Binance, Coinbase ecc.) A Revolut?

Revolut è un’app digitale che fornisce la maggior parte delle cose che una banca potrebbe fornire. Immagina PayPal, ma invece di collegarlo alla tua carta di credito, è la tua carta di credito. Apri un conto, ci metti i tuoi soldi e inizi a usarlo.

Dalle carte virtuali a quelle di debito a quelle di credito, offrono più opzioni.

Fin dall’inizio, non è possibile inviare monete da Binance o da qualsiasi altro scambio crittografico a Revolut in quanto non hanno affatto un portafoglio crittografico. La società afferma che ci sta lavorando, ma non è stata fissata alcuna data di rilascio ufficiale del loro portafoglio crittografico nativo.

Puoi utilizzare la loro app e pagare abbonamenti regolari dal tuo account con ottimi bonus cashback.

È possibile guadagnare interessi, investire in più attività diverse e persino collegare i conti bancari/di investimento nell’app Revolut.

Questo approccio unico ma anche comune di Revolut consente di essere un’esperienza bancaria perfetta per gli utenti di criptovalute. Funziona nel mondo fiat, ma ti consente anche di acquistare criptovalute. In questo modo puoi continuare la tua vita crittografica, senza che i pagamenti fiat disturbino il tuo flusso.

⚡️ Se sei stanco di andare costantemente al tuo scambio, trasformare le tue criptovalute in fiat, quindi ritirarle sul tuo conto bancario e usare la tua carta solo per pagare un caffè, o semplicemente incassare da cripto un importo maggiore per ogni evenienza, beh, allora sei arrivato nel posto giusto.

Con Revolut, potresti avere tutto in un solo account e non è necessario incassare criptovalute ogni volta che devi pagare qualcosa.

Questo ovviamente viene fornito con un brutto problema Revolut ha, incapace di depositare criptovalute che hai acquistato da qualche altra parte. Se lo desideri, puoi depositare fiat e quindi acquistare criptovalute nel tuo account Revolut, ma non puoi depositare criptovalute che hai in luoghi come Binance nel tuo account Revolut.

Se vuoi leggere cosa ha detto Revolut su questo, puoi controllare questo post che hanno creato.

Dicono che stanno “lavorando attivamente” su di esso, ma per il momento non è possibile farlo. Ci sono anche altri problemi come il numero limitato di paesi per cui puoi usarlo, i cittadini statunitensi potrebbero usarlo con facilità e puoi usarlo in qualsiasi altra parte del mondo come se fosse un account dagli Stati Uniti, ma non funzionerebbe per il tuo fiat per la maggior parte delle nazioni.

Conclusione

Revolut non sta facendo qualcosa che nessun altro fa, ma ha anche un approccio unico per fare la stessa cosa. Sfortunatamente, se stai cercando di depositare le tue criptovalute in Revolut, allora dovresti iniziare a cercare in altri posti.