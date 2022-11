Previsione prezzo Zilliqa 2023, 2025 e 2030

in

Recentemente, tre giorni fa, Zilliqa Gaming ha introdotto l’ultima versione di Web3War con funzionalità aggiuntive. Queste caratteristiche includono una vasta collezione di skin per armi.

Il recente aggiornamento ha alcuni miglioramenti tra cui il movimento ottimizzato del personaggio. Ha anche corretto diversi bug che erano precedentemente presenti e, quindi, le prestazioni del gioco sono drasticamente migliorate.

Zilliqa Price Prediction: Analisi della concorrenza

Zilliqa è una blockchain senza autorizzazione che offre un throughput elevato perché è in grado di completare migliaia di transazioni in un secondo. Pertanto, mira a risolvere i problemi di scalabilità associati alla blockchain.

Due importanti concorrenti di Zilliqa sono Harmony ed Elrond. Analizziamo questi due concorrenti per prevedere il futuro di ZIL.

La blockchain di Harmony facilita l’uso di dApp innovando i modi di lavorare delle applicazioni decentralizzate, ovvero consente la creazione di blocchi in pochi secondi.

Allo stesso modo, la blockchain di Elrond offre anche una velocità di transazione molto elevata con l’uso dello sharding. Confrontiamo alcune caratteristiche di Harmony ed Elrond con quelle di Zilliqa:

Zilliqa Armonia Elrond · Pubblico importante Sviluppatori blockchain Sviluppatori blockchain che vogliono scalare le app Ethereum Sviluppatori e utenti che desiderano scalare le soluzioni della piattaforma blockchain. Piattaforme supportate SaaS SaaS SaaS Categorie Blockchain, Crypto Staking, protocolli di livello 1 e contratti intelligenti Blockchain, Crypto Staking, protocolli di livello 1 e contratti intelligenti Blockchain, Crypto Staking, protocolli di livello 1 e contratti intelligenti Integrazioni Totale 30 integrazioni Totale 56 integrazioni incluso Binance Wallet Totale 26 integrazioni incluso Binance Wallet Andamento negli ultimi 1 mese -38% -30% -35% Andamento negli ultimi 7 giorni +0.47% -10% -9%

Come vediamo che Harmony ed Elrond hanno caratteristiche quasi simili a quelle di Zilliqa.

Inoltre, la loro integrazione con Binance Wallet li rende più preziosi in quanto Binance Wallet è il portafoglio ufficiale della crittografia Binance.

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo di ZIL è diminuito di quasi il 38% (che è quasi paragonabile ai suoi concorrenti) ed è aumentato marginalmente negli ultimi 7 giorni, rendendolo un buon investimento a breve termine.

Zilliqa Prezzo Previsione: 2023, 2025 e 2030

Sebbene la previsione del prezzo non possa essere accurata al 100%, un’analisi approfondita e le prestazioni passate della moneta possono effettivamente prevedere il suo futuro.

Proviamo a prevedere il prezzo di ZIL per il 2023, 2025 e 2030:

Con una classifica Coinmarketcap di #94, Zilliqa ha una capitalizzazione di mercato di $ 286.002.033. Attualmente sono in circolazione 13,56 miliardi di token ZIL, pari al 65% dell’offerta totale.

Il suo grafico di tutti i tempi mostra che il prezzo di ZIL è diminuito di quasi il 600% dal momento del suo lancio nel 2018. Inoltre, c’è una diminuzione del 365% del prezzo di ZIL in un anno e del 45% in un mese.

Zilliqa Prezzo Previsione 2023; L’analisi suggerisce che il 2023 può vedere un prezzo massimo di $ 0,042 e un prezzo minimo di $ 0,035. Inoltre, il prezzo medio ZIL sarà di circa $ 0,036 per il prossimo anno.

Zilliqa Prezzo Previsione 2025; secondo la ricerca e l’analisi, il prezzo di ZIL può continuare a crescere entro il 2025 e raggiungere un livello massimo di $ 0,091. Il prezzo avrà un livello minimo di $ 0,073.

Zilliqa Prezzo Previsione 2030; i rapporti dicono che Zilliqa in base alla sua utilità può aspettarsi un altro picco a $ 0,53 entro il 2030. Inoltre, il prezzo troverà un livello minimo di $ 0,44 entro la fine dell’anno.

Zilliqa può renderti ricco?

Investire in criptovalute è un gioco a lungo termine. Zilliqa non ti renderà ricco se stai pensando a un investimento a breve termine. Per fare una fortuna con l’investimento ZIL, un investitore deve avere un piano a lungo termine.