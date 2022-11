Previsione prezzo Wemix 2023, 2025 e 2030

WEMIX Prezzo Previsione: è 53,95 volte inferiore al suo prezzo più alto di tutti i tempi, lasciando un enorme spazio per la sua crescita nel prossimo futuro.

Previsione Wemix Prezzo: A cosa servono i token Wemix?

Wemix ha una fornitura totale di 1 miliardo e il 74% delle sue vendite avviene solo attraverso l’ecosistema Wemix.

Solo il 10% delle monete sarà distribuito tramite vendite private.

Di seguito sono riportati i quattro principali casi d’uso di Wemix:

I token WEMIX sono un mezzo di scambio per tutte le diverse attività sulla piattaforma Wemix.

I token WEMIX vengono utilizzati per scambiare i gettoni di gioco di vari altri giochi e viceversa.

Gli utenti possono utilizzare WEMIX per acquistare risorse nel gioco.

Le monete WEMIX possono essere utilizzate per raccogliere fondi per quegli sviluppatori che stanno per completare i loro giochi, cioè gli sviluppatori possono vendere i token dei loro giochi per WEMIX e raccogliere fondi per sviluppare il gioco.

Wemix Prezzo Previsione

L’attuale prezzo di mercato di Wemix è di $ 0,45 ed è diminuito di oltre il 75% in sole 24 ore. Di seguito è allegato il suo grafico di un giorno:

Prima di prevedere se WEMIX dovrebbe salire o scendere nel prossimo futuro, cerchiamo di fare una panoramica della sua storia dei prezzi negli ultimi mesi. Le sue prestazioni negli ultimi mesi possono aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro.

Discutiamone:

Sopra c’è il grafico di WEMIX per 1 anno e come possiamo vedere che il prezzo di mercato di Wemix, un anno fa era di $ 18,8. Quindi, c’è un calo di 41,7 volte nel prezzo di WEMIX in un anno. Inoltre, ci sono numerosi alti e bassi che affermano che il declino non è stato coerente.

Il grafico sopra mostra che il prezzo della moneta è in calo per 3 mesi, cioè tre mesi fa, aveva un prezzo di $ 2,07 e ha subito un calo di 46 volte.

Ma ha affrontato un improvviso declino solo ieri.

La domanda qui è Perché il prezzo di Wemix sta diminuendo così rapidamente? Bene, potrebbero esserci molte ragioni per questo declino. Cerchiamo di scoprirlo.

Il motivo principale del calo del prezzo di Wemix potrebbe essere il delisting dei token Wemix dai 5 principali scambi coreani sugli 8esimo di dicembre (il suo annuncio è stato fatto solo ieri). Questi scambi sono vale a dire Coinone, Korbit, Bithumb, Gopax e Upbit.

Questi scambi hanno affermato che il motivo alla base di questo delisting sono le false informazioni fornite da Wemix. Tuttavia, il team Wemix sta cercando di ritrattare la decisione presa dagli scambi.

Tuttavia, WEMIX è 53,95 volte inferiore al suo prezzo più alto di tutti i tempi, lasciando un enorme spazio per la sua crescita nel prossimo futuro.

Wemix Prezzo Previsione: Analisi della concorrenza

Come abbiamo discusso, Wemix è una piattaforma di gioco blockchain. Oltre a ciò, fornisce anche servizi come il mercato NFT, lo scambio decentralizzato, lo staking Wemix e il portafoglio di criptovaluta.

Uno dei principali concorrenti di Wemix è C2X, sviluppato con l’obiettivo di stabilire uno standard per l’industria dei giochi blockchain. C2X è costruito sulla blockchain Terra per offrire una soluzione end-to-end per i giochi blockchain.

Gli utenti possono gestire senza problemi tutte le loro risorse digitali collegate a C2X. Inoltre, gli utenti sono privilegiati sulla base di una maggiore trasparenza e stabilità. La rete C2X consente ai titolari di CTX (il suo token di governance)

In che modo Wemix è diverso da C2X?

Wemix C2X Blockchain su cui è costruito Ethereum (Wemix diverge su Ethereum) Terra Categorie Mercato NFT, portafoglio di criptovaluta, scambio decentralizzato. Portafoglio crittografico, mercato NFT I migliori scambi da negoziare BTCEX, OKX, MEXC e XT.com Gate.io, Hotbit, CoinEx e Huobi Paese d’origine Corea del Sud Stati Uniti Andamento nell’ultimo 1 anno -52,2x -7,3 volte Andamento negli ultimi 7 giorni -4,2x -1,1x Volatilità (variazione di prezzo a 30 giorni) 9.8% 67.8%

Analisi dei prezzi del concorrente di Wemix

L’attuale prezzo di mercato di CTX al momento della scrittura è di $ 0,26 ed è diminuito di quasi il 39% in 24 ore. Il suo volume di scambi su 24 ore è di $ 4,758.56 ed è aumentato del 4%. Il suo prezzo tre mesi fa era di $ 0,81, il che significa che il prezzo è diminuito di quasi 3,11 volte in tre mesi.

Il confronto dei prezzi afferma chiaramente che WEMIX ha sottoperformato rispetto al suo pari (C2X). D’altra parte, la piattaforma Wemix ha molte più cose da offrire ai suoi utenti rispetto a C2X. ad esempio, servizio Defi, Wemix Wallet ecc.

Non solo, ma il lancio di Wemix3.0 gli conferisce un vantaggio competitivo rispetto al suo pari (come discusso in anticipo).

Wemix Prezzo Previsione: WEMIX è un buon investimento?

Alcuni mesi fa, Wemix ha lanciato Wemix3.0, l’ecosistema di gioco blockchain orientato ai servizi. Aveva lo scopo di espandere le funzionalità esistenti della rete Wemix per aiutare i giocatori a fare soldi attraverso i giochi.

Wemix 3.0 ha aggiunto principalmente tre servizi alla piattaforma: Wemix Play, Wemix Defi Service e NILE (NFT è Life Evolution). Con Wemix Play, il gameplay è migliorato drasticamente. Ora, i giocatori possono pagare con quello che guadagnano.

Il servizio Wemix Defi offre swap on-chain altamente sicuri, obbligazioni crittografiche, programmi di staking e aste a livello di catena. Fondamentalmente, Wemix Defi Service è una piattaforma finanziaria che può essere utilizzata sulla mainnet Wemix.

D’altra parte, NILE consente agli utenti di utilizzare fondi e facilitare l’accesso attraverso il protocollo Neith. È una piattaforma DAO (Decentralized Autonomous Organization) on-chain.

Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono Wemix?

Wemix può ospitare dapps, giochi, NFT, DAO e Defi.

Offre una ricompensa permanente di conio (PMR) di 1 WEMIX per blocco.

Il prezzo del gas di WEMIX è molto basso, cioè 0,0000001 WEMIX.

Offre un throughput massimo di 4000 transazioni al secondo.

Analizzando i movimenti dei prezzi e i concorrenti, possiamo tranquillamente dire che Wemix è un buon investimento se stai pianificando per il medio termine. Sebbene il delisting di WEMIX dalle borse coreane abbia fatto scendere improvvisamente i suoi prezzi, Wemix ha il potenziale per sopravvivere grazie alle sue caratteristiche uniche.

Wemix Prezzo Previsione: 2023, 2025 e 2030

Sebbene la previsione del prezzo non possa essere accurata al 100%, un’analisi approfondita e le prestazioni passate della moneta possono effettivamente prevedere il suo futuro.

Per prevedere il valore quasi accurato di qualsiasi token, la sua cronologia dei prezzi e i suoi movimenti aiutano molto. Diamo una breve occhiata al valore elevato di tutti i tempi di WEMIX e prevediamo il suo prezzo per il 2023, 2025 e 2030.

Il valore più alto di tutti i tempi di WEMIX è $ 24,28, il che significa che è 53,95 volte inferiore al suo prezzo più alto di tutti i tempi che ha raggiunto un anno fa (considerando il suo prezzo attuale di $ 0,45). Il grafico sopra mostra che il prezzo di WEMIX è aumentato di quasi 67x da novembre 2020 per raggiungere il suo prezzo più alto di tutti i tempi (che era allora quotato a $ 0,36).

WEMIX Prezzo Previsione 2023

Secondo la previsione del prezzo, nel 2023 il prezzo di WEMIX dovrebbe superare un livello di prezzo medio di $ 2,61 e il valore del prezzo minimo previsto di WEMIX entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 2,55. Può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 2.85.

Previsione WEMIX Prezzo 2025

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2025 il prezzo WEMIX dovrebbe superare un livello medio di prezzo di $ 5,57. Il valore minimo previsto del prezzo di WEMIX entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 5,38. Può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 6.39.

Previsione WEMIX Prezzo 2030 Secondo la previsione dei prezzi, nel 2030 il prezzo WEMIX dovrebbe superare un livello medio di prezzo di $ 35,73. Il valore del prezzo minimo previsto di WEMIX entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 34,78 e può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 40,39.

Wemix Prezzo Previsione: Informazioni su Wemix

Wemix è una piattaforma che offre giochi basati su blockchain ed è compatibile con Ethereum Virtual Machine. Si noti che Wemix ha una catena pubblica in cui protocolli finanziari decentralizzati e giochi possono facilmente unirsi alla rete.

La rete mantiene l’equilibrio tra decentralizzazione, scalabilità e sicurezza per risolvere questi problemi associati alla blockchain. Implementa la formula della tariffa variabile del gas basata su EIP-1559 per mantenere questo equilibrio.

La rete è alimentata dal meccanismo di consenso Proof of Authority (SPoA) basato su palo ed è protetta da 40 nodi di autorità decentralizzati. Wemix è una piattaforma efficiente e robusta per progetti e applicazioni innovativi.