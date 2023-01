Previsione Ravencoin (RVN) 2023 | 2025 | 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro di RVN mentre discutiamo delle previsioni dei prezzi di Ravencoin per il 2023 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Ravencoin.

Ora, entriamoci dentro. Prima di approfondire la previsione dei prezzi di Ravencoin e rispondere alle domande se RVN è un buon investimento o meno, perché RVN avrà successo o fallirà o perché il prezzo di Ravencoin aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a ciò che è RVN e alla sua storia fino ad oggi.

Ravencoin Intro

Ravencoin, un fork di Bitcoin, è un token relativamente giovane; è solo dal 3 gennaio 2018 che si aggira tra le valute criptate.

Ma negli ultimi mesi, la moneta ha attirato l’attenzione grazie al suo aumento meteorico del prezzo. Il nome è quello fittizio, è preso in prestito dal mondo immaginario di Game of Thrones.

Il post ufficiale di Ravencoin lo descrive come “una rete digitale peer-to-peer per la facilitazione dei trasferimenti di asset”.

È essenzialmente un fork open source del codice Bitcoin con tempi di ricompensa del blocco più rapidi ed è finalizzato alla resistenza alla censura, alla trasparenza e alla privacy.

Ravencoin è stato creato dalla base di codice Bitcoin ma utilizza l’algoritmo di mining X16R. La moneta resistente agli ASIC utilizza 16 diversi algoritmi di mining che aumentano automaticamente ulteriormente la sicurezza della rete.

La blockchain di Ravencoin è progettata per servire scopi specifici. Da un lato, dovrebbe aiutare a determinare la proprietà dei beni in modo impeccabile. D’altra parte, Ravencoin, simile a Bitcoin, vuole rendere possibili i pagamenti diretti.

Come sottolinea il progetto open source sulla homepage, è completamente decentralizzato: né i nodi master né in particolare né l’ICO sono dietro il progetto.

Ravencoin (RVN) ha tutte le proprietà di un buon progetto crittografico: nessun ICO, nessun fondatore che detiene la maggior parte delle monete, è un progetto PoW in cui chiunque può estrarlo con la propria CPU grazie al design resistente ASIC dell’algoritmo di mining, è supportato da un paio di nomi rispettabili dello spazio crittografico come Bruce Fenton e Tron Black, rende omaggio a Bitcoin ed è molto rispettoso del lavoro degli sviluppatori principali da cui è stato biforcato, il che a sua volta assicura loro l’aiuto di un paio di quegli sviluppatori Bitcoin ecc.

Previsione RVN

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Previsione Ravencoin Prezzo 2023

L’alta inflazione e la situazione macroeconomica estremamente pericolosa si sono riflesse pesantemente sul prezzo del Bitcoin nel 2022. Quando prendiamo i problemi crittografici interni con grandi giocatori come FTX, Celsius, Voyager, Luna che vanno giù, il 2023 non sembra troppo buono per i tori. Probabilmente vedremo un sacco di noiosa azione laterale dei prezzi con la tendenza a scivolare verso il basso con ogni tremore di mercato minore.

Prezzo Previsione RVN 2025

Il nostro modello di previsione vede RVN raggiungere $ 0,0301 nel 2025.

Quanto varrà RVN tra 5 anni?

Il prezzo di RVN in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0,0266

Previsione Ravencoin Prezzo 2030 – 2040

Quanto varrà Ravencoin nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Ravencoin raggiungere $ 0,0754 nel 2030.

Quanto varrà Ravencoin nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Ravencoin raggiungere $ 0,1507 nel 2040.

Ravencoin sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, Ravencoin non sostituirà o supererà BTC.

Ravencoin può raggiungere $ 10?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per Ravencoin di raggiungere $ 10 nel breve o medio termine.

Vale la pena acquistare Ravencoin?

Siamo sostenitori degli investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio di criptovalute in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare Ravencoin.

Ravencoin è un buon investimento?

Ravencoin è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomica ben progettata, della comunità attiva e di un team solido alle spalle.

Quanto varrà Ravencoin?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,0113. Nel lungo termine (8-10 anni), potrebbe balzare a $ 0,0754 o anche più in alto.

Ravencoin può raggiungere $ 1?

Sì, è possibile che Ravencoin possa raggiungere $ 1 ma solo in un futuro lontano, dopo il 2030.

Quanto in alto andrà Ravencoin?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo di Ravencoin esplodere e raggiungere $ 0,1507 in un lontano futuro.

Qual è la previsione a breve termine per Ravencoin?

Ravencoin raggiungerà $ 0,0113 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 43% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 0,0199.

Ravencoin può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario Ravencoin. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono una vista comune nelle criptovalute, quindi un investimento di $ 10k in Ravencoin potrebbe renderti milionario.

Previsione Ravencoin Prezzo Oggi – Quale sarà il prezzo di Ravencoin domani?

Ravencoin si aggirerà intorno a $ 0,0197 domani.

Ravencoin (RVN) Prospettive future

Tuttavia, non tutti i progetti hanno la stessa possibilità di fallire (rischio), né hanno lo stesso potenziale di rialzo (ricompensa).

Come risultato dell’incompetenza e della mancanza di integrità dei team ICO, alimentati dall’istinto umano di base che è l’avidità e l’ingenuità degli investitori crittografici, oltre il 95% degli ICO di successo e dei progetti di criptovaluta falliranno e i loro investitori perderanno denaro. L’altro 5% dei progetti diventerà la nuova Apple, Google o Alibaba nel settore delle criptovalute. RVN sarà tra quel 5%?

Buone probabilità che ciò accada.

Il potenziale di Raven basato sul caso d’uso come piattaforma per le risorse in un mercato che si sta spostando verso un modello tokenizzato che si prevede sarà uno spazio di mercato di 10-40 trilioni di dollari è il livello superiore 5-10. Se si arriva a quella gamma, anche con il resto del mercato in stasi, si sta guardando dollari non centesimi. Se Raven riesce a catturare una frazione di percentuale di quel mercato, sono dollari e non centesimi.

Questa è l’app killer della blockchain, ci vorrà del tempo per svilupparsi, ma se il corvo raggiunge ovunque vicino al suo potenziale, questa fase difficilmente si registrerà nelle classifiche di tutti i tempi.

Perché Ravencoin fallirà?

Non importa quanto sia forte il progetto, ci saranno sempre dei dubbiosi e quelli che chiedono è Ravencoin morto e perché fallirà. Di seguito sono riportati alcuni dei fattori deprimenti dei prezzi che dovresti considerare prima di acquistare RVN.

La corsa al rialzo più recente mantiene ancora i possessori di RVN nel delirio del toro e iniziano a sognare alcuni livelli di prezzo irrealistici, come raggiungere il segno di $ 1. L’inflazione di RVN è massiccia, 7,2 milioni di nuove monete entrano in circolazione ogni giorno diluendo il valore dell’offerta esistente. La sua attuale offerta disponibile è di 2,2 miliardi, quindi c’è un sacco di monete per entrare in circolazione prima di raggiungere 21 miliardi di offerta totale.

La domanda / offerta è un semplice fattore economico che influenza il prezzo di molte cose. Se una criptovaluta ha un’elevata offerta di token con poca domanda da parte di trader e utenti, il valore della criptovaluta diminuirà. Al contrario, se l’offerta di una particolare criptovaluta è limitata e la domanda è elevata, il valore della moneta aumenterà. L’offerta di monete RVN non è enorme in questo momento, ma continua a crescere a un ritmo elevato, come già accennato. Questa è una pressione negativa al ribasso sul prezzo RVN.

Questa dinamica è legata a un altro principio economico di base, la scarsità. La scarsità si riferisce al divario tra risorse limitate – cioè scarse – e desideri teoricamente illimitati. Con 21 miliardi di token, RVN è tutt’altro che scarso, almeno per l’attuale livello della sua adozione.

Perché Ravencoin avrà successo?

Allora perché Ravencoin aumenterà e salirà di prezzo? Ci sono molti potenziali catalizzatori di prezzo, alcuni dei quali sono riportati di seguito.

La pressione al rialzo sui prezzi sarà esercitata con l’adozione poiché ogni nuovo evento di creazione di asset brucia 500 RVN, mitigando l’inflazione e abbassando l’offerta di monete. Più utenti sulla piattaforma RVN, meglio è per il suo prezzo.

Ravencoin ha una grande azienda che lo sostiene: Overstock è uno dei maggiori investitori nel progetto. Anche Medici Ventures è un grande fondo che è un sostenitore pubblico e aperto di Ravencoin che ha già utilizzato RVN per effettuare un trasferimento di sicurezza di $ 3,6 milioni sulla blockchain RVN.

Un altro fattore di prezzo positivo sarà anche legato all’adozione. Se una società decide di mettere le proprie azioni sulla blockchain di Raven e pagare dividendi ai titolari di token, deve pagare loro RVN. Ciò significa che una volta al trimestre / anno (comunque venga deciso) dovranno acquisire abbastanza RVN per pagare sotto forma di dividendi.

Tutto ciò indica che Ravencoin ha una squadra solida dietro il progetto che ha una montagna davvero ripida di fronte a sé che deve essere conquistata. Tenere RVN nel 2020 e oltre è una situazione ad alto rischio ma ancora più alta ricompensa. Quindi, se il tuo appetito per il rischio e il profilo di investimento si mescola bene con questo tipo di asset, Raven e il tuo portafoglio si adatterebbero come una mano e un guanto.

Tutto questo riassunto significa una cosa: Ravencoin potrebbe vivere attraverso un paio di pompe orchestrate e, per un trader regolare, completamente imprevedibili, ma la maggior parte delle volte sarà torbido trading laterale con piccoli volumi e nessun interesse significativo da parte del mercato.

Il prezzo dipenderà fortemente da ciò che BTC farà e poiché molti analisti pensano che BTC non farà grandi mosse quest’anno, è difficile aspettarsi che Ravencoin le faccia anche loro. Il prezzo probabilmente ristagnerà e registrerà un lento deprezzamento o apprezzamento a seconda dell’attività del team, della potenziale svolta tecnologica o della partnership di alto livello.

Conclusione

Non sappiamo ancora quali criptovalute usciranno dall’inverno cripto in cui stiamo vagando in questo momento. Ci sono molte monete che hanno buone possibilità di resistere alla tempesta crittografica e forse diventare più rilevanti man mano che il mercato si contrae e divora alcuni dei progetti più deboli. Tuttavia, ci sono ancora più di quei progetti che sono già morti ma nessuno se n’è ancora accorto.

Ma, guardando le cose da questo punto nel tempo e nello spazio, è ragionevole dire che Ravencoin ha avuto i suoi cinque minuti di gloria che si basavano su solidi fondamentali e sul mercato più ampio che scopriva il progetto. È giunto il momento per RVN di farsi avanti e continuare a fornire successi preziosi e palpabili per giustificare le aspettative molto elevate che gli investitori hanno riposto su di esso.