Previsione Rebel Bots (RBLS) 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

Rebel Bots è un gioco singolo e multiplayer basato su robot per guadagnare un gioco metaverso fantascientifico. Rebel Bots escogita un’interessante storia immaginaria della località Fremont California nell’anno 2052. Storia di milioni di robot creati dal mondo umano che servono l’uomo e per svolgere compiti quotidiani.

Creatore di Rebel Bots che mira a costruire il miglior gameplay di sempre, in cui anche i giocatori non NFT possono essere coinvolti nel gioco. Sotto il gameplay il giocatore può godere di un’esperienza di gioco amichevole e competitiva con più modalità.

Nell’universo di Rebel Bots situato nello spazio e nel gioco richiedono diversi giocatori per unirsi intorno al regno. Ogni gioco può costruire le proprie truppe di diversi tipi di bot per competere con altri giocatori e missioni.

Progetto incentrato su fattori chiave che includono il gioco base di abilità, l’alta qualità della produzione, il gameplay sociale, il gioco di facile comprensione per guadagnare modello e divertimento da giocare.

La vendita di Rebel Bots NFT ha ottenuto un’enorme risposta da parte degli investitori, poiché la vendita è stata venduta in pochi minuti e anche molte gilde partecipano al progetto. In totale sono stati venduti 10.000 NFT e molte persone stanno considerando di detenere a lungo termine e pochissime sono elencate disponibili sul mercato.

Rebel Bots quotata su Opensea e il suo aumento dei prezzi minimi da 0,20 a 0,49 ETH entro una settimana.

Rebel Bots Previsione dei prezzi

Mese & Anno RBLS Prezzo Previsione maggio 2022 US$ 1,765 giugno 2022 US$ 2,621 luglio 2022 US$ 2,924 luglio 2022 US$ 3,095 settembre 2022 US$ 3,332 ottobre 2022 US$ 2,476 settembre 2022 US$ 2,924 dicembre 2022 US$ 3,214 aprile 2023 US$ 3,806 giugno 2023 US$ 3,885 settembre 2023 US$ 4,241 dicembre 2023 US$ 4,531 aprile 2024 US$ 4,386 luglio 2024 US$ 5,110 ottobre 2024 US$ 4,675 gennaio 2025 US$ 5,202 febbraio 2025 US$ 11,405 aprile 2025 US$ 11,721 aprile 2025 US$ 12,907 maggio 2025 US$ 13,104 giugno 2025 US$ 13,434 luglio 2025 US$ 15,014 luglio 2025 US$ 17,385 settembre 2025 US$ 15,857 ottobre 2025 US$ 15,541 ottobre 2025 US$ 18,175 Dicembre 2025 US$ 18,702 gennaio 2030 US$ 40,169 aprile 2030 US$ 42,671 maggio 2030 US$ 47,939 luglio 2030 US$ 44,120 settembre 2030 US$ 50,837 dicembre 2030 US$ 52,680

Panoramica di Rebel Bots

Nome del progetto Robot ribelli Simbolo Ticker RBLS · Fornitura totale 300,000,000 Sito ufficiale Rebelbots.com Basato su Gioca per guadagnare Anno di lancio 2022 Catena supportata Poligono Piattaforma di scambio Quickswap, Sushiswap, Cancello Portafoglio Metamaschera, WalletConnect

Analisi dei prezzi RBLS

RBLS Token ha più casi d’uso, in cui agisce anche come valuta primaria del gioco, insieme alla transazione avviene utilizzando questo token. RBLS basato sulla rete Polygon aka Matic e negoziato su borse decentralizzate. La vendita RBLS è ospitata su diversi launchpad e ogni titolare NFT è garantito, poiché il token RBLS raggiunge 25 volte dal prezzo pubblico considerando il prezzo più alto di tutti i tempi. Il prezzo minimo NFT di diversi bot di rarità è aumentato nell’intervallo da 10x a 120x nel prezzo. nell’attuale situazione di mercato il prezzo varia tra $ 1 e $ 1,5 USD e nella prossima vendita di terreni RBLS può di nuovo superare $ 2 USD.

DOMANDE FREQUENTI

Rebel Bots raggiungerà $ 10?

Previsto nella prossima corsa al rialzo di gioco per guadagnare giochi.

Rebel Bots è un buon investimento?

Se ami giocare, i robot ribelli saranno il miglior investimento per te.

Conclusione

Rebel Bots ha lanciato il mercato ribassista, dove la maggior parte del gioco per guadagnare giochi è già crollato e attualmente pochissimi giochi in grado di sopravvivere nell’attuale situazione di mercato. Il concetto di Rebel Bots è davvero eccitante, in cui si creano diversi scenari in cui l’utente non ha scelta di spendere token e di eseguire azioni come carenza di petrolio, guerre e altro. Rebel Bots ha avuto successo nella vendita di token e NFT e la ragione più possibile dietro il successo è il suo concetto, grafica, design e partnership. Rebel Bots collabora con le migliori imprese del settore, nonché Animoca Brands, Ubisoft, overwolf, Makers fund e Polygon Studio.