Previsione Reef Finance (REEF) 2023 – 2025 – 2030

Reef è una piattaforma DeFi (finanza decentralizzata) costruita su Polkadot con l’intenzione di essere semplice, senza le barriere e le complicazioni che si trovano su altre piattaforme. Esprimono la missione di rendere la DeFi facile e accessibile a più persone e hanno progettato la loro piattaforma di conseguenza.[1]

Su Reef, gli utenti possono eseguire trading cross-chain grazie a come Reef Chain si integra con DeFi da Ethereum, Polkadot, Avalanche, Cosmos e Binance Smart Chain.

Secondo il team, Reef Chain è molto più avanzato di Ethereum; Ad esempio, ha un throughput di transazione più elevato e basse commissioni di transazione ed è più efficiente con l’archiviazione blockchain.[1][2]

Oltre al trading, gli utenti possono portare le loro applicazioni DeFi da Ethereum alla Reef Chain senza dover modificare il loro codice Solidity e, presto, avranno accesso a un ponte di liquidità in cui possono avvolgere le risorse DeFi esistenti e trasferire liquidità da Ethereum alla Reef Chain.[1]

REEF è il token nativo di Reef Finance e, come vedremo presto di seguito, viene utilizzato per la governance e le commissioni sul gas.

Recentemente è stato lanciato su Binance ed è disponibile su molti DEX (exchange decentralizzati).

Previsione REEF Prezzo per i prossimi 90 giorni

Di seguito diamo un’occhiata a REEF ed esaminiamo alcuni dettagli e previsioni per stimare un prezzo ragionevole per il 2021, così come per i prossimi anni. Va notato che mentre le previsioni di prezzo si basano su dati e spesso vengono analizzate dall’IA, non dovrebbero mai essere prese come consigli finanziari o una solida base per un investimento.

Si consiglia sempre agli utenti di fare le proprie ricerche sui progetti in cui desiderano investire.

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Fondamenti

Caso d’uso

REEF è la valuta nativa di Reef e viene utilizzata per la governance on-chain con NPoS (nominato proof-of-stake) e PoC (proof-of-concept). Partecipando alla governance attraverso lo staking, gli utenti possono guadagnare premi in cambio.[1]

Inoltre possono essere utilizzati per le commissioni di transazione sulla piattaforma, che possono tornare utili per gli staker che guadagnano premi in REEF. Il token è disponibile anche come ERC-20 su Ethereum e Binance Smart Chain e sarà reso convertibile 1: 1 con token Reef Chain nativi.[1]

Tokenomics

Secondo i dati raccolti da Messari e Coinmarketcap:

La fornitura massima di REEF è 20.000.000.000

Di cui, il totale attuale si trova a ~ 15.934.019.762, con ~ 12.670.000.000 in circolazione

E un prossimo tasso di inflazione ancora da calcolare

Alcuni dati supplementari:

Secondo Coinmarketcap, i primi 10 possessori detengono ~ 74,88% di REEFs

Messari calcola la sua attuale percentuale di capitalizzazione di mercato a ~ 0,0166%

E Coinmarketcap lo classifica a ~ # 136 nel mercato

Esiste una distinzione fondamentale tra “fornitura massima” e “fornitura totale”. L’offerta totale è il numero di token creati finora e l’offerta massima è l’importo massimo che ci possa mai essere. Poiché l’offerta massima è stata determinata nel caso di REEF, non ci possono essere più di 20.000.000.000 di token REEF, il che significa che gli utenti non devono preoccuparsi di un’inflazione imprevista in futuro.

Squadra

Reef è stata fondata dal CEO Denko Mancheski nel 2020. Fin da giovane Denko si è appassionato di matematica, giochi competitivi e informatica. Ha iniziato a programmare al liceo e avrebbe gareggiato in competizioni algoritmiche per alcuni anni prima di passare allo sviluppo di software commerciale e lavorare per aziende tecnologiche aziendali e sanitarie.[3][4]

Essendo affascinato dal fintech, era interessato alla tecnologia blockchain fin dall’inizio e ha visto il suo potenziale vedendo la difficoltà dell’innovazione nel fintech a causa dell’eccessiva regolamentazione e della saturazione del settore.[3]

Reef è nato quando ha assistito ad alcuni problemi nello spazio DeFi, problemi come la complessità e le limitazioni tecniche. Ha messo insieme quello che ha descritto come un team di persone competenti con la capacità di eseguire e, di conseguenza, Reef è nato.[3][5]

Su Twitter è dove interagiscono frequentemente con il pubblico e la comunità, pubblicando aggiornamenti, dichiarazioni, notizie e altro ancora. I loro post sono spesso accompagnati dai loro stili artistici grafici, a volte includendo animazioni e gif. Sono concentrati più sul loro lavoro piuttosto che sul token e sul suo prezzo, che è un buon indicatore e ispira una certa fiducia nel team.

Le informazioni sulla loro azienda e sul loro team possono essere visualizzate sul loro LinkedIn e, per notizie e aggiornamenti, il team carica brevi articoli sulla loro pagina blog su Medium.

Non c’è nulla che si distingua in termini di tono di voce; è moderno e alla pari con gli standard delle pubbliche relazioni, anche se, a volte, include un vocabolario alla moda. L’immagine del marchio, d’altra parte, è su un livello diverso rispetto ad altri progetti. Sono spesso raffigurati bellissimi paesaggi corallini, pieni di vita marina diversificata, accompagnati dai colori della barriera corallina e del tramonto.

Comunità

Il loro Twitter ha attualmente ~ 178.200 follower, dove i loro tweet ricevono centinaia di commenti e retweet e talvolta anche migliaia di Mi piace. La loro pagina del blog Medium ha ~ 4.800 follower e gli articoli pubblicati lì vedono centinaia di applausi (Mi piace).

Hanno un canale Discord che attualmente ospita ~ 1.300 membri e un gruppo Telegram

Con ~ 38.500 membri da tutto il mondo. Infine, ~ 12.200 membri si trovano nel subreddit di Reef, dove condividono notizie, avviano discussioni e pubblicano meme.

#Reef e $Reef vengono twittati più volte durante l’ora.

Nel complesso la comunità è piuttosto attiva su diversi media, e osservando i loro atteggiamenti e commenti, sembra che abbiano molta fiducia nel progetto; Il che, sebbene sia una buona cosa, può trasformare alcuni canali in camere dell’eco, dove circolano notizie positive e rinforzanti e i punti critici non ricevono sufficiente attenzione. I nuovi arrivati dovrebbero sempre diffidare di potenziali distrazioni emotive prima di unirsi ai gruppi.

Scambi e supporto per Wallet

Attualmente REEF può essere scambiato su ~ 26 scambi[6], e ci sono almeno 5 portafogli ampiamente noti e affidabili in cui gli utenti possono memorizzare i loro REEF.

Previsione Reef Prezzo 2023

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2023 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2023.

Previsione dei prezzi di mercato di Reef Finance

Ecco cosa prevedono i predittori di prezzo per REEF:

Investitore di portafoglio*

Wallet Investor prevede un prezzo di ~$0.03 (+50%**) da raggiungere tra un anno e ~$0.08 (+300%**) tra 5 anni. Classifica REEF come C in termini di prevedibilità dei prezzi, il che non significa fiducia.

2021-2022 2026 ~$0.03 ~$0.08

Prezzo della moneta digitale*

Secondo Digital Coin Price, REEF potrebbe raggiungere ~$0.03 (+50%**) entro la fine del 2021 e ~$0.07 (+250%**) entro la fine del 2026.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ~$0.03 ~$0.03 ~$0.04 ~$0.05 ~$0.06 ~$0.07 ~$0.07 ~$0.10

Bestie commerciali*

Trading Beasts prevede un prezzo di ~$0,02 (+0%**) entro la fine del 2021 e quello di ~$0,05 (+175%**) entro la fine del 2024.

2021 2022 2023 2024 ~$0.02 ~$0.02 ~$0.03 ~$0.05

*Queste previsioni sono solo dati supplementari e non devono essere prese come consulenza finanziaria

**Le percentuali si basano sul valore corrente e potrebbero cambiare in qualsiasi momento

Previsione REEF 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione vede REEF raggiungere nuovi massimi nel 2025:

$ 0,0095

Quanto varrà Reef tra 5 anni?

Il prezzo di Reef Finance in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0,0042, secondo il modello di previsione di CaptainAltcoin.

Quanto varrà Reef nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Reef raggiungere $ 0,0237 nel 2030.

Quanto varrà Reef nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Reef raggiungere $ 0,0475 nel 2040.

Reef sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, Reef non sostituirà o supererà BTC.

Reef può raggiungere $ 0,10?

Sì, è possibile che Reef possa raggiungere $ 0,10 ma solo in un futuro lontano, dopo il 2030.

Vale la pena acquistare Reef?

Siamo sostenitori degli investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio di criptovalute in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare Reef.

Reef è un buon investimento?

Reef è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomica ben progettata, della comunità attiva e di un team solido alle spalle.

Quanto varrà Reef?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,0014. Nel lungo termine (8-10 anni), potrebbe salire a $ 0,0237 o anche più in alto.

Perché Reef avrà successo e salirà di prezzo?

Reef ha un buon caso d’uso, tokenomica ben progettata, comunità attiva e un solido team alle spalle. Tutti questi sono un prerequisito per il successo ed è per questo che il nostro modello di previsione vede Reef salire fino a $ 0,0237 nel 2030.

Perché Reef fallirà e scenderà di prezzo?

I progetti crittografici falliscono per vari motivi. Alcuni dei più comuni sono: il team diventa canaglia e abbandona il progetto, i regolatori lo dichiarano illegale e gli scambi di stampa per delistarlo, mancanza di attenzione dei media, concorrenti di maggior successo, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività minima di sviluppo prevista sul protocollo, incapacità di attirare nuovi sviluppatori per costruire sulla loro piattaforma.

Reef può raggiungere $ 1?

Sì, è possibile che Reef possa raggiungere $ 1 ma solo in un futuro lontano, dopo il 2030.

Quanto in alto andrà Reef?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo della barriera corallina esplodere e raggiungere $ 0,0475 in un lontano futuro.

Reef può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario di Reef. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono una vista comune in cripto, quindi un investimento di $ 10k in Reef potrebbe renderti milionario.

Dove e come acquistare REEF:

Dove acquistare REEF:

REEF può essere acquistato e venduto su ~ 26 scambi tra cui Binance, Uniswap e FTX.[6]

Come acquistare REEF:

Il processo di acquisto di criptovalute può differire da uno scambio all’altro, ma qui ci sono solide linee guida su come acquistare REEF:

Seleziona uno scambio (ad esempio Binance) che supporti REEF e controlla i requisiti KYC (verifica dell’account) e i metodi di pagamento disponibili. Crea un account sul tuo exchange preferito. Acquista REEF con il tuo metodo di pagamento preferito.

Hai già un account su uno scambio che supporta REEF?

Acquista REEF con il tuo metodo di pagamento preferito.

Scambia alcuni dei tuoi token con REEF.

Nota: Quando si acquistano o si scambiano token, alcuni scambi potrebbero avere importi minimi. Inoltre, la maggior parte degli scambi emette commissioni variabili per acquisti e swap.

Riassumendo tutto

Reef è molto versatile e controlla la maggior parte delle caselle per una piattaforma DeFi di successo. L’interoperabilità che offre, o il lancio dell’IDO su ReefStarter, o il mining senza sprechi… Costruito pensando alla scalabilità e all’aggiornabilità, ha gettato le giuste basi per una piattaforma a prova di futuro.

È un progetto recente in quanto è stato lanciato solo l’anno scorso e ha molte funzionalità pianificate per essere rilasciate nel prossimo futuro come i panieri NFT, un’app mobile e il ponte di liquidità. Tutti questi fattori supportano le previsioni condivise sopra, rendendo REEF un token potenzialmente redditizio.