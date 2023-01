Previsione STEPN (GMT) 2023, 2025 e 2030

in

Stepn è un progetto move-to-earn costruito su elementi Social-Fi e Game-Fi. È alimentato dalla blockchain Solana. I giocatori possono guadagnare GMT camminando, correndo o facendo jogging all’aperto. Il motivo principale di STEPN è quello di ispirare gli utenti ad adottare uno stile di vita sano e anche di aiutare gli utenti a guadagnare adottando uno stile di vita sano.

Prestazioni del GMT

1 mese: -25.0%

-25.0% 3 mesi: -50,8%

-50,8% 12 mesi: +46,7%

GMT Coin è un buon investimento?

Green Metaverse Token o GMT è il token di governance di STEPN. È un token di applicazione “move-to-earn” per la salute e il fitness. GMT consente ai suoi utenti di votare per i progetti e anche di acquistare merce dall’app STEPN.

Come guadagnare GMT?

GMT Earning è simile a Bitcoin Mining

Level 30 Sneaker guadagna GMT

Dimezzamento delle emissioni GMT a 2 anni dall’inizio del guadagno GMT.

Simile ai tassi di hash su Bitcoin, il guadagno GMT cambia in base al numero di utenti

Varietà di pool di guadagno GMT a seconda del tipo di sneaker e dei livelli di comfort

A cosa serve il token GMT?

GMT è un token di governance di STEPN che viene solitamente utilizzato per distribuire i profitti del gioco tra gli utenti.

Il GMT si guadagna partecipando alle attività sulla piattaforma STPEN.

A differenza della GST che viene utilizzata per i lavori di riparazione delle scarpe da ginnastica su STEPN, GMT viene utilizzata per andare a un livello superiore sulla piattaforma STEPN.

GMT entra in gioco quando un utente vuole cambiare il nome delle sneakers di sua proprietà.

GMT è anche usato per coniare nuove scarpe da ginnastica e anche aggiornare le scarpe da ginnastica su STEPN.

Con GMT gli utenti possono accedere a più funzionalità in-app su STEPN.

A lungo termine, GMT Coin è un buon investimento.

I casi d’uso GMT sono chiari, ma la barriera all’adozione potrebbe essere elevata a causa dei concorrenti esistenti nello spazio delle sneaker. In secondo luogo, l’accumulo di comunità è stato piuttosto basso. Ad esempio, Luna Classic che ha una delle comunità più aggressive ha menzionato LUNC 45k volte nelle ultime 24 ore, il numero equivalente di GMT è 3.5k.

Previsione STEPN Prezzo: quanto in alto può andare GMT Coin?

Dal suo lancio, GMT ha avuto un ROI maggiore rispetto alla maggior parte delle criptovalute più grandi. Il massimo storico di GMT è stato superiore a $ 4, quindi questo indica che GMT ha il potenziale per andare più in alto.

Tuttavia, quanto in alto può arrivare il GMT dipenderà completamente dal miglioramento delle condizioni del mercato e, soprattutto, dall’aumento della base di utenti di STEPN, un’app play-to-earn. L’utilità di GMT e altri token di STEPN, GST. L’utilità di entrambi i token è direttamente correlata alla base di utenti dell’app STEPN. Se il numero di utenti di STEPN aumenta, aumenterà anche l’utilizzo del GMT e, a sua volta, il prezzo di STEPN aumenterà.

Prendendo una chiamata conservativa e usando alcuni calcoli, ecco quanto in alto GMT potrebbe andare in futuro:

Se GMT guadagna il 50% annuo, entro la fine del 2030, il prezzo GMT sarà di circa $ 15.

Se GMT guadagna il 10% annuo, entro la fine del 2030 GMT sarà valutato a meno di $ 1,5.

GMT Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

La previsione STEPN GMT Prezzo 2023 è $0.632

La previsione STEPN GMT Prezzo 2025 è $1.082

STEPN GMT Prezzo Previsione 2030 è $4.426

Il GMT raggiungerà $ 1?

Per raggiungere $ 1, GMT deve crescere di 3,33 volte, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,30.

GMT ha raggiunto il suo valore massimo storico di $ 4 nell’aprile 2022, dove è cresciuto di 4 volte in un solo mese (da un valore inferiore di $ 1 a marzo 2022). Pertanto, GMT può raggiungere un livello di prezzo di $ 1 in meno di un mese.

Tuttavia, avrà sicuramente bisogno di più tempo per raggiungere $ 1 a causa di condizioni macroeconomiche non favorevoli e fattori di liquidità. Secondo i dati, le condizioni di liquidità non sono ancora adatte alla crescita del mercato delle criptovalute e anche l’inflazione dovrebbe rimanere calda.

Tuttavia, considerando i movimenti passati di GMT, raggiungere $ 1 è l’obiettivo facile per STEPN, una volta che le condizioni di mercato si allentano.

Il GMT raggiungerà $ 10?

GMT ha attualmente un prezzo di $ 0,3; Pertanto, deve crescere di 33,3 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 10.

Come abbiamo discusso, GMT ha impiegato un mese per crescere di 4 volte, quindi, può raggiungere $ 10 in meno di 9 mesi.

Ancora una volta, a causa delle condizioni di mercato sfavorevoli di inflazione e liquidità, GMT non può certamente raggiungere tale obiettivo nei prossimi 9-10 mesi. Invece, avrebbe bisogno di molto più tempo. Tuttavia, raggiungere $ 10 è certamente fattibile per GMT una volta che le condizioni di mercato si rivelano a suo favore.

Previsione GMT Coin Prezzo: Come Acquistare STEPN (GMT)?

L’acquisto di STEPN come qualsiasi altra criptovaluta richiede passaggi simili da seguire. L’unica differenza saranno gli scambi in cui STEPN è elencato per il commercio.

Ecco i passaggi per acquistare STEPN: