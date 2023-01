Previsione Terra (LUNA) 2023 – 2025 -2030

Terra è il nuovo LUNA 2.0 lanciato dal fondatore di Terra Do Kwon.

Dopo un’incredibile scomparsa e un crollo senza precedenti del progetto originale Terra Luna che è passato da un protocollo da $ 60 miliardi a quasi zero, Kwonman (nome popolare per questo truffatore) ha deciso di fare un altro giro di saccheggio dei noob crittografici lanciando la stessa cosa con lo stesso nome.

Ha “genialmente” ribattezzato il vecchio protocollo e le monete senza valore in Terra Luna Classic e ha preso il nome originale Terra Luna per il suo tentativo di rapina Luna 2.0.

LUNA Prezzo Previsione 2023

Di seguito diamo un’occhiata a LUNA ed esaminiamo alcuni dettagli e previsioni per stimare un prezzo ragionevole per il 2022, così come per i prossimi anni. Va notato che mentre le previsioni dei prezzi si basano sui dati e spesso vengono analizzate dall’IA, non dovrebbero mai essere prese come consigli finanziari né essere utilizzate come base solida per un investimento, e nemmeno questo articolo.

Si consiglia sempre agli utenti di fare le proprie ricerche sui progetti in cui desiderano investire.

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.Terra Luna Prezzo Previsione 2023

L’alta inflazione e la situazione macroeconomica estremamente pericolosa si sono riflesse pesantemente sul prezzo del Bitcoin nel 2022. Quando prendiamo i problemi crittografici interni con grandi giocatori come FTX, Celsius, Voyager, Luna che vanno giù, il 2023 non sembra troppo buono per i tori. Probabilmente vedremo un sacco di noiosa azione laterale dei prezzi con la tendenza a scivolare verso il basso con ogni tremore di mercato minore.

LUNA Prezzo Previsione 2025

Il nostro modello di previsione vede LUNA raggiungere $ 1,93 nel 2025.

Quanto varrà LUNA tra 5 anni?

Il prezzo di LUNA in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0

Terra Prezzo Previsione 2030 – 2040

Quanto varrà Terra nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Terra raggiungere $ 0 nel 2030.

Quanto varrà Terra nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Terra raggiungere $ 0 nel 2040.

Terra sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, Terra non sostituirà o supererà BTC.

Terra può raggiungere $ 10?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per Terra di raggiungere $ 10 nel breve o medio termine.

Terra può raggiungere $ 100?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per Terra di raggiungere $ 100 nel breve o medio termine.

Terra può raggiungere $ 1000?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per Terra di raggiungere $ 1000 nel breve o medio termine.

Quanto in alto andrà Terra?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo di Terra crollare e scendere a quasi 0 in un futuro lontano.

Vale la pena acquistare Terra?

Non vediamo un futuro luminoso per Terra. Vale la pena acquistare solo come speculazione a breve termine con una buona strategia di uscita. Terra non è una buona presa a lungo termine.

Terra è un buon investimento?

Terra non è un buon investimento a nostro avviso. Perché? Bene, affronta una feroce concorrenza da altri progetti crittografici simili, non si distingue per la sua tecnologia e innovazione, non ha una vera comunità (senza contare gli speculatori e la folla che insegue l’hype) e il team dietro il progetto non è provato.

Terra può renderti milionario?

No, Terra non può renderti milionario in quanto non lo vediamo fare un aumento di prezzo di 10 volte in qualsiasi momento in futuro.

Quanto varrà Terra?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,5035. A lungo termine (8-10 anni), molto probabilmente scenderà a 0 o giù di lì.

Perché Terra avrà successo e salirà di prezzo?

Terra ha poche possibilità di successo. Non ha alcun vantaggio di prima mossa, non porta alcuna proposta di valore unica, ha una squadra debole e una piccola comunità alle spalle. Tutto ciò riassunto impedisce a Terra di avere successo e aumentare di prezzo a lungo termine.

Qual è la previsione a breve termine per Terra?

Terra raggiungerà $ 0,5035 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 62% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 1,32.

Terra Price Prediction Today – Quale sarà il prezzo di Terra domani?

Terra si aggirerà intorno a $ 1,43 domani.

Terra continuerà ad andare giù?

Terra sta seguendo un trend generale del mercato che è ribassista. Ciò significa che il suo prezzo continuerà a scendere nel breve e breve termine.

Terra potrebbe schiantarsi e andare a zero?

Terra potrebbe benissimo essere un progetto morto in 5 anni o giù di lì. Una volta che gli scambi lo rimuovono e le persone non possono scambiarlo, puoi chiamarlo un giorno – Terra sarà in un cimitero di monete crittografiche.

Terra può esplodere?

No, il prezzo Terra non esploderà e registrerà pompe 5-10x; ma crescono più modestamente con un aumento del 9,1% nel prossimo anno.

Quale sarà il prezzo di Terra tra 10 anni?

Il prezzo Terra tra 10 anni si aggirerà tra $ 0 e $ 0.

Terra Price Prediction 2023 – Quanto varrà Terra nel 2023?

Terra raggiungerà $ 0,8394 nel 2023, che è una variazione del 36,64% rispetto al prezzo attuale.

Terra Price Prediction 2024 – Quanto varrà Terra nel 2024?

Terra raggiungerà $ 0,4380 nel 2024, che è una variazione del 66,94% rispetto al prezzo attuale.

Terra Price Prediction 2026 – Quanto varrà Terra nel 2026?

Terra raggiungerà $ 0 nel 2026, che è una variazione del 100% rispetto al prezzo attuale.

Terra Price Prediction 2027 – Quanto varrà Terra nel 2027?

Terra raggiungerà $ 0 nel 2027, che è una variazione del 100% rispetto al prezzo attuale.

Terra Price Prediction 2028 – Quanto varrà Terra nel 2028?

Terra raggiungerà $ 0 nel 2028, che è una variazione del 100% rispetto al prezzo attuale.

Terra Price Prediction 2029 – Quanto varrà Terra nel 2029?

Terra raggiungerà $ 0 nel 2029, che è una variazione del 100% rispetto al prezzo attuale.

Terra Price Prediction 2050 – Quanto varrà Terra nel 2050?

Terra raggiungerà $ 0 nel 2050, che è una variazione del 100% rispetto al prezzo attuale.

Di seguito è riportato il vecchio contenuto che descrive il progetto originale di Terra Luna.

Fondamenti

Casi d’uso

LUNA ha 3 casi d’uso principali. È da un lato un token di governance che può essere utilizzato a fini di voto[1], e più interessante, è l’attività di riserva per UST[2]. Per coniare 1 TerraUSD, il valore di $ 1 dell’attività di riserva (che in questo caso è LUNA) deve essere bruciato[2].

Infine LUNA viene utilizzato per le ricompense minerarie, che a breve termine assorbono i costi di contrazione della Terra, ma nel medio-lungo termine vengono premiate con maggiori ricompense minerarie.[1]

Tokenomics

Unricording ai dati raccolti da CoinMarketCap e Messari:

L’offerta totale si attesta attualmente a circa 990.000.000, senza un’offerta massima

Di questi, ~ 406.000.000 sono in circolazione

E il suo tasso di inflazione è attualmente al 6,26%

Alcuni dati supplementari:

La sua capitalizzazione di mercato è attualmente di circa $ 11.460.000.000

La sua capitalizzazione di mercato completamente diluita è ~ $ 27.000.000.000

È classificato al #16 su CoinMarketCap e al #2 per DeFi su Messari

L’offerta massima di LUNA non è attualmente impostata, il che significa che non esiste un limite al numero di token che possono esistere. Ciò può metterlo a rischio di ulteriore inflazione in futuro poiché non esiste un tetto che ponga un limite al conio simbolico.

I dati presentati sopra possono essere soggetti a modifiche, visita sempre la fonte per informazioni aggiornate: Coinmarketcap – Messari

Squadra

Secondo CoinMarketCap: Terra è stata fondata nel gennaio 2018 da Daniel Shin e Do Kwon. Insieme, hanno avuto l’idea di un progetto in grado di guidare la rapida adozione della tecnologia blockchain e della criptovaluta attraverso un focus sulla stabilità dei prezzi e sull’usabilità.

Kwon ha assunto la carica di CEO di Terraform Labs, la società dietro Terra. Prima di sviluppare Terra, Shin ha co-fondato e diretto Ticket Monster, altrimenti noto come TMON, una delle principali piattaforme di e-commerce sudcoreane.

In seguito ha co-fondato Fast Track Asia, un incubatore di startup che lavora con imprenditori per costruire aziende completamente funzionali. Kwon ha precedentemente fondato e ricoperto il ruolo di CEO di Anyfi, una startup che fornisce soluzioni di rete mesh wireless decentralizzate. Ha anche lavorato come ingegnere del software per Microsoft e Apple.

Il progetto ha un account Twitter considerevole che ha oltre 100.000 follower al momento della scrittura. L’account è molto attivo nel ritwittare diversi contenuti pertinenti ogni giorno e twitta circa una volta al giorno. I loro tweet originali riguardano spesso il progetto stesso, così come la DeFi in generale; con qualche occasionale risposta qua e là. Quello che l’account non fa è shilling il token, promettere guadagni, sovrastimare il progetto … ecc., che ispira un po’ di fiducia e fiducia.

Oltre al loro Twitter, il progetto ha anche un canale YouTube, che attualmente ha oltre 5.000 abbonati e un conteggio totale di visualizzazioni poco più a nord di 190.000. Al momento della scrittura, il canale non ha caricato nulla in oltre 3 mesi; E in base ai loro caricamenti, sembravano aver mirato a un programma mensile. Il canale presenta contenuti come AMA e introduzioni, e il loro video più visto è una spiegazione di 3 minuti di come funziona Terra.

Infine, come è comune con la maggior parte dei progetti, hanno anche un mezzo in cui pubblicano articoli e blog. Per aggiornamenti più approfonditi, i follower del progetto possono sintonizzarsi per leggere le ultime novità di cui il progetto ha da parlare.

In termini di immagine del marchio, il progetto utilizza immagini astratte e futuristiche con sfumature bianche, grigie, nere e blu; E il loro tono di voce è piuttosto audace in base a come esprimono le loro affermazioni sul loro sito web.

Comunità

Il loro sub ufficiale Reddit ospita attualmente ~ 5.600 membri e, considerando quel tipo di dimensioni, è relativamente attivo; vedere più post durante il giorno, quasi tutti coinvolti.

Poi arriva il loro canale Discord, il cui invito (che viene dato dal sito ufficiale) è purtroppo scaduto.

E infine, è il loro gruppo di discussione pubblico ufficiale di Telegram. Attualmente ci sono circa 20.500 membri che si impegnano in conversazioni durante il giorno e, mentre la qualità dei messaggi differisce da un utente all’altro, tendono ad emergere discussioni genuine e interessanti.

Nel complesso sembra che la comunità sia piuttosto attiva indipendentemente dalle loro dimensioni su piattaforme diverse, il che è ragionevole considerando la portata e i risultati del progetto.

Scambi e supporto per Wallet

Attualmente ci sono circa 71 mercati per LUNA in dozzine di scambi, oltre a 5 portafogli comunemente usati e affidabili in cui gli utenti possono memorizzare i loro token.[3].

Previsione del prezzo di mercato

Ecco cosa prevedono diversi siti web per LUNA:

Investitore di portafoglio*

Secondo le previsioni di Wallet Investor, LUNA può raggiungere ~$28.96 (+6%**) entro la fine di quest’anno e ~$60.58 (+122%**) tra 5 anni. Classifica LUNA come una criptovaluta A + in termini di prevedibilità, la più alta che ha da offrire.

2021-2022 2026 ~$28.96 ~$60.58

Prezzo della moneta digitale*

D’altra parte, Digital Coin Price fa una previsione di ~ $ 25,23 (-7,5% **) per la fine del 2021 e un prezzo di ~ $ 55,84 (+ 104 **) per l’anno 2026. Un inizio diverso, ma un’idea condivisa per una crescita a lungo termine.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ~$25.23 ~$28.17 ~$37.19 ~$39.80 ~$48.7 ~$55.84 ~$52.53 ~$75.62

Bestie commerciali*

Infine, Trading Beasts prevede un notevole calo del prezzo per la fine del 2021, fino a ~$22,35 (-18%**), e un lieve aumento per la fine del 2024, ~$28,90 (+5,9%**).

2021 2022 2023 2024 ~$22.35 ~$24.47 ~$26.68 ~$28.90

*Queste previsioni sono solo dati supplementari e non devono essere prese come consulenza finanziaria

**Le percentuali si basano approssimativamente sul valore corrente e potrebbero cambiare in qualsiasi momento

Previsione Terra 2025 -2030 – 2040

Il nostro modello di previsione vede LUNA raggiungere nuovi massimi nel 2025:

$ 1,93

Quanto varrà LUNA tra 5 anni?

Il prezzo di LUNA in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0

Dove e come acquistare LUNA

Seleziona uno scambio che supporti LUNA e controlla i requisiti KYC (verifica dell’account) e i metodi di pagamento disponibili. Crea un account sul tuo exchange preferito. Acquista LUNA con il tuo metodo di pagamento preferito.

Hai già un account su uno scambio che supporta LUNA?

Acquista LUNA con il tuo metodo di pagamento preferito.

Scambia alcuni dei tuoi token con LUNA.

Nota: Quando si acquistano o si scambiano token, alcuni scambi potrebbero avere importi minimi. Inoltre, la maggior parte degli scambi emette commissioni variabili per acquisti e swap.

Riassumendo tutto

I progetti che si concentrano sull’adozione hanno sempre approcci interessanti ai problemi legati all’adozione e Terra è uno di questi progetti. Man mano che le criptovalute guadagnano più popolarità, progetti come Terra possono diventare più preziosi.

Detto questo, è importante notare che non sono l’unico progetto con un approccio guidato dall’adozione; E in generale, quasi tutti i progetti mettono un certo sforzo per essere adottati, indipendentemente da quanto sia ideale il loro progetto per un tale processo.