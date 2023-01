Previsione Tezos (XTZ) 2023 | 2025 | 2030

La previsione dei prezzi di Tezos è uno dei termini di ricerca più popolari da quando XTZ ha devastato gli orsi crittografici negli ultimi due mesi.

Prima di immergerci nei dettagli di questa previsione dei prezzi di Tezos, controlliamo rapidamente di cosa tratta XTZ.

Puoi acquistare, scambiare e puntare Tezos su molti scambi, incluse le principali piattaforme come eToro, Cex.io, Coinbase e Binance.

Tezos Intro

Tezos è una nuova blockchain, un altro “killer di Ethereum” che è stato proposto per la prima volta in un documento pubblicato nell’agosto 2014 con maggiori dettagli annunciati in un white paper pubblicato a settembre 2014. La blockchain di Tezos è progettata con particolare attenzione alla governance on-chain, consentendo ai titolari di token di votare per le modifiche proposte alle funzionalità al fine di evitare il fork della rete.

Nel 2015 i fondatori, Kathleen e Arthur Breitman, hanno fondato una società chiamata Dynamic Ledger Solutions che era responsabile della scrittura del codice iniziale per Tezos. Al centro di questa base di codice c’è un protocollo auto-modificante, un sistema per formalizzare la proposta, il voto e l’implementazione di modifiche alla funzionalità della rete. Una volta che una proposta è stata fatta, i titolari di token Tezos (XTZ) possono votare con una ponderazione di un voto per token.

La blockchain di Tezos utilizza una versione modificata di un sistema di proof-of-stake (DPoS) delegato in cui gli staker, chiamati baker all’interno della rete, possono bloccare i loro token in cambio della possibilità di convalidare i blocchi. In Tezos gli utenti del sistema DPoS più liquidi sono in grado di “delegare” i token ai panettieri senza trasferire la proprietà. Le ricompense per la convalida dei blocchi vengono distribuite ai fornai sotto forma di nuovi token XTZ con un importo proporzionale della ricompensa distribuito ai portafogli che hanno delegato i token al panettiere.

Ciò consente ai titolari di token più piccoli di partecipare al processo di convalida (e ricompensa) se detengono meno dell’importo richiesto per diventare un panettiere completo.

La nostra previsione XTZ Token

È abbastanza chiaro che le previsioni sui prezzi delle criptovalute dovrebbero essere prese con le pinze, ma ci sono fattori a cui prestare attenzione che quasi certamente avranno un impatto sul prezzo futuro del più ampio mercato delle criptovalute. Ciò include:

Il livello e la natura delle normative imposte nel dominare i mercati delle criptovalute

Il livello di adozione della criptovaluta nel prossimo anno e oltre

Il livello di crescita nel mercato dei futures di criptovaluta

L’utilità dei token e la capacità della tecnologia sottostante di risolvere i problemi del mondo reale

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Di seguito è riportata una panoramica tabellare di come si svilupperà Tezos a breve termine (per i prossimi 90 giorni), secondo il nostro modello di previsione:

Per quanto riguarda XTZ, la popolarità del loro meccanismo di puntata e il suo ruolo di driver dei prezzi non possono essere enfatizzati abbastanza. Questa è la principale forza di prezzo positiva per Tezos poiché sempre più scambi di criptovaluta si espandono nello staking come servizio. Tezos è regolarmente la moneta numero uno che viene offerta come prodotto di picchettamento. Non solo Coinbase, ma Cex.io e ora Binance sono tutti entrati in questo settore dell’industria crittografica e tutti offrono già Tezos come prima moneta di puntata sulle loro piattaforme.

Previsione Tezos prezzo 2022

L’alta inflazione e la situazione macroeconomica estremamente pericolosa si sono riflesse pesantemente sul prezzo del Bitcoin nel 2022. Quando prendiamo i problemi crittografici interni con grandi giocatori come FTX, Celsius, Voyager, Luna che vanno giù, il 2023 non sembra troppo buono per i tori. Probabilmente vedremo un sacco di noiosa azione laterale dei prezzi con la tendenza a scivolare verso il basso con ogni tremore di mercato minore.

XTZ Prezzo Previsione 2025

Il nostro modello di previsione vede XTZ raggiungere $ 7,44 nel 2025.

Quanto varrà XTZ tra 5 anni?

Il prezzo di XTZ in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 1,69

Tezos Prezzo Previsione 2030 – 2040

Quanto varrà Tezos nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Tezos raggiungere $ 18,61 nel 2030.

Quanto varrà Tezos nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Tezos raggiungere $ 37,22 nel 2040.

Tezos sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, Tezos non sostituirà o supererà BTC.

Tezos può raggiungere $ 10?

Sì, Tezos potrebbe raggiungere $ 10 entro la fine del 2022.

Vale la pena acquistare Tezos?

Siamo sostenitori degli investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio di criptovalute in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare Tezos.

Tezos è un buon investimento?

Tezos è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomica ben progettata, della comunità attiva e di un team solido alle spalle.

Quanto varrà Tezos?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,7110. A lungo termine (8-10 anni), potrebbe saltare a $ 18,61 o anche più in alto.

Perché Tezos avrà successo e salirà di prezzo?

Tezos ha un buon caso d’uso, tokenomica ben progettata, comunità attiva e un solido team alle spalle. Tutti questi sono un prerequisito per il successo ed è per questo che il nostro modello di previsione vede Tezos salire fino a $ 18,61 nel 2030.

Perché Tezos fallirà e scenderà di prezzo?

I progetti crittografici falliscono per vari motivi. Alcuni dei più comuni sono: il team diventa canaglia e abbandona il progetto, i regolatori lo dichiarano illegale e gli scambi di stampa per delistarlo, mancanza di attenzione dei media, concorrenti di maggior successo, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività minima di sviluppo prevista sul protocollo, incapacità di attirare nuovi sviluppatori per costruire sulla loro piattaforma.

Tezos può raggiungere $ 100?

Sì, è possibile che Tezos possa raggiungere $ 100 ma solo in un lontano futuro, dopo il 2030.

Quanto in alto andrà Tezos?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo di Tezos esplodere e raggiungere $ 37,22 in un lontano futuro.

Qual è la previsione a breve termine per Tezos?

Tezos raggiungerà $ 0,7110 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 6,4% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 0,7596.

Tezos può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario di Tezos. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono una vista comune nelle criptovalute, quindi un investimento di $ 10k in Tezos potrebbe renderti milionario.

Tezos Prezzo Previsione Oggi – Quale sarà il prezzo di Tezos domani?

Tezos si aggirerà intorno a $ 0,7949 domani.

Tezos Coin (XTZ) Prezzo Previsione prospettive a lungo termine

Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum ha dichiarato:

“Ci sono alcune buone idee, ci sono molte idee molto cattive, e ci sono molte idee molto, molto cattive, e anche alcune truffe”

Tuttavia, non tutti i progetti hanno la stessa possibilità di fallire (rischio), né hanno lo stesso potenziale di rialzo (ricompensa).

Come risultato dell’incompetenza e della mancanza di integrità dei team ICO, alimentati dall’istinto umano di base che è l’avidità e l’ingenuità degli investitori crittografici, oltre il 95% degli ICO di successo e dei progetti di criptovaluta falliranno e i loro investitori perderanno denaro. L’altro 5% dei progetti diventerà la nuova Apple, Google o Alibaba nel settore delle criptovalute. XTZ sarà tra quel 5%?

Ha buone possibilità di farlo.

A causa della scalabilità, dei problemi con i contratti intelligenti e della verifica formale che affliggono Ethereum, Tezos ha una grande opportunità di diventare la catena dominante nell’ecosistema delle criptovalute. Attraverso il suo protocollo auto-modificante, Tezos sarà in grado di aggiornarsi ed evolversi nel tempo, che è una forte caratteristica di una blockchain di 3a generazione. Tuttavia, se consideriamo che anche Ethereum è una tecnologia altamente sperimentale, l’approccio completamente non provato di Tezos allo sviluppo di blockchain e protocolli è un’arma a doppio taglio.

Tezos, come progetto, è anche estremamente ben finanziato dalla Tezos Foundation che è seduta su un piatto di quasi $ 500 milioni secondo le rivelazioni di ottobre 2018.

La storia ha dimostrato che la tecnologia veramente innovativa richiede sempre più tempo per svilupparsi, costa di più per finanziarsi ed è spesso messa in dubbio prima di arrivare ufficialmente sul mercato. Nonostante XTZ sia in circolazione da un po ‘di tempo (~ 2 anni, o 200 anni in cripto-anni), gli sforzi innovativi e le sfide che Tezos sta affrontando sono facilmente tra i più grandi nel mondo delle criptovalute. La pazienza è una virtù…

Tuttavia, prima che possiamo aspettarci che Tezos veda un’ampia adozione, è giusto dire che il più ampio mondo delle criptovalute dovrà vedere una propria adozione. Ci vorrà tempo, una campagna di marketing efficace, una maggiore consapevolezza, ulteriore sviluppo e partnership significative prima che ci si possa aspettare una rampa nell’adozione.

Questo rende Tezos uno dei progetti più intriganti da avere nel tuo portafoglio: il lato positivo è enorme ma il rischio è ancora più grande. L’investimento in XTZ ha senso solo su una scala temporale molto lunga e su una corretta gestione delle aspettative – potrebbe facilmente finire ingloriosamente.

Previsione realistica XTZ Prezzo

Prevedere i prezzi di classi di attività nuove, altamente volatili e rischiose è un compito ingrato – la migliore risposta è che nessuno lo sa. L’ipotesi plausibile è che il prezzo realistico di XTZ per il prossimo futuro sia da qualche parte tra il suo prezzo attuale e il suo massimo storico.

Previsione Tezos – Conclusione

Non sappiamo ancora quali criptovalute usciranno dall’inverno cripto in cui stiamo vagando in questo momento. Ci sono molte monete che hanno buone possibilità di resistere alla tempesta crittografica e forse diventare più rilevanti man mano che il mercato si contrae e divora alcuni dei progetti più deboli. Tuttavia, ci sono ancora più di quei progetti che sono già morti ma nessuno se n’è ancora accorto.

Ma, guardando le cose da questo punto nel tempo e nello spazio, è ragionevole dire che Tezos si trova in una posizione migliore rispetto a molti dei suoi concorrenti.