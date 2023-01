Previsione DigiByte (DGB) 2023 | 2025 | 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro di DGB mentre discutiamo le previsioni dei prezzi di Digibyte per il 2023 e oltre.

Si prega di tenere presente che si dovrebbe prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come DGB.

Ora, entriamoci dentro.

Prima di approfondire la previsione del prezzo di Digibyte e rispondere alle domande se Digibyte è un buon investimento o meno, perché DGB avrà successo o fallirà o perché il prezzo DGB aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a ciò che è Digibyte e alla sua storia fino ad oggi.

Introduzione a DigiByte

Se non sei troppo interessato alle criptovalute, probabilmente non hai sentito parlare delle monete di secondo livello come DigiByte.

E questo è esattamente il motivo per cui DGB, nonostante la loro ricchezza di funzionalità e la tecnologia superiore, avrà difficoltà a sopravvivere al 2020.

DigiByte è ampiamente considerata come una delle criptovalute più sicure là fuori, in parte a causa di diversi pezzi di tecnologia crittografica (come il DigiShield o i suoi 5 algoritmi di mining) che il progetto ha sviluppato e implementato. La sua esistenza di 5 anni lo rende uno dei progetti più vecchi sul mercato, che è riuscito ad espandersi a oltre 200.000 nodi in tutto il lasso di tempo.

Apparentemente focalizzato sull’aspetto del networking al momento, DigiByte continua a muoversi lungo il percorso per raggiungere un’adozione più ampia nel mondo della crittografia.

Tuttavia, la mancanza di presenza sui più grandi scambi come Coinbase e Binance alimenta un riconoscimento del marchio già debole che è uno dei principali fattori per lo sviluppo della fiducia in una valuta di pagamento. La tecnologia da sola non ti porterà lì: le persone devono sviluppare una convinzione condivisa che una valuta sia in grado di preservare il proprio valore per il futuro.

Digibyte è lontano da questo stato in questo momento.

Previsione DGB di Captainaltcoin 2021

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

Il team di CaptainAltcoin ha creato un modello di previsione dei prezzi con un approccio sfaccettato alla crittografia che tiene conto sia dell’analisi tecnica che della valutazione fondamentale di ciascun progetto.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Previsione DigiByte Prezzo 2023

L’alta inflazione e la situazione macroeconomica estremamente pericolosa si sono riflesse pesantemente sul prezzo del Bitcoin nel 2022. Quando prendiamo i problemi crittografici interni con grandi giocatori come FTX, Celsius, Voyager, Luna che vanno giù, il 2023 non sembra troppo buono per i tori. Probabilmente vedremo un sacco di noiosa azione laterale dei prezzi con la tendenza a scivolare verso il basso con ogni tremore di mercato minore.

DigiByte Prezzo Previsione 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione vede DGB raggiungere $ 0,0125 nel 2025.

Quanto varrà DGB tra 5 anni?

Il prezzo di DGB in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0,0139

Quanto varrà DigiByte nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede DigiByte raggiungere $ 0,0313 nel 2030.

Quanto varrà DigiByte nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede DigiByte raggiungere $ 0,0627 nel 2040.

DigiByte sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, DigiByte non sostituirà o supererà BTC.

DigiByte può raggiungere $ 0,10?

Sì, DigiByte può raggiungere $ 0,10 entro la fine del 2025.

DigiByte può raggiungere $ 1?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per DigiByte di raggiungere $ 1 nel breve o medio termine.

DigiByte può raggiungere $ 10?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per DigiByte di raggiungere $ 10 nel breve o medio termine.

DigiByte può raggiungere $ 100?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per DigiByte di raggiungere $ 100 nel breve o medio termine.

DigiByte può raggiungere $ 1000?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per DigiByte di raggiungere $ 1000 nel breve o medio termine.

Vale la pena acquistare DigiByte?

Siamo sostenitori degli investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio di criptovalute in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare DigiByte.

DigiByte è un buon investimento?

DigiByte è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomica ben progettata, della comunità attiva e di un team solido alle spalle.

Quanto varrà DigiByte?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,0046. Nel lungo termine (8-10 anni), potrebbe saltare a $ 0,0313 o anche più in alto.

Quanto in alto andrà DigiByte?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo di DigiByte esplodere e raggiungere $ 0,0627 in un lontano futuro.

Qual è la previsione a breve termine per DigiByte?

DigiByte raggiungerà $ 0,0046 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 41,8% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 0,0080.

DigiByte può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario DigiByte. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono una vista comune in cripto, quindi un investimento di $ 10k in DigiByte potrebbe renderti milionario.

Previsione DigiByte Prezzo Oggi – Quale sarà il prezzo di DigiByte domani?

DigiByte si aggirerà intorno a $ 0,0087 domani.

Prospettive future di DigiByte

Perché DGB avrà successo?

Bitcoin supporta 7 transazioni al secondo con 10 minuti di tempo di blocco. Bitcoin Cash supporta 34TPS e 10 minuti di blocco, Western Union supporta 30, Litecoin supporta 56tps con un tempo di blocco di 2,5 minuti e PayPal supporta 130TPS.

Digibyte attualmente supporta 560TPS e solo 15 secondi di tempo di blocco, e 2000TPS entro il 2020 e in crescita esponenziale 280.000TPS nel prossimo futuro.

DigiByte è la blockchain UTXO più veloce, più lunga, più sicura e più distribuita al mondo. DigiByte non è solo un metodo di archiviazione e scambio di valore, ma ha la scalabilità per gestire molto di più, come autenticare i documenti nella blockchain, convalidare l’identità o persino avere token costruiti su di esso senza doversi preoccupare di un gioco di gatti che lo rallenta quando raggiunge il picco di entusiasmo.

Perché DigiByte fallirà?

Quando si tratta di scambio di denaro e valore, in realtà non si tratta solo della tecnologia in quanto le persone sono irregolari e scelgono di utilizzare una cosa che non è la migliore o la più efficiente. Le persone sono guidate dalle emozioni e rigidi, i programmatori analitici sono stranieri con quel lato della natura umana e si affidano troppo alla loro tecnologia “superiore” per portarli nella terra promessa. DGB esemplifica come siano necessari altri profili di persone in grado di dipingere l’immagine di quella tecnologia in colori molto più caldi in modo che i clienti possano vedere il valore e iniziare a utilizzarla.

Bene, un titolare di DGB ha presentato un’analisi sul motivo per cui ritiene che il DGB manchi di riconoscimento e adozione. Il succo è la mancanza di una gestione aziendale del progetto – è gestito più come un hobby secondo lui.

L’analisi è piuttosto lunga ed è una combinazione di elogi e critiche nei confronti della leadership del progetto. Dopo aver elogiato la cultura delle comunità DGB, si lamenta della mancanza di responsabilità e serietà nella gestione del progetto.

DGB funziona abbastanza bene dietro le quinte; È un prodotto funzionale ma manca di qualsiasi tipo di adozione e le prospettive per il futuro sono cupe.

Dal momento che Lightning Network sta accelerando il ritmo e cresce sostanzialmente ogni mese, DGB e altre monete di pagamento sono in serio pericolo esistenziale in quanto LN potrebbe renderle tutte obsolete.

DigiByte può raggiungere $1, $10 o $100?

Tutto è nel regno delle possibilità, ma i livelli di probabilità variano. Considerando l’inflazione annuale piuttosto elevata di Digibyte dell’11,65% e la massiccia offerta totale di 21 miliardi di token, raggiungere $ 1 richiederà un’impennata dei prezzi sbalorditiva e senza precedenti che confina con le fantasie più sfrenate.

DGB dovrebbe crescere di quasi 77 volte rispetto all’attuale livello dei prezzi. Avrebbe bisogno di cancellare completamente bitcoin e assumere il suo aspirante ruolo di valuta globale di riserva o avrebbe bisogno di crescere di pari passo con bitcoin. In tal caso, bitcoin dovrebbe essere a $ 392k per moneta.

Raggiungere $ 10 o anche $ 100 è completamente fuori dal dominio della realtà e se conosci qualcuno che afferma che DGB raggiungerà quelle altezze, assicurati che il richiedente riceva un buon trattamento psichiatrico.

DigiByte è morto?

No, a giudicare dall’attività del team sui social media, github, il proprio sito web. Anche le loro comunità su Reddit e Telegram sono attive, anche se i livelli di coinvolgimento sono molto più bassi rispetto al 2017. Coin è anche ancora quotata nella maggior parte dei principali scambi, il che indica che DGB è tutt’altro che un progetto morto.

Conclusione

Digibyte dovrebbe considerare il 2020 come l’anno cruciale per fare una spinta all-in su tutti i fronti, specialmente nel raggiungimento di nuove partnership, forzare una maggiore penetrazione nei mercati dei commercianti e in generale lavorare di più sui loro sforzi di marketing. La migliore tecnologia non vale molto se nessuno ne ha sentito parlare.