Previsione UMA Prezzo 2023-2030

UMA è l’oracolo ottimista il cui scopo è registrare qualsiasi verità verificabile sulla piattaforma blockchain. Vale la pena notare che un oracolo ottimista può gestire l’ambiguità ed espandere lo spazio di progettazione in web3.

Qui l’OO (Optimistic Oracle verifica i dati in passaggi, cioè prima viene presentata una dichiarazione insieme a un’obbligazione in cui l’obbligazione funge da ricompensa per chiunque possa contestare se pensa diversamente dell’affermazione. Si noti che l’affermazione è considerata verità se non vi è alcuna controversia su di essa da parte di nessuno.

Di seguito sono riportati i casi d’uso principali dei token UMA:

I titolari di token UMA possono partecipare alla governance della rete attraverso processi di voto.

I token UMA possono essere puntati per guadagnare premi (cioè reddito passivo).

I possessori di token UMA possono guadagnare APY più alti votando correttamente.

Si noti che lo staking di token UMA incentiva il voto corretto, scoraggia l’inattività o il voto errato e incoraggia l’impegno a lungo termine attraverso un periodo di recupero di sette giorni. Ciò aumenta anche la sicurezza aumentando il costo della corruzione dell’oracolo. Il passaggio da ricompense discrete a ricompense in streaming elimina un potenziale vettore di griefing. Nel complesso, queste misure creano una comunità più impegnata di titolari di token e migliorano la sicurezza del protocollo.

Caratteristiche principali

Sulla piattaforma Uma, qualsiasi utente può contestare una dichiarazione.

Gli utenti possono guadagnare una ricompensa se contestano con successo l’affermazione.

Gli staker UMA possono aiutare a proteggere l’OO (Oracolo ottimista) dell’UMA.

Sulla piattaforma, gli elettori di successo ottengono una percentuale più alta di premi mentre gli elettori inattivi sono penalizzati.

UMA è un concetto abbastanza unico sul mercato che verifica i dati sulla blockchain. Considerando le caratteristiche chiave e i casi d’uso dell’UMA, è un caso moderato per gli investimenti.

UMA raggiungerà $ 100?

Per raggiungere un valore di $ 100, il token UMA dovrebbe aumentare di quasi 53,76 volte il suo attuale prezzo di mercato. È importante notare che il token UMA ha raggiunto il suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 32 nel febbraio 2021, che ha rappresentato una crescita di quasi 4 volte in soli due mesi (a partire dal prezzo più basso di $ 8 a dicembre 2020).

Sulla base della sua crescita di 2 volte in un mese, ci vorrebbero circa 26,88 mesi (poco più di 2 anni) perché UMA raggiunga un prezzo di $ 100. Tuttavia, ciò potrebbe essere influenzato dalle condizioni di mercato e da altri fattori economici.

Pertanto, UMA può certamente raggiungere $ 100, ma non prima.

Previsione UMA Prezzo 2023, 2025 e 2030

La previsione di prezzo UMA 2023 è $ 3.51

La previsione di prezzo UMA 2025 è $ 6.70

La previsione di prezzo UMA 2030 è $31.14

Dove posso acquistare UMA Crypto?

I token UMA possono essere acquistati da vari scambi crittografici centralizzati e decentralizzati come Binance, Coinbase Exchange, KuCoin, Bitstamp, Kraken, Gemini, OKX, Bybit, Gate.io, Crypto.com Exchange, Poloniex, WazirX, SushiSwap e Uniswap.