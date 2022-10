Previsioni azionarie Exxon (XOM): meglio acquistare ora?

Exxon Mobil Corporation Ultimo prezzo

Metrico Valore Tendenza Volume di condivisione 24,2 M Abbassare Volume medio di condivisioni 24,5 m N/D Forward PE (1 anno) 9.28 N/D

Punti salienti del Q1 2022 di Exxon Mobil: • Il 29 aprile, Exxon Mobil ha pubblicato gli utili del primo trimestre 2022. • Guadagni totali: $ 5,5 miliardi che rispetto agli utili del Q4 2021 ($ 8,8 miliardi) sono significativi

abbassare.

• Hanno aumentato il loro riacquisto a $ 30 miliardi fino al 2023.

• Un elemento sfavorevole menzionato nei guadagni è un $ 3,4 miliardi al netto degli oneri fiscali dopo l’uscita di XOM

dalla Russia Sakhalin-1.

• Spese in conto capitale e di esplorazione: $ 4,9 miliardi.

Previsione delle azioni XOM: grafico delle prestazioni

Nome dello stock 5 giorni 1 Mese 6 Mesi 1 Anno Azioni XOM +1.3% -7.2% +7.3% +50.7%

Exxon e Massachusetts Querela

Exxon è stata citata in giudizio dal procuratore generale Maura Healey nel 2019 con il sospetto che non siano onesti sull’impatto dei loro prodotti a base di combustibili fossili sul clima per i loro investitori e il pubblico in generale. La società ha negato tali accuse ed è rimasta cauta sul fatto che sono trasparenti sulle loro conseguenze sui cambiamenti climatici.

L’alta corte del Massachusetts ha respinto la richiesta della società di respingere la causa.

Previsione delle scorte XOM: supporto e resistenza

Fonte Appoggiare Resistenza Raccomandazione Investing.com $ 87 (S3) $ 88 (R1) Comprare Grafico a barre $ 85 (S3) $ 89 (R1) Comprare

Russia e Ucraina Guerra mondiale è stato in tumulto ultimamente a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ha colpito le economie in larga misura e un’industria su due sarà colpita da questa guerra per un periodo di tempo più lungo di quanto inizialmente previsto.

Ha anche contribuito a mantenere il petrolio greggio come il greggio Brent e i prezzi del WTI molto volatili nell’ultimo mese da metà febbraio 2022. Gli investitori sono alla ricerca di azioni per superare questa volatilità del prezzo del greggio. Esploreremo l’opzione di Exxon Mobil in questo articolo

Previsioni azionarie XOM: CrowdWisdom360-Insights

Exxon Mobil ha deciso di aumentare la produzione di gas naturale dal giacimento di Kipper nel bacino di Gippsland, nel sud-est dell’Australia. La società ha fatto questa mossa per ridurre le carenze della catena di approvvigionamento del gas domestico.

Nel 2023, si prevede che il campo di Kipper del bacino di Gippsland genererà 30 petajoule (PJ). Nei prossimi cinque anni, ExxonMobil investirà 291 milioni di dollari per produrre 200 PJ di gas naturale.

Le azioni di Exxon Mobil sono aumentate bruscamente nelle ultime settimane a causa della guerra della Russia con l’Ucraina e del conseguente aumento dei prezzi dell’energia. Le compagnie petrolifere stanno gradualmente aumentando la produzione in risposta all’aumento della domanda e dei prezzi.

ExxonMobil ha deciso di mantenere il suo dividendo, facendo crescere ancora di più il debito della società. Nonostante un mercato difficile, l’impegno di Exxon Mobil per il suo dividendo è ciò che attira gli investitori di reddito verso il titolo. Negli ultimi tempi, Exxon Mobil ha annunciato un programma di riacquisto di azioni da 10 miliardi di dollari.

Exxon Mobil Corp (XOM) è salita del 45,41% nell’ultimo anno e gli analisti di Wall Street le hanno assegnato un rating Buy. Il balzo dei prezzi del petrolio dopo l’invasione sarebbe un punto chiave da tenere d’occhio.

I prezzi del petrolio sono aumentati in mezzo all’attuale tensione Russia-Ucraina. Con la Russia e l’Ucraina incapaci di giungere a una conclusione, c’è un rischio preoccupante di approvvigionamento di petrolio sul mercato.

XOM è incluso nei titoli pre-mercato più attivi del Nasdaq per il 25 maggio.

Quindi, la raccomandazione è di acquistare questo titolo a breve termine.

Previsioni di azioni XOM: caso rialzista

Sanzioni statunitensi e occidentali sull’importazione russa di petrolio e gas naturale – Per cominciare, la Russia esporta 5 milioni di barili di petrolio al giorno. Ha fatto lo stesso per molti anni. Ma la recente invasione della Russia sull’Ucraina l’ha cambiata completamente. Il presidente degli Stati Uniti nel primo discorso sullo stato dell’Unione ha imposto sanzioni alla Russia, alle banche e a varie altre cose, ma ha risparmiato le importazioni di petrolio e gas.

Ma la scorsa settimana, ha annunciato nuove sanzioni, comprese le importazioni di petrolio e gas dalla Russia. Da quando è scoppiata questa notizia, il greggio Brent ha toccato nuove vette toccando $ 130 al barile. Ciò ha portato ad un aumento delle entrate e della redditività delle compagnie petrolifere e Exxon Mobil trarrà sicuramente beneficio da questa mossa nel breve termine. Inoltre, in aggiunta ad esso, l’Unione europea sta anche pianificando di tagliare le importazioni russe entro la fine dell’anno. Pertanto, potrebbe segnalare che i prezzi del greggio rimangono più alti per un periodo di tempo più lungo e questo è un vantaggio per tutte le industrie petrolifere.

Previsioni azionarie XOM: risultati migliori del previsto per il Q4 2021-22

Exxon Mobil è leader di mercato nel suo settore e produce sempre risultati sopra la pari. Ma la tendenza dei risultati sta cambiando positivamente nel periodo degli ultimi due anni. Questo è chiaramente visibile nei risultati del Q4 2021-22 recentemente annunciati. L’utile per azione si è attestato a 2,05 dollari contro l’aspettativa di 1,94 dollari per azione. Questo è aumentato significativamente da $ 0,65 per azione nel primo trimestre 2021-22. Inoltre, il fatturato netto è stato di $ 81,93 miliardi e l’utile netto di $ 8,87 miliardi.

In termini di entrate, è aumentato da $ 46 miliardi a/a e, cosa più importante, l’utile netto è passato da $ 20,07 miliardi negativi a $ 8,87 miliardi positivi. È probabile che questa performance continui in futuro, almeno per il breve termine, poiché i prezzi del greggio non dovrebbero scendere al di sotto di $ 100 al barile in qualsiasi momento presto.

Previsioni azionarie XOM: outperform rispetto a S&P 500 e Nasdaq

Exxon Mobil ha sovraperformato l’indice S&P 500 e Nasdaq in vari intervalli di tempo, tra cui un mese, sei mesi e un anno. Nell’ultimo anno, l’S&P 500 ha dato solo rendimenti dell’8,23% (all’11.03.2022), mentre il titolo XOM è aumentato del 39,23%. Negli ultimi sei mesi, l’indice Nasdaq ha dato un rendimento del -13,33%, mentre a parità di duration, il titolo XOM ha dato un fantastico rendimento positivo del 54,16%. Lo stesso vale per il periodo di tempo di tre mesi o le prestazioni nell’arco di tempo o le prestazioni nell’arco dell’anno fino ad oggi. Dimostra che, al momento della volatilità del mercato globale, Exxon Mobil è lì per guidarci.

L’analisi tecnica mostra che c’è di più in arrivo- Molte persone credono che Exxon Mobil sia salita troppo veloce e furiosa e potrebbe scendere con quella velocità, o nel migliore dei casi è tempo di consolidamento e potrebbe non dare lo stesso rendimento in futuro rispetto agli ultimi sei mesi. Ma l’analisi tecnica mostra qualcosa di diverso. Se è vero che ha dato buoni rendimenti di recente, ma è anche vero che sta negoziando soprattutto le medie mobili, siano esse semplici o esponenziali per tutti i tempi.

È scambiato sopra le medie mobili di 10, 20, 30, 50, 100 e 200 giorni, il che è sicuramente un segno rialzista per qualsiasi azione. Inoltre, anche l’indicatore di momentum MACD (12,26) sta segnalando verso il segnale di acquisto. Inoltre, l’indice direzionale medio (14) è neutrale e segnala che il momentum attuale potrebbe non cambiare presto. Nel complesso, è un acquisto dal punto di vista dell’analisi tecnica.

Previsioni di azioni XOM: caso orso

Troppa dipendenza dai tassi di petrolio e gas- Ogni moneta è a doppia faccia. Per Exxon Mobil, la dipendenza dai prezzi del greggio è simile. Mentre stiamo vedendo il lato positivo di recente negli ultimi sei mesi, ma ha un lato negativo, che era visibile nel periodo marzo-novembre 2020. I prezzi del greggio hanno toccato il minimo storico, rispondendo a richieste minori e con ciò i prezzi delle azioni XOM sono diminuiti da $ 68,56 su 17esimo Gennaio 2020 a $ 32,74 su 20esimo Marzo 2020.

Si è schiantato di oltre il 50% in un solo mese. Inoltre, è rimasto lì almeno fino a ottobre 2020 ed è stato solo dopo che ha iniziato a salire insieme ai prezzi del greggio. Si può ben stabilire che ha una relazione diretta con il prezzo del greggio, che non ha il controllo della società, e nei momenti di difficoltà dei prezzi del greggio, si vede che i fondamentali della società non l’hanno salvata.

Il mondo si sta muovendo verso le fonti di energia rinnovabile e le auto elettriche- Mentre parliamo di grandi compagnie petrolifere come British Petroleum ed Exxon Mobil e del loro grande futuro futuro, è anche troppo assorbito dal fatto che il mondo si sta lentamente e costantemente spostando verso le risorse rinnovabili e più specificamente verso i veicoli elettrici. Questa mossa è stata presa specificamente per ridurre la volatilità dei prezzi del greggio che stiamo osservando ora.

È probabile che ciò riduca la domanda di combustibili fossili in futuro, nel prossimo decennio, e con ciò ridurrà le entrate delle compagnie petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che almeno il 50% dei veicoli dovrebbe essere EV entro il 2030 e ha approvato un conto mastodontico di $ 7,5 miliardi per lo stesso. Tutti questi fattori avranno sicuramente un impatto sui rendimenti del prezzo delle azioni Exxon Mobil

Previsioni azionarie XOM: XOM Compra o Vendi?

Il titolo Exxon Mobil ha lo scopo di guidarci attraverso la fase di volatilità. È destinato a essere tenuto in tempi di scenari globali incerti che avranno un impatto positivo sui prezzi del greggio e li manterranno più alti. A parte questo, i fondamentali della società sono molto buoni e sta migliorando i suoi utili e il flusso di cassa negli ultimi due anni dopo il Covid. Il flusso di cassa operativo è passato da $ 14,67 miliardi nel 2020 a $ 48 miliardi nel 2021.

Quindi, XOM compra o vendi? C’è così tanto da apprezzare su Exxon Mobil come azienda, ma la sua dipendenza dai prezzi del greggio non può essere nascosta e nella generazione di veicoli elettrici, i combustibili fossili troveranno sicuramente difficile mantenere i loro prezzi.