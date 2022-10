Previsione del prezzo di Synthetix (SNX) 2022-2030-2040

in

SNX è in calo di quasi il 60% da gennaio 2022. È una delle criptovalute con le peggiori prestazioni nella sua categoria.

Negli ultimi cinque giorni, SNX ha aggiunto circa il 5% del suo valore.

Synthetix Price Prediction: Analisi delle prestazioni

Uni Guadagno/Perdita Ultimi 5 giorni +12.1% Ytd -69.8% TORTA Ultimi 5 giorni +5.6% Ytd -59.6% SNX · Ultimi 5 giorni +3.7% Ytd -59.9%

Che cos’è il protocollo Synthetix (SNX)?

Synthetix si sta posizionando come Liquidity Protocol e garantisce ai trader di avere alcune delle migliori esecuzioni di prezzo in circolazione, con poco o nessun slippage e riempimenti che non puoi ottenere altrove.

Ecco alcuni fatti su Synthetix:

Synthetix Network è stato lanciato nel settembre 2017 da Kain Warwick con il nome di Havven (HAV).

Nel 2018, Havven è stato rinominato Synthetix.

Synthetix è un protocollo DeFi che fornisce un’esposizione on-chain a un’ampia varietà di risorse crittografiche e non crittografiche.

È stato sviluppato sulla blockchain di Ethereum.

Secondo la piattaforma ufficiale Synthetix, è un nuovo fornitore di servizi finanziari che aiuta nella creazione di attività sintetiche, offrendo derivati unici ed esposizione ad attività del mondo reale sulla blockchain.

Synthetix offre di fornire tutti i servizi di Defi con un’esperienza di trading di futures senza autorizzazione completamente on-chain.

In che modo Synthetix è diverso dagli altri?

Synthetix afferma di monitorare il movimento dei prezzi non solo delle criptovalute, ma anche di valute legali, azioni, materie prime e altri senza alcuno slittamento.

Synthetix è uno scambio DEX con le proprie risorse conosciute come Synths. Lo scambio consente agli utenti di commerciare autonomamente con l’aiuto di Synths.

In altre parole, i Synth, sono risorse votate dalla comunità.

I sintetizzatori possono essere in qualsiasi forma, può essere sotto forma di criptovalute, fiat, azioni o qualsiasi merce che abbia un prezzo.

Previsione del prezzo di Synthetix: qual è l’uso del token SNX?

SNX è il token nativo di Synthetix. È usato per puntare sulla piattaforma. Viene utilizzato come garanzia sulla piattaforma Synthetix, in altre parole ogni volta che viene emesso un asset Synth o Synthetix, il token SNX viene bloccato nel contratto intelligente.

SNX viene anche utilizzato per premiare gli investitori.

Chi sono i concorrenti e come si sono comportati?

Con la crescente domanda nel settore blockchain, DEX o Decentralized Exchange, è cresciuto anche fornire un mercato peer-to-peer per gli utenti. Tuttavia, a differenza degli scambi non DEX che consentono il commercio fiat a crypto, DEX consente solo il commercio da cripto a cripto.

Tuttavia, le negoziazioni negli scambi DEX sono in piena espansione e con l’ingresso di più giocatori, si prevede che il valore di scambio DEX aumenterà.

SNX Crypto Price Prediction: previsione a lungo termine

Prezzo Previsione 2023

Si prevede che il prezzo di SNX rimarrà al di sotto di $ 4 nel 2023. Se SNX guadagna il 50% all’anno da ora, la previsione del prezzo di SNX Crypto 2023 è di $ 3,66.

Se SNX guadagna solo il 10% all’anno, la previsione del prezzo 2023 di SNX è di $ 2,68.

SNX Crypto Prezzo Previsione 2025

Si prevede che lo slancio di SNX nel 2025 sarà rialzista. Se SNX aumenta del 50% all’anno, il prezzo di SNX potrebbe raggiungere $ 8,24 nel 2025. Tuttavia, il prezzo potrebbe rimanere al di sotto di $ 4 se SNX guadagna solo il 10% all’anno.

Synthetix Prezzo Previsione 2030

Nel 2030 SNX potrebbe raggiungere $ 20 se il prezzo aumenta del 30% all’anno da ora.

SNX Crypto Prezzo Previsione Oggi

Previsione del prezzo del token di rete Synthetix: capitalizzazione di mercato e dati sul volume

Valore Rango 68 Capitale di mercato $572 milioni Volume di trading (24H) $ 45,3 milioni

SNX Crypto Prezzo Previsione 2022

Prezzo medio SNX Previsione 2022 US$ 3,0

Previsione del prezzo di Synthetix: come acquistare il token SNX?

