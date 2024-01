Fetch.ai, pioniere della tecnologia decentralizzata, è lieta di annunciare nuove funzionalità sulla sua piattaforma DeltaV. Il servizio di sintesi PDF offerto da PDF.ai è stato integrato con successo, consentendo agli agenti AI di Fetch.ai di riassumere in modo conciso i PDF online. Questa capacità è stata dimostrata con un rapido restyling del whitepaper di Bitcoin.

Previsioni Meteo Avanzate con l’Integrazione di Google DeepMind’s GraphCast

In un aggiornamento innovativo, Fetch.ai ha incorporato il modello avanzato di previsioni meteo AI di Google DeepMind, GraphCast, nei suoi agenti AI tramite DeltaV. Sfruttando i dati provenienti da ECNWF, questa integrazione consente previsioni precise di 6 e 12 ore, estendibili fino a 4 giorni, prevedendo temperatura, velocità del vento, pioggia, e altro.

Analisi delle Prestazioni di Fetch.ai degli Ultimi 7 Giorni

Fetch.ai (FET) ha mostrato prestazioni positive nell’ultima settimana, suggerendo diversi fattori contribuenti.

Aumento dell’Interesse nell’IA: Il campo dell’Intelligenza Artificiale in rapida crescita contribuisce all’aumento dell’interesse in Fetch.ai, uno dei principali progetti blockchain focalizzati sull’IA. Notizie Positive e Sviluppi: Notizie positive recenti, tra cui il lancio della mainnet e l’annuncio di diverse partnership, potrebbero aver fatto aumentare il valore della criptovaluta. Crescente Utilizzo della Rete Fetch.ai: L’adozione crescente della rete Fetch.ai da parte di aziende e organizzazioni potrebbe aumentare la domanda di token FET.

Previsioni del Prezzo di Fetch.ai 2023-2030

Anno Previsione del Prezzo (USD) 2023 $0.700 2024 $0.943 2025 $1.17 2026 $1.46 2027 $1.65 2028 $2.04 2029 $2.70 2030 $3.67

Domande Cruciali per gli Investitori: Fetch.ai è un Buon Investimento?

Caratteristiche Fondamentali e Utilità di Fetch.AI:

Piattaforma decentralizzata che crea una rappresentazione digitale del mondo reale attraverso agenti software autonomi.

Gli agenti svolgono compiti, ricompensati con i Token Fetch.AI (FET).

Favorisce l’efficienza connettendo gli agenti con valore a chi ne ha bisogno.

Token Fetch.AI (FET): Funzioni Chiave e Significato

Token ERC-20 che facilita transazioni e operazioni di rete.

Necessario per scambi, staking e accesso alle interazioni nel mondo digitale.

Ultime Novità e Rinnovo del Marchio

Fetch.ai ha recentemente rinnovato il suo marchio, enfatizzando la sua tecnologia principale: gli agenti AI. Il sito rinnovato riflette l’ambizione di Fetch.ai di ridefinire le operazioni della società attraverso un ecosistema guidato dall’IA. La piattaforma promuove l’apertura, connettendo agenti AI con sviluppatori, utenti e portatori di interesse.

Analisi dei Concorrenti: FET vs IOTA

Un breve confronto tra Fetch.ai (FET) e IOTA rivela focus e pubblico target distinti.

Pubblico Principale: FET: Utenti in cerca di soluzioni blockchain per l’IA. IOTA: Sviluppatori alla ricerca di strumenti per la tecnologia di registro distribuito.

Categorie: FET: Blockchain, protocolli di Livello 1 e Intelligenza Artificiale. IOTA: Blockchain e protocollo di Livello 1.



Guida allo Staking di Fetch.AI: 3 Semplici Passaggi

Accedi al Fetch Wallet: Scegli “Stake” sulla dashboard. Seleziona i Validatori Attivi: Nella ledger browser, scegli tra una lista di validatori attivi. Collega il Wallet e Fai lo Staking: Clicca su “Collega il Wallet”, seleziona un validatore e fai clic su “Stake” per fare lo staking dei token FET.

Dove Comprare Fetch.AI: Principali Borse

Kraken: Borsa di valori digitale disponibile in oltre 190 paesi.

Sicurezza e strumenti avanzati di trading con commissioni che vanno dallo 0 allo 0,26%. Paybis: Azienda certificata di scambio di valuta digitale con sede nel Regno Unito.

Disponibile in 180 paesi, valutazione degli utenti di 4,3, con commissioni che vanno dallo 0,99% al 4,95%. KuCoin: Piattaforma di trading di criptovalute con sede nelle Seychelles.

Valutazione degli utenti di 1,5, commissioni che vanno da -0,005% allo 0,45%.

Conclusioni: Fetch.ai – Navigare nel Futuro di IA e Blockchain

L’integrazione di Fetch.ai di tecnologie all’avanguardia, come la sintesi AI e le previsioni meteorologiche, lo posiziona come un attore chiave nello spazio decentralizzato. Con indicatori di prestazioni positivi e avanzamenti strategici, Fetch.ai si presenta come un’opportunità di investimento promettente. Navigando nel futuro, l’impegno della piattaforma nel ridefinire le operazioni sociali attraverso soluzioni guidate dall’IA rimane un punto focale per gli investitori.

FAQ su Fetch.ai Exchanges

Benvenuti nella nostra sezione FAQ dedicata agli scambi di Fetch.ai. Forniremo informazioni dettagliate sulle piattaforme di scambio, le modalità di acquisto e le opzioni di trading per Fetch.ai.

Dove posso acquistare Fetch.ai?

Puoi acquistare Fetch.ai su diverse piattaforme di criptovalute, tra cui 1inch, AscendEX, BIB, Tapbit e Binance. Al momento, Fetch.ai è negoziato su 53 scambi. L’exchange più popolare al momento per FET è 1inch.

Qual è il miglior exchange per acquistare Fetch.ai?

Attualmente, il miglior exchange per acquistare FET è Binance, con un volume di trading di Fetch.ai pari a $ 31.58 milioni nelle ultime 24 ore. Tuttavia, puoi scegliere anche da altre piattaforme che elencano FET, come KuCoin, Kraken, Bybit, OKX e gate.io.

Dove posso acquistare Fetch.ai con valuta fiat?

Puoi acquistare Fetch.ai con valuta fiat su Kraken, uno degli exchange più consolidati nell’industria delle criptovalute. Attualmente, Kraken elenca Fetch.ai in coppie con il Dollaro USA e l’Euro. Puoi acquistare criptovalute su Kraken con una carta Visa o Mastercard, o puoi finanziare il tuo account attraverso un bonifico bancario o altri metodi.

Dove posso acquistare Fetch.ai con USDT?

Puoi acquistare Fetch.ai con USDT sulla piattaforma di criptovalute Binance. Binance è uno degli exchange più popolari al mondo e ha gestito un volume di trading di Fetch.ai pari a $ 31.58 milioni nelle ultime 24 ore. Binance elenca anche un numero molto elevato di altre criptovalute, offrendoti molte opzioni di trading oltre a Fetch.ai.

Su quale exchange posso acquistare Fetch.ai con carta di credito?

Puoi acquistare Fetch.ai con una carta di credito su Binance e su altre piattaforme come [aggiungere altri exchange]. Utilizzare una carta di credito è un metodo di pagamento rapido e conveniente per l’acquisto di criptovalute, anche se solitamente comporta commissioni più elevate rispetto ad altri modi di acquistare criptovalute con valuta fiat.

Qual è il volume di trading delle ultime 24 ore di Fetch.ai?

Il volume di trading delle ultime 24 ore di Fetch.ai ammonta a $ 209.00 milioni. Fetch.ai è quotato su 53 scambi con 100 coppie di trading.

Quale exchange ha il maggiore volume di trading di Fetch.ai?

Attualmente, l’exchange più popolare per Fetch.ai è Binance, che ha gestito scambi di FET per un valore di $ 31.58 milioni nelle ultime 24 ore.

Qual è la coppia di trading Fetch.ai più popolare?

La coppia di trading Fetch.ai più popolare è FET/USDT. Nelle ultime 24 ore, FET/USDT ha registrato un volume di trading di $ 90.09 milioni su 53 diverse piattaforme di criptovalute.