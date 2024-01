Previsioni prezzi Convex Finance

Il numero di utenti attivi settimanali su Convex ha raggiunto 1.374, e il totale dei token CVX in staking ammonta a 57.519.872.

Il valore totale di CVX è di $1.239.391.516, con 18.131 utenti unici.

Previsioni Tecniche per Convex Finance

L’analisi tecnica per CVX indica un sentimento misto:

Gli oscillatori mostrano segnali misti di vendita, neutralità e acquisto, mentre le medie mobili indicano prevalentemente un sentimento di vendita.

Oscillatori come RSI, Stochastic %K e Williams Percent Range aiutano a valutare se l’asset è ipercomprato o ipervenduto.

L’Indice del Canale delle Merci (CCI) misura la deviazione dell’asset dal suo prezzo medio e indica possibili inversioni di tendenza.

Le medie mobili indicano prevalentemente un sentimento di vendita, indicando una potenziale tendenza al ribasso o consolidamento dei prezzi.

L’analisi complessiva suggerisce un Sentimento Misto per Convex Finance. Consulta gli ultimi indicatori Crowdwisdom360 (qui sotto) aggiornati due volte al giorno.

Previsioni Prezzo di Convex Finance Oggi



Panoramica Generale: Parzialmente Rialzista Saggezza del Mercato: Rialzista Dati di Mercato: Parzialmente Rialzista Raccomandazione Tecnica: Acquista Saggezza della Folla: Neutrale Buzz sui Social Media: Costante Sentimento sui Social Media: Costante

Parzialmente Rialzista

Convex Finance: È un Buon Investimento?

Convex Finance è un protocollo DeFi che consente ai fornitori di liquidità di Curve di guadagnare una parte delle commissioni di trading su Curve senza effettuare lo staking della liquidità. Invece, gli LP possono fare staking su Convex e ricevere CRV potenziati e ricompense per il mining di liquidità.

Inoltre, Convex mira a diventare un importante attore nelle “Curve wars” – una competizione tra protocolli DeFi per ottenere il controllo dello scambio di stablecoin di Curve Finance acquisendo più token CRV.

CVX è il token nativo della piattaforma Convex Finance. Di seguito sono riportati i principali casi d’uso dei token CVX:

I detentori di CVX possono votare su proposte di governance che determinano la futura direzione di Convex Finance.

Gli utenti che fanno staking di CVX possono guadagnare ricompense potenziate sulle loro attività di mining di liquidità e farming di CRV.

CVX può essere scambiato su varie borse decentralizzate (DEX) come Uniswap, Sushiswap e Curve.

Caratteristiche Chiave

La struttura unica degli incentivi di Convex Finance mira a coinvolgere detentori di CRV e fornitori di liquidità di Curve per accumulare il maggior TVL possibile.

Convex agisce come un cartello che raggruppa gli asset degli staker individuali e beneficia della loro liquidità aggregata.

Anche gli investitori a basso livello possono fare staking delle loro LP di Curve Finance con Convex e ricevere ricompense potenziate altrimenti non raggiungibili.

Gli staker ricevono interessi sulla liquidità fornita, una parte delle commissioni di trading di Curve, ricompense potenziate da Convex e token CVX.

Differenziazione di Convex Finance

Convex Finance ha l’obiettivo chiaro di accumulare il maggior TVL possibile per ottenere il controllo di una quota significativa in Curve Finance. Convex offre ricompense potenziate per i fornitori di liquidità che fanno staking sulla piattaforma, rendendola più attraente rispetto ad altri protocolli. Convex protegge i fornitori di liquidità da perdite impermanenti, garantendo la protezione da potenziali perdite dovute alla volatilità dei prezzi. La piattaforma è governata da una comunità decentralizzata, e i detentori del token CVX possono votare su proposte che plasmano la direzione del protocollo. Convex è progettato per funzionare senza problemi con altri protocolli DeFi, consentendo agli utenti di massimizzare i loro rendimenti e benefici da diverse piattaforme.

Complessivamente, Convex Finance rappresenta un caso d’investimento moderato.

Previsione Prezzo Convex Finance: CVX Raggiungerà $100?

Per raggiungere $100, il token CVX deve crescere di quasi 18,86 volte rispetto al suo attuale prezzo di mercato.

Inoltre, Convex Finance ha raggiunto il suo massimo storico di $50 nel gennaio 2022, crescendo di quasi 5 volte in soli tre mesi (ovvero, dal prezzo più basso di $10 nell’ottobre 2021).

Pertanto, considerando la sua crescita di 1,67 volte in un mese, possiamo dire che il token CVX ha bisogno di circa 11,3 mesi (meno di 1 anno) per raggiungere un livello di prezzo di $100. Tuttavia, potrebbe richiedere leggermente più tempo a seconda delle condizioni di mercato e dei fattori economici.

Previsione Prezzo Convex Finance per il 2023, il 2025 e il 2030

Previsione Prezzo Convex Finance 2023: $9,8

$9,8 Previsione Prezzo Convex Finance 2025: $18,2

$18,2 Previsione Prezzo Convex Finance 2030: $81,6

Dove Posso Acquistare la Criptovaluta CVX?

I token CVX possono essere acquistati da varie borse crypto centralizzate e decentralizzate come Binance, Coinbase Exchanges, KuCoin, Kraken, OKX, Huobi, Gate.io, Crypto.com Exchange, Curve Finance, SushiSwap e Uniswap.

Kraken

Registra il tuo account sulla piattaforma di scambio crypto Kraken. Completa la verifica KYC (Il processo richiede solo alcuni minuti e non richiede competenze tecniche). Finanzia il tuo account (apri la pagina “Saldo” e clicca su “Totale” o “Principale”. Nell’angolo in alto a destra, clicca su “Deposito”). Scegli la coppia di trading (CVX/USDT, CVX/BTC). Inserisci l’importo che desideri acquistare. Piazza un ordine di acquisto e confermalo dopo averlo revisionato.

KuCoin

Registra il tuo account sulla piattaforma di scambio crypto KuCoin. Completa la verifica KYC (Il processo richiede solo alcuni minuti e non richiede competenze tecniche). Finanzia il tuo account (apri la pagina “Saldo” e clicca su “Totale” o “Principale”. Nell’angolo in alto a destra, clicca su “Deposito”). Scegli la coppia di trading (CVX/USDT, CVX/BTC). Inserisci l’importo che desideri acquistare. Piazza un ordine di acquisto e confermalo dopo averlo revisionato.

FAQ su Convex Finance Exchanges

Benvenuti nella nostra FAQ dedicata alle principali domande sulle piattaforme di scambio di Convex Finance. Esploreremo in modo chiaro e obiettivo le opzioni di acquisto di Convex Finance, evidenziando le scelte più popolari e fornendo informazioni chiave.

Su quali exchanges posso acquistare Convex Finance?

Puoi acquistare Convex Finance su diverse piattaforme di criptovalute, tra cui AscendEX, Bibox, Tapbit, Binance e Binance Futures. Al momento, CVX è scambiato su 43 exchanges, con AscendEX che si conferma come la piattaforma più popolare per CVX.

Quale è il miglior exchange per acquistare Convex Finance?

Al momento, il miglior exchange per acquistare CVX è Binance, con un volume di scambi di Convex Finance pari a $ 2.33M nelle ultime 24 ore. Tuttavia, puoi anche considerare altre opzioni come KuCoin, Kraken, OKX, gate.io e Binance Futures, tutti elencati per CVX.

Dove posso acquistare Convex Finance con valuta fiat?

Puoi acquistare Convex Finance con valuta fiat su Kraken, una delle piattaforme più consolidate nell’industria delle criptovalute. Attualmente, Kraken quotazioni Convex Finance in coppie con il Dollaro e l’Euro. Puoi acquistare criptovalute su Kraken con una carta Visa o Mastercard, o puoi finanziare il tuo account attraverso un bonifico bancario o altri metodi.

Dove posso acquistare Convex Finance con USDT?

Puoi acquistare Convex Finance con USDT sulla piattaforma di criptovalute Binance, una delle più popolari al mondo, con un volume di scambi di Convex Finance pari a $ 2.33M nelle ultime 24 ore. Binance offre anche un’ampia gamma di altre criptovalute, garantendo molte opzioni di trading oltre a Convex Finance.

In quale exchange posso acquistare Convex Finance con carta di credito?

Puoi acquistare Convex Finance con carta di credito su Binance e su altre piattaforme come [Inserire Nome Exchange]. L’utilizzo di una carta di credito è un metodo di pagamento rapido e conveniente per l’acquisto di criptovalute, anche se solitamente comporta commissioni più elevate rispetto ad altri metodi di acquisto con valuta fiat.

Qual è il volume di scambi di Convex Finance nelle ultime 24 ore?

Il volume di scambi di Convex Finance nelle ultime 24 ore è di $ 16.27M. CVX è quotato su 43 exchanges con 78 coppie di trading.

Quale exchange registra il maggior volume di scambi di Convex Finance?

Attualmente, l’exchange più popolare per Convex Finance è Binance, con un volume di scambi di $ 2.33M nelle ultime 24 ore.

Qual è la coppia di trading più popolare per Convex Finance?

La coppia di trading più popolare per Convex Finance è CVX/USDT, che ha registrato un volume di scambi di $ 7.66M nelle ultime 24 ore su 43 diverse piattaforme di criptovalute.