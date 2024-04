Manta Network è un ecosistema multi-modulare per applicazioni a conoscenza zero (ZK). Offre due reti, Manta Pacific e Manta Atlantic. Manta Pacific è l’unico ecosistema L2 su Ethereum per applicazioni ZK native EVM e fornisce un ambiente a basso costo e scalabile per il deployment di applicazioni ZK usando Solidity. Manta Atlantic è la catena ZK L1 più veloce su Polkadot e introduce identità programmabili e credenziali nel web3 tramite zkSBTs.

Caratteristiche di Manta Network

Basse Tariffe e Alta Scalabilità : Manta Pacific sfrutta Celestia e OP Stack modificato per una scalabilità elevata e tariffe gas minime.

: Manta Pacific sfrutta Celestia e OP Stack modificato per una scalabilità elevata e tariffe gas minime. Privacy e Sicurezza : La crittografia ZK mantiene private le transazioni e le informazioni sensibili, proteggendo i dati finanziari e l’identità degli utenti.

: La crittografia ZK mantiene private le transazioni e le informazioni sensibili, proteggendo i dati finanziari e l’identità degli utenti. Design Modulare : L’architettura multi-modulare di Manta permette agli sviluppatori di scegliere i componenti di cui hanno bisogno.

: L’architettura multi-modulare di Manta permette agli sviluppatori di scegliere i componenti di cui hanno bisogno. Compliance Non Invasiva: Manta facilita la conformità normativa tramite zkSBTs e altri strumenti.

Previsioni del Prezzo di Manta

Anno Previsione del Prezzo (USD) 2024 $3.04 2025 $4.71 2026 $7.14 2027 $10.9 2028 $16.6 2029 $25.2 2030 $38.2

Quando Manta Raggiungerà 1 Dollaro?

Secondo le previsioni, Manta potrebbe superare 1 dollaro già nel 2025, con una previsione di $4.71.

Quando Manta Raggiungerà 10 Dollari?

Le proiezioni indicano che Manta potrebbe raggiungere 10 dollari entro il 2027, quando il prezzo previsto è di $10.9.

Quando Manta Raggiungerà 100 Dollari?

Data l’attuale crescita e le proiezioni, non ci sono previsioni che suggeriscono che Manta possa raggiungere 100 dollari nel periodo considerato fino al 2030.

Quando Manta Raggiungerà 1000 Dollari?

Raggiungere 1000 dollari per Manta è altamente speculativo e non supportato dalle attuali analisi di mercato. Considerando la struttura del mercato e la competizione, è estremamente improbabile.

Manta è Considerato un Buon Investimento?

Manta presenta una proposta interessante con applicazioni ZK su blockchain. I vantaggi includono scalabilità, bassi costi di transazione e privacy potenziata, che potrebbero attrarre sviluppatori e utenti. Tuttavia, come ogni investimento in criptovalute, esistono rischi significativi dovuti alla volatilità del mercato, alla complessità tecnica e alla concorrenza nel settore delle prove a conoscenza zero. È essenziale valutare attentamente questi fattori e consultare un consulente finanziario prima di fare investimenti.

Nota: Le previsioni sono stime e non dovrebbero essere considerate come consigli finanziari. È sempre consigliato consultare un consulente finanziario per decisioni informate.