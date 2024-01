Previsioni del Prezzo di Stepn (GMT) 2023-2030 

in

Stepn è un progetto “move-to-earn” basato su elementi Social-Fi e Game-Fi, alimentato dalla blockchain di Solana. I giocatori possono guadagnare GMT camminando, correndo o jogging all’aperto.

Previsioni del Prezzo di GMT: 2023-2030

Previsione Prezzo GMT 2023: $0.315

$0.315 Previsione Prezzo GMT 2024: $0.534

$0.534 Previsione Prezzo GMT 2025: $0.730

$0.730 Previsione Prezzo GMT 2026: $0.952

$0.952 Previsione Prezzo GMT 2027: $1.18

$1.18 Previsione Prezzo GMT 2028: $1.56

$1.56 Previsione Prezzo GMT 2029: $2.12

$2.12 Previsione Prezzo GMT 2030: $3.10

Raggiungerà mai GMT i $100? Analisi Dettagliata

Per raggiungere $100, GMT dovrebbe aumentare di un fattore di 629. A $100, la capitalizzazione di mercato di GMT sarà di $119 Miliardi. Crescendo al ritmo del 25% annuo, ci vorrebbero circa 28 anni per raggiungere $100.

Qualità dell’Investimento: Buona

Buona Crescita necessaria per raggiungere $100: Possibile

Possibile Capitalizzazione di Mercato a $100: Non Possibile

Non Possibile Tempo necessario per raggiungere $100 con una crescita del 25% annuo: Non Possibile

Considerando la qualità dell’investimento, la crescita richiesta e il tempo necessario, GMT ha basse probabilità di raggiungere $100.

Previsioni di Prezzo per STEPN: Raggiungerà mai $1000?

Per raggiungere $1000, GMT dovrebbe aumentare di un fattore di 6,289. A $1000, la capitalizzazione di mercato di GMT sarà di $1.1 Trilioni. Crescendo al ritmo del 25% annuo, ci vorrebbero circa 39 anni per raggiungere $1000.

Qualità dell’Investimento: Buona

Buona Crescita necessaria per raggiungere $1000: Possibile (Esempio: Bitcoin era a $0.1 nel 2010. 12 anni dopo, è 22000 volte più alto)

Possibile (Esempio: Bitcoin era a $0.1 nel 2010. 12 anni dopo, è 22000 volte più alto) Capitalizzazione di Mercato a $1000: Non Possibile

Non Possibile Tempo necessario per raggiungere $1000 con una crescita del 25% annuo: Non Possibile

Considerando la qualità dell’investimento, la crescita richiesta e il tempo necessario, GMT ha probabilità molto basse di raggiungere $1000.

Come Guadagnare GMT?

Livello 30 Sneaker Guadagna GMT

Halving delle Emissioni di GMT 2 anni dall’Inizio del Guadagno di GMT

Variazione del Guadagno di GMT in Base al Numero di Utenti

Diverse Piscine di Guadagno di GMT in Base al Tipo di Sneaker e ai Livelli di Comfort

Utilizzi del Token GMT:

GMT è il token di governo di STEPN utilizzato per distribuire i profitti del gioco tra gli utenti.

Votare per Progetti

Acquistare Merchandise dall’App STEPN

Cambiare il Nome delle Sneaker

Mintare Nuove Sneaker

Aggiornare le Sneaker

In prospettiva, il Coin GMT rappresenta un buon investimento. Le sue applicazioni sono chiare, ma la barriera all’adozione potrebbe essere alta a causa della concorrenza esistente nel settore delle sneaker e della crescita limitata della community.

Quanto Alti Possono Salire GMT Coin?

Sin dal suo lancio, GMT ha avuto un ROI maggiore rispetto alla maggior parte delle criptovalute più grandi. Tuttavia, la sua crescita futura dipenderà dal miglioramento delle condizioni di mercato e, soprattutto, dall’incremento della base utenti di STEPN. La sua utilità è direttamente correlata alla crescita degli utenti dell’app STEPN.

Se GMT guadagna il 50% annuo, il prezzo potrebbe raggiungere circa $15 entro la fine del 2030.

Se GMT guadagna il 10% annuo, il prezzo potrebbe valere meno di $1.5 entro la fine del 2030.

Aggiornamenti per il 2023 di STEPN:

STEPN sta lavorando al lancio della sua versione aggiornata nei prossimi mesi.

Esplorazione di utilità aggiuntive per le gemme, le informazioni saranno rilasciate nei prossimi mesi.

Ottimizzazione dell’interfaccia, del font e della visualizzazione dei prezzi delle sneaker senza effettuare l’accesso.

Prossima partnership con Hype Saints NFT.

GMT Coin: FAQ

GMT è una buona criptovaluta da acquistare? Quanto vale GMT crypto?

Previsioni del Prezzo di GMT: Come Acquistare STEPN (GMT)?

L’acquisto di STEPN, come per altre criptovalute, richiede passaggi simili. La differenza sarà solo nelle borse dove STEPN è quotato per il commercio.

Ecco i passaggi per acquistare STEPN:

Seleziona la Borsa o il Broker che Offre il Coin GMT. Crea il Tuo Account con la Borsa. Verifica il Tuo Account con un Documento d’Identità. Collega l’Account da Utilizzare per Finanziare il Portafoglio. Una Volta Collegato l’Account, Finanzia il Portafoglio. Compra la Criptovaluta STEPN con i Fondi Aggiunti.

GMT è stata una delle criptovalute più performanti quest’anno. Le borse che offrono STEPN per il commercio includono Binance, Gemini, Coinbase, KuCoin e BitStamp.

FAQ su STEPN

Benvenuti nella nostra FAQ dedicata a STEPN, la criptovaluta decentralizzata. Esploreremo chiaramente e in modo professionale le caratteristiche di STEPN, rispondendo alle domande più comuni e fornendo informazioni dettagliate.

Dove posso acquistare STEPN?

Puoi acquistare STEPN su diverse piattaforme di scambio di criptovalute come BIB, Bibox, Tapbit, Binance e Binance Futures. Attualmente, STEPN è scambiato su 61 exchange, con BIB come l’opzione più popolare al momento.

Qual è la miglior piattaforma di scambio per acquistare STEPN?

Attualmente, il miglior exchange per acquistare STEPN è Binance, che ha registrato un volume di trading di $31.90 milioni nelle ultime 24 ore. Tuttavia, puoi scegliere anche tra altre piattaforme come KuCoin, Kraken, Bybit, OKX e gate.io.

Dove posso acquistare STEPN con valuta fiat?

Puoi acquistare STEPN con valuta fiat su Kraken, una delle piattaforme più consolidate nell’industria delle criptovalute. Kraken offre coppie di trading STEPN/USD e STEPN/EUR. Puoi utilizzare una carta Visa o Mastercard oppure finanziare il tuo account tramite bonifico bancario o altri metodi.

Dove posso acquistare STEPN con USDT?

Puoi acquistare STEPN con USDT sulla piattaforma di scambio di criptovalute Binance, tra le più popolari al mondo. Binance ha gestito un volume di trading di $31.90 milioni in STEPN nelle ultime 24 ore e offre una vasta gamma di altre criptovalute.

Su quale exchange posso acquistare STEPN con carta di credito?

Puoi acquistare STEPN con carta di credito su Binance e su altre piattaforme. L’utilizzo della carta di credito è un metodo rapido e conveniente per acquistare criptovalute, anche se solitamente comporta commissioni leggermente più alte rispetto ad altri metodi.

Qual è il volume di trading delle ultime 24 ore di STEPN?

Il volume di trading di STEPN nelle ultime 24 ore è di $274.27 milioni. STEPN è quotato su 61 exchange con un totale di 117 coppie di trading.

Quale exchange ha il volume di trading più alto per STEPN?

Attualmente, l’exchange più popolare per STEPN è Binance, con un volume di trading di $31.90 milioni in GMT nelle ultime 24 ore.

Qual è la coppia di trading più popolare per STEPN?

La coppia di trading più popolare per STEPN è GMT/USDT. Nelle ultime 24 ore, questa coppia ha registrato un volume di trading di $165.34 milioni su 61 diverse piattaforme di scambio di criptovalute.