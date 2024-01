Previsioni di Prezzo Ontology Gas: 2023-2030

Ontology rappresenta un progetto blockchain pubblico ad alte prestazioni e una piattaforma di collaborazione fidata distribuita. Integrando diversi meccanismi di fiducia in una rete unificata, Ontology crea un’infrastruttura che supporta una vasta gamma di applicazioni del mondo reale. L’ecosistema di Ontology comprende una serie di registri distribuiti completi e sistemi di contratti intelligenti.

Caratteristiche Chiave di Ontology

Ontology offre un framework di identità distribuita che consente l’autenticazione da più fonti, applicabile in varie industrie. Consente transazioni e collaborazioni sicure ed efficienti di dati da più fonti. Il sistema di reputazione distribuita di Ontology consente alle imprese di costruire fiducia e mitigare il rischio.

Vantaggi di Ontology

Il meccanismo di consenso di Ontology conferma le transazioni in meno di un secondo e gestisce oltre 5.000 transazioni al secondo.

Il suo WASM-JIT è uno dei più veloci del suo genere, consentendo soluzioni Web3 rapide e scalabili.

Ontology è un protocollo DID distinto con funzionalità cross-chain out-of-the-box.

Partnerships di Rilievo di Ontology

Daimler Mobility: Uno dei marchi automobilistici più grandi al mondo utilizza le soluzioni di mobilità di Ontology per pagamenti e regolamenti, identificazione dei veicoli e condivisione dei dati.

ROCKI: Una piattaforma musicale di prossima generazione si è associata ad Ontology per fornire identità decentralizzata (DID) e know your customer (KYC) per privacy e sicurezza.

ZAICO: Un'azienda di software di gestione degli inventari ha collaborato con Ontology per sviluppare e implementare funzionalità anti-falsificazione sulla blockchain.

Sviluppi Recenti di Ontology

Ontology ha recentemente celebrato il quinto anniversario della sua MainNet, con progressi tecnici significativi e numerosi eventi emozionanti.

Ongoing Optimizations: Progressi tecnici in vari settori, inclusi EVM bloom bit index, utilizzo elevato della memoria del ledger e liquidità di staking ONT.

ONTO V4.5.3 Live: L'ultima versione di ONTO è ora live, integrando Core Mainnet e impostazioni ottimizzate per Core, Clover e AptosNetwork.

L’ultima versione di ONTO è ora live, integrando Core Mainnet e impostazioni ottimizzate per Core, Clover e AptosNetwork. On-chain Activity Surge: Aumento dell’attività on-chain con 164 dApp totali su MainNet e incrementi significativi nelle transazioni totali su MainNet.

Ontology Gas Token: Analisi delle Prestazioni

Ontology Gas (ONG) è il token di utilità che alimenta la rete Ontology. Viene utilizzato per pagare le commissioni di transazione, lo storage e l’esecuzione di smart contract.

Periodo Prestazioni ONG YTD +7.5% Ultimo Anno -43.7% Dal Lancio -81.9%

Previsioni di Prezzo Ontology Gas: 2023-2030

Anno Prezzo Previsto (USD) 2023 $0.369 2024 $0.614 2025 $0.869 2026 $1.27 2027 $1.47 2028 $1.95 2029 $2.73 2030 $3.89

Analisi SEO e Prospettive Futuristiche di Ontology

Ontology Gas Price Prediction Today:

UTC: 29 dicembre 2023, ore 18:21 Previsione tra $0.356 e $0.377 nelle prossime 24 ore. Previsione settimanale tra $0.350 e $0.383.



UTC: 29 dicembre 2023, ore 15:10

Panoramica Generale: Neutrale Saggezza del Mercato: Neutrale Dati di Mercato: Parzialmente Bullish Raccomandazione Tecnica: Sell Saggezza della Folla: Neutrale Eco sui Social Media: Costante Sentimento sui Social Media: Costante

Dove Acquistare Ontology Gas Token?

Le migliori 5 borse dove viene scambiato Ontology Gas Coin sono:

Upbit Binance Topcredit Int AscendEX (BitMax) Bibox

In sintesi, Ontology offre una solida base tecnologica, ma l’assenza di differenziazione sostanziale potrebbe influire negativamente sull’interesse degli investitori. Per il trading, l’alta volatilità di ONG può offrire opportunità, ma richiede competenze di trading di alta qualità. Ontology sembra essere più adatto a questo scopo rispetto a un investimento a lungo termine.

FAQ su Ontology

Benvenuti nella sezione FAQ dedicata a Ontology, la blockchain progettata per risolvere le problematiche legate all’ID e alla sicurezza dei dati. Qui troverete informazioni dettagliate sul funzionamento di Ontology e su come utilizzarlo in modo efficace.

Cos’è Ontology?

Ontology è una blockchain progettata per risolvere le questioni legate all’ID e alla sicurezza dei dati. Il protocollo consente alle aziende di sfruttare la tecnologia blockchain senza dover rinunciare ai propri dati. Il progetto attribuisce grande importanza alla facilità di integrazione di Ontology nelle attività aziendali, in modo che gli utenti non debbano possedere alcuna conoscenza specializzata sulla tecnologia blockchain o sulle criptovalute. Chiunque può utilizzare questo progetto per proteggere la propria identità digitale e utilizzarla quando ne ha bisogno, memorizzandola sul proprio telefono o su un altro dispositivo. La rete dispone di due token di utilità nativi: ONT, utilizzato per lo staking, e ONG, utilizzato per pagare le transazioni sulla catena.

Come funziona Ontology?

Ontology consente di inserire la propria identità digitale e i dati ad essa correlati sulla loro rete e da lì collegarli a sistemi blockchain in base alle esigenze e alle preferenze dell’utente. Ciò include blockchain private e pubbliche, consentendo l’uso dei dati in diverse situazioni. Il protocollo utilizza un meccanismo di consenso per fungere da ponte tra la tecnologia blockchain e le transazioni del mondo reale. Quando la transazione viene verificata, più della metà di tutti i nodi della rete deve concordare sull’autenticità di tale transazione.

Come si utilizza Ontology?

Se decidi di utilizzare Ontology, ci sono diverse cose che puoi fare. Puoi unirti alla community e gestire uno dei nodi, iscriverti al loro Bounty Program o approfittare del loro mercato Saga per condividere i tuoi dati e connetterti ad altri dati di cui potresti aver bisogno. Tutte queste funzionalità sono accessibili tramite il sito web di Ontology. Per registrarti al Bounty Program, dovrai scannerizzare un codice trovato sul loro sito web in modo da poter partecipare alla community e essere incluso nella governance e nello sviluppo della rete.

Se decidi di gestire un nodo, dovrai scaricare il loro OWallet e aggiungere uno staking e un portafoglio operativo. Ciò può essere fatto attraverso la scheda “Portafogli” nell’interfaccia dell’app. L’app è piuttosto user-friendly e richiede di seguire alcuni passaggi, tra cui la registrazione del nodo e la gestione del suo funzionamento prima di eseguirlo effettivamente.

Cosa rende Ontology diverso?

Ontology mira a cambiare il modo in cui memorizziamo e utilizziamo le nostre informazioni personali. Ontology è progettato per dare agli utenti il controllo delle proprie informazioni personali e dei dati, consentendo loro di accedervi quando vogliono tramite un telefono o qualsiasi altro dispositivo, utilizzando ONT ID.

Perché i token ONT sono preziosi?

Ci sono due tipi di token utilizzati sulla rete Ontology. I token ONT conferiscono ai detentori diritti di governance e consentono loro di votare su eventuali cambiamenti futuri proposti dalla rete. I detentori possono ricevere ricompense per fornire una migliore sicurezza alla rete e bloccare i loro token ONT per guadagnare ONG, i token utilizzati per i pagamenti delle commissioni di transazione.

Ontology è un buon investimento?

Uno dei modi per valutare un progetto crittografico è considerare il suo utilizzo nelle situazioni di vita reale. Ontology ha trovato un modo per contribuire alla vita quotidiana consentendo alle persone di prendere il controllo dei propri dati e consentendo alle aziende di personalizzare il modo in cui utilizzano i propri.

Ricorda che i mercati delle criptovalute sono molto volatili, e ONT non fa eccezione. Se decidi di investire, considera attentamente la tua situazione finanziaria e non investire più di quanto sei disposto a perdere.

Come ottengo i token Ontology?

Puoi acquistare sia ONT che ONG su numerosi exchange principali. Su alcuni di essi, puoi persino acquistare ONT direttamente con valuta fiat. Se il tuo exchange preferito elenca ONT ma non offre coppie di trading con valuta fiat, di solito puoi ottenere ONT in cambio di BTC o stablecoin.

Quale è il prezzo attuale dei token ONT?

Al 29 dicembre 2023, il prezzo di ONT è di € 0.220887.

Quanti token Ontology sono rimasti?

L’offerta massima di ONT è di 1,00 miliardo di token, mentre attualmente sono in circolazione 875,25 milioni di token ONT. Ciò significa che ci sono ancora 124,75 milioni di monete che devono entrare in circolazione.

Le commissioni di transazione di Ontology sono alte?

Le commissioni di transazione all’interno della rete Ontology sono di 0,05 ONG, che è relativamente basso considerando i prezzi correnti dell’ONG. Effettuare transazioni sulla rete Ontology è più economico rispetto alle transazioni su Bitcoin, Ethereum e molte altre reti blockchain leader.

I token Ontology sono legali?

Viviamo in un periodo in cui le criptovalute stanno diventando sempre più accettabili in tutto il mondo e vengono addirittura offerte come opzioni di pagamento in alcuni paesi. Tuttavia, ciò non cambia il fatto che il loro status legale varia da paese a paese. Clicca qui per verificare la legalità delle criptovalute per paese.

Dove posso conservare i token ONT?

Puoi conservare le tue monete su uno qualsiasi degli exchange che elencano ONT, ma ciò è generalmente considerato non sicuro perché devi affidarti a un terzo per conservare le tue monete in modo sicuro. Per conservare in modo più sicuro i tuoi ONT, vale la pena configurare un wallet non custodito hardware o software: un wallet hardware ti costerà qualche soldo, ma migliorerà notevolmente la sicurezza dei tuoi fondi se utilizzato correttamente.