Rivisitazione delle previsioni economiche

La Banca di Spagna ha recentemente aggiornato le sue previsioni di crescita economica per il 2024, portando le stime del PIL al 3,1%. Questo cambiamento arriva in un contesto di sfide significative, tra cui le inondazioni che hanno colpito il sud-est del Paese il 29 ottobre. Nonostante queste difficoltà, l’ente ha mostrato ottimismo riguardo alla ripresa economica.

Crescita sostenuta dai consumi e dalle esportazioni

Nel terzo trimestre, l’economia spagnola ha registrato una crescita dello 0,8%, principalmente grazie ai consumi delle famiglie e a un incremento delle esportazioni. Le previsioni per il quarto trimestre indicano una crescita compresa tra 0,6% e 0,7%, leggermente al di sotto delle aspettative iniziali. La Banca di Spagna ha evidenziato l’incertezza legata all’impatto delle recenti inondazioni, stimando una possibile perdita di 0,2 punti percentuali di PIL.

Prospettive future e stabilità economica

Guardando al futuro, le previsioni per il 2025 sono state rialzate al 2,5%, con un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto alle stime precedenti. Per il 2026, si prevede una crescita stabile all’1,9%, mentre nel 2027 si anticipa un lieve rallentamento, con una crescita prevista dell’1,7%. Questi dati suggeriscono una ripresa economica sostenibile, nonostante le sfide attuali.

Impatto delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti

In un contesto globale, è interessante notare che a novembre le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,7%, superando le aspettative degli analisti. Questo incremento ha portato il totale a 724,6 miliardi di dollari, con un aumento del 3,8% rispetto all’anno precedente. Escludendo le vendite di veicoli, la crescita è stata dello 0,2%, segnalando una ripresa dei consumi anche in un mercato estero.

Collaborazioni strategiche nel settore delle telecomunicazioni

In un’altra notizia, Fincantieri e Sparkle stanno collaborando per analizzare i requisiti necessari a migliorare la sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione sottomarine. Questa iniziativa include due collegamenti in cavo sottomarino per connettere i parchi eolici offshore alla rete elettrica continentale in Francia. Tali progetti sono fondamentali per garantire una transizione energetica sicura e sostenibile.

Acquisizioni nel settore delle bevande

Infine, la Commissione europea ha approvato l’acquisizione di Britvic da parte di Carlsberg, concludendo che l’operazione non solleva problemi di concorrenza. Questa mossa strategica nel settore delle bevande analcoliche potrebbe avere un impatto limitato sui mercati in cui entrambe le aziende operano, ma rappresenta un passo significativo verso una maggiore consolidazione nel settore.