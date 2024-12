Un accordo strategico per l’energia rinnovabile

Prysmian, leader globale nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, ha recentemente annunciato un accordo quadro con Réseau de Transport d’Électricité (RTE), il gestore della rete di trasmissione elettrica francese. Questo accordo prevede la progettazione, fornitura, installazione e collaudo (EPCI) di collegamenti in cavo sottomarino, un passo significativo verso la transizione energetica e la sostenibilità in Francia.

Dettagli dei progetti di collegamento

I collegamenti in cavo sottomarino serviranno a connettere due importanti parchi eolici offshore: il Progetto Fos e il Progetto Narbonnaise. Questi progetti non solo copriranno le parti sottomarine, ma includeranno anche i lavori d’approdo, garantendo un’integrazione efficace nella rete elettrica nazionale. La realizzazione di questi progetti è prevista tra il 2026 e il 2027, con un’entrata in funzione programmata per il periodo 2031-2032.

Investimenti e capacità energetica

Il valore potenziale complessivo dei contratti EPCI è stimato intorno ai 700 milioni di euro. Ogni progetto prevede l’installazione di tre cavi export HVAC (High Voltage Alternating Current) da 225 kV, dotati di isolamento XLPE e armatura sintetica. In totale, saranno realizzati circa 640 km di cavi, di cui 400 km terrestri prodotti a Gron, in Francia, e 240 km sottomarini fabbricati nei centri di eccellenza di Prysmian ad Arco Felice, in Italia, e a Pikkala, in Finlandia.

Impatto sulla sostenibilità e sull’innovazione

Questi progetti non solo rappresentano un investimento significativo nel settore delle energie rinnovabili, ma dimostrano anche l’impegno di Prysmian e RTE per la sostenibilità energetica. L’installazione dei cavi sarà effettuata utilizzando una delle navi posacavi all’avanguardia di Prysmian, garantendo così un’operazione efficiente e tecnologicamente avanzata. Il Progetto Fos, situato sulla costa della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, richiederà circa 300 km di cavi, mentre il Progetto Narbonnaise, sulla costa dell’Occitania, avrà bisogno di circa 340 km, con una potenziale capacità di 750 MW per ciascun progetto.

Conclusione

Questo accordo tra Prysmian e RTE segna un passo importante verso un futuro energetico più sostenibile in Francia, contribuendo a rafforzare la rete elettrica e a promuovere l’uso delle energie rinnovabili. Con l’aumento della domanda di energia pulita, iniziative come queste sono fondamentali per garantire un approvvigionamento energetico affidabile e sostenibile.