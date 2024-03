Previsioni di Prezzo di Cyberconnect 2024-2030: è un buon investimento?

in

L’outlook complessivo per CYBER è parzialmente rialzista. Basandosi sugli indicatori tecnici, l’outlook per CYBER appare positivo.

Previsioni di Prezzo di Cyberconnect a Breve Termine

UTC: Mar 28th, 2024 12:28 PM

Nelle prossime 24 ore: tra $12.6 e $13.2

tra $12.6 e $13.2 Questa Settimana: tra $12.1 e $14.7

Previsioni di Prezzo di Cyberconnect Aggregato: 2024-2030

2024: $17.8

$17.8 2025: $23.6

$23.6 2026: $26.4

$26.4 2027: $29.0

$29.0 2028: $36.7

$36.7 2029: $48.2

$48.2 2030: $64.0

Cyberconnect: Raggiungerà Cyber $100?

Specialisti come @GVRCalls prevedono che Cyber potrebbe raggiungere $100 quest’anno. Considerando la crescita richiesta e il tempo necessario, Cyber ha una buona possibilità di raggiungere questo obiettivo.

Cyberconnect: Un Buon Investimento?

CyberConnect è un protocollo di rete sociale decentralizzato che consente agli sviluppatori di creare applicazioni sociali che collegano gli utenti direttamente, garantendo loro il possesso delle loro identità digitali, contenuti e interazioni. CyberConnect V3 è l’aggiornamento di prossima generazione al protocollo di rete sociale CyberConnect, progettato per avanzare nel networking sociale Web3 in un’era multi-chain.

CyberGraph utilizza contratti intelligenti per collegare le identità degli utenti ai loro contenuti e connessioni sociali. Il suo design middleware archivia i dati sociali sui database blockchain, consentendo nuove opportunità di social networking e modelli di monetizzazione basati su token.

CyberNetwork: Gli utenti di CyberConnect V2 hanno pagato oltre $2M in commissioni di gas in soli 11 mesi. Per affrontare questo problema, gli aggiornamenti imminenti di CyberConnect mireranno a ridurre significativamente i costi delle interazioni/transazioni sociali.

Dove Acquistare Cyberconnect $CYBER?

CyberConnect crypto è attualmente disponibile per il trading su Binance, GroveX, Bybit, UZX e Bitget exchanges.