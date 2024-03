Previsioni di Prezzo di Render Token 2024-2030: è un buon investimento?

RNDR si è consolidato nel range di prezzo tra $10.5 e $12.0 negli ultimi giorni. Mentre ha tentato più volte di superare i $12.0, finora non è stato ancora riuscito. Questo livello di resistenza agisce attualmente come ostacolo per ulteriore slancio al rialzo.

Sul lato positivo, RNDR ha trovato un forte supporto a $10.5, evitando un significativo crollo del prezzo. Inoltre, gli indicatori tecnici rimangono positivi per l’asset. Se questo sentiment rialzista persiste, RNDR potrebbe potenzialmente superare il precedente massimo di $13.5 e addirittura stabilire un nuovo massimo storico.

Previsioni di Prezzo di Render Token

UTC: Mar 28th, 2024 12:23 PM

Nelle prossime 24 ore: tra $10.9 e $11.7

tra $10.9 e $11.7 Questa Settimana: tra $10.5 e $11.9

Previsioni di Prezzo di Render Token $100: Raggiungerà Render $100?

Sì, Render Token può raggiungere $100 se il 50% dei Token viene distrutto.

Perché RNDR raggiunga $100, dovrebbe aumentare di un fattore di 9. A $100, la Capitalizzazione di Mercato di Render Token sarà di $38.2 miliardi. Se RNDR crescesse al ritmo del 25% ogni anno, ci vorrebbero circa 10 anni per raggiungere $100. Valutiamo questi dati.

Previsioni di Prezzo di Render Token $50: Raggiungerà Render $50?

Perché RNDR raggiunga $50, dovrebbe aumentare di un fattore di 4. A $50, la Capitalizzazione di Mercato di Render Token sarà di $19.1 miliardi. Se RNDR crescesse al ritmo del 25% ogni anno, ci vorrebbero circa 7 anni per raggiungere $50. Valutiamo questi dati.

Previsioni di Prezzo di Render Token 2024-2030, Aggregato

2024: $13.4

$13.4 2025: $15.6

$15.6 2026: $17.5

$17.5 2027: $21.6

$21.6 2028: $25.1

$25.1 2029: $29.4

$29.4 2030: $35.7

Previsioni di Prezzo di Render Token: Render è un Buon Investimento?

Render Token (RNDR) è una soluzione per la renderizzazione e lo streaming di opere virtuali utilizzando una rete peer-to-peer. La rete consente la distribuzione e l’elaborazione efficiente di lavori di rendering complessi basati su GPU, semplificando il processo per gli utenti finali. La Rete Render intende evolversi in un mercato per il finanziamento di idee digitali, asset, e applicazioni, focalizzandosi su progetti 3D e gestione dei diritti digitali. Lo scopo principale di Render Token è quello di connettere diversi studi e artisti che necessitano di potenza di calcolo GPU con l’aiuto di partner minerari disposti a noleggiare le capacità GPU che possiedono.

Render Token rimuove essenzialmente le barriere tecniche dei sistemi computazionali, consentendo alle persone di condividere la potenza GPU inutilizzata o in eccesso con coloro che ne hanno bisogno. La rete connette queste persone e li aiuta a risparmiare denaro e tempo.

Caratteristiche Chiave della Rete Render

Fornisce una piattaforma di cloud computing decentralizzata che consente agli sviluppatori di creare e distribuire facilmente applicazioni utilizzando la tecnologia blockchain.

Offre risorse di calcolo ad alte prestazioni, incluse GPU e TPU, che consentono agli sviluppatori di costruire ed eseguire applicazioni e simulazioni complesse.

La rete è progettata per scalare in modo orizzontale, il che significa che può gestire la crescente domanda aggiungendo più risorse di calcolo al volo.

Ottimizzata per la bassa latenza, le applicazioni costruite sulla piattaforma possono rispondere rapidamente alle richieste degli utenti e offrire un’esperienza utente senza soluzione di continuità.

Compatibile con più reti blockchain, inclusi Ethereum, Polygon, e Binance Smart Chain, che consente agli sviluppatori di scegliere la blockchain che meglio si adatta alle loro esigenze.

Fornisce risorse di cloud computing economiche che sono significativamente più convenienti rispetto ai fornitori tradizionali di cloud computing.

Utilizza misure di sicurezza avanzate, incluse crittografia e autenticazione multi-fattore, per proteggere i dati degli utenti e prevenire l’accesso non autorizzato.

Principali Casi d’Uso

Render Network è rinomato per i suoi punti di forza in velocità, facilità d’uso, ed economicità. La piattaforma sfrutta in modo unico una rete decentralizzata di GPU per consentire una rapida e di alta qualità renderizzazione di media 3D.

Render Token: Come Acquistare RNDR?

Per le persone interessate all’acquisto di Render Token o RNDR, sono elencati i seguenti passaggi per semplificare il processo.