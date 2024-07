Previsioni di prezzo di Rebel Satoshi 2024-2030: è legittimo?

Rebel Satoshi è una piattaforma meme guidata dalla comunità, ispirata dall’essenza ribelle di figure storiche come Guy Fawkes e Satoshi Nakamoto.

In questo articolo, esploreremo la legittimità di Rebel Satoshi, le sue potenzialità di investimento e come acquistare i token $RBLZ.

Dati recenti su Rebel Satoshi

Ultimi 7 giorni : -6.1%

: -6.1% Ultimo mese : -21.5%

: -21.5% Qualità dell’investimento: dati insufficienti

Cos’è Rebel Satoshi?

Rebel Satoshi è una piattaforma meme guidata dalla comunità, con l’obiettivo di sfidare i sistemi centralizzati. Il token nativo, $RBLZ, mira a promuovere unità e decentralizzazione all’interno della comunità. Rebel Satoshi aspira a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 100 milioni, ridefinendo il panorama delle criptovalute attraverso la costruzione di una comunità coesa e impegnata nella decentralizzazione.

Utilità di $RBLZ

$RBLZ è il cuore dell’ecosistema di Rebel Satoshi. Possedere $RBLZ offre accesso esclusivo a una gamma dinamica di eventi comunitari, incontri virtuali, giochi interattivi e progetti collaborativi. Attraverso lo staking di $RBLZ, i partecipanti contribuiscono alla crescita e alla stabilità dell’ecosistema, godendo di ricompense che riflettono il loro impegno per la decentralizzazione.

Rebel NFT Vault

Rebel NFT Vault è una collezione di 9999 personaggi unici dell’ecosistema Rebel Satoshi, tra cui cittadini, guerrieri, ribelli, monarchi e recusanti. Ogni NFT rappresenta l’unità, il coraggio e la sfida che animano la nostra comunità contro la tirannia.

Staking di $RBLZ

Lo staking di token $RBLZ è un modo gratificante e di supporto per i membri della comunità di sostenere l’ecosistema di Rebel Satoshi. Il processo di staking è semplice e consente ai membri della comunità di scegliere il numero di token da mettere in staking e la durata del loro impegno. Gli staker non solo guadagnano ricompense, ma giocano anche un ruolo cruciale nel rafforzare il nostro viaggio comune verso una capitalizzazione di mercato di 100 milioni e la realizzazione della decentralizzazione.

Prestazioni di prezzo

Massimo storico : $0.01000 (15 aprile 2024)

: $0.01000 (15 aprile 2024) Minimo storico: $0.002276 (29 giugno 2024)

Tokenomics di Rebel Satoshi

Offerta totale: 250.000.000 (sulla blockchain di Ethereum)

Distribuzione

Pubblico : 50%

: 50% Pool di liquidità : 20%

: 20% Ricompense : 15%

: 15% Marketing : 10%

: 10% Tesoreria: 5%

Roadmap di Rebel Satoshi

Fase 1

Lancio del sito web

Audit e verifica del contratto smart

Lancio della vendita privata esclusiva

Fase 2

Lancio della presale pubblica ufficiale il 5 novembre

Campagna di marketing e partnership con influencer

Costruzione di una comunità coinvolta

Lancio del programma di ricompense della comunità

Esaurimento della presale pubblica

Rilascio della prima collezione NFT

Fase 3

Evento di burn

Listing su DEX

Lancio dello staking

Rilascio della seconda collezione NFT

Fase 4

Sviluppo del gioco P2E

Raggiungimento della capitalizzazione di mercato di 100 milioni

Rebel Satoshi è legittimo?

Informazioni sul proprietario e verifica KYC

Il sito ufficiale di Rebel Satoshi non fornisce informazioni sul proprietario o sui membri del team, né menziona una verifica KYC. Tuttavia, il contratto di Rebel Satoshi è stato auditato da Source Hat (precedentemente noto come Solidity Finance), ma non menziona la verifica KYC. Quindi, possiamo concludere che il contratto di Rebel Satoshi non è verificato KYC.

Audit del contratto

Source Hat ha eseguito un audit sul contratto di Rebel Satoshi, identificando tre problemi di basso rischio. Ecco alcune conclusioni dell’audit:

Il proprietario non può mettere in pausa il contratto.

Il proprietario non può impostare l’importo massimo delle transazioni.

Il proprietario non può escludere indirizzi dal pagamento delle tasse.

PUSHD non consente ai proprietari di coniare nuovi token.

Il proprietario non può abilitare o disabilitare il trading né inserire in blacklist gli indirizzi.

Conclusione

Previsione di prezzo e legittimità

Sebbene Rebel Satoshi possa rappresentare un buon investimento dal punto di vista della moda delle memecoin, la mancanza di informazioni dettagliate e il contesto di mercato attuale non favoriscono guadagni significativi nel breve termine. È essenziale condurre un’analisi approfondita prima di investire.