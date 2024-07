Previsione di prezzo di Green Bitcoin (GBTC) 2024-2030: è legittimo?

Green Bitcoin è una piattaforma innovativa e sostenibile che unisce l’eredità del Bitcoin con l’aspetto ecologico della blockchain di Ethereum.

Questo articolo esplorerà la legittimità di Green Bitcoin, le sue potenzialità di investimento e come acquistare i token $GBTC.

Dati recenti su Green Bitcoin

Ultimi 7 giorni : -10.2%

: -10.2% Ultimo mese : -49.9%

: -49.9% Qualità dell’investimento: dati insufficienti

Cos’è Green Bitcoin?

Green Bitcoin è un token ERC-20 introdotto da Green Bitcoin. Permette ai detentori di mettere in staking i loro token utilizzando una meccanica innovativa di Gamified Green Staking. Durante la presale, Green Bitcoin può essere messo in staking per grandi ricompense e, una volta lanciato, i detentori possono prevedere il prezzo del Bitcoin per ottenere ulteriori ricompense.

Perché Green Bitcoin?

Green Bitcoin ($GBTC) si distingue per il suo approccio ecologico in due aspetti chiave. Innanzitutto, utilizza un meccanismo di consenso Proof of Stake (PoS), rendendolo 10.000 volte più ecologico rispetto al Proof of Work (PoW) del Bitcoin originale. Questo riduce significativamente la potenza computazionale necessaria. In secondo luogo, la filosofia “green” si estende allo staking, dove previsioni accurate nella zona verde portano a guadagni aggiuntivi. Introducendo il Gamified Green Staking, Green Bitcoin offre ricompense esponenziali e bonus fino al 100% con nuove sfide settimanali.

Prestazioni di prezzo

Massimo storico : $2.0171 (11 aprile 2024)

: $2.0171 (11 aprile 2024) Minimo storico: $0.2207 (29 giugno 2024)

Tokenomics di Green Bitcoin

Presale (50%) : Vantaggi significativi per i primi adottanti con la presale di $GBTC.

: Vantaggi significativi per i primi adottanti con la presale di $GBTC. Staking Rewards System (20%) : Sostiene il valore a lungo termine e la stabilità, ricompensando i partecipanti.

: Sostiene il valore a lungo termine e la stabilità, ricompensando i partecipanti. Marketing (12.50%) : Campagne di marketing per aumentare la visibilità globale.

: Campagne di marketing per aumentare la visibilità globale. CEX/DEX Listings (7.50%) : Allocazione equilibrata tra exchange centralizzati e decentralizzati per mantenere una presenza di mercato robusta.

: Allocazione equilibrata tra exchange centralizzati e decentralizzati per mantenere una presenza di mercato robusta. Community Rewards (10%): Crescita della comunità attraverso l’engagement e il coinvolgimento.

Contratto e audit

Il contratto di Green Bitcoin è stato auditato da Coinsult. Alcuni punti chiave dell’audit includono:

Il proprietario non può abilitare il trading, coniare nuovi token o inserire in blacklist gli indirizzi.

Il proprietario non può impostare una tassa di vendita allo 0% né escludere dalle tasse, mettere in pausa il contratto o stabilire un importo massimo di transazione.

Audit del sito web

L’audit del sito web condotto da Coinsult ha confermato che il sito è mobile-friendly, senza errori di jQuery, sicuro con SSL e privo di errori di ortografia, garantendo un’esperienza utente fluida e sicura.

Roadmap di Green Bitcoin

Presale Kickoff

Lancio di una presale accessibile di $GBTC per garantire finanziamenti per lo sviluppo tecnologico e iniziative di marketing.

Exchange Listings

Ottenere listing su numerosi exchange centralizzati e decentralizzati di alto livello, con una parte dell’offerta bloccata per garantire condizioni di trading stabili e decentralizzate.

Staking e lancio del gioco di previsioni

Iniziare la nostra piattaforma di staking unica e il gioco di previsioni del prezzo del Bitcoin, coinvolgendo gli utenti iniziali e rafforzando la comunità.

Rivoluzione delle previsioni di staking

Trasformare le previsioni di staking introducendo caratteristiche di gamification migliorate, rendendo l’esperienza di staking più divertente e attraente per gli utenti.

Green Bitcoin è legittimo?

Verifica della proprietà e KYC

Il sito ufficiale di Green Bitcoin non fornisce informazioni dettagliate sulla proprietà o sulla verifica KYC. Tuttavia, il contratto di Green Bitcoin è stato auditato da Coinsult, che ha riscontrato tre problemi di basso rischio. Non ci sono funzioni pubbliche per coniare o bruciare token, garantendo una trasparenza e un’integrità del contratto.

Conclusione

Sebbene Green Bitcoin possa rappresentare un’opportunità di investimento interessante grazie alla sua innovativa combinazione di sostenibilità e tecnologia blockchain, la mancanza di informazioni dettagliate e il contesto di mercato attuale potrebbero non favorire guadagni significativi nel breve termine. È essenziale condurre un’analisi approfondita prima di investire.